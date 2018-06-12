Слепота левых уже самоубийственна

Стоит предупредить, что текст ниже будет болезненным для части «левой общественности». Развенчание иллюзий всегда тяжело. Но нахождение в плену означенных иллюзий настолько смертельно для страны в связи с приближением гигантского кризиса, что терпеть нельзя. Или дальше закрывать глаза на очевидное, чтобы уподобиться самоубийце, шагающему в пропасть – или пора открывать их и начинать работать в реальном мире.

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Большинство российских «левых» пропагандирует, что социализм существовал как таковой в Советском Союзе, но произошла буржуазная контрреволюция; и отсюда, мол, все беды. Другие, чуть поумнее наподобие Кагарлицкого, Дзарасова, Колганова и иже с ними, не светятся сильно на этот счет, и даже последний наиболее близок к позиции автора, о чем подробнее в следующих выпусках, коль получится – но и оные фактически поддерживают позицию большинства своей пассивностью. Но в том-то и дело, что это АБСУРД, не имеющий к марксизму никакого отношения. Получается, стимул распределения по труду оказался хуже стимула стоимости рабочей силы почти в течение века. Но тогда всех левых надо выкидывать на помойку за ненадобностью. В этом смысле «отцы» оного движения за деревьями не видят леса; что не так уж редко бывало в истории науки и политики.

Стоит уточнить, что автор знает прекрасно разницу между простотой классики и мещанской простецкостью. Оный проверял себя на этот счет многократно и глубоко самокритично. Но нет – он уверен, что речь пойдет с его стороны именно о классической простоте в смысле «кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Или можно сказать о том же, но уже, с другой стороны. Как известно, чем больше ложь, тем более она правдоподобна. Так и в нашем случае – чем более распространена ошибочная точка зрения, тем более она принимается на веру.

Это все к тому, что базовое построение, на котором покоится современное левое движение, что де социализм был в Советском Союзе, но который побежден буржуазной контрреволюцией – неверно! По примеру того, как феодальное сознание считало, что солнце крутится вокруг земли – что, разумеется, не имеет к реальности никакого отношения.

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Но сначала несколько цитат. Как говорится, только факты. Берем политэкономию Ожерельева куда уж более классического Издательства политической литературы и читаем следующие строки о практике Советского Союза.

- Все больше давала о себе знать неповоротливость банковской системы. Утвердилась порочная практика, когда кредиты предоставлялись без должного экономического обоснования, использовались для покрытия убытков и длительного финансового неблагополучия предприятий и организаций. Кредитные рычаги фактически перестали выполнять функцию инструмента управления расширенным воспроизводством и контроля за рациональным использованием производственного потенциала и ресурсов.

- … Долгие годы они (Госбанк и Стройбанк) в основном дублировали решения плановых и отраслевых органов управления, обеспечивали практически любой спрос на кредиты, что нередко нарушало принцип возвратности ссудного фонда. В результате происходило обесценение рубля в хозяйственном обороте. Банки списывали кредиты или на длительные сроки отодвигали их погашение…

Таких фактов будет еще море разливанное. Автор пока размечтался на пять выпусков, но зависит от психики редактора и читателей. То бишь, сколько времени они выдержат смотреть правде в глаза. Но уже абсолютно закономерно спросить – А ПРИЧЕМ ТУТ СОЦИАЛИЗМ?!..

Если система была «порочной» (то есть постоянной, говоря русским языком); если кредиты использовались «для покрытия убытков и длительного!!! финансового неблагополучия» (то есть опять постоянного, говоря тем же языком); если «банки списывали! кредиты или (опять) на длительные сроки отодвигали их погашение» - а социализм-то тут причем?!.. Тогда речь идет о банальном первично-уравнительном «военном коммунизме», который как зародился в огне Гражданской, так и не кончился вплоть до перестройки. Конечно, оперативные формы мутировали – но кардинальная суть оставалась прежней. Пора называть вещи своими именами.

Ах-ах, некоторые начнут наводить тень на плетень. Мол, это все поганые хрущевы да брежневы испортили, а вот при Сталине было – ого-го. Ничего подобного! Эту систему создал ИМЕННО СТАЛИН! Остальные были лишь последователями. В доказательство берем – куда уж авторитетнее – «Экономические проблемы социализма в СССР». Вот абзац оттуда, который определяет суть работы.

- …Если взять рентабельность не с точки зрения отдельных предприятий или отраслей производства и не в разрезе одного года, а с точки зрения всего народного хозяйства и в разрезе, скажем, 10-15 лет, что было бы единственно правильным подходом к вопросу, временная и непрочная рентабельность отдельных предприятий или отраслей производства не может идти ни в какое сравнение с той высшей формой прочной и постоянной рентабельности, которую дают нам действия закона планомерного развития народного хозяйства, избавляя нас от периодических экономических кризисов, разрушающих народное хозяйство и наносящих обществу колоссальный материальный ущерб, и обеспечивая нам непрерывный рост народного хозяйства с его высокими темпами.

Это и называется «медвежьей услугой». Сталин, пытаясь обосновать социалистическую рентабельность, полностью проговорился, что понимает под этим все тот же «военный коммунизм»! Именно в этом гигантская проблема и поныне. Огромное число нынешних левых, наивных в лучшем случае, не понимает просто-напросто, что такое реальный социализм – и продолжает понимать под этим сталинский «военный коммунизм». Ну, вот как объяснить человеку, что такое яблоко, когда кроме редьки он ничего не ел?!.. Отсюда и Сталин является хоть образцом, хоть вождем такой врожденной, почти общинно-крестьянской, ограниченности.

Потому что на самом деле все ровно наоборот! «Трагедия» как раз в том и заключается, что надо брать социалистическую рентабельность, коль о ней речь на самом деле, именно «с точки зрения отдельных предприятий», и уж тем более «отраслей»; и именно «в разрезе одного года» или пятилетки в огромном большинстве случаев, а не катастрофических «10-15 лет», когда уже все поздно!

Итого, при социализме создается плановая норма рентабельности. Допустим, на четыре единицы станков и две единицы работников нужно создать шесть единиц продукта. (Если предприятие работает в условиях севера и тому подобное, то делается соответствующая скидка, уравнивающая стартовые условия.) С этого расклада берутся налоги, допустим, в две единицы. Итого, если работники пинают балду и сделали не шесть, а одну единицу продукта к налоговому периоду, объявляется неплатежеспособность и таких работников долой. Пусть едут в деревню, идут в сферу услуг, переучиваются – их проблемы. Раньше надо было думать. А предприятие или распродается кредиторам, или передается более профессиональному (смежному) коллективу. Да, они получают объект с убытком; но, если смогут принять на работу эффективных работников (энергичную молодежь, тоскующую по работе, к примеру); и соединяя со своими опытными кадрами - не только отобьют убыток, но заработают еще больше с возросшими активами. Отсюда хорошо всем: молодежи, нашедшей работу – государству, быстро убравшему убыток – инвестирующему смежному предприятию – и даже работникам прошлого предприятия, так как оные найдут работу по душе, коль прежняя не вдохновляла. Но в том-то и дело, что при «сталинской системе» все это НЕОБЯЗАТЕЛЬНО!

То есть, можно покрывать убытки кредитом (выплачивать налоги из кредита). Пока не будем вдаваться в подробности, но социалистический банк, обязанный поддерживать плановую норму рентабельности (это его работа), не должен давать кредит в случае плохих перспектив. А вот как раз Сталин, исходя из вышеозначенных представлений, заставляет дать кредит хреновому предприятию одну пятилетку, вторую, третью - НО ПОЭТОМУ ВСЕ И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРЕДИТНУЮ ВАКХАНАЛИЮ, ИЗЛОЖЕННУЮ ВЫШЕ. Вот что получается в таких условиях.

То есть, всякая экономика гораздо более похожа на живой организм – а не на кучу мешков, которую можно добавить или убавить. Поэтому речь идет именно о гангрене в случае плохой работы, которую надо немедленно отрезать! О раковой опухоли! Если начался рак уравниловки хоть в печени, хоть в легких – всему организму конец. А посему если целые отрасли, – хотя бы десять процентов от всего хозяйства, - не работают с доходом целых пятнадцать лет; это моментально сказывается на смежных и родственных отраслях и далее по цепочке. Идут недопоставки или плохое качество; то бишь, один плохой продукт заражает другой, как раковая клетка. Как радиация. Как вирус. Но тогда и вся финансовая система инфицируется и еще более отягощает ситуацию. Поэтому неплатёжеспособное предприятие должно СТРЕМИТЕЛЬНО реорганизовываться точно также, как должна быть вырезана начавшаяся раковая опухоль. Но если раковая опухоль растет пятнадцать лет – это КИРДЫК. Социализмом здесь и не пахнет; тем более в связи с требованиями стремительной научно-технической революции.

То есть, Сталин рассказал на голубом глазу о первично-уравнительном коммунизме типа экономики Гражданской войны - а другие и пикнуть не посмели. Вот как раз отсюда и все реальные напасти. На дворе уже двадцать первый век, а большинство «левых» никак не может вылезти из уравнительно-иждивенческих пеленок этакой пусть и огромной, но крестьянской общины прежнего Союза. Но поэтому хоть так, хоть этак, у всякого грамотного рабочего возникает сомнение – а был ли реальный социализм на самом деле?!.. Если его не было при Сталине – если его не было при Хрущеве – если его не было при Брежневе - и уж тем более при Горбачеве – тогда, когда он был?!.. А НИКОГДА!

Отсюда «идеология» нынешнего «левого» движения больше похожа на религию, чем на науку. К примеру, попробуйте убедить верующего, что бога нет. Никакие научные факты не помогут в ближайшем времени уж точно. Он не может быстро поменять позицию, так как почва разверзнется под ногами, и жизненные основы рухнут. Но точно также всякие Майсуряны, Рафики Кулиевы, Снегири, Красные и тому подобное не столько знают и понимают предмет спора в отличие от автора, прочитавшего уйму книг, о чем надо сказать без ложной скромности - а веруют. Поэтому для них социализм в Союзе и буржуазная контрреволюция – непререкаемые догмы вплоть до религиозного экстаза.

Итого. «Левая религия» заслонила от взора многочисленных и в общем-то порядочных людей, что говорить о реальном социализме в Советском Союзе – весьма и весьма сомнительно, мягко говоря. Да, с эмоциональной точки зрения согласиться с этим тяжело. Это подобно трагедии, когда Павлов или Ворошилов были преданы стране до мозга костей – но банально не понимали, как надо воевать во время Великой Отечественной. Считать, к примеру, Ворошилова, провалившего оборону Ленинграда (и пришлось срочно вызывать Жукова), гитлеровским агентом – конечно же, глупость. Но новые реалии были выше его привычного стратегического понимания.

Но точно также многочисленные нынешние «левые» застряли в Советском Союзе, и не хотят развиваться согласно современным производительным силам. Учиться не хотят; думать не хотят; а просто брюзжат, как старики. Тогда как автор читал – просто навскидку - и «Военный коммунизм» Гимпельсона, и «Справочник экономиста» семидесятых, и Валового из «Правды», и изыскания ЦК КПСС типа «На пороге кризиса», и так далее и тому подобное. Это не для пиара, а к тому, что, когда непредвзято и честно знакомишься с реалиями; все более и более, прямо-таки само собой, кристаллизуется совершенно очевидный вопрос – А ПРИЧЕМ ТУТ СОЦИАЛИЗМ?!.. С какого бодуна кто-то ляпнул, что в Советском Союзе был социализм, а все и поверили?!..

***

А пока политическая ситуация в России полностью абсурдна. И все отечественные «левые», к сожалению, привыкли к этому, как нос привыкает к неприятному запаху из туалета. И социализм оказался, видите ли, хуже капитализма в связи с крахом Советского Союза; и марксизм оказался ложным учением; и все «левые» из революционеров превратились в свою противоположность как реакционеры, обсасывающие прошлое. Все вокруг это видят и поэтому к подобному туалету не приближаются - одни «левые» принюхались, иначе не скажешь. Разве не абсурд?!.. Оный и есть.

Но все это уничтожается одним мощным ударом в смысле: и социализм не проигрывал капитализму; и марксизм не ложь; и «левые» продолжают быть революционерами по простейшей причине – а социализм вообще отсутствовал как таковой, и его еще надо построить. А был просто-напросто первично-уравнительный «военный коммунизм», который как закономерно вознесся, выполняя свою миссию вытаскивания страны хотя бы из феодального болота – так закономерно и рухнул, исчерпав свой маломощный исторический ресурс. А ВОТ КОГДА БУДЕТ РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ – ТОГДА И ПОСМОТРИМ, КТО КОГО! Тогда, разумеется, нынешнему капиталу будет полный карачун. Логична для каждого честного россиянина такая идеология?.. Абсолютно! Тогда хлынут потоки умных людей в ряды левых?.. Очевидно. Поэтому пора решать, о чем идет речь. Если о догмате веры в утешение рабам – это одно. Если о подлинной идеологии как цели для свободных – это совсем другое.

А пока этого нет - все российские левые, к сожалению, занимаются фактическим самоубийством. Поэтому пора – и давно пора – вывернуться из этой удавки. Момент назрел и перезрел, коль гигантский капиталистический кризис у порога.