Почему "левые" превратились в исторических реакционеров

Проблема слабости левых сил в России отнюдь не в том, что местные буржуи сильные. Как раз оные примитивнее опытных французов, немцев или янки. А проблема в том, что сами левые являются реакционерами даже по сравнению с таковыми буржуями. Увы и ах.
Кстати, подобная ситуация уже была в отечественной истории. Многие народники были искренними и смелыми людьми – и в то же время махровыми реакционерами с феодальными завихрениями «социалистической общины» по сравнению с буржуазными прогрессистами типа Морозова или Мамонтова. Но так и нынешние даже внезюгановские левые не могут предложить ничего нового по сравнению с идеологией Чубайса-Путина.
К примеру, если суммировать подавляющее большинство программ российских «левых», то все зиждется на краеугольном камне перестроечной контрреволюции. Но тогда предыдущий советский этап остается революцией, к коему и надо возвращаться. ВОТ И ВСЕ! И нечего здесь, извините за моветон, мозги пудрить. Тогда вся суть таковых «левых» в глазах народа одна и единственная - назад к «социалистической общине» Советского Союза. А так как массы идти назад не хотят, - точно также, как в начале прошлого века, - поэтому нынешние левые воспринимаются как реакционное старье.
И еще раз. Доморощенные леваки могут подразумевать в своих писаниях что угодно. Какие эмпиреи витают в их сознании, это с пятого на десятое. Но есть непреложные законы общественного бытия, абстрагирующие частности и выделяющее главное. Белое – черное. Плюс – минус. Тезис – антитезис. Революция – контрреволюция. И коль любой гражданин слышит слово «контрреволюция» в нынешних условиях – то прошлый Советский Союз превращается автоматически в «революцию». А коль левые за революцию – значит, они хотят в прошлое. Все! И сии деятели могут хоть биться головой об стену, хоть залезть на забор с голой задницей – все равно Путин в глазах людей прогрессивнее, потому что он хотя бы за настоящее, а не за прошлое.
***
Ах, сейчас контрреволюция?!.. Ну, выкиньте контрреволюционную мобилу в мусорный ящик. Поменяйте свою даже затрёпанную, но контрреволюционную Тойоту на революционный ИЖ-412. Разломайте евроремонт в квартире – нечего, мол, в буржуазной роскоши купаться. Но, чует сердце, даже самый левый читатель на такой подвиг не потянет. И правильно. Мозги надо иметь сверху – а не снизу.
Никакой контрреволюции не было! Прочь охранительные эмоции и ностальгическую бредятину. Буржуазный строй в двадцатом веке СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИЛСЯ в полновесный государственно-монополистический капитал по методу Кейнс-Рузвельт. Но отсюда и дни советского «военного коммунизма» были сочтены. Иллюзии возникли лишь в силу величины страны, когда гигант умирал достаточно долго. Но чему быть, того не миновать. Да, «военный коммунизм» оказался эффективнее как гниющего царизма, так и авантюрного нацизма тем более в пору расцвета. Но выдохнуться под осадой уже первоклассного и классического ГМК в виде высокой производительности труда Японии, Европейского Союза, США – был лишь вопрос времени. Мимолетный шанс оказался лишь в том, чтобы от примитивного «военного коммунизма» перейти к основам реального социализма непосредственно во время перестройки. Не получилось. Переходный четверть вековой капиталистический период – как классическое «дозревание буржуазной эпохи» по Марксу - все же оказался необходим. И уже в таком разрезе субъективный фактор крайне необходим. Это большая разница, насколько левые укоротят переходный период и перейдут к социализму непосредственно. Вот здесь революционный пыл можно выпускать на всю катушку.
Но тем не менее. Никакой антисоциалистической контрреволюции не было по простейшей причине – потому что самой социалистической революции еще НЕ БЫЛО. Октябрьская революция семнадцатого прошлого века до этого так и не дотянула, отягощенная гигантской глыбой царского феодализма. Хотелось бы, конечно, сразу из грязи в князи – но фантазии фантазиями, а реальность реальностью. Даже слава богу, хотя бы осилили модернизацию «военного коммунизма». И чтобы уяснить это до конца – надо понимать, что такое реальный социализм.
***
Никаких чудес не будет. Хватит витать в иллюзиях. Даже при социализме сделать так, чтобы и внедрять высокие технологии, и оставлять всех людей на той же работе – невозможно! Высокие технологии именно для того и внедряются, чтобы избавиться от неэффективного ручного труда с соответствующим сокращением численности в промышленности; и, к примеру, освобожденных направить или на переподготовку, или туда, где ручной труд еще нужен, будь то сфера услуг или агропром. Итого, социализм без трудовой ротации – не существует в природе! Но социалистическая ротация и капиталистическая безработица – СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
С одной стороны, Советский Союз потому и рухнул в огромной степени, что КПСС забоялась социальных проблем с ротацией. Сами себя загнали в угол безудержным восхвалением устоявшегося положения. То есть, было полным-полно примеров, когда современные по тому времени станки пылились на складах, чтобы не увольнять людей и не попадать под гнев горкома-обкома за «искажение социальных показателей». Да и фонд зарплаты формировался именно «по головам», когда сокращение людей приводило и к сокращению фонда зарплаты. Абсурд – но так и было. Была именно экстенсивная экономика «по головам», как проявление все того же уравнительного «военного коммунизма». Дмитрий Валовой, заместитель редактора «Правды» по экономике, так и назвал свою нашумевшую книгу «Экономика абсурдов и парадоксов». Дожили, как говорится. Жаль, конечно, что лишь в перестройку заговорили о подобных реальных проблемах, когда надо было говорить намного раньше. Поэтому и опоздали вплоть до победы капитала.
Но в результате таких «показателей» научно-технический прогресс забуксовал в гражданской области особенно, и качественные продукты не выпускались; то есть, потребительский рынок был гигантски разбалансирован как по количеству, но тем более по качеству, когда жилищное строительство, бытовая аппаратура, автомобили, обувь, одежда и тому подобное уступали «импорту» на десятилетия – и молодежь может узнать у родителей, что Советский Союз рухнул именно по причине разбалансированности потребительского рынка в подавляющем случае. Людям надоело так жить. Надоело настолько, что даже капиталистические тенденции не получили должного отпора. Мол, хотя бы полки магазинов будут полными. Они не понимали, что бесплатный сыр бывает в мышеловке. Потребительские технологии и импорт стали лучше, но и закрылись ненужные заводы на экстенсивной основе – и работа исчезла.
То есть, с другой стороны, и нынешний капитализм уже достал. Здесь другая проблема – нет денег и гигантская скрытая безработица (да и открытая немаленькая). Причины этого столь общеизвестны, что не будем толочь воду в ступе. Стоит лишь заметить, что молодежь особенно страдает от этого; отсюда и радикальная ненависть к нынешнему режиму, и ностальгическое возвеличивание советского прошлого в некоторых кругах. Должен же быть какой-то идеал для поддержания духа. По-человечески это можно очень даже понять. Однако, левые не должны наступать на грабли КПСС в виде заигрывания с массами, а должны говорить правду. Менять шило на мыло – никакого толку. Нужно идти ДАЛЬШЕ И ВПЕРЕД! То есть, нужно строить реальный социализм – который похерит не только нынешний капитализм, но и вчерашний «военный коммунизм». Да, это будет отрицание отрицания – но все равно отрицание!
К примеру, проблем с трудовой ротацией не избежать ни в коем случае. Прежней лафы с постоянным рабочим местом – не будет. Другое дело, если вы способны к быстрому профессиональному росту, и поэтому не попадете под сокращение в случае внедрения новой техники, но в целом прошлые времена канут в лету. Или одно – или другое. Или полная стабильность рабочих мест, отсюда стагнация во внедрении новой техники, низкое качество продукта и ухудшение жизненных нормативов – или признание ротации, внедрение новой техники, высокое качество продукта и высокие жизненные стандарты. А чтобы и рыбку съесть и косточкой не подавиться – так не бывает.
Если говорить чуть более конкретно, то социалистическая плановая норма рентабельности является предохранительным клапаном, позволяющим работать котлу экономики без перегрузок. То есть, плохо работающие предприятия, не вписавшиеся в общий коридор (эксцессы), будут вылетать в неплатежеспособность не скопом, а по одиночке (если скопом, то это вообще не плановая норма рентабельности, и надо все переделывать заново). Но освобожденные работники в результате подобных эксцессов и найдут работу достаточно скоро, так как большинство других предприятий будет нормально развиваться.
Тогда как при капитализме подобный клапан отсутствует! Все работают до упора (отсюда и так называемый boom), пока существует хоть малейшая прибыль или кредитование; подготавливая тем самым взрыв несбалансированности и как раз банкротство скопом (отсюда и bust, то есть взрыв, кризис). Но тогда и на работу устроиться невозможно, так как закрылись многие предприятия. Да, существует динамика ставки центробанка по Кейнсу, которая пытается выполнить роль паллиатива плановой нормы рентабельности; но монополии чихать хотели на нее, имея как собственные банки, кредитующие мелкий бизнес под высокие проценты, а себя любимых под низкие, и выживая таким образом все равно; так и изменяя налоги в свою пользу, что опять посылает ставку рефинансирования фактически куда подальше. Поэтому все равно получается не ядерный реактор, как при социализме, когда перепады нивелируются обязательной нормой рентабельности; а этакий ядерный взрыв, когда все летит к черту скопом на некоторое время, и народ остается без работы.
Правда, и нынешний капитал, и путинский режим действуют несколько хитрее. Они вообще не внедряют новую технику в массовом порядке, чтобы сохранить достаточное количество ручного труда и отсюда занятость. Нет бума – но нет и резкого кризиса. Отсюда и непонятная для некоторых простаков приверженность к сырьевой экономике. Но хрен редьки не слаще. Если нет экономического роста по отсутствию модернизации, но население растет – то безработица существует все равно в хроническом порядке. Просто «западная» безработица приливов-отливов заменяется «восточной» безработицей постепенного нарастания – но суть абсолютно одна и та же. Что в лоб, что по лбу.
Таким образом, будущая социалистическая ротация на базе плановой нормы рентабельности спасает и от прежнего удручающего состояния качества жизни и потребительского рынка; и от нынешних капиталистических хронических кризисов, когда денег и работы нет в целом и общем. НО ТОГДА ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ?!.. Контрреволюция к тому, что еще не построено?!.. Абсурд! Телега впереди лошади.
Если бы существовал реальный социализм хоть на пяди земли, все было бы понятно. И автор этих строк записался бы самым первым в защитники. А где эта пядь?!.. Запрятана под кроватью лидеров российских «компартий»?!.. Что ж они, бесстыжие, так долго ее прячут?!.. Нет уж, хватит дурочку валять. Вот и выходит, все нынешние так называемые левые – РЕАКЦИОНЕРЫ на самом деле! Такие же, как ностальгирующие народники - когда время требовало уже пролетарский большевизм.
***
Весь этот бардак объясняется только одним. Если под революцией и подразумевать прошлый Советский Союз – тогда перестройка, его разрушившая, становится контрреволюцией. Вот тогда все встает на свои места! Тогда все логично. Сказать, что я хочу реставрировать буквально прошлый Союз; и сказать, что против него произошла контрреволюция – ЭТО АБСОЛЮТНО ОДНО И ТО ЖЕ! Тогда нынешние «левые» разоблачаются как банальные реставраторы прошлого не так, так этак.
В открытую сказать, что я хочу реставрировать прошлый Советский Союз с привилегиями для номенклатурной братии (уравниловка для большинства обязательно дополняется иждивенчеством для меньшинства) – как-то не комильфо. «Народ не поймет». Тогда придумали такой же финт по существу, но переделанный лишь по форме. Мол, мы не будем называть Советский Союз революцией напрямую - но зато все, что его разрушило, назовем контрреволюцией. А какая разница?!.. Курам на смех.
Итого. Если все-таки надо еще построить реальный социализм, как современным большевикам – тогда причем тут контрреволюция?!.. В Киеве дядька, в огороде бузина. Наоборот, надо взять все хорошее и из прошлого Союза, и из нынешнего капитализма – и строить нормальный социализм. А ПОКА НАРОД ПОНЯЛ ВСЕ ПРЕКРАСНО. Пусть «борцы с контрреволюцией» не строят пустых надежд; потому что шило на мыло менять никто не будет. Нынешний капитализм менять опять на «военный коммунизм» - никакого толку. Кто упорствует в подобной замене на примере нынешних российских «левых» - тот исторический реакционер даже по сравнению с режимом Путина. Вот почему «левые» превратились в свою диалектическую противоположность как исторические реакционеры. Увы и ах.
Национал -коммунист написал 26.05.2018 01:01
Никакая из политических сил не осознает это разрушение так, как осознаем его мы : как тяжелую, но необходимую часть нового государственного строительства, его самую первую стадию. Буржуазная пропаганда утверждает, что подобное разрушение принесет гибель для России. Однако оно принесет гибель не России, но буржуазному обществу, ставшему паразитом на теле страны. Буржуазному обществу, которое совсем не тождественно всей России.
Сто лет тому назад Великая Русская революция уже осуществила подобное. Она положила начало масштабнейшей перемене уклада всей жизни страны. Россия не погибла при этом, но многократно усилилась.
Приобретя многое, мы многое тогда безвозвратно потеряли. Исходя из необходимости, был уничтожен целый пласт русской культуры, вместе со множеством ее представителей. Среди них были искренние патриоты России, служащие ей из рода в род. Многое, очень многое было принесено в жертву тогда.
Теперь же, сто лет спустя, в предстоящем уничтожении современного буржуазного общества, нет ни трагизма, ни жертвы. Это общество является продуктом трех десятилетий деградации страны. Имея короткое прошлое, оно не имеет будущего, поскольку его дальнейшее существование приносит гибель России. В рамках этого общества русский народ медленно и неуклонно, шаг за шагом, сдает свои позиции практически во всех областях человеческой деятельности. Позиции, что были завоеваны выдающимся трудом десятков предыдущих поколений. Уже три десятилетия мы катимся в пропасть. Если мы ничего не изменим сегодня, думаете, завтра будет как-то иначе? Нет, товарищи, не будет.
это экономический написал 26.05.2018 00:45