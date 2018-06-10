Более четырёх часов потерянного времени

7-го июня президент провёл прямую линию в новом формате. Ликвидировали зал. Тот кто придумал это заслуживают уважение. Раньше с периферии вопросы отбирались. Мог всплыть не угодный вопрос только из числа тех, кто находился в зале. И таких было не мало. На тот сходняк в прошлом году даже под видом журналиста проник директор рыбокомбината из Мурманска. Президент пообещал встретиться с ним на совещании правительства где будет рассмотрен его вопрос. Было это или нет нам не известно. Сегодня каждый вопрос прошёл процедуру отбора. Не было вопросов о коррупции, сокращении числа чиновников и их зарплат, не было вопросов о нищенском положении большинства населения страны, о нищенских пособиях на детей, о платной медицине, которая вытесняет государственную и самое главное в этом вопросе, что платная во многом хуже чем была государственная.

Купленные или прирученные ведущие вызвали неприязнь народа. К.Клеймёнов говорит, что сегодня, как и на первых выпусках, мы решили не звать гостей в студию и сделали это сознательно для того, чтобы как можно больше ваших вопросов прозвучало с мест. А кто это мы? Не думаю, что это произошло минуя самого президента или Д.Пескова. Начали линию со лжи и так продолжится до заключительного слова самого президента. Начали передачу с вопроса, который был задан президенту два года назад. Через какую полосу мы проходим - чёрную или белую? Тогда вы сказали, что полоса серая, а сейчас?

Ответ: Вопрос ожидаемый, речь о работе за прошлый год. Если говорить той категорией, то мы двигаемся в сторону устойчивого "белого цвета". Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики - 1,5 %. Такая цифра может обозначать погрешность статистики. Растёт промышленность, стабильно работает сельское хозяйство. ( Наше зерно идёт за границу на корм скоту). Для народа России хлеб выпекают из пшеницы 3 - го и 4 - го классов, хотя в Советском Союзе только из высшего или первого. Рост инвестиций за год - 4,4 %. Прибыль от торговли 115 миллиардов рублей. У нас малый внешний долг. Рост золотовалютных резервов составил - 450 миллиардов. Растёт продолжительность жизни и доходы граждан. Продолжительность жизни растёт только за счёт женщин. Мужики в основном живут 65,5 лет. Повысят пенсионный срок, мужчина доработал и в ящик. Правительству экономия. К этому и идёт власть. Зарплата выросла на 1,9 %, а доходы на 3,8 % за счёт выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам. ( А при чём здесь пенсионеры. Это же разовая выплата. Пенсионеры это ещё не всё население и далеко не всё. Речь должна идти о работающем человеке). Растёт экспорт машин и оборудования, сельхозпродукции и вооружения. А почему не напомнил об экспорте нефти, газа, стали, удобрений, делового леса? Очевидно потому, что этих денег ни народ, ни страна не видят. Однажды коммунист делая доклад в думе заявил, что Германия приняла от нас углеводородов на 27 миллиардов долларов, а Россия продала всего на 9 миллиардов. А где 18 миллиардов долларов? Никто на этот вопрос не обратил внимание. Ну подумаешь 18 миллиардов долларов это же копейки для Кремля и правительства.

Можно было бы прокомментировать ответы на 79 вопросов, которые были заданы президенту. Однако есть возможность прочитать и обдумать то, что сказал в заключении президент. Конечно, некоторым гражданам он помог. Например, многодетная мать из Томска получит земельный участок. Жвачкин обещал президенту. В одном посёлке люди отстояли поликлинику и школу. Жаль, что только в одном посёлке, а это творится по всей стране. Президент попросил прокомментировать В.Скворцову. Ей деваться некуда медицина в этом городке будет восстановлена. Однако такой бардак идёт во всех регионах. Скворцова занята только строительством современных центров, которые мало кому доступны из - за обширных территорий страны и нищенского положения народа. Пока добьёшься направления уже поздно. Болезнь на последней стадии. Нужно развивать первичное звено в медицине. И не то что развивать, а восстановить то, что было в Советском Союзе. После расстрела советской власти отказались от промышленности, медицины, образования. А теперь поняли, что зря надеялись всё покупать за бугром. Здоровье не купишь, а лечиться за границей в России позволено только чиновникам и просто ворам.

Помогать отдельным гражданам, как это делается уже в 16 раз обязанность не президента. Именно на это покупается наш народ. В стране то 146 миллионов человек а президент помог нескольким десяткам. Эта задача местной власти при контроле федеральной. И ведь ничего не меняется. 16 раз президент проводит прямую линию, а народ живёт всё хуже и хуже. И никто за это не несёт никакой ответственности. Надо было немедленно снять Жвачкина и Скворцову на виду у всего народа и дать указание силовикам проверить их работу. Есть вина осудить. Другие бы почесали репу и возможно начали бы заниматься проблемами регионов. Смотрите что говорят томичи? Жвачкин имеет особняк в Краснодаре. Частенько уезжает отдыхать. Говорят, что купил на бюджетные деньги вертолёт и летает поохотиться с чиновниками из Москвы. В Томской области есть где поохотиться браконьерствуя. Мило побеседовали и на этом проблемы решены.

Всё что было сказано в течение 4 часов и 20 минут президент обобщил подводя итог. Приведу полностью, чтобы не писать ответы на вопросы. "Сегодня такой угрозы вроде бы нет". Это на счёт войны. Считаю, что угроза есть, но она не может быть разрешена так как Россия имеет ядерное оружие созданное в Советском Союзе. Именно только это сдерживает международного жандарма. "Я (Путин) сегодня упомянул об этом применительно к нашим новейшим системам вооружений. Безопасность вроде бы обеспечена (значит не уверен, употребляя - вроде бы) причём на достаточно отдалённую, длительную перспективу. У нас огромная территория, колоссальные запасы минерального сырья. В целом у нас очень хорошо подготовленные, образованные люди. Но я хочу, чтобы мы всё понимали, знали, имели это в виду и руководствовались этим соображением". Что - то президент сказал не из этой оперы. Если так хорошо все подготовлены, то почему 22 миллиона человек бедствуют? А как живут миллионы, которые теперь получают прожиточный минимум? Об этом вообще никто не говорит. Президент Путин, вы попробуйте прожить месяц на 11 тысяч рублей. При этом надо заплатить по ЖКХ. Президент употребил такой термин "Я хочу", чтобы все понимали. Мы то понимаем, а вот вы понимаете но далеко не всё. Ежедневно из страны выводится по 120 миллионов долларов. А в стране растёт нищета. Безработица на уровне 5 %, а как они живут? Пособия хватает только на туалетную бумагу. Действительно в России много минерального сырья. А кто им пользуется? Сечин, Миллер, руководство страны, правительство и иностранные государства а народ платит очень даже большие деньги, на которые жируют собственники.

"Если мы отстанем в своём технологическом развитии, если мы не сможем обеспечить нужного нам темпа роста экономики на основе роста производительности труда минимум до 5 %, внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект, цифровую экономику, генетику и так далее, если мы не сможем связать страну пространственно новыми линиями связи, новыми дорогами, не будем развивать инфраструктуру авиационного транспорта, железнодорожного, портовых сооружений и морского, и речного транспорта, если мы не будем уделять должного внимания таким важнейшим вопросам, как здравоохранение и образование, мы можем безвозвратно отстать, и это поставит под вопрос наш суверенитет. Поэтому мы должны собрать все наши ресурсы и интеллектуальные, и моральные, физические, понять, что мы стоим на очень важном этапе нашего развития. Мы должны не только прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада, а быть во главе этого поезда". Во - первых прыгать в вагон поезда опасно, можно попасть под колёса. И кто это мы? Хотя ресурсы по Конституции РФ принадлежат народу, но мы ими пользуемся за деньги и очень большие, больше платим чем, например, Китай. Вы пользуетесь ресурсами, вам и надо их собирать и не терять по дороге по 18 миллиардов долларов. Возможно по дороге в банк исчезло 200 миллионов рублей от изъятых у полковника Д.Захарченко 9 миллиардов. Так что у чиновников опыт есть "терять" миллионы и миллиарды. Надо совершенно чётко усвоить, что при таком правительстве Россия никогда не будет во главе технологического уклада. Генерал ФСБ Л.Феактистов просит вернуть ему 2 миллиона долларов, собранных на взятку Улюкаеву. Значит Феоктистов и Сечин организовали подставу? Ну это же преступление.

"Можем ли мы это сделать? Можем, но только если будем работать вместе. В современных условиях нам нет необходимости прибегать к крайним мерам, которые были использованы в 30 -е и 50 - е годы. Потому что, для того чтобы добиться результатов в сегодняшних условиях, нам нужно максимально РАСКРЕПОСТИТЬ людей, нам нужно добиться того, чтобы каждый человек максимально реализовал свой творческий потенциал. Это могут сделать только свободные люди. Поэтому нам нужно развивать свою политическую систему и систему современного эффективного управления". Народ не понимает, что значит работать вместе? Кто и с кем? Чиновники получают миллионы и даже десятки и не думаю, что они вспотели, а рабочий, например, на железной дороге несколько тысяч. Бригада каждый день обходит определённое количество километров пути, обследует и в ручном режиме ремонтирует путь без остановки поездов и зарплата мизерная. Так и на селе. Человек за день наглотается пыли, что весь вечер отхаркивает, а зарплата не более 15 тысяч. В 30 - е и 50 - е годы страна была разрушена и чтобы вы теперь жили в своё удовольствие народ работал на восстановлении и другого пути не было. Вы же всё это разрушили, а теперь говорите, чтобы мы работали вместе и не прыгали в поезда. А сейчас и не прыгают билеты не по карману. На месячную зарплату никуда не прыгнешь. А вот на счёт раскрепостить президент прав. Дошло и до него, что народу власть обеспечила крепостное право. Надо что - то делать. А что конкретно никто не знает. Да и выпустить из рук народ власть не позволит. Позавчера сидел полтора часа в поликлиники в очереди. Собирался народ, с одной женщиной, которая ездила в Питер завязался разговор. Оказывается в Питере в период выборной компании проходил митинг на который собралось несколько тысяч и в основном молодых питерцев. Они выступали против действующей власти. Естественно полиция их разогнала. Однако в СМИ нет этого события.

Конечно свой творческий потенциал рабочий на строительстве , скажем, дороги полностью реализует. Бери больше, кидай дальше. Сейчас многое делает машина, но лопата неотъемлемый инструмент при любом строительстве. Да и в других отраслях потенциал связан со здоровьем человека. А управление действительно не только хромает, но его эффективного вообще нет. Вы посмотрите на зарплаты любого чиновника, руководителей силовых структур, ректоров институтов, директоров школ и так далее. Что хотят то и делают. Зарплаты в сотни раз превышают зарплаты подчинённых. Все знают и ничего не делается. Более тог они же ещё и подворовывают. Такова же и судебная система. Надо что - то менять. Но власть на это никогда не пойдёт.

"Ещё раз хочу сказать, что мы в состоянии решить эту задачу и мы сделаем это. Но для этого нужно концентрировать всем, каждому на своём участке. Знаю, что проблем очень много, знаю, что и решения многих из этих проблем представляются проблематичными. Но мы в состоянии это сделать. Мы сделаем это, если будем вместе".

Дорогой читатель, как вы думаете к кому относится заключительное выступление президента на прямой линии? В большинстве к самому себе и правительству. Народ здесь упоминается только один раз, когда речь заходит о раскрепощении. Да мы живём при крепостном праве. На прямую линию поступило около 2 - х миллионов вопросов. О чём люди спрашивают президента? Если обобщить, то о бардаке в стране. Нужно менять всю систему управления. Он напомнил об этом, но ничего меняться не будет. Да и построив такую систему управления президент не в состоянии её изменить. От простых смертных ничего не зависит, разве что вместе выйти на улицу и потребовать отставки правительства. Президент говорил, что полностью новое правительство будет входить в курс дела два года. Но он забыл напомнить, что Примаков и его команда входила в курс только то время, которое ей потребовалось войти в кабинет. Почему бы не попробовать снова. Почему бы нам крепостному народу не воспользоваться примером Армении. Народ посадил своего человека на премьерское место.

Президент ждёт план развития страны, который должен быть подготовлен премьером к осени. А что делал премьер до этого? Они ведь встречаются не только в Кремле, но и на дачах. Снимки есть в интернете за трапезой на природе, куда доступ того, кого они приглашают на совместную работу закрыт. Они ведь о чём - то говорят. Вот и надо было готовить заранее. За их спинами 146 миллионов человек большинство из которых бедствует. Так что весь разговор на прямой лини касался только тех, кому он помог давая указание местным чиновникам. Весь остальной разговор касался только его самого. Надо менять власть, а менять можно только изменив систему управления страной. Смотрите за сутки на Дальнем Востоке сгорело 10 тысяч гектаров леса. А горит уже больше месяца и ни одного вопроса и ни одного указания чиновникам. Сколько было разговора раньше на счёт восстановления количества уволенных лесников. Тишина. А там сгорели миллиарды рублей. На радио снова всплыл А.Сердюков. Занимает несколько должностей. Входит в состав бюро Союза машиностроителей России, в совете директоров КАМАЗа, "Вертолётов " России, "Объединённой авиастроительной корпорации России". Такова у нас власть.

Более четырёх часов разговора на прямой линии ничего не принесли ни народу, ни стране.