О проблемах современного кружкового движения

Товарищи! Многие из нас организовывают или занимаются в марксистских кружках. Всем нам известно, что без грамотности в вопросах теории и практических навыков по выработке коллективных решений методом демократического централизма - нам никогда не сделать следующего шага к марксистской практике по коренному преобразованию общества, т.е. не организовать нашу боевую пролетарскую партию всего рабочего класса. А без образования такой партии, мы так и будем служить средством для паразитического существования буржуазии за счет присвоения ей нашего с вами труда. Поэтому кружковая работа сегодня такая же необходимая, как и агитационная борьба за формирование революционного сознания каждого наемного работника. Понимают это и наши враги. А потому всеми силами стараются ее свести к нулю, максимально подорвать, лишить рабочий класс его главного оружия в борьбе с буржуазией - марксистской теории и практики, привычки ощущать себя частью коллектива. Поэтому сейчас крайне необходимо обозначить наши позиции по кружкам, чтобы с их вершины нейтрализовывать подкрадывающихся врагов в самом начале пути.

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1. С чего необходимо начинать работу марксистского кружка? Конечно, со знакомства участников. На этом этапе не имеет значения, под реальными именами или под псевдонимами работают товарищи, главное понять кто к какому слою принадлежит, в каких условиях находится, какая литература была изучена (если была) до присоединения к кружку. Особое внимание стоит обращать на товарищей, которые хорошо обеспечены материально (к примеру, пользуются техникой "Apple" или аналогичной по стоимости) и занимаются "глупой" (с их слов) или бюрократической работой. Эти товарищи принадлежат к мелкобуржуазной интеллигенции, и именно их нужно постоянно контролировать.

2. С самого начала необходимо обозначить цели и план их реализации. Товарищ Красный уже имеет в этом деле опыт, поэтому цели нужно брать реальные. Категорически не рекомендуется замахиваться на революционные преобразования общества или ставить задачей организацию партии. Почему? Потому что диалектический закон говорит нам, что количество переходит в качество. То есть рост числа революционеров переходит в социальную революцию. А чтобы создать партию - необходимы местные организации (они и вырабатываются из кружков) во всех основных районах страны. А теперь сами ответьте на вопрос - сможет ли ваше объединение решить две эти глобальные задачи? Ответ будет отрицательный. Поэтому цели нужно брать реализуемые, а именно:

а) коллективное чтение классики;

б) сопоставление пониманий прочитанного. Дискуссия по тем моментам, где имеются трудности с пониманием или различное понимание;

в) сопоставление прочитанного с текущем моментом (насколько это все применимо в наших условиях);

г) выработка практических основ демократического централизма;

д) установление связи с рабочими, просвещение и организация классовой борьбы.

Предпоследний пункт наиболее важен. ДЦ это не просто голосование сродни выборам Путина, нет, здесь все по-другому. Во-первых, каждый голосующий должен иметь четкую и хорошо аргументированную позицию по вопросу; во-вторых, голосованию предшествует дискуссия, где идет конкуренция между взглядами и их обоснованием. Воспринимается все это просто, но на деле часто выливается в то, что многие не могут составить свою позицию по вопросу, аргументировать и тем более отстоять в споре. Ничего страшного в этом нет, автор это пишущий тоже всему учился и у него вначале не получалось, потом споры перерастали в брань… Все это совершенно нормально, и именно в вырабатывании привычек так мыслить и работать - заключатся кружковая работа.

Опасность здесь в другом. Обычно люди, не умеющие еще формировать свою точку зрению и ее обосновывать, вместо того чтобы учиться этому, начинают присоединяться к чужой. Причем не потому что они с ней согласны, а потому что ее выразитель им симпатичен (симпатии бывают разные, но обычно из-за того, что он раньше что-то "умное" говорил). Выразитель может быть прав по конкретному вопросу, а может быть не прав. Это не играет никой роли. Главное же что кружок вырождается в трибуну одного-двух-трех человек, что сводит на нет весь ДЦ, подменяя его личными симпатиями. А если на таких симпатиях вырастает один единственный вожак, то форма ДЦ служит ему для подавления всяких альтернативных точек зрения, для исключения из кружка инакомыслящих. А прошедшие такие кружки "марксисты" навсегда впитывают вульгарный ДЦ, искренне принимая его за реальный. Но как уже отмечалось, ДЦ - это не инструмент подавления кого-либо, а способ рассмотреть различные точки зрения, вскрыть ошибки, определить плюсы и минусы аргументации, и уже на основе этого выбрать верную точку зрению и лучшую ее аргументацию. И если в процессе работы кружка такой механизм так и не заработает - кружок со своей задачей не справился.

3. Чтобы работа кружка была возможна, в самом начале необходимо определить значения базовых терминов ("класс", "пролетариат", "интеллигенция", "труд", "средства производства"). Ничего страшного, если возникнут проблемы и в ходе обсуждения эти термины приобретут какое-то необычное значения. После того как по каждому термину будет принято решение, необходимо договориться через какое количество занятий вопрос будет поставлен повторно. И если в процессе работы кружка определения будут меняться и в конце придут к сходным с классическими формулировкам - кружок со своей задачей справился. И здесь речь не о повторном изобретении колеса, как многим может показаться, а об опыте самим давать формулировки явлениям. Марксизм предполагает четкие определения, поэтому нужно учиться их давать, а не быть ограниченными заранее данным набором (этот набор, конечно, охватывает основные явления в обществе, но общество не есть статичная данность на все времена, общество развивается и не все явления из 19 века сохранились сегодня, другие развились из незначительных, а третьих вообще не было во времена, когда творили наши классики).

4. О связях с рабочим движением. Упомянутая уже мелкобуржуазная интеллигенция спит и видит, как бы свести коммунистов с дроги реальных дел на обочину пустой демагогии. Именно мелкобуржуазная интеллигенция, пользуясь марксистской неграмотностью большинства, все время талдычит о какой-то сугубо идейной победе над капитализмом. Эти заявления наглая ложь. Капитализм давно разбит идеологически и рабочий класс имеет ясные и четкие указания, подтвержденные опытом Социалистических революций, как победить буржуазию политически. Поэтому задача сегодня в другом - задача донести эти знания до большинства наемных работников, перевернуть их мировоззрение, и возглавить борьбу, максимально оттесняя мелкобуржуазную интеллигенцию. А заниматься приспособлением марксизма под какие-то "новые условия" - это ревизионизм, разновидность оппортунизма. Мы живем в капитализме, все изменившиеся частности не меняют его сути.

Мелкобуржуазные разглагольствования, уводящие от практики, обычно имеют 3 аргумента:

а) не овладев теорией абсолютно и не расписав коммунизм от А до Я нечего соваться к рабочим;

б) они обязательно расскажут, как "применяют" марксизм в быту;

в) высказывается утверждение, что до революции еще много времени и можно как бы не спеша к ней подготовиться.

Разбиваются эти лживые утверждения так же просто:

а) еще Плеханов ("К вопросу о развитии монистического взгляда на историю") критиковал социалистов-утопистов за изобретение рецептов "социальной чистоты" в конкретной голове и распространении этого субъективного взгляда на все общества. Процесс познавания бесконечен, поэтому ничего нельзя познать абсолютно. Марксизм, как наука о революционной переделке буржуазного общества в коммунистическое, может полноценно существовать только практически. Если теория не воплощается в практике - она уже не революционная (не преобразующая), а значит этот суррогат не марксизм, хотя и отдаленно его по форме напоминает. Мы можем вспомнить родоначальников теории, можем вспомнить Ленина и Сталина - они не имели универсальных заготовленных изначально ответов, а находили их в конкретных практических условиях. Поэтому вся эта идеалистическая шелуха об абсолютном знании и таком же полном представлении о том, что еще только предстоит построить в изменяющихся условиях - противоречит марксизму;

б) все так называемые "примеры" применения марксизма в быту обычно связаны или с учеными, или с управленцами. Разбить их очень просто, достаточно просто включить логику. Например, если какой-то буржуазный профессор (или калибром поменьше, но из той же тусовки) начинает навешивать лапшу про то, как марксизм "помог" ему в науке - нужно сразу в лоб потребовать привести конкретные примеры. Дело в том, что в основе марксистского научного метода лежит диалектический материализм, а вся наука сегодня существует исключительно за счет вливаний от буржуазии. Поэтому в капитализме наука гниет и превращается в поповщину, потому что буржуазия никогда не будет спонсировать ученых, применяющих марксистскую диалектику. Как только какой-либо ученый ее применит, полученный результат будет способствовать краху буржуазного общества. И речь не только об общественных науках, это касается любой сферы. Поэтому наука развивается только в социализме, и без первоначального утверждения его в качестве государственного строя все разговоры о применении в ней марксизма - наглая ложь, рассчитанная на людей, не научившихся еще сопоставлять факты;

в) когда капитализм скатится в кризис, способный перерасти в Социалистическую революцию, никто точно не знает. Мы точно знаем, что это неизбежно, есть очень много внутренних и внешних условий, которые такой кризис в итоге спровоцируют. Именно поэтому все великие марксисты работали постоянно, прекрасно понимая, что никакого "не спеша" быть не может, а вот оказаться неподготовленными в решающий момент можно. Сейчас многие вспоминают 90-е, говорят тогда было хуже, но ничего не вышло. Но упускают почему не вышло? А потому что подготовительная работа не велась, наоборот, советские оппортунисты делали все чтобы обезоружить рабочий класс. Им это удалось - в 90-е у пролетариата не было классовой сознательности, не было революционной партии, не было рабочих вождей. И чтобы такая ситуация не повторилась - готовится нужно прямо сейчас, и сколько времени на подготовку - никто не знает.

Как видим, нет ни одного аргумента против разворачивания практической марксистской работы в кружках. Наоборот, кружок - это будущая партийная организация, и потому связь с рабочим классом здесь важна как воздух.

Поэтому, товарищи, участвуем в стихийных протестах, привнося в них революционное сознание. Ищем контакты в рабочей среде и взаимодействуем со своим классом напрямую.

5. Кружок и агитационная работа. Сила коммунистов - слово. Именно революционная пропаганда в периоды кризисов способна приводить в движения огромные массы. Марксистское слово в прямом смысле крепче железа и бьет лучше всякой пули. Поэтому в процессе работы кружка товарищи должны все время заниматься написанием агитационных материалов, выступать с агитационными речами. Чтобы после окончания работы в кружке быть во всеоружии и когда будет повод и возможность - написать статью или выступить на митинги так, как это делали большевики, когда после выступления их агитатора или чтения листовок работники сразу просыпались от обывательского сна, а буржуазия тряслась от страха.

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Перечисленные здесь позиции наиболее общие и очевидные. Но за несколько лет работы в кружках я отчетливо вижу, как именно эти моменты затушевываются и множатся на ноль. Поэтому я прошу всех участников кружковой работы подойти к ним вдумчиво и постараться реализовать, практика непременно подтвердит их верность.

О проблемах кружковой работы в текущем моменте и как мелкобуржуазная интеллигенция ее подрывает я напишу отдельно, с разбором примеров и приемов борьбы.