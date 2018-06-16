В КПРФ "процесс пошел". По заветам Горбачева

В последнюю неделю произошло сразу несколько примечательных событий, показывающих, что после президентских выборов внутри зюгановской партии, деморализованной результатом на президентских выборах, набирают скорость процессы разложения.

Во-первых, кандидатом на пост мэра Москвы от КПРФ стал бизнесмен и партийный спонсор Вадим Кумин, имеющий некие бизнес-интересы в столице. Казалось бы, после неудачного эксперимента с латифундистом Грудининым, надо быть поосторожнее с подобными кандидатами, но нет: на самые знаковые, столичные выборы КПРФ выдвигает обычного капиталиста, более того – работавшего при Чубайсе в РАО ЕЭС. В отличие от Грудинина, ему невозможно даже придумать какую-нибудь нехитрую легенду о «народном предприятии»! При этом, выходцу из команды Чубайса не пришлось изображать победу на неких «праймериз» или подделывать их результаты. Результаты «праймериз», организованных Сергеем Удальцовым, руководство зюгановской партии демонстративно проигнорировало.

Во-вторых, СМИ сообщили, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обратится к трем оппозиционным партиям, представленным в Мособлдуме – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», чтобы те предложили ему своих кандидатов в сенаторы, с которыми он пойдет на выборы. КПРФ тут же нашла депутата Госдумы, опять же выходца из бизнеса, Алексея Русских. Об этом сообщил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. По его мнению, это поможет сделать выборы «объективными, честными и спокойными». Одновременно в КПРФ заявили, что все равно собираются выдвигать некоего кандидата в губернаторы Подмосковья, очевидно, с чисто техническими целями.

Это уже какая-то предвыборная шизофрения: партия вроде бы участвует в выборах и должна будет напрягать своих активистов на работу, и при этом последние будут знать, что весь их сизифов труд приведет к тому, что по их спинам согласованный властью бизнесмен усядется в кресло члена Совета Федерации.

В-третьих, самое знаковое событие: зюгановское руководство отменило собственное решение об участии Анатолия Локтя в выборах губернатора Новосибирской области, в обмен на гарантии администрация президента, что в Новосибирске не отменят прямые выборы мэра, а сам Локоть сможет участвовать в переизбрании на новый срок. По сути, эта сделка – уже откровенная капитуляция перед «Единой Россией». Ведь именно в Новосибирской области были все шансы одержать победу. Причем это и личная капитуляция новосибирского мэра, который еще несколько лет назад рассматривался многими в партии как перспективный сменщик Зюганова, так сказать, «последняя надежда». Энергичный, перспективный и еще относительно молодой новосибирский персек мог стать лидером партии. Но нет, Анатолий Евгеньевич теперь уже навсегда выбрал судьбу городничего…

Одновременно на Алтае в конце мая исключили из партии сразу трёх депутатов Заксобрания Алтайского края, в том числе машиниста электровоза Максима Талдыкина – возможно единственного регионального депутата от КПРФ, являющегося представителем рабочего класса. В госдумовской фракции КПРФ таких давно уже нет. На фоне бизнес-сделок уже только с юмором воспринимается тот факт, что несколько лет назад ЦК КПРФ проводил специальный пленум на тему «О положении рабочего класса в России и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде», где много говорилось о том, что «Президиуму ЦК, региональным и местным комитетам КПРФ, первичным партийным отделениям считать своей первоочередной задачей укрепление связей с рабочим классом и внесение социалистического сознания в пролетарские массы».

Ситуация сильно напоминает горбачевскую перестройку, когда под лозунгами обновления социализма проводился его демонтаж. Только тогда это было трагедией, а сейчас – чистым фарсом.

Объяснений тому, что зюгановское руководство полностью позабыло о приличиях, только два. Либо после грудининской истории они почувствовали, что немногочисленный актив КПРФ покорно согласится с любым решением партийного начальства, поэтому Зюганов и компания пошли на все эти комбинации с запахом больших денег. Либо, что еще хуже для КПРФ, после очень слабого результата на президентских выборах самые умные из держателей контрольного пакета акций ЗАО «КПРФ» понимают, что банкротство не за горами. Поэтому они хватают, кто что может – должности, возможность еще раз пропиариться, какие-то иные гарантии от власти. Не зря же появилась информация, что внук бессменного лидера КПРФ Леонид, два года назад без особых проблем избравшийся в Мосгордуму, претендует на должность московского бизнес-омбудсмена.

Это пока еще не побег с тонушего корабля. Несколько лет в запасе у КПРФ есть. Но самые умные и информированные, если образно выражаться, принялись паковать чемоданы с наиболее ценными вещами… С готовностью бежать на выход.