Психологический ресурс пассивности и покорности

Администрация президента отчиталась за выполнение плана по выборам и разъехалась в отпуска. Тут-то и началось… Не прошло и месяца после «самой убедительной победы» власти, как повсюду сплошные неприятности. Мусорные бунты в Подмосковье, трагедия и протесты в Кемерово, позорный провал попытки заблокировать мессенджер Telrgram. И это ещё явно не конец.

А массовые выступления в Армении, политическая система которой была тщательно и добросовестно срисована с российской, похоже, показывают нам потенциальные картинки из нашего собственного будущего. Ну, конечно, Россия — не Армения, тут и культура другая и география, и население. И тем не менее задуматься стоит.

Главная проблема, которую решала власть в марте 2018 года, не имела ничего общего с реальным положением дел в стране и обществе. Надо было обеспечить цифры, показатели на выборах. Не важно, какой ценой, не важно — каким способом.

Было поставлено задание, показать результат 70 на 70, чтобы и явка была соответствующая и результат главного кандидата. Показатель более или менее выдержали. Только это сильно напоминало ситуацию плановых органов последних советских лет, когда от предприятий требовали не реального удовлетворения спроса населения и производства, а всё тех же показателей. В итоге на бумаге всё сходилось, а вот разрыв между отчетами и реальностью рос с каждым днем.

В случае с выборами, однако, возникла проблема. Просто нарисовать нужную явку не получалось из-за массового наблюдения, организованного представителям самых разных групп, недовольных, что их не допускают до политического процесса. Начальство напряглось и добилось нужных показателей. Конечно, в итоге явку всё таки пририсовали примерно на 15-20 процентов в зависимости от региона, но это не шло ни в какое сравнение с ожидавшимся масштабами приписок. Настолько, что даже оппозиционеры и бойкотисты были несколько сконфужены. Пусть и не 67% граждан на выборы пришло, как утверждали отчеты, но больше половины населения всё же возле участков отметилось.

Увы, борясь с бойкотом, власть создала для себя ещё более тяжелую проблему. Вместо того, чтобы мотивировать людей на то, чтобы поддерживать курс Кремля, она давила на граждан, запугивала их или просто эксплуатировала их зависимость от начальства и пассивную покорность. Короче, культивировала именно те стороны массового сознания, которые усугубляют культурный, социальный и политический кризис общества. Вместо того, чтобы вернуть интерес к выборам, обеспечив хотя бы тот уровень политической конкуренции, который имелся в начале 2000-х годов, администрация продолжала зачищать электоральное пространство, напоследок ещё и дискредитировав голосование, позволив — ради достижения отчетных показателей — явно украсть голоса у кандидата КПРФ Павла Грудинина. То, что ни Грудинин, ни КПРФ против этой кражи не протестовали, вполне понятно. Они сами были в доле. Но их избиратели произошедшего не могли не заметить.

Возник вакуум, очевидность которого бросается в глаза. За обеспеченным властью отчетным результатом скрывается зияющая политическая пустота. Фактически нет не только ни одной политической силы, на которую власть серьезно могла опереться, но и оппонентов, с которыми можно было бы вести диалог.

Системной оппозиции нет, реформистских партий, готовых и способных что-то изменить, нет. В Интернет можно нагнать множество ботов и троллей, но не осталось никого, кто мог бы связно и обоснованно защищать стратегическую линию власти, поскольку и линии-то никакой нет. Есть только словесный мусор, брань, угрозы, беспомощная ложь…

Содержательных дискуссий не может быть, потому что всякий, кто предлагает перемены — враг, непременно подкупленный иностранцами. Теми самыми, у которых сама же власть мечтает выпросить поблажки для своих олигархов, рискующих потерять украденную у народа и вывезенную на Запад собственность.

А между тем кризис продолжает с каждым днем углубляться. Недовольны все. Остается лишь вспомнить слова Салтыкова-Щедрина о том, что даже расхитители казенного имущества жалуются, что скоро расхищать станет нечего. Не имея никаких новых решений, кроме требования к гражданам потуже затянуть пояса и терпеть дальше, правящие круги сами уже теряют веру в то, что есть свет в конце туннеля. Нет, господа, перед вами не туннель, а пещера. Вы глубоко забрались в неё и теперь растерянно топчитесь на месте, не зная ни пути, ни выхода.

Решение объективных социальных проблем с помощью пиара и политического принуждения, увы, невозможно. А ресурсы в целом исчерпаны. В отличие, кстати, от поздних советских времен, когда, по крайней мере, материальных ресурсов для продолжения стагнации ещё оставалось не мало (на проедании этих средств четверть века и держался наш капитализм). Но тогда кончился эмоциональный заряд, исчерпался психологический ресурс.

На сей раз всё происходит с точностью до наоборот. Материальные ресурсы для воспроизводства российской модели капитализма уже не просто недостаточны, их критически не хватает, а потому о стагнации и мечтать не приходится. Постепенная и непрерывная деградация — вот оптимистический сценарий избегания катастрофы. Но психологический ресурс пассивности и покорности, как показали выборы, всё ещё есть. Вопрос лишь в том, надолго ли его хватит в условиях постоянно ухудшающейся реальности, когда не только экономика в упадке, но и сама система управления расползается на глазах, демонстрируя откровенную неспособность решать какие-либо задачи, кроме пиара, да и с этим справляясь всё хуже и хуже.

Говорят, что ни одна власть не может держаться на одних лишь штыках. И тем более трудно держаться на одном лишь телевизоре. Но в том-то и беда, что кроме нескольких десятков олигархов и нескольких сотен топовых работников пропаганды в стране не осталось людей, которые были бы искренне удовлетворены сложившимся положением дел.