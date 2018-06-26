Антисоветизмом прикрываются бездельники

Газета "Правда" публикует беседу очень "уважаемых" журналиста и председателя Белгородского отделения РУСО. Политический обозреватель В. Кожемяко перед беседой объясняет читателям, что не только на Белгородчине, но и по всей России существует антисоветизм. Что это такое? Если коротко то некоторым "господам" не нравятся порядки и политика Советского Союза. Между прочим в России это не единицы, а целая армия провокаторов, которые сидят на самых высоких креслах и через своих шестёрок а то и сами ругают политику не только И.Сталина, но государства, которое возникло в результате Великой Октябрьской Социалистической революции. Обозреватель поясняет, что такое РУСО и по его мнению каждый гражданин России знает, что это за организация. Но он преувеличивает свой вывод. Знает о том, что это "Российские учёные социалистической направленности", о которых знают только жители Белгородской области и то не все. В эту общественную организацию входят видные учёные, которые печатаются в Белгородской газете "Слово коммуниста", тираж которой не превышает 30 тысяч экземпляров. Не густо.

В организации состоит 42 человека. Есть учёные - доктора, кандидаты наук, коммунисты и комсомольцы. Состав представительный, но какова их роль в общественной жизни области целого государства? Судя по их беседе они борются с антисоветизмом. А где советизм? Советского Союза давно нет, как нет и политики Союза. Нет такого государства вообще. И борются те кто сдал Советский Союз. Два поколения уже не имеют представления о Союзе. Власть приближает этот срок. Когда вымрет последний ветеран, человек живший в Союзе тогда и легче правительству будет управлять страной, хотя и сейчас они не вспотели.

Учёные входящие в эту организацию пишут книги о революции, о Красной Армии, комсомоле и так далее. Таких книг в советское время написано миллионы. Правда сейчас меньше текстов а больше картинок. Раньше малыши любили такие книги, а сейчас возможно и взрослые. Читать стало скучно, темы избиты и никакого толка от таких книг сейчас нет. Есть книги совершенно другой тематики. Например, В.Прибыловский "Перекличка В. Путина", "Чистка В.Путина"; В.Большаков "Охота за золотом Путина", "Путин навсегда"; Э.Форда "Предать Путина"; В.Бушин "Путин, тропа у трона", "Пятая колонна", "Махинаторы"; С.Кремлёв "Иуды в Кремле"; Ю.Мухин "Подлая элита России"; Н.Зеькович "И пришёл Путин"; М.Клашников "Воруют", " Крах путинской России". Есть и другие книги о реальной жизни страны. Почему бы В.Кожемяко не поговорить об этих книгах со своими собеседниками? Толку было бы больше.

Руководство РУСО в лице Анатолия Сергиенко - подполковник в отставке проводит научно - практические конференции, круглые столы, презентации книг и тому подобное. Читатель, вы может выписываете газету "Ветеран", в которой тоже самое. И там и там организации возглавляют отставные военные, которые предали Советский Союз, изменили Присяге, а теперь пытаются заболтать воспоминаниями о революции о Советском Союзе. В № 22 газеты "Ветеран" на первой странице снимок 11 молодцов из которых одна женщина Рязанской области обсуждают культурно - массовую работу ветеранов и пенсионеров. С молодёжью проводят конференцию по теме "Судьбы социализма в России". После того как Россия стала независимой и даже президент утвердил праздник никакого социализма в стране нет. О какой судьбе рассказывает Сергиенко? Так в чём выражается борьба с антисоветизмом? Борьба с ветряными мельницами. Но там мельницы были, а здесь нет Советского государства. С кем бороться и как эта борьба осуществляется? Книгой с картинками? Но сейчас молодёжь не заставишь читать. Они в интернете и потребность у молодых совершенно другая.

Действительно сейчас мы живём при капитализме. Однако капитализм в двадцать первом веке стал другим, чем тот о котором писал К.Маркс и В.Ленин. В России капитализм бандитски - воровской, но об этом руководство РУСО ни молодым, ни старым не разъясняет. Очевидно все 42 человека, которые представляют эту организацию люди не бедные. Сейчас мало кого интересуют события столетней давности. Члены РУСО живут сейчас, а разговор ведут о том, что было.

В.Кожемяко опытный политик и вопросы задаёт собеседнику расплывчато. Например, "Мы стали, увы, свидетелями массового предательства, гнилостный запах которого до сих пор отравляет общественную атмосферу и отношения в стране". В.Кожемяко, а кто эти предатели и где они сегодня находятся? Вы не знаете тогда зачем такой вопрос? Помогите ответить Сергиенко, чтобы читатель знал. Сергиенко ведь тоже военный, может он дал приказ расстрелять Советскую власть из танковых орудий. Я и мои земляки мало разбираемся в политике поэтому можем и так думать. Обоняние у многих практически не работает. Им хоть дерьмо подсунь ничего не чувствуют, но они хорошо видят. Страну затоварили отходами, на которых сынок Генерального прокурора делает неплохие деньги. Вы о каком запахе говорите? Пока вы будете о главной проблеме страны вот так сюсюкать и раздувать ноздри народ вымирает и страна катится в пропасть. Чемпионат мира по футболу на который власть потратила миллиарды не спасёт страну от США и Запада. Наша разваливающаяся экономика не даёт им покоя. Они поняли, что настало время разрушить окончательно экономику России, а с нею и саму страну.

Задавая вопрос В.Кожемяко продолжает: "Но, к счастью, в полный рост видны и совсем иные люди, на предательство не способные". Кого вы видите в этой роли? Укажите хотя бы одного? Далее вы сам отвечаете, что такие люди и составляют контору РУСО. И кто их знает? А главное что они делают для социалистической ориентации? Пишут книги с картинками? Великое достижение. Я тоже пишу, но меня никто не печатает, хотя от моих статей толку больше. Конечно не для вас, а для нищего и униженного народа.

Далее Сергиенко рассказывает о сотруднике РУСО профессоре А.Артёменко, который пишет книги, статьи в газету "Слово коммуниста", распространяет партийную печать. Всё это хорошо, но что в итоге? Пустота. За кремлёвского долгожителя проголосовало более 75 % пришедших на выборы. это триумф власти, что и показывает она в действительности. Теперь президенту бояться нечего, большинство на его стороне и он теперь вправе делать всё что захочет. В стране кризис, а власть помогает миллиардами санкционному олигарху Вексельберг. Народу увеличивают продолжительность работы, а олигархам миллиарды. Через 18 лет президент выдал народу секрет о том, что все эти годы в Кремле работал зять Ельцина Юмашев и продолжает работать. Имеет свой кабинет в Кремле и ещё один глава администрации Ельцина Волошин. Провальная политика Ельцина полностью поддержана нынешней властью. Политика провала, но Кожемяко и сотрудников РУСО это не волнует. Они борются на словах с несуществующем антисоветизмом. Надо бороться с бандитским капитализмом, который конечно устраивает и обозревателя и членов никому не известной конторы. И дальше идёт разговор о другой книге профессора А.Молчанова "Советское солнце". Автор описывает по архивным документам все пласты советского общества. И конечно офицеров Советской армии и Военно - Морского флота, милиции, и даже пионерских вожаков. И этот пишет о том, что было, а за стол садится сегодня и не один раз. Эту книгу я даже не видел. Есть ли там сравнение с нынешними пластами общества, которого нет? Народ и без книги "Советское солнышко" знает, что во время Великой Отечественной войны погибли истинные патриоты своей Родины, а остались предатели, которые предали не только Родину, не только Советский Союз, а предали 27 миллионов погибших. Кожемяко и Сергиенко задумывались над тем за что погибли миллионы Советских граждан? Чтобы Сечины, Миллеры, Грефы и сотни подобных получали в день по несколько миллионов рублей, а рабочий горбатился за 10 - 15 тысяч. За то, что в стране для народа нет медицины, а та что есть переведена на коммерческую основу. Образование платное и не качественное. Билеты на все виды транспорта для народа стали недоступны. Безработица, наркотики, экология убивают население. Миллионы гектаров сгорело строевого леса и пожары продолжаются, а вы и власть рассказывают как хорошо мы живём, проводим чемпионат по футболу и в стране исчезли все проблемы.

Член РУСО профессор А. Молчанов перед праздником 9 - ое мая ежегодно обходит все учреждения и снимает на плёнку, есть ли на фасадах Знамя Победы. Оказалось только у ворот зоопарка и овощного киоска. Устал, наверное, профессор обходя объекты. И что дальше? Более бестолковой работы найти коллектив РУСО не может. Надо было бы поехать в столицу и снять задрапированный Мавзолей В.Ленина и написать статью не в местную газету, а в центральные и призвать народ разнести в щепки эту драпировку. Боимся долгожитель осерчает. А вот молоть детский лепет как раз по возрасту подходит. Далее Молчанов говорит, что те люди, которые вроде бы отвечают за военно - патриотическое воспитание молодёжи скрывают реликвию Победы. А почему скрывают? Вам трудно объяснить? Тогда не пишите и не говорите. Педагоги боятся, что их лишат работы. Ведь вы за них не заступитесь. Да у вас и нет такой возможности. Как пишет истинный ветеран В.Бушин вы про ... советскую власть.

РУСО работает ради молодёжи точно как ветераны в газете "Ветеран". Впервые читаю, что молодёжь понимала: поражение социализма в нашей стране - временное, подлинные социалистические ценности будут возрождены. И кто же это временное явление осуществил? Без знания молодыми истинных предателей никакого возрождения не будет. Надо знать причину расстрела советской власти и кто именно это совершил. Где сегодня эти предатели? Надо знать их в лицо тогда можно ставить вопрос о возвращения России на социалистический путь развития.

Вся деятельность РУСО с молодыми - это лекции, доклады, привлечение молодых к выступлениям, к подготовке докладов. Наиболее хорошо говорящих привлекают в свою контору. Обозреватель задаёт вопрос: "А как вы отвечаете, если вам говорят: "Что делать студенту в организации учёных?" Ответ в стиле всей политики власти: "Учиться! Всё, что проводит РУСО (конференции, круглые столы, обсуждения книг, торжественные собрания, посвящённые советским праздникам и памятным датам и так далее). Какие вопросы ставят на обсуждение? Как отпраздновать советский праздник? Может организуете застолье? Сейчас это в моде. Любое событие происходящее в России надо рассматривать в сравнении с тем, что было в СССР. Как невозможно воспитать патриота болтовнёй, так невозможно вдолбить в молодые головы, что вернуть хотя бы Россию в социализм можно только в результате массового выхода на демонстрации. Надо бы распространить опыт нынешней Армении. Хорош народный премьер или нет не наше дело, а вот как народ настоял чтобы парламент проголосовал именно за народного премьера обсуждать надо. Без революции, без крови народ победил. Но РУСО настолько далеко от этой проблеме, что и в голову не приходят такие мысли. О чём это говорит? А о том, что их устраивает действующая власть. Они пишут книжки, фотографируют объекты, проводят говорильни, учат молодых разговаривать с аудиторией и на этом их миссия оканчивается. А народ живёт в нищете и нищета прогрессирует.

Далее А.Молчанов говорит: "Ей ( молодёжи) мы призваны передать наши знания об Октябре и советской эпохе, чтобы идеалы народовластия, воплотившиеся в результате социалистической революции в СССР, стали её убеждениями". Во - первых революции не было в СССР. Она произошла в царской России, что позволило создать СССР. Во - вторых, что даст народу и стране убеждения? Вы ведь убеждены результатами революции и что? Продали и революцию и СССР и 27 миллионов погибших за вас живых.

На одной сходке спели песню "Священная война" написанную Лебедевым - Кумачём и А.Александровым. Профессор рассказал о первом салюте о поездке И.Сталина на Калининградский фронт. А что это даёт нынешнему поколению. Как это связать с нищетой рабочего человека? Вы за это воевали? Молодёжь вам не задаёт такие вопросы? Надо самим рассказывать о том что было и что есть. Может зря сопротивлялись Гитлеру. Надо было сдаться без боя, как некоторые страны Запада. И народ был бы целее. А то вот погиб мой отец в 1943 году под Ленинградом. За что? Сегодня даже такого города нет. Далее идёт разговор о том как в годы Советской власти комсомол принимал участие в строительстве крупнейших заводов, дорог. Да это было в СССР. А что сейчас? Зачем ворошить то чего нет. Как это повлияет на молодёжь? Как картинки в ваших книгах и не более того. Вы расскажите вообще народу о жизни нашего президента, о их зарплате, о воровстве миллиардов рублей, которые выводятся за границу. Сколько наши чиновники имеют квартир, дворцов, гектаров земли, навороченных автомобилей, какова пенсия чиновников и по какому закону она начисляется. В стране проблем выше крыши. Например, в Пензе десятки недостроенных высоток, дети идут на улицу и поднимаются на этажи, делают селфи, дерутся с бомжами, вернее их избивают и даже убивают. Родители неоднократно обращаются к администрацию, но вопрос не решается. Объекты брошены и никто их не охраняет. Это только в Пензе? Нет это по всей стране. Как же вы далеки от проблем простых людей.

Политический обозреватель газеты "Правда" В.Кожемяко заканчивает беседу монологом профессора, который написал книгу, но не может увеличить тираж. "Защитники Родины, горевшие в танках и самолётах, погибавшие на передовой в ходе Курской битвы, принимавшие на себя обжигающий свинец, думали ли Вы о том, что некоторые особи, подобные В.Жданову ( чиновник администрации области), из живущих после Вас поколений так бездушно, по - хамски будут относиться к Вашему подвигу, к Вашим смертям и ранам, к памяти о Вас, запечатлённой в книгах". А что вы сделали, чтобы не допустить расстрела Советской власти. 27 миллионов погибли, чтобы вы остались живы и продолжали развивать страну. Но вы предали и погибших и страну и изменили Присяге. Ваша вина гораздо тяжелее, чем вина чиновника Жданова. Он действует по законам бандитски - воровского капитализма. Он боится вашей реакции? А потом подумает и скажет, что ничего уже поделать народ не сможет, тем более контора РУСО и забудет о вас. Бандитский капитализм обосновался под прикрытием ветеранов и это надолго. Нет даже предпосылок, что в России что - то может измениться. Об этом даже нет разговора.

Передо мной газета "Ветеран" № 22 на первой странице снимок 11 красавцев, из которых одна женщина. Все бодрые можно пахать. А какие они были в начале девяностых. И что? Продали Родину, Союз и погибших во время войны. И у них хватает совести выставлять себя в газете. Хорошо, что тираж около 14 тысяч экземпляров. Они уже патриотическим воспитанием не занимаются, наверное поняли, что это не для них. Сейчас у них культурно - массовая работа среди ветеранов и примкнувшим к ним других пенсионеров. Они как и вы организовывают мероприятия посвящённые дням воинской славы России, государственным и профессиональным праздникам. Кто объяснит мне и моим землякам, что значить "Дням воинской славы России"? Ветераны окончательно лишились разума и пиарятся за счёт подвигов тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Позор для оставшихся.