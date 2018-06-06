Откуда берутся обыватели с претензией, и что им нужно от рабочего класса

Ни для кого не секрет, что сегодня расплодилась масса "левых" групп, пабликов, сайтов в интернете. А в реале существует такая же масса всяких марксистских кружков, движений и даже целых партий. Многие коммунисты годами ломают голову, как их всех соединить в одну единственную революционную силу, которая покончит с капитализмом и утвердит социалистические принципы в нашем обществе. Идея, конечно, сверх актуальная! Но ничего не выходит... Хотя все перечисленные левые и в интернете, и в реальной работе на словах тоже за одну партию, за революцию, вот только на деле они не то что объединяться - они даже самосохраняться не умеют, распадаясь на еще более мелкие части, бегая из группы в группу (из движения в движение).

Происходящее обычно объясняют личными качествами лидеров. Типа, вожаки у нас не те! Вот Ленина бы нам, или Сталина бы нам, и все у нас получится. Такое объяснение ничего не объясняет, а еще больше запутывает. Раньше пролетариат точно знал "ни бог, ни царь и ни герой", а теперь получается это все не верно. Поэтому, чтобы никаких расхождений с марксизмом не было, - вопрос нужно рассмотреть подробно.

"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" (В.И. Ленин). Гениальный Ленин абсолютно прав, так как человек как таковой всегда проявляется только в обществе. Человек вне общества (например, вполне реальные примеры детей-"Маугли") перестает быть человеком, утрачивает все различия с животными. Поэтому тот или иной политический деятель, как член общества, не действует самостоятельно и независимо. Он подчинен той или иной классовой позиции. Таких позиций в современном нам обществе две: буржуазная и пролетарская. Буржуазная классовая позиция выражается в индивидуальном эгоизме, в постановке своих личных интересов над интересами всего общества, что противоречит его сущности и приводит ко всем известным нам бедам капиталистического общества. Пролетарская классовая позиция, наоборот, полностью соответствует сущности человеческого общества, где человек (часть общества) не противопоставляет себя обществу (целому). Существует еще промежуточная мелкобуржуазная позиция. Она не самостоятельная, заключается исключительно в постоянных колебаниях между первой и второй, причем тяготеет к буржуазной (отсюда и название).

Следовательно, наши левые вожаки (независимо от того, что они сами о себе говорят) могут занимать позицию буржуазии, пролетариата или метаться между ними.

А теперь давайте подумаем, что означает рост числа левых объединений в интернете и в реальной жизни при отсутствии их практического соединения в одну большую политическую силу? А означает он только то, что вожаки этих объединений ставят свой личный интерес - свое лидерство - выше общественного интереса в создании такой силы. То есть проявляют свой персональный эгоизм. То есть действуют по-буржуазному. С другой стороны, большая часть из них действительно сознает необходимость социальных перемен и даже вполне осознано может выступать за уничтожение всей частной собственности. А это соответствует классовым интересам пролетариата, и потому притягивает его к данным вожакам. То есть подавляющая масса современных левых вожаков - вожаки мелкобуржуазные. Такие вожаки, которые и капиталистическую эксплуатацию рабочего класса хотят уничтожить, и в то же время себя любимых над рабочим классом поставить (что, конечно, вне рамок буржуазного общества невозможно). Цели взаимоисключающие друг друга. Или полное равенство или неравенство. Но с логикой и с марксизмом у наших вожаков все очень плохо, они этого либо не видят (полбеды) или сознательно закрывают глаза (гнать таких поганой метлой!).

Мне могут возразить. Сказать, что большевики были тоже за неравенство. Привести примеры, как сброшенная Великим Октябрем буржуазия поражалась в правах Советской властью. Чтобы ответить на данный вопрос, нужно применить марксистскую диалектику, отбросив метафизику. А марксистская диалектика говорит нам, что не все "равенства" и "неравенства" равны друг другу. Так как общественных классов два, и они не равны друг другу, то и никакого равенства прав между представителями этих классов быть не может и никогда не было. Так, например, буржуй всегда враждебен пролетарию. И при равенстве избирательных прав, буржуй сделает все, чтобы пробраться во власть и используя ее механизмы снова захомутать пролетария. То же касается сферы хозяйственного управления и учета. Поэтому неравенство прав буржуя и пролетария после победы Социалистической революции является общественным интересом и служит тому, чтобы изжить всякое неравенство раз и навсегда. Партия большевиков, проводя такое неравенство, не противопоставляла себя обществу, а наоборот заставляла подчиняться общественным интересам то меньшинство, которое раньше привыкло существовать над обществом и за его счет.

Но в случае с частными интересами вожаков по руководству пролетарскими массами этот пример не работает. Так как в нем заложено явное неразрешимое противоречие: общественный интерес пролетариата в создании мощной единой политической организации всего класса (партии); и интерес вожака любой ценой возвышаться над пролетариатом, если не над всем, то над любым количеством его представителей, вырванных из класса. Значит, данный вожак не понял сути текущего исторического момента, а потому на практике все его действия против пролетариата, контрреволюционны.

Но контрреволюционные вожаки не вырастают в лесу после дождя, и с Луны на Землю тоже не падают. Вожаков всегда воспитывает класс. И если у российского рабочего класса сегодня такие вожаки, значит, сам рабочий класс еще не сформировался в зрелый класс, еще не осознал до конца своих интересов. А потому и следует именно за такими вожаками, принимая их за выразителей своих классовых интересов.

По данному вопросу есть очень точное письмо Энгельса от 1894 года. Специально приведу полную цитату, чтобы не исказить суть пропусками:

"a) Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на экономическом развитии. Но все они также оказывают влияние друг на друга и на экономический базис. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является причиной, что только оно является активным, а все остальное - лишь пассивное следствие. Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, в конечном счете всегда прокладывающей себе путь. Государство, например, оказывает влияние при помощи покровительственных пошлин, свободы торговли, хорошей или дурной фискальной политики. Даже смертельная усталость и бессилие немецкого мещанина, обусловленные жалким экономическим положением Германии в период с 1648 по 1830 г. и выразившиеся сначала в пиетизме, затем в сентиментальности и в рабском пресмыкательстве перед князьями и дворянством, не остались без влияния на экономику. Это было одним из величайших препятствий для нового подъема, и препятствие это было поколеблено только благодаря тому, что революционные и наполеоновские войны сделали хроническую нищету острой. Следовательно, экономическое положение не оказывает своего воздействия автоматически, как это для удобства кое-кто себе представляет, а люди сами делают свою историю, однако в данной, их обусловливающей среде, на основе уже существующих действительных отношений, среди которых экономические условия, как бы сильно ни влияли на них прочие - политические и идеологические, - являются в конечном счете все же решающими и образуют ту красную нить, которая пронизывает все развитие и одна приводит к его пониманию.

b) Люди сами делают свою историю, но до сих пор они делали ее, не руководствуясь общей волей, по единому общему плану, и даже не в рамках определенным образом ограниченного, данного общества. Их стремления перекрещиваются, и во всех таких обществах господствует поэтому необходимость, дополнением и формой проявления которой является случайность. Необходимость, пробивающаяся здесь сквозь все случайности, - опять-таки в конечном счете экономическая. Здесь мы подходим к вопросу о так называемых великих людях. То обстоятельство, что такой и именно вот этот великий человек появляется в определенное время в данной стране, конечно, есть чистая случайность. Но если этого человека устранить, то появляется спрос на его замену, и такая замена находится - более или менее удачная, но с течением времени находится. Что Наполеон, именно этот корсиканец, был тем военным диктатором, который стал необходим Французской республике, истощенной войной, - это было случайностью. Но если бы Наполеона не было, то роль его выполнил бы другой. Это доказывается тем, что всегда, когда такой человек был нужен, он находился: Цезарь, Август, Кромвель и т. д. Если материалистическое понимание истории открыл Маркс, то Тьерри, Минье, Гизо, все английские историки до 1850 г. служат доказательством того, что дело шло к этому, а открытие того же самого понимания Морганом показывает, что время для этого созрело и это открытие должно было быть сделано".

Как видим, к активным действиям массы толкает необходимость. Ситуация, "когда "низы" не хотят старого и когда "верхи" не могут по-старому" (В.И. Ленин). Наблюдается ли сейчас в России такая ситуация? Нет, рабочий класс еще готов жить в капитализме, так как остро вопрос голодных смертей пока еще не стоит (здесь стоит отметь, что в социальных сетях уже раздаются голоса рабочего класса, который вынужден биться с буржуазией за свое "рабочее место", но с обострением кризиса капитализма армия безработных будет расти и перед ней встанет вопрос физического выживания; эта армия пролетариата - армия могильщиков капитализма). Верхи, сегодня, тем более еще могут управлять по-старому - недавно Силуанов сказал, что государство избаловало народ своей поддержкой (т.е. наступление на права наемных работников продолжается и ширится). То есть пролетариат не ощущает еще острой необходимости перемен, однако и не удовлетворен своим положением. И в силу развития разнообразных форм сознания (то самое "политическое, правовое ... художественное развитие") возникает спрос на личность. И такие личности находятся - это наши вожаки.

А что же сами вожаки? А они точно так же находятся под действием всех указанных Энгельсом обстоятельств. Практически все они принадлежат к мелкобуржуазной интеллигенции. Это такой слой интеллигенции, который, во-первых, неплохо образован; во-вторых, имеет представление о ходе исторического процесса (это понимание рисует в их мозгу картинку неизбежной Социалистической революции); в-третьих, и это самое главное - данные представители интеллигенции сытно устроились в буржуазном обществе (им есть что терять, и именно на сохранение имеющегося направлена вся их политическая деятельность). Конечно, приведенная мной характеристика относительна. Не все попадающие под нее личности непременно идут в левые вожаки. И, наоборот, не все из них, кто идет в вожаки - становятся именно типичными вожаками, есть среди них и те, кто твердо встает на позиции рабочего класса (или буржуазии, превращаясь в классовых врагов наемных работников). Но большинство типичных левых вожаков характеризуются именно так. Поэтому видя с "холмика" своих знаний отблески грядущего революционного пожара, который обрушит их мир, они заранее к нему готовятся. Понимая, что они не в силах "отменить" неизбежное событие, мелкобуржуазные интеллигенты думают, как к нему приспособиться и заодно приспособить под себя. То есть мелкобуржуазная интеллигенция отчетливо проявляет свою противоречивость: с одной стороны, она хочет устранить "плохие" стороны буржуазного общества - расслоение, полицейский террор, цензуру и т.п.; с другой стороны, этот интеллигентский слой боится социализма - им не хочется себя, высоких интеллектуалов, ровнять с простыми ограниченными рабочими, им хочется жить еще лучше чем сейчас (причем за счет рабочего класса, который по их мнению сейчас и не такое терпит), им так же хочется мифической абсолютной свободы для себя (безответственности за поступки) и сохранения чисто буржуазных интеллигентских профессий. Поэтому какие бы радикальные речевки и умные мысли не произносились, перед нами типичные контрреволюционеры, заинтересованные в сохранении старого общества. А единственное средство для достижения данной цели - возглавить революционное движение пролетариата, увести его в другую сторону.

***

Итак, российский пролетариат еще только превращается в революционный класс. Его классовое сознание пока не революционное, а потому и возникает спрос на определенный тип личностей. Капиталистическое российское общество производит подобных личностей. Соединяясь, они образуют наше раздробленное левое движение. Поэтому, как видим, марксизм и вправду всесилен - текущее историческое положение это подтверждает, а не опровергает, как кажется на первый взгляд.

Значит, наиболее передовым представителям рабочего класса нужно делать верные выводы из сложившегося положения. А они такие:

- никакого объединения "левых" под руководством контрреволюционеров не произойдет;

- бессмысленно все валить на вожаков, так как массовый спрос на настоящих пролетарских вождей еще не возник в силу инертности сознания большинства представителей класса;

- бессмысленно ждать, что простые наемные работники сами выработают революционное классовое сознание;

- для революционизирования сознания пролетариата нужны усилия всего класса, но в первую очередь усилия тех - кто его уже выработал (такие представители среди нас имеются);

- следовательно, только после первоначального становления революционного сознания у большинства представителей рабочего класса, возникнет спрос на революционных вождей, которое смогут поставить вопрос объединения всего класса в одну революционную политическую организацию (партию).

***

Это означает, что телега впереди лошади катить не будет. Созданию партии большевиков предшествовало тяжелейшее положение рабочего класса дореволюционной России. Но даже в тех условиях, когда рабочие снимали одну койку на несколько человек и спали на ней по очереди, сказывалась инертность мышления. Большевистских агитаторов избивали. Но, тем не менее, работников умственного и физического труда с революционным классовым сознанием было достаточно для образования реальной пролетарской партии, которая эту инертность сломила. Поэтому вся текущая деятельность должна быть направлена на рост числа сознательных пролетариев. Для этого необходимо использовать все имеющиеся возможности: агитация, кружки, участие в легальных "левых" организациях. При этом всегда нужно понимать - цель не в изменении конкретного кружка, группы или движения (партии). Наша цель - максимальное распространение революционного сознания среди наемных работников. Перековывать текущих вожаков бесполезно и не нужно. Мы должны наращивать наши ряды и устанавливать связи друг с другом, чтобы в максимально возможный срок перейти к образованию пролетарской партии, которая уже распространит революционное сознание практически на весь рабочий класс и поднимет на Социалистическую революцию другие слои российского общества.

От редакции: Осталось получить ответ на вопрос кто такие "мы". А то несознательные пролетарии могут перепутать - будут думать, что "мы", а окажется, что "они".

Ну и некоторый парадокс получается - пролетарского сознания пока нет, но оно откуда-то должно накапливаться в обществе, хотя носители этого пролетарского сознания все сплошь мелкобуржуазные. И опять вся надежда на неких "мы", которые этим пролетарским сознанием наделены в полной мере и готовы поделиться. А кто такие - непонятно...

А.Б.