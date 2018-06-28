Еще раз о соединении усилий

Соединение усилий левых движений, кружков, партий в стране назрело и перезрело. Заметьте – автор не говорит об объединении в одну партию. Это отдельная тема из-за ее сложности. Но соединение усилий в виде совместных митингов и демонстраций, скоординированной агитации и пропаганды, предвыборной борьбы и тому подобное вполне возможно и необходимо.

Но даже соединение усилий требует идеологическую и организационную основу. Пусть более общую (но тогда и легче договориться), но тем не менее. Поэтому решительное размежевание с КПРФ как троянским конем Кремля может стать такой идеологической основой; а борьба за советские муниципалитеты, и о чем ниже, организационной.

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Путинская вертикаль не существует вне региональной власти. Это одно и то же как содержание и форма. Разумеется, и чисто централизованный присмотр имеется в виде прокуратуры или ФСБ; но все же федеральные законы выполняются именно региональными структурами типа финансовых, антимонопольных, надзорных и так далее и тому подобное. (Но и силовые филиалы комплектуются из местных жителей в подавляющем числе; так что можно парализовать и подобных надсмотрщиков в случае чего.) Поэтому, если какая-либо региональная власть слаба в смысле путинской вертикали – это огромное отверстие во всей сети. То бишь, фактически вся цепь бессмысленна, если хоть одно звено лопнуло. И если подлинно левые возьмут под свой контроль какой-либо регион – это уже огромная победа. Этой победой можно парализовать значительную часть путинской мощи.

Но тогда возникают два важнейших момента. Первое: ведь был же в девяностых «красный пояс», и все коту под хвост. Следовательно, надо выяснить, почему это произошло; и отсюда вытекает, кто такие настоящие левые. И второе: надо ни только захватить, но удержать и развить контроль в регионе.

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КПРФ – прямая и неприкрытая агентура Кремля. Нельзя подпускать эту «партию» к левому процессу ни в коем случае. И даже если симпатизанты Зюганова существуют и поныне, то это как раз тот случай, когда простота хуже воровства. Следовательно, кто ноет до сих пор, что де надо воспользоваться ресурсами «системной оппозиции», что и среди КПРФ есть хорошие люди – негодяй хоть так, хоть этак.

К примеру, если предположить, что вышеизложенное соединение внезюгановских сил произошло – то первым делом будет предложение «пряника» в виде помощи КПРФ. Первым ж делом! Ведь сея «партия» и нужна для блокирования других левых проектов. Зюгановцы и получают деньги за это. Это их работа. И если союз левых сил не клюнет на эту наживку – только тогда власть прибегнет к открытому «кнуту», но что и поднимет авторитет в глазах народа в силу оппозиционной ясности. Так зачем портить дело с самого начала и самим приглашать вора в избу, то есть просить помощи у КПРФ?!.. Безумие. Поэтому гнать надо зюгановцев в шею – а хорошие люди в рядах последних, коль имеются, должны разобраться со своей совестью сначала. А чтобы и рыбку съесть и косточкой не подавиться – так не бывает.

Поэтому уже ясно, что прежний «красный пояс» не сработал по субъективной причине, что весьма немаловажно. Так как губернаторы от КПРФ не хотели бороться против путинской власти; а некоторые из них наплевали на партию вообще и вышли из ее состава. То есть, имело место наглое, циничное и неприкрытое использование рядовых членов партии ради личного благополучия и карьеры. Разумеется, то же самое касается верхов в Москве. Но был, увы, и некоторый массовый момент. Автор утверждает это с полной ответственностью, так как сам был членом сей организации. Тогда, в девяностых, даже трудовые члены партии не представляли – а некоторые не представляют до сих пор, и в чем вся трагедия – что нужно делать для удержания и развития левых идеалов более конкретно. Когда ностальгические мотивы исчерпали себя и появилась нужда в эффективной работе в новых условиях – крах стал неизбежным, потому что и старое исчерпало себя, и новое не появилось.

Но уж теперь многое становится ясным; а кое-что ни только созрело, а перезрело. В частности, нынешняя конституция не распространяет принцип разделения властей на местное самоуправление – и эту брешь в обороне врага и надо использовать! Муниципалитеты на основе Советской власти можно создавать уже сейчас. Более того, они существуют в некоторых районах и селениях и поныне. Да что там говорить: сам автор был участником событий, когда, к примеру, в городе Ангарске Иркутской области – а это триста пятьдесят тысяч человек с гаком – почти все депутаты были избраны формально от КПРФ, а реально от подъема левой общественности. И если бы не гигантски предательская роль сей «партии», с чего и пошел разговор, то советизация округа не заставила бы себя долго ждать.

А если бы советизация произошла, и в чем вся суть – то муниципальная собственность на базе фабзавкомов и рабочего контроля дает потрясающий результат. Тогда можно преодолевать «муниципальные фильтры» (что уже огромное достижение), и контролировать губернское законодательное собрание; можно создать свои участковые выборные комиссии; продвинуть своих людей в территориальные; избрать своих людей в исполнительные органы (те же антимонопольные, закупочно-конкурсные, ценовые); и так далее и тому подобное. То есть, «красные муниципалитеты» становятся питательной почвой для завоевания губернских высот – а губернские высоты прикрывают муниципальные траншеи. Тогда боевая позиция становится синергетическим оборонным комплексом, и взять таковую путинским войскам будет не просто. А если пожар народной демократии перекинется на соседние регионы – тем более. ВОТ ТАКОЙ «КРАСНЫЙ ПОЯС» БУДЕТ УЖЕ НЕПРИСТУПНОЙ КРЕПОСТЬЮ и зачатком переворота на федеральном уровне.

Если говорить чуть более конкретно, то местные олигархи гробят производительную муниципальную собственность как своего конкурента самым первым делом. К примеру, было хорошее ДРСУ в городе автора, но как только ставленники строительных групп пролезли во власть, сразу же началось банкротство организации и перекачка фондов в частные руки. Но где слабое место противника – туда и надо бить. Они так – а мы поперечно. То есть, нужна именно эффективная муниципальная собственность как конкурент местным монополистам; и если оная появляется в виде советского муниципалитета, то закупки, конкурсы, цены и стандарты, рост рабочих мест и количество и качество выполняемых работ проходят с заметным повышением эффективности бюджета, а отсюда рост популярности и поддержка на следующих выборах обеспечены по спирали вверх.

И вообще одно лирическое, но важное отступление. Хватит врать, что «левые» умрут за народ по первому сигналу пионерского горна. Доверия к подобной шумихе со стороны трудящихся, насмотревшихся на КПСС и КПРФ, нет и не будет. Надо подходить к делу честно. Да, я, имярек левых взглядов, хочу заработать денег, чтобы нормально жить. Но в отличие от буржуа, я хочу сделать это на справедливых условиях равного экономического соревнования. То бишь, без капиталистического монополизма. И если создается подобная система советской демократии хотя бы на муниципальном уровне – всем добросовестно работающим будет хорошо, и мне в том числе. Примерно так. И тогда народ поверит.

Итак, коренное отличие нового советского строительства от старого – тот Рубикон, который надо решительно перейти – заключается в полной отмене кооптации и продолжении славной традиции фабзавкомов, рожденных в огне революций семнадцатого года прошлого века. Мы, люди левых взглядов, заявляем народу четко и открыто – пожалуйста, контролируйте власть на полную катушку. Выбирайте и контролируйте руководство муниципальных предприятий и организаций в рамках компетенции, как вам заблагорассудится. А будете контролировать финансы и технику предприятий – будете контролировать финансы и технику муниципалитета. А будете контролировать финансы и технику муниципалитета – будете контролировать финансы и технику региона. И так дальше. Полная демократия снизу-вверх. Только так и никак иначе. (Кстати, если кто заноет о «синдикализме» - миллион раз объяснено на пальцах, что такое уровни компетенции.)

Разумеется, такая пропаганда и агитация найдет живейший отклик в народе. И неужели нельзя договориться в этой узловой точке всем левым силам от РКРП до ОКП, Рабкора и так далее и тому подобное?!.. Куда уж яснее и практичнее?!.. Риторический вопрос. Поэтому даешь «красные муниципалитеты» с соответствующей собственностью именно на основе вышеизложенной советской демократии, что будет модернизацией и прогрессом, а не голым повторением прошлого. И подытоживая в этом смысле еще раз, надо заявить четко и ясно: брешь в нынешней конституции в виде специфики местного самоуправления надо использовать непременно. Именно с этого плацдарма можно и нужно начинать эффективное наступление.

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Итого. Огромная проблема в том, что левое движение России засорено мелкобуржуазным мусором в гигантских масштабах. КПРФ вообще прибежище негодяйства – но и при внешней величине остальных «левых» хотя бы по стремлению – вон, сколько сайтов в интернете – две мелкобуржуазные крайности задавили буквально все и вся.

Первая: наличествует именно мертвый, схоластический, а не ортодоксальный, «марксизм». Схоластика и ортодоксия в правильном смысле слова - совершенно разные вещи. Внешняя схожесть может обмануть насчет внутренней принципиальной разницы. А вторая и в другую степь: отсутствие даже начальной марксистской «школы». Вот и шарахаемся или туда, или сюда.

Если первой крайностью страдают зачастую старшие товарищи, то второй - младшие. Автор понимает, что вызывает большой огонь на себя такими строками – ведь каждый мнит себя стратегом и скромным Лениным – но кто-то должен поднимать тяжелые вопросы. То бишь, враг силен ровно настолько, насколько слаб ты сам. Вот о подобной слабости и надо резать правду-матку давным-давно – но тогда и враг будет не столь сильным. А голая критика Путина обрыдла до невозможности. Как мылом по голой заднице.

Итого, представителями первой крайности являются во многом небезызвестный Попов сотоварищи («рабочая академия» и так далее). Уж сколько раз автор пытался объясниться с подобными кругами по существу многих животрепещущих проблем – все без толку. Нет ответа. Такому гонору позавидовал бы самый знатный шляхтич. Ноль внимания на все, что не стыкуется с устоявшейся системой взглядов. И это касается контактов «академистов» и с другими. Один весьма небезызвестный деятель левого движения назвал Попова «ходячим сборником цитат» в переписке с вашим покорным слугой. Но хотя бы с идеей «красных муниципалитетов» Попов и его коллеги согласны или нет?.. Что тут надувать щеки на голом месте?.. Неужели так трудно ответить на столь определенный вопрос?..

Еще труднее общаться со сверхамбициозной частью «левой» молодежи. Радикализм зашкаливает, как у аргентинских фанатов. Чуть возразил или поправил даже на основе неопровержимых фактов, так как современная буржуазная школа просто объективно не дает того уровня, которого давала советская автору этих строк – все равно обида до смертной доски. Но все же стоит надеяться на самых выдержанных и среди них – так как насчет «красных муниципалитетов» ?.. Ведь невозможно въехать в Кремль на белом коне с сегодня на завтра. Надо с чего-то начинать.

Еще сложнее с РКРП. Тюлькин говорит иногда толковые вещи, но, может быть, автору не повезло поговорить лично с ним. А с Батовым, Ферберовым и Маленцовым как-то были разговоры через почту и «В контакте», но все моментально умерло. Вроде бы и от разговора не отказываются – и не достучишься толком. Ну, бог с ним, забудем частности еще раз – так как насчет «красных муниципалитетов» ?.. Ну, а коль посылается на Форум. МСК, разумеется, подобный вопрос можно адресовать и ОКП.

И никакой ошибки нет, когда автор называет адресатов мелкобуржуазными крайностями, и в то же время обращается с предложением сотрудничества. Во-первых, сам автор далеко не идеал. Черт его знает – может, и ошибается в своих определениях. Практика покажет, кто прав. Но чтобы эта практика существовала как таковая, и надо что-то делать. А вот насчет КПРФ принято уже твердое решение и здесь поблажки не будет. Поэтому автор и исключает «из числа приглашенных» зюгановскую банду, как было сказано выше. Так что все логично с этой стороны.

А во-вторых, «красные муниципалитеты» выгодны всем за исключением очень узкой группы монополистов. Поэтому предложение выгодно и Попову сотоварищи, и молодежи, и Тюлькину, и почти всем «левым», какими бы они ни были. Да, уже потом, когда будет преодолена эта первая ступень прогресса – могут возникнуть проблемы. Не обязательно – но могут. Придется разбежаться, как большевикам и левым эсерам. Но думать об этом сейчас абсолютно излишне. Надо попробовать сделать хотя бы то, что возможно – то есть, создать более мощный через синергию муниципалитетов с губернским центром хоть один красный регион, хоть целый пояс в лучшем случае.

И в-третьих, речь идет именно о союзе левых сил, а не об одной партии. Никакого диктата не будет в этом смысле, а прочие вещи можно гибко утрясти. Но и существенная разница будет с прежними «народными фронтами» по простейшей причине – диверсанты из КПРФ не допускаются на пушечный выстрел.