Почему "левые" превратились в исторических реакционеров

Проблема слабости левых сил в России отнюдь не в том, что местные буржуи сильные. Как раз оные примитивнее опытных французов, немцев или янки. А проблема в том, что сами левые являются реакционерами даже по сравнению с таковыми буржуями. Увы и ах.

Кстати, подобная ситуация уже была в отечественной истории. Многие народники были искренними и смелыми людьми – и в то же время махровыми реакционерами с феодальными завихрениями «социалистической общины» по сравнению с буржуазными прогрессистами типа Морозова или Мамонтова. Но так и нынешние даже внезюгановские левые не могут предложить ничего нового по сравнению с идеологией Чубайса-Путина.

К примеру, если суммировать подавляющее большинство программ российских «левых», то все зиждется на краеугольном камне перестроечной контрреволюции. Но тогда предыдущий советский этап остается революцией, к коему и надо возвращаться. ВОТ И ВСЕ! И нечего здесь, извините за моветон, мозги пудрить. Тогда вся суть таковых «левых» в глазах народа одна и единственная - назад к «социалистической общине» Советского Союза. А так как массы идти назад не хотят, - точно также, как в начале прошлого века, - поэтому нынешние левые воспринимаются как реакционное старье.

И еще раз. Доморощенные леваки могут подразумевать в своих писаниях что угодно. Какие эмпиреи витают в их сознании, это с пятого на десятое. Но есть непреложные законы общественного бытия, абстрагирующие частности и выделяющее главное. Белое – черное. Плюс – минус. Тезис – антитезис. Революция – контрреволюция. И коль любой гражданин слышит слово «контрреволюция» в нынешних условиях – то прошлый Советский Союз превращается автоматически в «революцию». А коль левые за революцию – значит, они хотят в прошлое. Все! И сии деятели могут хоть биться головой об стену, хоть залезть на забор с голой задницей – все равно Путин в глазах людей прогрессивнее, потому что он хотя бы за настоящее, а не за прошлое.

***

Ах, сейчас контрреволюция?!.. Ну, выкиньте контрреволюционную мобилу в мусорный ящик. Поменяйте свою даже затрёпанную, но контрреволюционную Тойоту на революционный ИЖ-412. Разломайте евроремонт в квартире – нечего, мол, в буржуазной роскоши купаться. Но, чует сердце, даже самый левый читатель на такой подвиг не потянет. И правильно. Мозги надо иметь сверху – а не снизу.

Никакой контрреволюции не было! Прочь охранительные эмоции и ностальгическую бредятину. Буржуазный строй в двадцатом веке СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИЛСЯ в полновесный государственно-монополистический капитал по методу Кейнс-Рузвельт. Но отсюда и дни советского «военного коммунизма» были сочтены. Иллюзии возникли лишь в силу величины страны, когда гигант умирал достаточно долго. Но чему быть, того не миновать. Да, «военный коммунизм» оказался эффективнее как гниющего царизма, так и авантюрного нацизма тем более в пору расцвета. Но выдохнуться под осадой уже первоклассного и классического ГМК в виде высокой производительности труда Японии, Европейского Союза, США – был лишь вопрос времени. Мимолетный шанс оказался лишь в том, чтобы от примитивного «военного коммунизма» перейти к основам реального социализма непосредственно во время перестройки. Не получилось. Переходный четверть вековой капиталистический период – как классическое «дозревание буржуазной эпохи» по Марксу - все же оказался необходим. И уже в таком разрезе субъективный фактор крайне необходим. Это большая разница, насколько левые укоротят переходный период и перейдут к социализму непосредственно. Вот здесь революционный пыл можно выпускать на всю катушку.

Но тем не менее. Никакой антисоциалистической контрреволюции не было по простейшей причине – потому что самой социалистической революции еще НЕ БЫЛО. Октябрьская революция семнадцатого прошлого века до этого так и не дотянула, отягощенная гигантской глыбой царского феодализма. Хотелось бы, конечно, сразу из грязи в князи – но фантазии фантазиями, а реальность реальностью. Даже слава богу, хотя бы осилили модернизацию «военного коммунизма». И чтобы уяснить это до конца – надо понимать, что такое реальный социализм.

***

Никаких чудес не будет. Хватит витать в иллюзиях. Даже при социализме сделать так, чтобы и внедрять высокие технологии, и оставлять всех людей на той же работе – невозможно! Высокие технологии именно для того и внедряются, чтобы избавиться от неэффективного ручного труда с соответствующим сокращением численности в промышленности; и, к примеру, освобожденных направить или на переподготовку, или туда, где ручной труд еще нужен, будь то сфера услуг или агропром. Итого, социализм без трудовой ротации – не существует в природе! Но социалистическая ротация и капиталистическая безработица – СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.

С одной стороны, Советский Союз потому и рухнул в огромной степени, что КПСС забоялась социальных проблем с ротацией. Сами себя загнали в угол безудержным восхвалением устоявшегося положения. То есть, было полным-полно примеров, когда современные по тому времени станки пылились на складах, чтобы не увольнять людей и не попадать под гнев горкома-обкома за «искажение социальных показателей». Да и фонд зарплаты формировался именно «по головам», когда сокращение людей приводило и к сокращению фонда зарплаты. Абсурд – но так и было. Была именно экстенсивная экономика «по головам», как проявление все того же уравнительного «военного коммунизма». Дмитрий Валовой, заместитель редактора «Правды» по экономике, так и назвал свою нашумевшую книгу «Экономика абсурдов и парадоксов». Дожили, как говорится. Жаль, конечно, что лишь в перестройку заговорили о подобных реальных проблемах, когда надо было говорить намного раньше. Поэтому и опоздали вплоть до победы капитала.

Но в результате таких «показателей» научно-технический прогресс забуксовал в гражданской области особенно, и качественные продукты не выпускались; то есть, потребительский рынок был гигантски разбалансирован как по количеству, но тем более по качеству, когда жилищное строительство, бытовая аппаратура, автомобили, обувь, одежда и тому подобное уступали «импорту» на десятилетия – и молодежь может узнать у родителей, что Советский Союз рухнул именно по причине разбалансированности потребительского рынка в подавляющем случае. Людям надоело так жить. Надоело настолько, что даже капиталистические тенденции не получили должного отпора. Мол, хотя бы полки магазинов будут полными. Они не понимали, что бесплатный сыр бывает в мышеловке. Потребительские технологии и импорт стали лучше, но и закрылись ненужные заводы на экстенсивной основе – и работа исчезла.

То есть, с другой стороны, и нынешний капитализм уже достал. Здесь другая проблема – нет денег и гигантская скрытая безработица (да и открытая немаленькая). Причины этого столь общеизвестны, что не будем толочь воду в ступе. Стоит лишь заметить, что молодежь особенно страдает от этого; отсюда и радикальная ненависть к нынешнему режиму, и ностальгическое возвеличивание советского прошлого в некоторых кругах. Должен же быть какой-то идеал для поддержания духа. По-человечески это можно очень даже понять. Однако, левые не должны наступать на грабли КПСС в виде заигрывания с массами, а должны говорить правду. Менять шило на мыло – никакого толку. Нужно идти ДАЛЬШЕ И ВПЕРЕД! То есть, нужно строить реальный социализм – который похерит не только нынешний капитализм, но и вчерашний «военный коммунизм». Да, это будет отрицание отрицания – но все равно отрицание!

К примеру, проблем с трудовой ротацией не избежать ни в коем случае. Прежней лафы с постоянным рабочим местом – не будет. Другое дело, если вы способны к быстрому профессиональному росту, и поэтому не попадете под сокращение в случае внедрения новой техники, но в целом прошлые времена канут в лету. Или одно – или другое. Или полная стабильность рабочих мест, отсюда стагнация во внедрении новой техники, низкое качество продукта и ухудшение жизненных нормативов – или признание ротации, внедрение новой техники, высокое качество продукта и высокие жизненные стандарты. А чтобы и рыбку съесть и косточкой не подавиться – так не бывает.

Если говорить чуть более конкретно, то социалистическая плановая норма рентабельности является предохранительным клапаном, позволяющим работать котлу экономики без перегрузок. То есть, плохо работающие предприятия, не вписавшиеся в общий коридор (эксцессы), будут вылетать в неплатежеспособность не скопом, а по одиночке (если скопом, то это вообще не плановая норма рентабельности, и надо все переделывать заново). Но освобожденные работники в результате подобных эксцессов и найдут работу достаточно скоро, так как большинство других предприятий будет нормально развиваться.

Тогда как при капитализме подобный клапан отсутствует! Все работают до упора (отсюда и так называемый boom), пока существует хоть малейшая прибыль или кредитование; подготавливая тем самым взрыв несбалансированности и как раз банкротство скопом (отсюда и bust, то есть взрыв, кризис). Но тогда и на работу устроиться невозможно, так как закрылись многие предприятия. Да, существует динамика ставки центробанка по Кейнсу, которая пытается выполнить роль паллиатива плановой нормы рентабельности; но монополии чихать хотели на нее, имея как собственные банки, кредитующие мелкий бизнес под высокие проценты, а себя любимых под низкие, и выживая таким образом все равно; так и изменяя налоги в свою пользу, что опять посылает ставку рефинансирования фактически куда подальше. Поэтому все равно получается не ядерный реактор, как при социализме, когда перепады нивелируются обязательной нормой рентабельности; а этакий ядерный взрыв, когда все летит к черту скопом на некоторое время, и народ остается без работы.

Правда, и нынешний капитал, и путинский режим действуют несколько хитрее. Они вообще не внедряют новую технику в массовом порядке, чтобы сохранить достаточное количество ручного труда и отсюда занятость. Нет бума – но нет и резкого кризиса. Отсюда и непонятная для некоторых простаков приверженность к сырьевой экономике. Но хрен редьки не слаще. Если нет экономического роста по отсутствию модернизации, но население растет – то безработица существует все равно в хроническом порядке. Просто «западная» безработица приливов-отливов заменяется «восточной» безработицей постепенного нарастания – но суть абсолютно одна и та же. Что в лоб, что по лбу.

Таким образом, будущая социалистическая ротация на базе плановой нормы рентабельности спасает и от прежнего удручающего состояния качества жизни и потребительского рынка; и от нынешних капиталистических хронических кризисов, когда денег и работы нет в целом и общем. НО ТОГДА ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ?!.. Контрреволюция к тому, что еще не построено?!.. Абсурд! Телега впереди лошади.

Если бы существовал реальный социализм хоть на пяди земли, все было бы понятно. И автор этих строк записался бы самым первым в защитники. А где эта пядь?!.. Запрятана под кроватью лидеров российских «компартий»?!.. Что ж они, бесстыжие, так долго ее прячут?!.. Нет уж, хватит дурочку валять. Вот и выходит, все нынешние так называемые левые – РЕАКЦИОНЕРЫ на самом деле! Такие же, как ностальгирующие народники - когда время требовало уже пролетарский большевизм.

***

Весь этот бардак объясняется только одним. Если под революцией и подразумевать прошлый Советский Союз – тогда перестройка, его разрушившая, становится контрреволюцией. Вот тогда все встает на свои места! Тогда все логично. Сказать, что я хочу реставрировать буквально прошлый Союз; и сказать, что против него произошла контрреволюция – ЭТО АБСОЛЮТНО ОДНО И ТО ЖЕ! Тогда нынешние «левые» разоблачаются как банальные реставраторы прошлого не так, так этак.

В открытую сказать, что я хочу реставрировать прошлый Советский Союз с привилегиями для номенклатурной братии (уравниловка для большинства обязательно дополняется иждивенчеством для меньшинства) – как-то не комильфо. «Народ не поймет». Тогда придумали такой же финт по существу, но переделанный лишь по форме. Мол, мы не будем называть Советский Союз революцией напрямую - но зато все, что его разрушило, назовем контрреволюцией. А какая разница?!.. Курам на смех.

Итого. Если все-таки надо еще построить реальный социализм, как современным большевикам – тогда причем тут контрреволюция?!.. В Киеве дядька, в огороде бузина. Наоборот, надо взять все хорошее и из прошлого Союза, и из нынешнего капитализма – и строить нормальный социализм. А ПОКА НАРОД ПОНЯЛ ВСЕ ПРЕКРАСНО. Пусть «борцы с контрреволюцией» не строят пустых надежд; потому что шило на мыло менять никто не будет. Нынешний капитализм менять опять на «военный коммунизм» - никакого толку. Кто упорствует в подобной замене на примере нынешних российских «левых» - тот исторический реакционер даже по сравнению с режимом Путина. Вот почему «левые» превратились в свою диалектическую противоположность как исторические реакционеры. Увы и ах.