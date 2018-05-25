Молочные железы оппортунизма

Вот, казалось бы, товарищи, какая связь между оппортунистами и проститутками? Возможно, кто-то подумает, что оппортунисты - это проститутки в политике. Часто такое определение действительно бывает верным. Но недавно товарищ Красный обнаружил между ними еще оду связь.

Читая комментарии к статье (не моего авторства), где упоминались олигархи и их проститутки (которые на украденные у трудового народа деньги увеличивают себе груди), я наткнулся на примерно такое утверждение, что "хрен вы все здесь, а не марксисты, раз не понимаете, что они (проститутки) таки же жертвы олигархов и вместо того, чтобы зубы скалить, надо их пожалеть, но вы, фашисты, жалеть людей не умеете, а только наводите тень на настоящих марксистов". В подтверждение правоты изложенного, автор накидала кучу цитат классиков марксизма о проституции. К большому моему сожалению, у этой оппортунистической точки зрения нашлось немало сторонников. Дальнейшее развертывание их взглядов, неминуемо свелось к затертой поповской формуле, что "жалеть нужно вообще всех", потому что носители данных мыслей быстро перешли к повторению речей новоуренгойского мальчика Коли (Николая Десятниченко), и от жалости к элитным проституткам в один шаг (точнее комментарий) пожалели фашистов - простые солдаты, мол, не капиталисты, они пролетарии, а значит тоже "жертвы". Придется нам разобрать эти мысли подробно. Потому что их выразители смеют называть себя коммунистами (и коммунистками), а весь этот якобы высший гуманизм - они объявляют "марксизмом".

Чтобы не ошибиться в политике, всегда нужно не упускать из вида, что живем мы в классовом обществе, а значит и одной универсальной для всех политики (идеологии) в таком обществе не существует. Политика (идеология) всегда классовая до тех пор, пока существуют сами классы, она выражает волю того или иного класса. А сама политика (идеология) есть отражение экономического положения классов. Привилегированные классы заняты охранительством, сохранением текущего порядка в обществе; даже если всякие навальные борются, как они говорят, "с системой", то борьба их на самом деле есть борьба за лучшее персонально их положение в прежней системе, сам капитализм (суть эксплуатация наемных работников) для них неприкосновенен. Угнетенные классы, напротив, восстают именно против системы - борьба их направлена на уничтожения всякой эксплуатации.

Поэтому, говоря о проституции, классики марксизма говорили с точки зрения угнетенных классов. И с этой точки зрения все их цитаты верны по сей день. Мы действительно должны уничтожить такое положение в обществе, при котором женщина вынуждена продавать себя или ей торгуют насильно, как вещью, подавляя личность. Все это недопустимо, уничтожение данных явлений есть цели коммунистической борьбы сегодняшнего дня. Но в классовом обществе нет такого универсального явления как "проституция", оно свойственно не только угнетенным классам. К классу буржуазии мы так же относим и всю его обслугу, которая ему потворствует и имеет точно такое же буржуазное (эксплуататорское) классовое сознание. Здесь не важно, владеет эта прослойка мелкой буржуазии частной собственностью напрямую или же кормится с рук крупной буржуазии, все равно получая доход от ее (собственности) существования и потому заинтересованная в ее сохранении. Таким образом, есть два общественных класса и вопрос распределения украденной крупной буржуазией у работников прибавочной стоимости внутри своего класса (этот вопрос распределения никак не отменяет предшествующей ему кражи). Тот вор, который стоит на шухере, все равно остается вором, пусть и не засовывая чужое в свой мешок непосредственно, он все равно живет за счет краденого. Прояснив эти моменты, возвращаемся к теме элитных (буржуазных) проституток. Действует ли здесь закон экономической необходимости? Нет, не действует! Все элитные проститутки, обслуживающие олигархию, могут этого не делать. Их никто не похищает, не удерживает силой, они не умирают с голода, у них есть дома. Более того, они как правило достаточно образованные и вполне могут неплохо устроится. Но они сознательно не хотят работать сами. Вот в этом вся разница! Они желают жить за счет других, чужим трудом, прекрасно все понимая. Не имея в частной собственности заводов, магазинов, земли и т.п. - они точно так же сознательно пристраиваются к буржуазии, чтобы жить за счет присвоения прибавочной стоимости, создаваемой пролетариатом. Именно поэтому никакими жертвами капитализма и олигархии элитные проститутки не являются! Это точно такие же паразиты, висящие на шеи у рабочего класса. А потому они являются нашими классовыми врагами. Другой точки зрения в данном вопросе просто не может быть. Потому что то, что проститутки являются женщинами, в данной ситуации лишь частный случай подобных отношений. Например, буржуазные интеллигенты (мужчины), тоже живут за счет присвоения прибавочной стоимости крупной буржуазией. Как такие отношения проявляются? Да очень просто, например, все мы слушаем радио - и там практически на любой станции утром и вечером (иногда круглосуточно) мелят языками "аналитики". Они точно так же оказывают (только своей болтовней) услугу крупной буржуазии. И возможно также нравственно "страдают", ведь им приходиться выставлять себя круглыми идиотами на всеуслышание огромных городов или даже целой страны, когда они без колебаний называют черное белым и наоборот, вдалбливая искаженное восприятие истории и действительности в массы. Они точно так же все осознают, и точно так же могут этого не делать. Поэтому пристегивать эксплуатацию женщин ("женский вопрос") в вопросе элитной проституции - это играть на стороне буржуазии, подменять реальные отношения капиталистического общества мифологическими - а это и есть оппортунизм. Реальная жертва капитализма - пролетариат, находится в совершенно других условиях! Во-первых, наемный работник, который лишен собственности, экономически вынужден торговать своей "рабочей силой", ведь каждый человек должен как минимум есть, чтобы жить. У пролетариата нет свободы выбора - продаваться или не продаваться буржуазии, право частной собственности не предполагает такой свободы отношений, переводя их в разряд навязываемых. Во-вторых, пролетариат (благодаря идеологической эксплуатации рабочего класса) практически всегда не осознает своего положения. Потому что как только он его осознает - он восстает против него, делает подобные навязанные ему отношения в обществе невозможными, мы в таком случае говорим о Социалистической революции. Буржуазия все это понимает, поэтому делает все, чтобы пролетариат не осознавал сути исторического развития всего общества и текущего момента.

Итак, на рассмотренном примере проституции мы еще раз убедились, что в классовом обществе всякое явление нужно рассматривать со стороны классов. Тогда попытка оппортунистов уровнять пролетарку, насильно удерживаемую и принуждаемую к проституции, и буржуйку, свободно расхаживающую по бутикам и скупающую бриллианты, под одним общим "женским вопросом" - не пройдет! Мы не позволим оппортунистам подменить единственно верную борьбу рабочего класса, и входящих в него женщин-пролетарок, за социализм - борьбой тупиковой за какие-то общие права женщин при капитализме. Капитализм это неравенство. А потому как неравны между собой пролетарий и буржуй, так и женщины, представительницы разных классов, никогда не будут равны, пока мы, коммунисты, не покончим с классами.

А весь так называемый "высший гуманизм", сводящийся на практике к попыткам всех нарядить в жертв и таким образом уровнять, есть ни что иное как поповщина. Самая негуманная из всех служанок буржуазии, ведь поповщина закрепляет текущее положение в обществе. Таким образом, эксплуатация, насилие и принуждение никогда не исчезнут. Можно сколько угодно молиться несуществующему богу или что то же самое - всех жалеть - суть этих действий одна, ничего не менять в окружающем нас мире. И если придуманный эксплуататорами бог еще работал в средневековье, то с развитием науки и техники уже практически не работает. Поэтому буржуазия ищет современные заменители богу, и находит, насаждая оппортунизм в рабочем движении. А потому и бороться со всяким оппортунизмом мы будем как с поповщиной - разоблачать и показывать его внутреннюю пустоту, а также говорить в чьих классовых интересах он проводится.