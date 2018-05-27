Обижал ли рабочий класс советскую интеллигенцию?

Вопрос взаимоотношений рабочего класса и интеллигенции - один из важнейших вопросов марксистской теории и практики.

Сознательный рабочий класс в своей борьбе за социализм должен взаимодействовать с интеллигенцией. Он пытается привлечь ее, насколько возможно, к своей борьбе, включить ее в выполнение своих задач. К выстраиванию отношений с интеллигенцией рабочий класс всегда должен был подходить очень продуманно. Он должен был всегда учитывать – насколько он может на нее рассчитывать, в каких пределах он может ей доверять.

Интеллигенция – особая общественная группа, со своей особой ролью, особым психическим строем, со своими сильными и слабыми сторонами. И рабочему классу, когда он выстраивал свои отношения с интеллигенцией - приходилось принимать во внимание ее особенности. Это было и до Великой Октябрьской революции, когда рабочий класс был угнетенным классом и боролся за свое освобождение. Это было и после революции, когда он взял власть и стал господствующим классом.

Очевидно, вопрос взаимоотношений рабочего класса с интеллигенцией будет сохраняться до тех пор, пока интеллигенция будет существовать как обособленная социальная группа. Окончательно этот вопрос будет упразднен тогда, когда интеллигенция перестанет быть особой, выделенной из народа группой. Когда интеллигенция настолько разрастется, что включит в себя весь народ, то есть, ее количество сравняется с количеством народа. Или иначе говоря – интеллигенции, как отдельной группы, уже не будет, потому что весь народ станет интеллигенцией. Тогда и вопрос взаимоотношений рабочего класса и интеллигенции будет снят. Это произойдет в коммунизме или же на подступах к нему.

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Буржуазные идеологи очень постарались извратить и запутать этот вопрос (вопрос отношений рабочего класса и интеллигенции) напустили, по своему обыкновению, много истерически -злобной клеветы, вони и грязи. Например, они с пеной на губах твердят, что Советская власть, то есть, власть рабочих – якобы излишне превозносила рабочий класс, заботилась только о его интересах, а интеллигенцию всячески гнобила, совсем не учитывала «ее классовые интересы» (как заявил один буржуазный пропагандист).

Таким образом они проводят идею, что якобы у советского рабочего класса были свои интересы, а у советской интеллигенции – свои.

То же самое касается и нашего общества, капиталистического. Те же буржуазные идеологи твердят, что интеллигенции совершенно незачем идти к рабочему классу и просвещать его, помогать ему овладеть марксистским знанием, чтобы он смог совершить социалистическую революцию. Потому как, мол, у интеллигенции есть «свои собственные классовые интересы» - и какой-то там рабочий класс ей сто лет не нужен! У него свои интересы – вот пускай он сам о них и думает!

Как же все обстоит в действительности?

Могут ли у интеллигенции быть свои «собственные классовые интересы»? Ответ такой – нет, не могут. Потому что нет такого отдельного класса – интеллигенция. Чем определяется принадлежность к классу? Его местом в общественном производстве, его отношением к средствам производства.

В капиталистическом обществе эти отношения могут быть трех видов.

1. Можно владеть средствами производства, иметь их в частной собственности, и пользуясь этим, покупать рабочую силу тех, кто лишен такой собственности, а часть их труда присваивать себе. В таком отношении к средствам производства находятся капиталисты, буржуазия.

2. Можно быть лишенным средств производства, не иметь их в частной собственности, и ради выживания продавать свою рабочую силу капиталисту, обогащать его своим трудом. В таком отношении к средствам производства находится пролетариат (который еще называют рабочим классом).

3. Можно иметь в частной собственности средства производства и самому на них работать, не пользуясь наемным трудом. В таком отношении к средствам производства находится мелкая буржуазия.

Других видов отношений к средствам производства в капиталистическом производстве просто нет. Значит, нет и других классов. Есть только три вида отношений к средствам производства – и есть только три класса: буржуазия, пролетариат и мелкая буржуазии. (Мелкая буржуазия является переходным, промежуточным классом между буржуазией и пролетариатом, поэтому основных классов два – буржуазия и пролетариат).

А такого класса, как интеллигенция, как видим – нет.

Интеллигенция, не являясь отдельным классом, расслаивается между тремя классами капиталистического общества. Она, в зависимости от своего положения, примыкает к одному из них – либо к буржуазии, либо к пролетариату, либо к мелкой буржуазии.

В современном буржуазном обществе подавляющее большинство интеллигенции по своему положению ближе всего к пролетариату. Она также находится внизу социальной лестницы, также терпит нужду и бесправие, также унижена и презираема буржуазией. И ее интересы полностью совпадают с интересами пролетариата. В ее интересах - покончить с капитализмом, который служит интересам меньшинства, и установить социализм – строй в интересах большинства.

Лишь очень небольшая, особо привилегированная часть интеллигенции по своему положению примыкает к буржуазии. Она находится на содержании у эксплуататорского класса, получает от него щедрую награду за то, что оказывает ему какие-либо особо ценные услуги. Она-то и заинтересована в том, чтобы сохранить существующий буржуазный порядок. Сохранение власти буржуазии гарантирует ей сохранение ее теплого местечка под крылом буржуазии.

Немалая часть рядовой интеллигенции в капитализме не осознает своего положения и не понимает того, что в ее интересах встать на сторону рабочего класса. Она занимает мелкобуржуазную позицию – шатается между буржуазией и пролетариатом. Одна недовольна существующим порядком, чувствует свое бесправие и внутренне восстает против него. Но пойти до конца, сознательно начать бороться за уничтожение буржуазного строя она не способна. Словом, по своему сознанию она относится к мелкой буржуазии. А та интеллигенция, которая сумела пойти до конца, сознательно встать на сторону рабочего класса и начать борьбу за его интересы – это пролетарская интеллигенция. (Или, иначе – революционная интеллигенция).

Но как же складывались отношения рабочего класса и интеллигенции в советское время? Обижал ли рабочий класс советскую интеллигенцию? И были ли у советской интеллигенции какие-то свои отдельные «классовые интересы», отличные от интересов рабочего класса?

В раннем Советском Союзе, при жизни Сталина, пока была крепка власть рабочего класса – интеллигенция в основной своей массе правильно понимала свою роль. Она ощущала себя частью рабочего класса, его представительницей, и гордилась этим. Она не отделяла своих интересов от интересов всего трудового народа. Она понимала, что у всех советских трудящихся, и у нее в том числе, один общий интерес – развивать социализм. Строить справедливое и разумное общество, где все трудящиеся могут жить достойно, где каждый человек может в полной мере развить свои способности, проявить свои лучшие качества.

То есть, в основной своей массе интеллигенция была здорова. Но тем не менее в этой общей здоровой массе находились отдельные гниловатые личности. Они, в силу гнилых черт своего характера, начинали превозноситься над рабочим народом, смотреть на него свысока, презирать его. И вот именно такие-то гнилые элементы и могли начать разговор о каких-то отдельных «классовых интересах интеллигенции», которые якобы Советская власть не желала учитывать. И, конечно, таким Советская власть успешно вправляла мозги, доходчиво разъясняла им, что и как. Давайте представим себе, что такой вот гниловатый интеллигент приходит к Советской власти и начинает выкладывать ей свои претензии: вы, мол, гнобите интеллигенцию, не считаетесь с ее интересами – а только об интересах рабочих хлопочете!

Как бы ему ответила Советская власть? Она бы сказала так:

- Подожди-ка, дорогой гражданин! А почему ты противопоставляешь интересы интеллигенции и интересы рабочих? Разве эти интересы противоречат друг другу? Разве они не совпадают? Или у интеллигенции есть какие-то такие интересы, которые идут в разрез с интересами рабочего класса? Ну, если ты так считаешь – тогда расскажи нам, что это за такие особые интересы у интеллигенции?

Тогда гниловатый интеллигент напыжился бы и с апломбом бы заявил:

- Да, у нас есть свои собственные, особые, интересы!

- Какие же, позвольте узнать?

- Во-первых, мы хотим жить хорошо! Во-вторых, мы требуем к себе уважения! В-третьих – мы творческие люди, поэтому у нас должны быть условия для творчества!

- Хорошо – ответила бы Советская власть – но почему это ты, дорогой гражданин, решил, что это только ваши интересы? Наоборот – все, что ты тут перечислил - это как раз-таки наши интересы, интересы рабочего класса! Это в первую очередь нам надо, чтобы наша интеллигенция не бедствовала и пользовалась уважением. Сам посуди. Вы, интеллигенция, нас лечите, учите наших детей, изобретаете, двигаете вперед промышленность. От вашего самочувствия и вашего настроения зависит наше здоровье, образование наших детей, развитие экономики. Так разве мы можем допустить, чтобы вы бедствовали, ходили как оборванцы, голодали? Зачем нам нищие, голодные и оборванные учителя, врачи и инженеры? Как они будут учить, лечить и руководить промышленностью в таком состоянии? Нет, нам, рабочему классу, надо, чтобы наша интеллигенция жила хорошо! Чтобы у нее была нормальная зарплата, хорошее жилье, качественное питание и одежда, полноценный отдых. Это – в наших интересах.

А зачем рабочему классу нужна униженная, загнобленная интеллигенция, которую никто не уважает? Как мы пойдем лечиться к затюканному врачу? Как отдадим своих детей забитой учительнице? Как запуганный, пришибленный инженер будет управлять производством? Чепуха какая-то. Советский интеллигент должен быть человеком с чувством собственного достоинства. Советская интеллигенция должна знать, что ее ценят, признают ее заслуги, она должна гордиться своей ролью. Звание советского интеллигента должно быть почетным. И это тоже - прежде всего в наших интересах, в интересах рабочих.

Ну, а что касается вашего творчества – так это как раз нам, рабочим, жизненно необходимо, чтобы вы могли творить. От вашего творчества зависит развитие научно-технического прогресса, культуры, науки, искусства. Он него зависят успехи нашей экономики, благосостояние общества, наше движение к коммунизму! Так что это наш прямой интерес – обеспечить вам условия для творчества.

Как видишь, (сказала бы Советская власть тому гниловатому гражданину) - интересы советской интеллигенции и рабочего класса не противоречат друг другу, они полностью совпадают. Нет никаких «отдельных классовых интересов интеллигенции». Есть общий интерес всего советского народа, всех советских трудящихся – всем вместе дружно работать на благо советского общества.

Так бы ответила Советская власть гниловатому интеллигенту. Но гниловатый интеллигент не унимается и продолжает качать права. И тут становится ясно, чего он хочет на самом деле!

Оказывается, по его мнению, интеллигенция не просто должна жить хорошо – а должна жить лучше остальных трудящихся, купаться в роскоши. И ее не просто должны уважать – а должны молиться на нее, прославлять, каждый ее чих встречать аплодисментами, каждый шаг отмечать пушечным салютом. А что же касается условий для творчества – под этим наш гниловатый гражданин понимает полную бесконтрольность, право интеллигенции делать все, что ей в голову взбредет, не считаясь с интересами советского общества. И если ей придет в голову пропагандировать ложные, гнилые, реакционные идеи, враждебные советской идеологии, разлагающие сознание советских граждан – надо ей это позволить. Ибо она – интеллигенция, соль земли, элита духа, избранница богов, и прочая, и прочая! И нельзя ни в чем ограничивать ее высокое парение!

Вот в этом, по мнению нашего гниловатого, и заключаются интересы советской интеллигенции – жить лучше остальных трудящихся, превозноситься над ними, не считаться с интересами советского общества, делать все, что в голову взбредет.

Что ответила бы Советская власть на подобные претензии?

Она бы ответила так:

- А почему ты считаешь, что это интересы интеллигенции? А может, это не интересы интеллигенции – а твои собственные хотелки, непомерные претензии надутого ничтожества?

Давай посмотрим, что будет, если мы, по твоему требованию, превознесем интеллигенцию над остальными трудящимися. Если мы будем платить интеллигенции и оказывать ей уважать не за ее реальные заслуги, не за пользу, приносимую ею советскому обществу – а за один только факт ее существования, за то только, что она интеллигенция?

Будет вот что. Трудящиеся, которые теперь любят и ценят свою интеллигенцию – начнут относиться к ней враждебно, увидев, что ее неоправданно превозносят над ними. Они будут возмущены несправедливостью, почувствуют себя униженными, а социалистический принцип – растоптанным. Это подорвет у них веру в социализм и доверие к Советской власти. И в конечном итоге это приведет к контрреволюции, к уничтожению социализма и реставрации капитализма. А в капитализме будет плохо всем трудящимся – в том числе и интеллигенции.

То же самое, если мы предоставим интеллигенции полную бесконтрольность, если позволим ей пропагандировать враждебные социализму идеи, разрушать советскую идеологию. Подрыв советской идеологии приведет к крушению советского строя. К той же самой реставрации капитализма, где большинство интеллигенции будет обыкновенным быдлом для олигархов.

Значит, то, что ты заявляешь, как «интересы интеллигенции» – на самом деле враждебно интеллигенции, приведет нашу интеллигенцию вместе со всем советским народом к большой беде. А ты сам – вредитель, помощник тех, кто стремится уничтожить социализм. И можешь быть уверен, что Советская власть сумеет положить этому конец и пресечь твою вредную работу.

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Так бы ответила Советская власть гниловатому гражданину с его «отдельными классовыми интересами интеллигенции». Впрочем, как было уже сказано, в раннем Советском Союзе большинство советской интеллигенции все это понимало, не отделяло свои интересы от интересов советского народа, ценило заботу Советской власти и было ей благодарно. А вот в послесталинском СССР, когда диктатура рабочего класса была подорвана и стал зарождаться класс новой буржуазии – там эти гниловатые интеллигенты подняли головы и осмелели. И как раз из них-то и сформировался потом слой антисоветской интеллигенции, которая идейно обслуживала класс новой буржуазии, помогала ему разрушать социализм.