Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Есть ли в России захолустное кафе, способное выгнать Пескова?

Опубликовано 25.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин песков
Есть ли в России захолустное кафе, способное выгнать Пескова?

Не знаете, почему советский народ называли самым читающим между строк народом в мире? Поясняю.

Потому что он не только выписывал 4-5 газет (+ журналы), но и знал, что первым делам читать в каждой из них.

К примеру, в дефицитной 16-полосной «Литературке» он сразу открывал вторую тетрадку в искал социальные очерки Анатолия Рубинова.  

В «Комсомолке» хотел насладиться не «дворянскими лодыжками» питерской «профурсетки», а зарисовками о природе Василия Пескова. Другого, даже не однофамильца.

«Известия» - это, конечно, Анатолий Аграновский. Ярчайшая публицистика, мастерство и смелость. И, конечно, преисполненные безумного ехидства фельетоны Марины Лебедевой. Сейчас уже так не пишут…

Не скажу, что читатели «Правды» первым делом искали наши фельетоны. Зато было у нас другое преимущество.

Хвалиться не буду, но добился бы увольнения такого проходимца как Шувалов или Песков. А то и посадки. Другое дело, что тогдашним министрам и не снилась эта чудовищная коррупция и рвачество, что прописались в димоновском «Белом доме».

Едет иной директор в Госплан выбивать фонды и лимиты и везет с собой сумасшедшую «взятку» - коробку шоколадных конфет и бутылку коньяка.

Однажды мэтра советской и российской журналистики Леонида Кравченко спросили, как ему удалось поднять тираж «Труда» почти до 20 млн. экземпляров (больше «Правды»),  что он вошел в Книгу рекордов Гиннеса?

Добрейший Леонид Петрович отвечал без затей. Во-первых, он  не был связан жесткой партийной тематикой и публиковал много критической социалки. Делал газету для людей.

Во-вторых, всех привлекала последняя 8-я колонка, где он публиковал подборку всякой развлекательной всячины. Отдушина не отдушина, но она очень нравилась…

Вот позвольте в качестве такой веселенькой «8-колонки» и предложить эти заметки.

Итак, скандал в треклятой Америке, которую мы с вами когда-нибудь да закроем. А что? Если ее открыли - значит, можно и закрыть, верно?

Итак, по-кремлевски причесанная недавно Лента.ру злорадствует прямо с заголовка: «Пресс-секретаря Белого дома выставили из ресторана». И далее:  «Хозяйка ресторана объяснила решение выгнать пресс-секретаря Трампа».

И пошла писать губерния. Со ссылкой на источник появляются интертрепации с заголовками  «выкинули», «вышвырнули» и прочие ужасы. О чем, бишь, речь?

Как патриот ФОРУМа.мск, отсылаю вас к публикации, где фабула изложена сдержанно и даже кротко (https://forum-msk.org/material/news/14767739.html)

А суть-то в том, что владелица третьеразрядной забегаловки захолустного американского городка (7 тыс.жителей) отказалась обслуживать пресс-секретаря президента США Сару Сандерс. Она заранее заказала столик и собиралась отужинать здесь с семьей и гостями.

Отчего же встретила такое нерадушие? А по политическим мотивам, оказывается. По сведениям хозяйки этой «Красной курицы», Сара Сандерс была против службы в армии геев, то есть педерастов, о которых так кручинится новообращенная Лента.ру.

 А таковыми - везет же людям! - были некоторые сотрудники упомянуто харчевни. Дискриминация, панимашь, со стороны рыжего Дональда. 

Но сразу же и вопрос: а служат ли «голубые» в армии Шойги и доверяют ли им стратегическое оружие?  Хотя бы те же новейшие гиперзвуковые ракеты с непредсказуемыми командирами?  Посылают ли их, примеру, в Сирию?

Думаю, надо послать туда Сергею Кужугетовичу запрос. А вы как считаете?

Неудивительно, что Лента,ру, которой несколько месяцев назад поменяли  главного редактора, не задается простейшим вопросом. 

Вы уже поняли каким: «Мог ли в России хоть один хозяин хоть какого-нибудь частного кафе или ресторана отказаться обслуживать президентского пресс-секретаря Д.Пескова по политическим мотивам? И что бы потом с ним было»?

А что? Приезжает, допустим, Дмитрий Сергеевич с «приблудшей госпожой Навкой» (слова народные) по делам в город партизанской славы Брянск. Останавливается в гостинице «Десна» и хочет всей семьей отужинать.

А хозяин ресторана ему и заявляет: «Не буду вас кормить, потому что ваш Путин опустился уже до того, что поднимает пенсионный возраст».

И «рупор Кремля» не кричит при этом: «Эй, стража! Взять его. Всыпьте ему 40 плетей». А покорно уходит…

Даже в самой смешной комедии такое не снимут. И в самом страшном сне не приснится такое.

 Потому что все знаю: Дмитрий Сергеевич не питается  простонародной пищей в  общепите.

У Владимира Владимировича есть личный повар, который и варит ему еду.  Говорят, он же готовил для Сталина, Брежнева и Ельцина. И есть личный дегустатор, который сначала пробует все яства на зуб. Это заведено давно.

Вот что от нацлидера останется, то доедает его «говорящая голова». Во-первых, для безопасности, потому что он знает больше самого своего хозяина. А во-вторых, для экономии средств, в которых Кремль всегда испытывает нужду.

Некоторые порталы постарались дать очень неказистые снимки Сары Сандерс. Ну, что бы унизить даму.

Я же предлагаю Анатолию Юрьевичу фото из газеты «Вашингтон пост». Которая как раз и опубликовала пояснения хозяйки забегаловки под заголовком: «Владелец Красной курицы объясняет, почему она попросила Сару Хакаби Сандерс уйти» (перевод Яндекса).

Так что никаких «вышвырнули» и «выкинули», как видите.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что нам делать с мусором?
Что нам делать с мусором?
25.06.2018
Зачем Путин лепит пельмени?
Зачем Путин лепит пельмени?
25.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Чтобы не повышать пенсионный возраст, нужно устранить две ошибки в Налоговом кодексе (1)
Зачем Путин лепит пельмени? (0)
Турпутевки подорожают сразу на 10 процентов (0)
В сирийском Идлибе после постановочных съёмок исламистов готовится очередная провокация (0)
За неделю из Путинской России сбежали 460 миллионов долларов (6)
В Африке сегодня идёт охота на президентов, пока безуспешная (2)
Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню? (30)
Трамповскую пресс-секретаршу коллектив небольшого кафе вынудил покинуть заведение (3)
На Сибирь обрушились грозы, а на Барнаул - ураган (2)
Резолюцию ООН о выводе российских миротворцев в ПМР не признали (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Список шедевров литературы от англо-скасов
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Прессуют...как всегда...
Дарья Митина Дарья Митина: Мoссoвет прoвёл презентацию Кумина
Максим Калашников Максим Калашников: Турчак: заявления о несогласии с пенсионной реформой недопустимы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss