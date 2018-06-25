Есть ли в России захолустное кафе, способное выгнать Пескова?

Не знаете, почему советский народ называли самым читающим между строк народом в мире? Поясняю.

Потому что он не только выписывал 4-5 газет (+ журналы), но и знал, что первым делам читать в каждой из них.

К примеру, в дефицитной 16-полосной «Литературке» он сразу открывал вторую тетрадку в искал социальные очерки Анатолия Рубинова.

В «Комсомолке» хотел насладиться не «дворянскими лодыжками» питерской «профурсетки», а зарисовками о природе Василия Пескова. Другого, даже не однофамильца.

«Известия» - это, конечно, Анатолий Аграновский. Ярчайшая публицистика, мастерство и смелость. И, конечно, преисполненные безумного ехидства фельетоны Марины Лебедевой. Сейчас уже так не пишут…

Не скажу, что читатели «Правды» первым делом искали наши фельетоны. Зато было у нас другое преимущество.

Хвалиться не буду, но добился бы увольнения такого проходимца как Шувалов или Песков. А то и посадки. Другое дело, что тогдашним министрам и не снилась эта чудовищная коррупция и рвачество, что прописались в димоновском «Белом доме».

Едет иной директор в Госплан выбивать фонды и лимиты и везет с собой сумасшедшую «взятку» - коробку шоколадных конфет и бутылку коньяка.

Однажды мэтра советской и российской журналистики Леонида Кравченко спросили, как ему удалось поднять тираж «Труда» почти до 20 млн. экземпляров (больше «Правды»), что он вошел в Книгу рекордов Гиннеса?

Добрейший Леонид Петрович отвечал без затей. Во-первых, он не был связан жесткой партийной тематикой и публиковал много критической социалки. Делал газету для людей.

Во-вторых, всех привлекала последняя 8-я колонка, где он публиковал подборку всякой развлекательной всячины. Отдушина не отдушина, но она очень нравилась…

Вот позвольте в качестве такой веселенькой «8-колонки» и предложить эти заметки.

Итак, скандал в треклятой Америке, которую мы с вами когда-нибудь да закроем. А что? Если ее открыли - значит, можно и закрыть, верно?

Итак, по-кремлевски причесанная недавно Лента.ру злорадствует прямо с заголовка: «Пресс-секретаря Белого дома выставили из ресторана». И далее: «Хозяйка ресторана объяснила решение выгнать пресс-секретаря Трампа».

И пошла писать губерния. Со ссылкой на источник появляются интертрепации с заголовками «выкинули», «вышвырнули» и прочие ужасы. О чем, бишь, речь?

Как патриот ФОРУМа.мск, отсылаю вас к публикации, где фабула изложена сдержанно и даже кротко (https://forum-msk.org/material/news/14767739.html)

А суть-то в том, что владелица третьеразрядной забегаловки захолустного американского городка (7 тыс.жителей) отказалась обслуживать пресс-секретаря президента США Сару Сандерс. Она заранее заказала столик и собиралась отужинать здесь с семьей и гостями.

Отчего же встретила такое нерадушие? А по политическим мотивам, оказывается. По сведениям хозяйки этой «Красной курицы», Сара Сандерс была против службы в армии геев, то есть педерастов, о которых так кручинится новообращенная Лента.ру.

А таковыми - везет же людям! - были некоторые сотрудники упомянуто харчевни. Дискриминация, панимашь, со стороны рыжего Дональда.

Но сразу же и вопрос: а служат ли «голубые» в армии Шойги и доверяют ли им стратегическое оружие? Хотя бы те же новейшие гиперзвуковые ракеты с непредсказуемыми командирами? Посылают ли их, примеру, в Сирию?

Думаю, надо послать туда Сергею Кужугетовичу запрос. А вы как считаете?

Неудивительно, что Лента,ру, которой несколько месяцев назад поменяли главного редактора, не задается простейшим вопросом.

Вы уже поняли каким: «Мог ли в России хоть один хозяин хоть какого-нибудь частного кафе или ресторана отказаться обслуживать президентского пресс-секретаря Д.Пескова по политическим мотивам? И что бы потом с ним было»?

А что? Приезжает, допустим, Дмитрий Сергеевич с «приблудшей госпожой Навкой» (слова народные) по делам в город партизанской славы Брянск. Останавливается в гостинице «Десна» и хочет всей семьей отужинать.

А хозяин ресторана ему и заявляет: «Не буду вас кормить, потому что ваш Путин опустился уже до того, что поднимает пенсионный возраст».

И «рупор Кремля» не кричит при этом: «Эй, стража! Взять его. Всыпьте ему 40 плетей». А покорно уходит…

Даже в самой смешной комедии такое не снимут. И в самом страшном сне не приснится такое.

Потому что все знаю: Дмитрий Сергеевич не питается простонародной пищей в общепите.

У Владимира Владимировича есть личный повар, который и варит ему еду. Говорят, он же готовил для Сталина, Брежнева и Ельцина. И есть личный дегустатор, который сначала пробует все яства на зуб. Это заведено давно.

Вот что от нацлидера останется, то доедает его «говорящая голова». Во-первых, для безопасности, потому что он знает больше самого своего хозяина. А во-вторых, для экономии средств, в которых Кремль всегда испытывает нужду.

Некоторые порталы постарались дать очень неказистые снимки Сары Сандерс. Ну, что бы унизить даму.

Я же предлагаю Анатолию Юрьевичу фото из газеты «Вашингтон пост». Которая как раз и опубликовала пояснения хозяйки забегаловки под заголовком: «Владелец Красной курицы объясняет, почему она попросила Сару Хакаби Сандерс уйти» (перевод Яндекса).

Так что никаких «вышвырнули» и «выкинули», как видите.