Политика и теория бабуинизма

СССР, самая перспективная цивилизация в истории человечества рухнула по историческим меркам в одночасье. И ныне страна из века XXI стремительно катится в эпоху государей и феодалов, кадил и крестов, святых патриархов, инквизиций и костров из книг. Нет недостатка в высказанных причинах, почему это случилось.

Неэффективная экономика. Диверсия извне, подхваченная предательством элиты при отсутствии фактического контроля за ней со стороны народа. Наконец, идеология марксизма-ленинизма, которая оказалась несостоятельной. И все-таки, неубедительно. Не было никаких объективных предпосылок, чтобы вот так, сразу рухнуть.

Складывается впечатление, что страна заняла своё нынешнее положение каким-то совершенно естественным, предопределенным всем процессом развития путём и не только своего, но и всего мира.

И это «нечто» оказалось более надсистемным, чем монополистический капитализм глобализация или даже следствие легализации некой чересчур пассионарной криптоцивилизации.

Она буквально «стекла» и помешать этому, по крайней мере, в рамках традиционных способов действий оказалось невозможно. Процесс, сходный с течением воды, которая всегда течет с высокого места в низкое. Но что это за процесс?

Политика

Мораль. Раньше можно было хоть на что-то опереться. Моральные нормы: Не обмани, не укради, не убий. Честь, достоинство. Поступил не по чести, исключен из общества. И даже в формате «Боливар не вынесет двоих», по крайней мере, было понятно, что происходит. Нынешние реалии вводят в ступор любого разумного человека. Политики, депутаты, публицисты все едино, в состоянии «ни в одном глазу» несут зачастую такую чушь, что у нормального человека «уши вянут». Поиски истины, справедливость- всё это не просто не является целью идеологии, но и воспринимается как несусветная глупость, некие «моральные хрии» которым не место в современном деловом обществе.

Образ поведения. Наиболее близок к киногероине, некой О-Рэн (УвеТурман), «Убить Билла» виртуозно владеющей мечом, но с менталитетом десятилетнего ребенка и поэтому готовой не задумываясь рубить всех, кто только подвернётся ей под руку.

И глядя на очередную порцию орудий убийств с упоением демонстрируемых на экране, на всю эту всю эту политическую тусовку, их готовность нажать кнопку с любопытством ребёнка, осваивающего новую стрелялку, понимаешь, с них станет. Правда, у обывателя не должно возникнуть и мысли о том, что самом деле - это демонстрация его смерти, как и смерти его противника по другую сторону границы. Что именно ему предстоит ослепшим и оглохшим, со сгоревшей кожей пару дней издыхать в развалинах, среди себе подобных, если кнопка будет нажата. И счет таким- на миллионы. Количество, перерастающее в качество. То самое ружьё в начале действия, которое обязательно должно выстрелить в конце. Почему они так себя ведут, чего от них ожидать, чем все это закончится?

Ступени

Мотивация. Мир «до» нашего времени, что его сдерживало?

Религия страх божий, подкрепленный таким весомым аргументом как инквизиция.

Всё бы хорошо, человечество долго удерживалось в рамках некоторых правил поведения. Но оборотной стороной было то, что столь стабильная система обеспечила для человечества несколько тысяч лет почти полной стагнации. А главное просто перекрыло его развитие. Как следствие, почти непрерывные войны дабы выпутаться из этого состояния.

Век науки, техники, образования. Человечество воспряло, почувствовало себя чем-то весомым, самостоятельным, не рабами божиими. Разум, объективность, знание, предсказуемость,.. развитие. Ни с чем не сравнимое чувство возрождения, когда оно вдруг поняло, что уже не зависит от экономики /Тоффлер/, а в самом недалеком будущем и от даров природы. И даже управляемая продолжительность жизни представляется не такой уж фантастикой.

Но и тут все пошло, и непонятно почему, наперекосяк. Войны ничем немотивированные, во всяком случае, их легко можно было бы избежать, но «разумные» страны заваливают конфликтные районы вооружением и тем ничего не остается делать, как только воевать. Произвольные стычки по принципу всех против всех. И даже религиозные мотивации здесь имеют вторичный характер вроде униформы, напяленной лишь для того, чтобы просто отличить своих от чужих. Добавим, нет ничего провальнее, чем пытаться решить эти конфликты в рамах религиозных идеологий.

Третья ступень (волна?). Ныне мы наблюдаем на базе родного отечества появление некого жуткого уродца, слепленного из религии и псевдонауки; трудно поверить, что такое возможно в веке XXI, но его проводники весьма авторитетные лица с фамилиями, которые у всех на слуху.

Необходимо, наконец, хоть какое-то объяснение, что же, всё-таки, происходит? Язык, на котором можно все это описать.

Теория бабуинизма

Её автор известный ученый д-р биологических наук во главу угла ставит биологические процессы, которые, по его мнению, совершенно явственно доминируют в современном человеческом обществе, а смысл сводится к следующему. Человек по сути своей остается животным, и его движущая сила - борьба за лидерство ничем, в принципе, не отличатся от поведения любого бабуина в стае обезьян. Возможность захватить, присвоить. Место в иерархии, пища, простите, самки. Последним кое-кто может быть шокирован, но присмотритесь к элите, её окружению.

Это одно. И второе, сортинг (отбор). Эволюция по-Дарвину, но современная цивилизация повернула её вспять. Везде и повсюду, на всех уровнях происходит отбор, но не лучших, а худших. Отличающихся беспринципностью и готовностью лезть вверх, даже по костям. Как результат, там наверху: в политике и экономике, науке и образовании, концентрируется продукт этого отбора. И чем, выше по иерархической лестнице, тем бескомпромисснее этот тип.

Жуткое зрелище для остающихся вполне адекватными низов, наблюдающих за поведением тех, кто наверху. Они просто не могут поверить в степень примитивности их сознания, в их движущие силы: не сделать что-то лучше, а подмять всех и выползти наверх. Те конечно это хорошо чувствуют и делают все, чтобы опустить низы как можно ниже. Чтобы не представляли для них конкуренции, об этом уже и речи нет, а и не создавали дискомфорт. Остановить их развитие на минимальном уровне, не выходящем за пределы их функциональных обязанностей. Хроническая бедность как состояние и дикая зависть к богатым как побудительный мотив к работе - вот удел класса новых «ГенБукиных».

Но наиболее удручающая составляющая этого процесса в том, что происходит биологическое оглупление человечества, снижение его IQ, сопровождающееся уменьшением объёма мозга. Если в гимназиях позапрошлого века школьники «брали» несколько языков, то нынешние - не состоянии овладеть и одним.

Механизмы

Детство. Биолог приводит важную вещь: то, что заложено в этот период, впечатывается в мозг так, что исправить будет уже невозможно. Церковники хорошо это знают. Они начинают свою «воспитательную» работу с детских садов продолжают школами, как результат, целые поколения уже выбиты из развития бесповоротно.

Система образования это движение снизу-вверх в самый продуктивный период жизни.

Если кто-то и ломает голову над вопросом, почему школы поддерживают в более или менее сносном состоянии, то ответ ясен, именно для запуска механизма сортинга с младых ногтей. Чтобы не увернулись, и на всю жизнь. Для надежности придавить религией.

Отбор одаренных, зачем? В этой системе координат они никому не нужны и более того, представляют нешуточную угрозу. И поэтому их потоки формируются как отводные каналы, пути в резервации в форме вузов, науки, никому не нужной кроме них самих. Там они не опасны.

У по-настоящему одаренных нет никаких шансов для реализации своих возможностей. Против них будет пущена в ход вся мощь современной цивилизации.

Элита. И еще одно немаловажное обстоятельство. Гении, как и дураки по теории, это врожденная конструкция мозга и появляются они с одинаковой частотой, как среди элиты, так и плебса. И поэтому полагать, что отбор из элиты даст положительный результат, нелепость. А если принять во внимание, что она подвержена усиленному действию обратного сортинга, то результат очевиден. Ещё в позапрошлом веке социалист Жорес высказался в том духе, что у буржуазии уже нет своих героев, и она вынуждена вербовать их из плебса. Закон деградации трех поколений Гальтона согласно которому семья полностью деградирует в третьем своём поколении действует там особенно четко. Как следствие, они предпочитают не показывать, ни себя, ни свое потомство. Но они идут в политику, управление. И закон обратного сортинга работает здесь наиболее жестко. Результат налицо.

Процесс

Дебилизация населения это стабильность в понимании элиты, культивирование и закрепление невежества превращено ныне в едва ли не в первоочередную задачу государства. Сама она уже мало на что способна, и знает это. Единственная возможность самосохранения- вовремя убирать выдающихся, они всегда источник хаоса.

Две силы этим занимаются: религия, со своими потугами опустить страну в век патриарха Никона. И «Большой брат» по-Оруэллу, со стремлением загнать её в электронный концлагерь.

В первом случае задействован внутренний самоконтроль посредством бога, который «все видит и слышит», исповедь, покаяния, инквизиция, наконец, без которой не обходится ни одна религия. Правда, здесь маленькая неувязочка. Бог не вмешивается в дела людские по вполне уважительной причине, своего отсутствия, и поэтому им приходится за него все делать самим. Сейчас это известная статья "Об оскорблении чувств верующих, когда-то Уголовные уложения Российской империи, предусматривающие неслабые каторжные сроки за неверие. Чего они добьются в дальнейшем, бог их ведает.

Во втором- око и ухо Большого брата, то есть глобальная электронная система всеобъемлющей слежки, ныне и шагу сделать уже невозможно без того, чтобы не оставить след где-то в электронных мозгах. И поголовная чипизация. Отказаться? √ А мы готовы отказаться от мобильников? Она же решит и проблему паука с ядовитым жалом из «451 по Фаренгейту» которого, напомним, пускают по следу бедолаги имевшему неосторожность что-то нарушить, и нет ему спасения. В новой системе устранение произойдет коротким кодовым сигналом на чип: нет человека и нет проблемы. Но вот что интересно. Объем информации здесь настолько велик, что исключает непосредственное вмешательство человека. Это будет происходить автоматически, по заданному алгоритму, использующему формальные наборы признаков. Если сойдется на тебе, то нет спасения, даже теоретически. Бред? √ А система дорожных камер и автоматические штрафы, разве не то же самое? √ Отсюда рукой подать и до этого. Во всяком случае, это естественное, функционально неизбежное развитие этой системы.

Протест? Но и «массы» к тому времени будут доведены до состояния, в котором всё это воспринимается с полным пониманием. Репетиционная подготовка идет полным ходом, от камер на ЕГЭ до исчерпывающих досье, которые школьники пишут сами на себя.

Этот контроль настолько плотен и эффективен, что надобность в религии рано или поздно отпадет.

Но вообще-то, и цели и пути у религии и Большого брата разные. Они неизбежно будут конкурировать, как это рано или поздно, но всегда случалась в истории.

Религия- путь вниз, в подвал человеческой истории.

Чипизация, все-таки, какой ни какой но прогресс, то есть, путь вверх.

Выигрыш останется за техносферой и потому, что за ней есть следующий очень сильный переход- биологическое воспроизводство генетически заданного типа человека. С программой, в которой заложены его свойства. Короче, «Этот прекрасный новый мир» по- Хаксли во всей своей натуре. Биолог, правда, утверждает, что это биологически невозможно. Пока. Впрочем, если религия сумеет продемонстрировать осязаемую связь с загробным миром, продемонстрирует бессмертную душу, то будет иметь шансы на успех. Правда, за время её существования ей это не удалось ни разу. Но поиски продолжаются.

Сила религии ныне в воздействии на руководителей, главное держать их под колпаком а там, глядишь, и до «венчания на царствие» дело дойдет.

Заключение

Есть ли шанс? Русская цивилизация, тем не менее, ещё сохраняет перспективность. В чем она по- биологу? В том, что её не успели угробить окончательно. Сохранилось ещё генетическое разнообразие типов, отсюда её непредсказуемость, многообразие. Способность к нетривиальным решениям. В «Европах» столетиями причесывали своё население под одну гребенку, там уже невозможно появление мыслителей, способных выйти за пределы общепринятых парадигм. Их окончательно убрали, не в последнюю очередь- своими IQ-тестами, отборами и анкетами.

Поэтому у нас с такой настойчивостью проводятся и ЕГЭ, и критерии отбора для учителей- все то, чем от великого ума усиленно занимается ныне система отечественного образования. Чтобы всё привести к европейскому уровню, то есть лишить нацию её гениев.

Новая теория, к ней можно относиться как к очередному Фрейду с чем её автор, полагаю, категорически не согласится. С ней, конечно, не согласится и элита, ибо это значит поставить крест на своей исключительности. Но внимательный наблюдатель вынужден будет констатировать, что поведение правящих классов и их защитников не поддаётся сколь нибудь разумному объяснению иначе, как только с её позиций.

И когда мы видим руководителей самого высокого уровня, с искренним увлечением играющих в парадных оловянных солдатиков невольно возникает мысль, что эта теория не так уж и неверна.