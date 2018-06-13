ЧМ-2018 - праздник футбола или способ окончательного разорения страны?

У самых популярных футбольных клубов обороты оцениваются в сотни миллионов долларов. Сами футболисты получают миллионные зарплаты, такие суммы и не снились нам с вами. Футболисты продаются и покупаются любыми странами и любыми футбольными клубами. О защите спортивной чести страны здесь речь давно уже не идет. Так стоит ли нам гордиться тем, что нашу страну выбрали как площадку для обслуживания этого бизнеса?

Кто-то радовался, что при подготовке к чемпионату мира будут построены дороги и инфраструктура. Но давайте посмотрим — какими средствами и для чего это все делалось?

Все строительство спортивных объектов с самого начала сопровождалось скандалами. Под чемпионат мира был принят специальный закон, который позволял в течение 7 дней (!) изымать у собственников земельные участки, необходимые под стройку! А если что-то не устраивает — то предлагалось обжаловать решение в суде. В Самаре сразу же начались митинги и акции протеста: жителям объявили, что под снос пойдет около 1500 дачных участков, чтобы колоссальную территорию в 930 гектаров использовать для нужд чемпионата мира. Представьте, что вы можете успеть сделать — если вам объявляют, что в 7-ми дневный срок вы лишитесь своей собственности. Нас сгоняют с земли, как бесправных аборигенов в угоду футбольному бизнесу и увеселению иностранных гостей?

То же самое происходило и в Сочи при подготовке к олимпиаде. Там люди лишались квартир и взамен жилье им предоставлять никто не поспешил. А при этом построенные, якобы, для переселенцев коттеджи — пустовали, местных жителей туда не пустили. То есть явно не для нас с вами строили это новое жилье?

Вообще создается впечатление, что все эти спортивные мега-стройки просто прикрытие. Основной смысл — чтобы под видом проведения спортивных мероприятий бюджетные деньги просто потратились на необходимую инфраструктуру: шоссе с огромными развязками и указателями на английском языке, коттеджные поселки, развлекательные комплексы. А с местными жителями обходились просто бесцеремонно — освобождайте землю, если она понадобилась чемпионату мира! Нужен ли нам футбол такой ценой? Да и для нас ли с вами это все строилось? Скорее похоже — что мы абсолютно чужие и даже лишние, на этом празднике жизни!

На эти спортивные зрелища тратятся огромные деньги из нашего и без того тощего и нищего бюджета. Уже опубликована информация, что нынешний мундиаль станет самым дорогим в истории проведения подобных турниров. И изначальная объявленная сумма расходов постоянно увеличивалась из-за удорожания сметы. Абсолютно также было и с Олимпиадой, которая тоже побила все рекорды дороговизны! Более того, изначально известно, что государство, принимающее мундиаль особой финансовой выгоды от этого не получает. Большую часть дохода от продажи прав на телетрансляции забирает себе ФИФА!

А мы с вами еще и гордимся этим чемпионатом и потуже затягиваем свои пояса, ради чего? В России увеличивают пенсионный возраст, поднимают налоги, НДС будет увеличен с 18 до 20%, что вызовет подорожание всех товаров и ударит по карману абсолютно каждого. Все это объясняется нехваткой денег в бюджете. Так может тогда не стоило разбазаривать его на увеселительные мероприятия?

Несложно понять, что происходит на самом деле — если вспомнить о существовании Гарвардского проекта разрушения России под видом реформ. Этот проект был разработан в недрах ЦРУ и реализовываться он должен был изнутри страны, руками правителей, под видом реформирования. Он состоял из трех томов: “Перестройка”, “Реформы”, “Завершение”. А вот его этапы:

- Ликвидация социалистической системы

- Ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно

- Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания, и введение атрибутов капитализма: за все надо платить

- Постройка хороших дорог, по которым сырье и богатство России надлежало вывозить за границу.

Узнаете реформы последних лет? Почти все этапы Гарвардского проекта нами уже пройдены. У последнего этапа существует даже детальная проработка — Хьюстонский проект. А в нем прямо говорится, что Россия будет раздроблена на части и разделена на сферы влияния иностранных государств. Так, судя по всему, вся инфраструктура к Чемпионату мира по футболу строилась за счет нашего бюджета, но вовсе не для нас, а чтобы господа-иностранцы, которые планируют сюда заселяться, чувствовали себя комфортно как у себя дома?

Даже законодательно все уже готово к расчленению страны на мелкие феодальные государства. Принят закон о ТОРах — территориях опережающего развития. Но опережающее развитие — будет вовсе не у нас с вами, а у иностранцев на нашей территории. Ведь это закон позволяет:

- полностью или частично отменить действующие законы РФ на большей части России

- иностранцам избирать и быть избранными в законодательные (представительные) органы местного самоуправления

- игнорировать иностранцам части границы Российской Федерации

- компенсировать средствами федерального бюджета невыплаченные иностранцами налоги

- осуществлять принудительные выселения коренных жителей, граждан РФ

- изымать любое движимое и недвижимое имущество у населения РФ, игнорируя права на собственность

Если вам все еще сложно поверить в то, что нас просто выселяют - вспомните про Австралию, Америку. Когда-то там жило коренное население, а сейчас эти страны полностью заселены колонизаторами англо-саксами. Англичане-колонизаторы когда-то оккупировали Индию. У Британской короны всегда были десятки колоний по всему миру! И на нашей территории все готовится именно для удобства иностранцев — об этом говорят все вышеприведенные факты. А для чего же им понадобилась именно территория России? Ответ прост: многие ученые пишут о том, что в ближайшем будущем на всей планете грядут серьезные климатические изменения и через некоторое время самой пригодной для проживания территорией на Земле будет именно территория России.

Так нужно ли нам радоваться чемпионату мира по футболу? Тем более футбол — игра непростая, говорят, что футбол правит миром. Есть версия, что еще со времен Древнего Египта на Земле существует тайная система управления миром. За фараонами, которые были на виду — стояли жрецы-иерофанты, которые и направляли политику в нужное им русло. Фактически жрецы и руководили фараонами. Всего было 22 иерофанта, разделённых на два лагеря, по 11 в каждом. При принятии решений встречались две команды по 11 человек в каждой и передавали друг другу шар, который был неизменным атрибутом таких «встреч» и символизировал нашу планету.

Еще Конфуций говорил: что миром правят не слово и закон, а знаки и символы. И самая популярная ныне игра во всем мире — вполне возможно отражает эту тайную систему управления миром, которая сохранилась до сих пор. Когда невидимые, но весьма могущественные силы, две команды по 11 человек «пинают» наш шарик в угоду своим интересам. А огромные массы народа подпитывают эту систему своими эмоциями.

Давайте же срочно освобождаться от иллюзий, если не хотим исчезнуть с лица Земли, как исчезли коренные жители Австралии и Америки. За последние годы нас приучили все иностранное считать лучшим презирать свое, ставить все иностранное выше своего народа и своей Родины. И мы уже дошли до того, что сейчас реально стоим в одном шаге от потери своей страны и даже не понимаем, что с нами происходит! И этот чемпионат — повод окончательно принять господство иностранцев и потерять свое. Но иностранные господа заедут сюда не для того, чтобы заботиться о нашем благополучии и считаться с нами не станут. Поэтому приходить в себя нам надо очень быстро!