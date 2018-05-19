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Московский листок

Бабочки против гусениц

Опубликовано 19.05.2018 автором в разделе комментариев 1

митинг навальный прокуратура
Бабочки против гусениц

Из недавних новостей: оппозиционер Алексей Навальный приговорён к 30 суткам административного ареста за организацию протестных акций.

А ведь то, что происходит — оппозиционные либералы против коррупции, самодержавия и олигархов — это даже не "пчёлы против мёда", а ещё хуже: бабочки против гусениц.

И какой тут выбор? Вот представьте: приходите вы на выборы и видите предвыборные плакаты. Одни призывают вас проголосовать за жирных, раскормленных гусениц, с мощными натруженными жвалами на физиономиях, как бы говорящими: сжуём всё! На других изображены бабочки — нежные, безобидные воздушные создания, питающиеся исключительно нектаром цветов. Разве неясно, за кого при такой альтернативе голосовать? Конечно, за этих чистых, красивых, порхающих, а никак не за мерзких, ползающих и разжиревших. Правда, люди опытные уверяют, что однажды, лет 30 назад, они уже проголосовали за таких порхающих, которые тогда тоже очень страстно "боролись с привилегиями бюрократии", против взяточничества, за истинные равенство и законность.

Вот от них-то — очевидное-невероятное! — и произошли нынешние плакатные червяки.

И даже хуже того: те, кто нынче изображает из себя бабочек, 25 лет назад были такими же точно червяками-гусеницами, только младшего поколения и оттого менее известными.

Алексей Навальный: "Это ж сам ГАЙДАР. Я был его фанатом в романтическую пору становления рыночной экономики. До хрипоты ругался со всеми, кто был против него. Романтическая пора прошла, а Гайдар остался одним из немногих, кто сохранил к себе безоговорочное уважение и пиетет. Не украл. Не стал олигархом. Не хапнул нефтяных промыслов. Хотя возможностей имел больше, чем другие. Мы все осиротели. Светлая память Егору Гайдару. Великому человеку, прошедшему великие потрясения и оставшемуся Человеком."

Что вы сделаете дальше? Ну, допустим, поверите бывалым людям и, превозмогая отвращение, проголосуете за гусениц. Но на следующих выборах вы с ужасом обнаружите, что их физиономии ещё больше округлились, хотя это и казалось абсолютно невозможным. Между тем жизнь народа отнюдь не течёт млеком и мёдом... И гусеницы продолжают трудолюбиво работать жвалами, деловито пожирая всё вокруг: заводы, школы, больницы, поликлиники... и оставляя после себя только новые храмы. И вот в какой-то момент, после какого-то очередного раза, ваше терпение лопнет, и вы отдадите свой голос бабочкам.

В сущности, вся политическая борьба последних ...дцати лет и сводится к этому сакраментальному вопросу, который ставится всё более жёстко и остро: "Ты за гусениц или за бабочек?". Причём его ставят ребром обе стороны, и выбора уже не избежать... Кроме того, переход от эпохи гусениц к эпохе бабочек вовсе не будет означать простого возврата на 30 лет назад. Увы, это будет переход на следующий уровень деградации и регресса, и с нынешним государством, вероятно, придётся распроститься, как распростились с предыдущим четверть века назад. А затем всё продолжится, по новому кругу, уже на его развалинах. Ведь у бабочек тоже есть потомство...

А если, предположим, кто-то скажет, что он не за гусениц и не за бабочек, а за птичек, которые бодро-весело расклёвывают и тех, и других? Вот тогда обе стороны — и гусеницы, и бабочки — пожмут плечами и в один голос укоризненно воскликнут: "Ну, это уже экстремизм какой-то!..".



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TTOTQ-QVASVSEH!!!&&& написал 19.05.2018 00:45
"Между тем жизнь народа отнюдь не течет млеком и медом... "
- То таки народ, таки состоящий из фекалитета и козлектората -в смысле - безумные вчонкины, бесноватые гав-нолики, таки примкнувшие к ним тупые вечнопьяные роботы - матаголики и прочая сволочь, после того, что он сделал таки со своей страной - СССР - должен таки с-осать х из таки которого течет не мед и не молоко - то таки да... Вот это дело народ и таки заслужил на все сто процентов своим идиотизмом, тупостью, подлостью и наивностью... "Дикобразу - дикобразово!" То таки да...
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