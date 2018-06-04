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Московский листок

Все мы выйдем из "Шинели..."

Опубликовано 04.06.2018 автором Платон Валерьянов в разделе комментариев 0

революция коммунизм
Все мы выйдем из "Шинели..."

Фантазия 

Проклятие русской истории - вечный бег по кругу. Дурная бесконечность бесполезного движения...

Будем жить, как живем. Мало-помалу забудем, что есть добро и зло, что есть ложь, а что правда. Слово «совесть» оставим историкам русского языка. Сердце наше станет обычным органом кровообращения, а душа - приемщицей приятных впечатлений. Все превратиться в товар, а что не сможет продаться - будет забыто, как старый хлам на чердаке.

И будем мы сладко спать, как спящая красавица в хрустальном гробу. Не знающие, что такое ни своя, ни чужая боль...

Пройдут года, сто, двести, много лет...

И случится чудо, и появится вдруг человек, и скажет странные слова: «Взглянул я окрест себя - и душа моя страданиями человека уязвлена стала». И проскачет он от Петербурга до Москвы, собирая по пути человечье горе. Сошлют его за это подальше в Сибирь, чтобы спящие чего доброго не пробудились.

И снова выйдут в декабре на стылую петербургскую площадь благородные безумцы, восставшие против спящего царства. И пройдется по ним картечь косой. И будет пятерым из них петля, а остальные сойдут «во глубину сибирских руд».

И снова будет клятва на Воробьевых горах двух чистых юношей. И один из них зазвонит в «Колокол»: зову живых!

А пока живые - мертвые, и души их мертвы. И бродит по метельному Невскому призрак маленького человека, бродит, и никак не может найти свою заветную шинель.

И явится пророк, чтобы сказать доброе о бедных людях, и пойдет звенеть кандалами в далекий Омск.

В Сибири-матушке места много. И пойдет туда сын священника, бывший семинарист, поведавший спящим о новых людях, рассказавший всем, что делать: просто быть добрым человеком, убедивший в неслыханном - и добрые люди могут быть сильны. В слова этого человека поверят многие и начнут пробуждаться.

И пойдут в народ молодые, бесстрашные, похожие на первых христиан - звать темного мужика к свободе.

Явится могучий старец. Граф, надевший посконную рубаху и взявшийся за плуг. Слово его потрясет спящих, как гром, ударивший из ясного неба. А народ скажет о нем: был ему от Бога дар неправду видеть.

И наступит год, России черный год... И восстанут спящие...

 

Но дальше мы уже знаем.

Проклятие русской истории - вечный бег по кругу... Устали мы от этого бега. Отдохнем ли? Узреем ли небо в алмазах? Отыщем ли когда-нибудь маленькому человеку его шинель?



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