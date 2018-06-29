Государство, государственники и реформы

После того, как миллионер Песков одёрнул смердов – мол, не беспокойте вы президента по своим пустякам, из-за пенсий ваших нищенских, - мы ждали, ох, как ждали… Ну, а чем таким занят царь-государь, что некогда слова молвить в ответ на весьма многочисленные вопросы об одном и том же? Вроде, с китайским встречался опять там кем-то – ну, на этом направлении у нас давно всё прекрасно: и нефть, и газ, и лес идут в КНР непрерывным потоком, возвращаясь назад в виде изделий индустрии. Тут, вроде, налаживать уже нечего – всё само работает, и даже вроде огромные лесные угодья отданы всё тем же китайцам в Забайкалье, чтоб рубить их нещадно, а нам меблишку назад икейного типа гнать…

Но нет, нашлось дело большей государственной важности! Наперебой стрекочут СМИ – где же и когда встретятся президенты США и РФ? Снова чего-то судьбоносного ждут. Причём ни одного вопроса этой повестки не пытаются даже угадать, а это давно им и не важно. Таблоиды (из тех, кто в железной десятке Яндекса), на которые правящий класс тратит щедрые средства – обсуждают только, «заладится» или «незаладится», как сядут, как разговор пойдёт. Так, наверное, на случках гадают хозяева племенных жеребцов и быков – брать от хозяина коровы или кобылы за осеменение или не брать. А то что-то не ладят всё меж собой империализмы – наш сырьевой и американский, верховный. Видно, предыдущее рукопожатие (по поводу которого даже лауреаты премии Левого Фронта ахали как курсистки) как-то не так повлияло на политику, как-то вкривь ушло. Ну, так коли теперь-то хорошее рукопожатие выйдет да с той ноги каждый встанет, да через плечо плюнут, дунут, да на иконку помолятся, «ин год уи траст» скажуть… В общем, уровень ясен. Причём это таблоиды первой величины такую глубину политической аналитики являют – «Коммерсант» и пр.

Вот ради этого судьбоносного всего Путин-то на виртуальных ходоков и плюнул устами Пескова – впрочем, они того заслуживают в силу виртуальности.

Но перейдём всё же к нашей повестке – не их, а нашей, серьёзной.

Логика их наступления, их реформ

Помнится, в каком-то из сетевых споров с охранителями (а они у меня случались не только в «Литературной России», где этого сословья куры не клюют), я был сбит с толку, как бы пропустил удар. «Так это в другой стране было» - сказал мне человек про конец девяностых. Я растерялся, глянул на карту мысленно, на флаг, на название. Да вроде та же всё Федерация. Разве что остров Тарабаров в КНР уплыл по указу Путина – ну, так для нас теперь это мелочи, коль нефти и газа соседям не жалеем… Но всё равно – банальный базарный оборот речи сбил меня с толку. Я понимаю, если б он говорил про СССР – нет, он говорил про РФ допутинскую. Другая страна! Они в это веруют – и оттого они ещё более фрагментарные индивиды, чем те, кто голосует за Путина, но при этом между капитализмом и социализмом выбирает мысленно социализм. Как так? А очень просто.

Без этой «дымовой завесы» невозможны были бы реформы, которые не прекращались, не прерывались – единственно что можно сказать в защиту путинизма, они иногда растягивались. Но при ком, скажите мне пожалуйста, при каком президенте был совершён преступный делёж РАО «ЕЭС»? При Путине, конечно – и Чубайс не сомневался, что так будет. С тех пор электричество для нас, обычных потребителей, подорожало в несколько раз, а вот главный прежний потребитель – индустрия, - медленно ушёл со сцены. И стало ясно, зачем требовалась реформа: это когда государству нужна электрификация главным образом для интенсификации работы индустрии, а жилые кварталы электрифицируются попутно, тут (в СССР) была нужна именно единая электроснабжающая система, в которой можно было перебрасывать электроэнергию именно туда, где её не хватало. А теперь-то «другая страна». Эта самая ЕЭС, выросшая из ГОЭЛРО – была энергетическим отображением социалистической, единой, связанной в межотраслевую цепь Госпланом индустрии. Но реформаторы и конкретно Чубайс уже видел будущее – да, он достраивал (за что ему пел хвалу Проханов) Саяно-Шушенскую, но и он же видел её поставщицей электричества на промышленные объекты КНР. То есть нам изначально в этой реформе отводиось только место домашних потребителей.

Казалось бы, лишь одна реформа – но как открывает глаза на прочие. А надо учиться видеть в этой цепи не случайности, но логику – неумолимую логику правящего класса. Они знали, сколько заводов перестанет существовать в РФ (уже в 2000-м знали) – к 2005-му etc. И «перебрасывали» линии электропередач, финансовую тяжесть на частного потребителя (с соответствующим ростом тарифов). Сейчас (тут, правда, не одно электричество) по подсчётам даже официозных социологов, средний гражданин РФ тратит 35% заработка на оплату ЖКУ. Какое тут может быть «опережающее развитие», «рывок»?! Да люди загнаны реформаторами в такое ярмо, из которого дорога одна – преждевременная смерть, поскольку все трудятся на 2-3 работах, чтобы дать детям необходимое.

Но у реформаторов свои категории – и они подгоняют социальную реальность под них, точнее, и тут процесс как бы конвергентный, - они навязывают свои категории тем, над кем в массе в РФ длится эксперимент под названием «капитализм». У реформаторов это называется «создание конкурентной среды» - если ты не бегаешь, как белка в колесе, ты плохо работаешь и не выбьешься в «спасители России». А кто спаситель? Так это – миллиардер, он как потопал, так и полопал.

Монетизация миропонимания у либералов настолько однозначная, что и рождаются, хоть и в вульгарной форме, но слепки с их формул (которые – не смейтесь, - и царствуют помимо и повыше личностей вроде Ельцина или Путина над нами) – «у кого нет миллиона, может идти в жо…». Правда, будучи сложнее их восприятия, социальная реальность всё же отвечает порой авторам таких формул – Полонский тут много «огрёб» от нелёгкой судьбы девелопера, однако капитал его не сильно пострадал.

Важно, откуда и куда они наступают. А идут они, переделывают реформами социалистическое государство – в капиталистическое. И оно переделывается вовсе не теми темпами и масштабами, которыми бы им хотелось. Но они упрямо реализуют изначальный замысел – вот откуда и почему в Свердловске Ельцин-центр и прочие памятники буржуев по всей территории РФ (и без них бы реформы длились, но памятники – знак успехов реформаторов, их самодовольство воплощённое).

Итак, своё не просто мировидение (глупое словцо идеалистов), но своё прогностическое понимание будущего доставшегося капитализму участка земли и социума – они и отображают в реформах. Менять форму – вот что им нужно, чтобы было так, как завещали Гайдар и Ельцин. Форму чего они меняют? Форму инфраструктуры, которая, социалистическая, так портит им жизнь, форму оказания государственных услуг – но внимание! Это как раз та форма, которая и влияет диалектически на суть. Примерно как широта русла влияет на уровень воды в реке. Они перенаправляют денежные потоки так, чтобы в итоге правящий класс получал не просто выгоду – чтобы он и в будущем не имел никаких рисков утратить власть. То есть чтобы количество всегда ему обеспечивало качество: количество, опять же, в монетизированном понимании.

Правящий класс являет численно ничтожную часть среди населения РФ, однако именно он так длительно удерживает власть потому что своё классовое сознание он через СМИ и прочие культурные механизмы умело транслирует в массы – те самые массы, что он грабит реформами, чьё пресловутое качество жизни только ухудшается, но… Но царствует именно его, правящего класса идеология, материальные богатства в его руках. А значит, каждая реформа воспринимается донорами, как переливание государственной крови им, а отнюдь не как забирание крови у них «государством»!

Кавычки тут означают, что пора перейти к следующей теме.

Государственность и охранители

Надо, необходимо, просто-таки настоятельно требуется сегодня понимать, что это такое – Государство и почему люди, возглавляющие Государство всё чаще называют его Госуарственностью. Различие важно уловить – ведь они и в терминах не скрывают от нас, что нас ждёт, и что было в «лихих девяностых». Не раз я писал, что сам этот термин, само словосочетание – сродни «имярек». Этакие шоры, добровольно используемые автором высказывания или транслятором. Не конкретные реформаторы, не конкретные воры с именами, фамилиями, должностями – а некие «лихие девяностые», вот просто по воле стрелки часов, а не по чьему-то конкретному плану приватизации устроили делёж социалистической собственности, старт которому дал расстрел ВС РСФСР в 1993-м! Чтобы никто из деятелей этого передела не то что под суд, а под взгляд обворованных не попал – за всё периода первоначального накопления капитала у нас отвечают не государственные чины, а «лихие девяностые».

А ведь украли-то у нас, и украли сперва мировоззрение, категориальное восприятие нашего, рукотворного мира – Советского Союза и социалистической, общенародной собственности, которую нам именно как НАМ, коллективу оставили несколько поколений. Как мы профукали это? Да вот сперва дав увести фокус сознания социума в категории частной собственности – и далее дали (во всех смыслах). Не сбили бы с толку – ничего они не выдернули бы из-под нас. Но кому-то захотелось «как на Западе», «с человеческим лицом» захотелось, «вот и завертелось» (Вис Виталис) – колесо Истории и Времени вспять (дополняю я метафору из его «Прекрасного далёка»)…

Что же они зовут Государственностью?

А это тоже из их ХитрослОва – словаря государства-оборотня, которое перерождается у нас на глазах. Словечко это бродило как раз накануне престолонаследия, операции «преемник» в оппозиционных умах. Национальная гордость не могла смириться с тем, что учинил Ельцин – и вот Русь, в отместку реформаторам, нашла, за что себя похвалить. Ведь «строй меняется, государство остаётся» - не помню, Бондаренко или Проханов провозгласили этот лозунг, но я его услышал от Бондаренко-младшего, нынешнего путиниста, недавнего украинского политтехннолога-около-Бабакова. Ловка формула, покрывающая предательство госуарственным аппаратом интересов тех, кто его, аппарат, нанимал и благословлял на выборах!

Более того, становясь из Государства (кокретного – в нашем случае СССР) Государственностью (РФ – лишь одной из республик СССР) – страна и руководящий ею государственный аппарат могут вообще сменить название, политическую ориентацию, саму по себе социально-экономическую формацию сменить – но всё это историческое паскудство будет гордо зваться русской государственностью (или российской, что сути не меняет). Вот такие ловкачи не сами в Кремле родились и ополчились на народ советский – а их активно выращивали аристотели-самозванцы прохановской школы. «Мы будем бороться за Путина!» - заявила «Завтра», и лично она этот бой выиграла, стала газетой Государства Олигархического, чему теперь сопротивляться поздно. Но мы все ходы эти «конями» помним по передовицам…

Этот вид, подвид, точнее, гомо постсоветикуса – работает по схеме «мечтаемое за действительное». Всё тот же олигархический – причём умноживший количество олигархов, - строй у власти, но охранителям в том видится «укрепление российского бизнеса на международной арене». Да, вырос новый по путинскому призыву класс – силовигархия, для которого не важна ни специализация, но образование будущего олигарха. Важна дружба с Путиным – и ты мультимиллиардер, как Сечин. Ты уже имеешь право на часть российской нефти или газа, ты будешь получать пять миллионов рублей в день просто на правах нового дворянства. Такого и при их любимом Николашке не было! А другие не будут – система-с, Государственность!..

Путин (а точнее, вся силовигархия как правящий клан внутри класса - который и предлагает сменить не меняя капитализма Навальный) провели такие реформы, что порой жутко и новости-то слушать. Целые министерства заменили отдельные личности – олигархи. Да, это социальный регресс в чистом виде - государственное, Наше эти враги народа рассовали по частным карманам, а те уже по офшорам-заграницам. Вот Дерипаска, явно не силовигарх, а ещё ельцинской Семьи счастливчик – яркий пример. Ему отдана целая отрасль – весь алюминий! И он где-то за рубежами РФ регистрирует свою фирмочку, эту Ёпрст-плюс – но сам факт такого налогового бегства «Путина-государственника» нисколько не волнует. Так надо для бизнеса! Да кто такой ваш бизнес, чтоб так обворовывать трудовой народ России на уроне налогов? Вашей, вашей России народ, в которую вы ужали наш СССР? (о советском поговорим в следующий раз)

И вот всё те же высокие лбы «Коммерсанта» обсуждают, выгодно ли будет Дерипаске переселиться с активами в российские офшоры, которые медведев тут поспешно создаёт… Это не в сказке, не во сне? Выжимающий из российских рабочих рук и богатств земли – все соки, Дерипаска вертится, как уж на сковородке США, только бы выползти из-под санкций, а родина желает ему поудобнее уйти от налогов, и готова (ну, вы уже различаете, как «У-родина», от слова «улигарх») дать ему любые субсидии, только бы этот незадачливый пользователь Насти-Рыбки сохранил темпы производства алюминия? Да для кого этот алюминий он делает? Для пивных банок отечества и индустрии тех стран, что «душат Россию санкциями»? Не пора ли всё же сплюнуть буржуйские понятия из нашего словаря и заговорить откровенно языком рабочего класса?!

Да, и Дерипаске, и прочей олигархической братии ВСЕГДА и в первую очередь будет помогать государство – потому что это ИХ государство, оно обслуживает их классовые интересы. Да, огромная машина, которая конструировалась для движения по пути социального прогресса, для строительства новых городов и заводов – пошла вспять, и теперь она планомерно уничтожает не только заводы и города, но и их население. Вы этого до пенсионной реформы не замечали?

А я замечал – профессия такая, знаете ли… Сам выбрал – вместо кабинета школьного психолога.

«Государственность» - это протеическое нечто, этот джокер, готовый и далее оборачиваться неожиданностью для тех, кто считал себя его гражданами, - работает против России как страны с народонаселением, желающим не вымирать, а здравствовать. И без целей, которые рождает целостное мировоззрение – без целей развития государства, страны, общества, - невозможно увидеть то будущее, которое готовят нам не олигархи, а как раз класс, утративший власть в 1991-м. Это «запасное будущее» всё ещё в наличии – у него (класса-пораженца на данный момент) нет ни классового самосознания, ни тем более госаппарата, ни армии, но у него есть основное – целостное, категориально охватывающее все (а не только РФ-ные) просторы страны научное мировоззрение, есть теория, без которой невозможна никакая практика.

Первыми на пути расширения этого мировоззрения в социальном измерении – в популяризации его, - должны пасть жертвой вставшие нам поперёк охранители. Их аргумент один: «власть от бога», лучше такая стабильность, чем ваша революция. Но вот, стабильность показала, что она – лишь необходимая реформам среда, и что мнимый покой – есть покой деградации, деиндустриализации, отчуждения прав трудящихся в пользу 1-2 процентов населения, который присвоил 80% богатств нашей земли. Государственники-охранители выросли как идейно размытая, но в одном (за Путина-Медведева!) сплочённая группа – у нас на глазах, и нам бить их аргументы не составляет труда. Это наши же аргументы часто, только вывернутые в сторону охраны диктатуры олигархии. Эта невежественная (добровольно!) регрессивная интеллигенция выронит портретики Путина при первом же моральном ударе – ещё даже не физическом. Ибо они – плоть от плоти гуманитарной интеллигенции, хотя и транслируют охранительство в средний класс, в обывательщину. Но сейчас именно в силу реализации охраняемых ими «справа» реформ – и обыватель склонен поплёвывать на предлагаемые портретики, поскольку плановый сдвиг общества в сторону всевластия элиты затронул не только низы, но и середину.

Бить в спорах охранителей легко, потому что они (часто умственно пожилые, православные, несчастные люди) и сами вымирающий вид. Их идейка «дачку достроить, детишек пристроить» при нашем далёком видении будущего – тает как льдинка на ярком солнце, дайте только развеять дымовую завесу государственничества над безжалостно либеральным путинизмом!

Впрочем, кажется, мне это удалось. В продолжении поговорим о нашей программе действий. Баррикадное время уже не ждёт.