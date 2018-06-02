Короткий трактат о пьяных и трезвых чиновниках

Министр финансов Саратовской области А.Выскребенцев лишился должности после появления в сети короткого видеоролика, где он мирно, пьяный отпускник, посапывает на заднем сиденье автомобиля, за рулём которого находится тоже не слишком трезвая сотрудница администрации. "Ай-ай-ай", - зароптали россияне. "Ай-ай-ай", - зашикали россиянки, ревниво поглядывая на даму в расстёгнутом "боди". "Ай-ай-ай", - подписал указ губернатор. Ну, конечно, они же никогда не отдыхают, никогда не выпивают, это не они осушают моря спиртного в Турции и Египте, а работают по 24 часа и не намерены сокращать среднюю продолжительность жизни вредными привычками. Чиновник в России может воровать, игнорировать законы, плевать на конституцию, презирать народ, гнобить подчинённых - всё сойдёт с рук, но пить и гулять чиновник не смей - ни-ни. Таково "облико морале" в эпоху всеобщего ханжества.

А ведь совсем недавно районный суд в Краснодарском крае постановил, и Роскомнадзор немедленно начал блокировать сюжеты Фонда борьбы с коррупцией, посвящённые отдыху бывшего вице-премьера национального правительства С.Приходько на яхте миллиардера О.Дерипаски в компании эскорт-девиц во главе с "тренером по соблазнению" Анастасией Рыбкой. Буквально на следующий день после выхода на экраны расследования Навального компетентные органы принялись чистить интернет, напирая, что это публикации частных видеозаписей и личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни. История с Выскребенцевым приводит в недоумение: у нас вышеперечисленные права с какого уровня начинаются - федеральных министров? И если региональный министр - уже не гражданин с персональными данными и частной жизнью, то что тогда можно вытворять с изображениями перебравшего слесаря дяди Васи?

Наверное, лучше, если бы министр финансов Саратовской области вовсе не пил, в свободное время смотрел телевизор - главный источник счастья соотечественников, ночью всегда спал под тёплым байковым одеялом в собственной двуспальной кровати, с женой и котом в ногах. Наверное, ещё лучше, если бы он не храпел и не ругался, использовал листы для печати с обеих сторон и переводил бабушек через дорогу под локоток. Но даже без данных достоинств, если он толковый, классный специалист, грамотный, опытный, эффективный руководитель, честный, порядочный человек, то кому какое дело, как он проводит свой отпуск и выходные дни? Почему стало хорошим тоном подглядывать в замочную скважину и спешить выкладывать некрасивые и неприятные для кого-то картины на всеобщее обозрение и улюлюканье? Ведь на самом деле никакой общественной значимости они не имеют. Если в былые времена перемывать косточки соседям было уделом деревенских сплетниц, то ныне это забава всей страны. И что в итоге? Ну, сядет в кресло злой, мстительный, корыстный, бесталанный трезвенник, и какая радость от его опрятности и румяных щек, коли дело загубит?

Сдаётся мне, что вятского журналиста, крамольника-"болотника" Леонида Ковязина судили совершенно трезвые, с высокой моральной репутацией люди. Дали ему четыре года за прикосновение пальчиком к биотуалету. Это решение обошлось России в 2 тыс.евро за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. А сейчас мы узнали, что Европейский суд по правам человека присудил Леониду ещё 7,5 тыс. евро компенсации за то, что ему приходилось находиться в клетке в зале суда до вынесения приговора - обращение, унижающее человеческое достоинство. Вообще в 2017 году Россия стала лидером по числу постановлений ЕСПЧ, в которых национальные власти были признаны нарушителями Европейской конвенции. Бюджет несёт солидные расходы, расплачиваясь за непрофессионализм, предвзятость либо обыкновенную глупость прокуроров и судей, но почему-то не слышно новостей, что кто-то из них за это лишился поста. Впрочем, общественное мнение к данным фактам тоже равнодушно. Останавливать же пьяных прокуроров и судей сотрудникам ГИБДД нельзя в силу их статуса. Так что если не застукают с геями или какими другими секс-меньшинствами, представители этих профессий будут сохранять непогрешимый моральный облик.

Вероятно, абсолютно трезвые и прошедшие не одну аттестацию и переаттестацию правоохранители блюли конфискованные в пользу государства миллиарды Захарченко и Хорошавина. То есть не пропили, но куда-то ведь дели - куда? А как насчёт прозвучавших в последние дни результатов деятельности высоконравственных управленцев, обогащённых духовными скрепами: в 40 регионах не хватает больниц, на строительство которых требуется не менее 80 миллиардов рублей; четверть всей молочной продукции - фальсификат; для замены всех лифтов с истекшим межремонтным сроком требуется свыше 221 млрд рублей, пользоваться каждым четвёртым лифтом сегодня в России опасно для жизни... Чиновники, которые запрещали митинги граждан по всей стране, натравливали на них Росгвардию и казачество, скорее всего, пребывают в здравом уме и считают себя вполне хорошими людьми. Так ведь у россиян и губернаторов к ним нет особых претензий. Бьют, значит, любят. Воруют, значит, патриоты. Ни хрена не умеют и не могут, зато не пьют.

...Типичный "единоросс" екатеринбургский депутат Косырев на днях разоткровенничался: "Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. ...вытаскивают в большом количестве инсультников, и у нас область ежегодно пополняется на десять тысяч инвалидов, которые могут годами находится на иждивении государства. Они инвалиды первой, второй группы, они лежачие часто. Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо". Не кажется ли вам, что подобным депутатам и чиновникам, а у нас их тьма тьмущая, гораздо полезнее (для окружающих), нежели заниматься государственными делами, спать где-нибудь пьяными и сытыми? Можно даже подпаивать их за бюджетный счёт - всё меньше для государства вреда будет.