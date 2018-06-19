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Московский листок

Силовигархия сделала рывок в диктатуре: к гибели своей как класса или же - нашей?

Опубликовано 19.06.2018 автором в разделе комментариев 0

силовигархия реформа пенсионеры классованенависть
Силовигархия сделала рывок в диктатуре: к гибели своей как класса или же - нашей?

Всё же вылез из-под овечьей шкуры оскал... В целом-то президентег был у нас ничего - всё для страны на галерах своих делал, рук не покладая. И когда отдал КНР остров Тарабаров на заре своего царствования, и когда "Мир" из космоса в океан сбрасывал, и когда отдавал США базу в Лурдесе, а заодно и вьетнамскую базу. Это же был наш Путин, долгожданный! И когда телеоператорам с жалобностью постороннего бросал в 2001-м в Северодвинске "Не снимайте это" - потому что подъезды, где жили семьи подводников, были обшарпанными, как большинство подъездов хрущоб постсоветских...

Но вот потом (как утвержали опьянённые 2014-м годом Лимонов, Прилепин и далее легион) - появился Путин иной, более лучший. Этот (и без того наш, советский демографически и инфраструктурно) Крым "присоединил" (хотя решение такое принесли ему на блюдечке Прохановым сосватанные генералы ГРУ), и Донбасс "спас", и (правда, чуть пораньше) Деникина вернул так скучавшей по нему, обагрённой кровью "красных" и юнкеров земле московской, и архив белофашиста Ильина с подачи "стрел НТС" перевёз вместе с прахом его на личные сбережения. Это был красно-бело консолидирующий Путин, всё более лучший!

И когда кризис стал жрать и без того небольшие зарплаты, которые не увеличивались, а цены росли, и когда полстраны залезло в кредиты - это всё ещё был очень наш Путин, которого ворогам выдавать жалко. "Не потеряем ли вместе с ним Россию?" - подсказывал Володин (идеальная фамилия на данном участке истории). Ведь "государство вернулось" (то есть - оно государство-оборотень), как сказал его преемник Медведев, якобы имеющий по стране много дворцовой недвижимости и утиных домиков, а так же и виноградники за рубежом... Но это - преемник, ему можно. А Путину нельзя. Поэтому, чтобы народ верующий в царя не баламутить, назначили мультимиллиардеру Путину "зарплату" в семь миллионов в год - ну, явно поменьше некоторых его подчинённых, зато пипл схавает...

И все эти годы, пока инфляция брала своё, а санкции - чужое, рейтинг Национальнейшего Лиера только рос. Куда-то девались 35 тысяч заводов - но зато на уцелевших Онъ вовремя появлялся чтобы выдвинуться на новый срок. И его поддерживали! Ведь других-то царей не видать на небосклоне нашем мрачном... А чтобы вздуть пиаром такое чудо - годы нужны, годы. Либо баррикады-баррикады - но оных мы побаиваемся, ведь мы за стабильность, за накопления, за покой и мир...

И вот та самая стабильность стала приносить сигнал за сигналом: товарищи, а ведь господа, парвящие вами якобы по вашему выбору, расплачиваются с кризисом, которого не было бы при социализме (сиречь при "совке" и правителях системно иных) - из ваших карманов. Когда Собянин в Москве закрывал поликлиники и сокращал в оставшихся штат - врачи только ворчали, а митинги перед театром Советской Армии не набирали и тысячи. Значит - самое время у этого терпеливого народца ещё что-то оттяпать, смекал правящий класс, то есть его наместник Путин.

Надо было подождать марта, чтобы переизбраться - и там подкинули учёным зарплат на три месяца, для ощущения стабильности. Но вот когда все унаугурации прошли и правительство, уже почувствовавшее вкус оптимизации - принялось снова работать, выяснилось что это правительство враго народа. Президент вот ближайший его друг, народа, а его ставленник и преемник Медведев - враг лютый. Что поделаешь: коли по официальным замерам (на которые ориентируется Путин) народ на 80% православен в стране или в иных богов верует - так и надо на его двоящееся сознание работать. Шизофрения - лучша подруга реформаторов. 

Ведь и приватизацию они проводили под лозунгом "вы будете жить богаче" - до этого вы не ощущали и не видели в цифрах своей доли в социалистической, общенародной собственности на средства производства - а теперь-то увидите! Правда, от тех заводов большинству достались... лишь рожки. А 35 тысяч заводов сделали ножки отсюда в виде металлолома. Но ведь мы так ждали гипермаркетов на месте этих заводов! Пусть другой рабочий класс зарабатывает, мы тут ничего производить не будем, зато покупать - будем. Всё удобно тут купить, на месте проклятой совковой индустрии - наконец-то джинсы, о каких мы в есесЭре мечтать не могли - турецкие! Зато выглядят как американские... И мы сами - ну вточь американцы, только вот на джинах этих заранее протёрты дыры на пятой точке, чтоы помнили, что мы уже не одна шестая часть суши, а много меньше (как выразился мой коллега Сенчин в последнем романе).

И вот когда, в джинсах почти американских спокойно созерцая как последние заводы вытесняет коммерческое жильё вокруг наших старосоветских жилищ, мы поняли, что стабильность это всё же реализация чьих-то классовых интересов - тут прям как гром грянул!

Да Путин-то не тот, коего раздували все СМИ и искренние верующие! Подменили царя ироды из либеральной башни Кремля! Он ведь и Маннергейма в Ленинграде навязывал и Храм новомученников на Сретенке строил неспроста - нет, он не наш, даже когда печалится по утраченному СССР и винит в этом почему-то Ленина... Что-то не то в нём. Может, кадровая политика? Его заискивания перед Кудриным и перевод этого "священного символа" либерализма в Счётную палату? Его непотопляемый Медведев, заявивший, что войну выиграл не Сталин, и пора проводить десталинизацию? Его дворец на брегах Чёрного моря, где его разок засекли с преемником? Вроде как заработал честно - вон, и Роснефть не осталась в стороне...

Тоже ведь был звоночек 19,5% Катару и Швейцарии пополам с Италией (на пенсию Национальному Лидеру, говорят на московских кухнях) - но мы веровали, что продажа части акций-пакетов-бареллей есть патриотический акт, доказывающий, что сырьевая империя встаёт с колен и не боится делиться самым насущным! Рывок цифровой и высокотехнологичной экономики вот-вот сделаем, с иглы слезем. А что нам нефть - ведь и она не наша вовсе давно, что себе-то врать? Ну, отдали мы её Сечину да Алекперову - но они хоть и торгуют ею прибыльно, аж душа радуется за наследничков мультимиллиардеров наших.

Впрочем, кризис наступал, санкции усиливались - ведь капитализм есть Система интеграции капитала, вертикальная такая, как Путин любит. И там, где капитал централизован - легко решать судьбы тех, кто на руинах СССР заполучил оставшиеся заводы. Вот по дерипаскам да потаниным вдарили санкции - обеднел олигархат. Так что - ему одному за всё и расплачиваться?!

Это непатриотично, товарищи! Гоните ваши пенсии срочно, пока мы добрые в наших раззолоченных и святой водицей окроплённых особняках.

Мы же вам музыку гимна и Ленина в мавзолее оставили? Ну так дайте нам поставить памятники всем Романовым и заодно ваши пенсии давайте сюда! Нечего заведомым смертникам надеяться на что-то в стране Третьего мира и "развивающейся экономикой", с убылью населения, похожей на военную...

Правящий класс ведёт планомерную войну против трудящихся своей страны - это надо понимать не временами, когда он делает рывок, а всегда. И организовываться классово сообразно этой самой войне, которая начата не нами в 1991-м, но с тех пор нам были нанесены очень зримые удары и потери были потерплены великотерпеливым народом экс-советским великие, сравнимые с ВОВ.

Но пора и переходить в контрнаступление. Оппозиционные организации - есть, хоть и многие из них тоже оптимизировали в годы реакции (2014-2017). Вступать в них - сами знаете как. Сеть подскажет. Не важно, за какую "антипитерскую", антиолигархическую соломинку-идею вы схватитесь на этом наглом ветру, что прёт из захваченного врагами советского народа Кремля. Важно зацепиться, и из этих соломинок, веточек, прутиков начать сплетать баррикады. Никакого иного пути силовигархия, уже укравшая у нас нефть, газ, бесплатную медицину, советскую науку, индустрию и то самое светлое будущее (не только у нас, и у детей наших) - не оставляет.

У неё такая радикальная социалогия - мол, мы тут реформу придумали, а вы там подайте голос? Надо полагать, что "за такие шутки в зубах бывают промежутки". А то вон Чубайс-то рассказывал, как они за бесценок раздавали заводы чтобы "вбить гвоздь" в коммунизм. Так мы-то умеем эти гвозди вытаскивать и во вбивальщиков вбивать покрепче.

Полагая, что "власти что-то там без нас решат" - мы и лишались власти, не сразу, не в 1991-м и даже не в 1993-м. Это был медленный процесс. Но он и вводил страну в ту кому, из которой всё тот же правящий касс нашёл выход только в повышении пенсионног возраста - мол, "не прячьте ваши денежки", а сразу отдавайте Миллеру и Сечину, им они нужнее. Или вон олигарху А.Мельниченко отдайте - он ещё один балкерный терминал поближе к курортам построит, тоже польза отечеству будет великая...

Нет, только лозунг поруганной Болотной "мы здесь власть" - может закрепить те самые советские завоевания, к которым пока относятся и ленинские декреты для молодых мам, и пенсионный возраст (хотя он-то уже сталинский по годам рождения - 1932). И лишь самоорганизация (в партийном или в виде Советов - сейчас не суть), и массовый протест в любых его формах - сможет эту катящуюся формационно вспять колесницу нефтегазовой элиты остановить и вытряхнуть из неё всю нынешнюю элиту. А она этого достойна ВСЯ, и делить её на хорошего царя да плохи бояр после всех унижений и экспериментов - мы не будем, пусть не надеется.



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