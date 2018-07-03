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Московский листок

Где гарант Конституции?

Опубликовано 03.07.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 4

путин выборы
Где гарант Конституции?

Опущу обязательную в данном случае преамбулу о том, что согласно основам конституционного строя, судьи в России обязаны избираться народом, а не назначаться президентом. Тем более что и президент по Конституции не является органом государственной власти. Опущу, поскольку я об этом писал столько, что самому надоело. Давайте о другом.

Хотя президент в России это «не пришей рукав» (что хорошо видно по тому, что артисту, играющему его роль, просто нечем заняться), тем не менее, кое-какие обязанности возложены и на президента. В частности, согласно статье 80 Конституции РФ, народ России поручил Президенту быть «гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина».

А теперь напрягите память и вспоминайте - за всю историю РФ был ли хоть один случай, чтобы президент России защитил Конституцию РФ, права и свободы граждан РФ? Даже не вспоминая о том, что ведь это бандитская сволочь фашиста-президента в 1993 году расстреляла из танков и Конституцию РСФСР, и защитников Съезда народных депутатов.

Даже без этого вы, безусловно, вспомните, что президенты России (стыдно так называть то, что есть, Россией, - это Рашка) дирижировали оркестром, мочились прилюдно на колесо самолёта, упивались до полусмерти, ловили рыбу и охотились, ныряли за амфорами и катались на пожарных самолётах, зерноуборочных комабайнах «Ладах» и «КАМАЗах», провожали стерхов в полёт, лечили тигров и китов, играли в хоккей и футбол, разучивали английский язык и игру на пианино, ночевали в зимней тайге и даже пельмени лепили для китайского председателя. Наконец, публично жаждали встреч с американским президентом, как Джульетта жаждала встреч с Ромео.

А также на видеокамеру делали много всякого бла-бла-бла и давали различные пожелания, на которые никто не обращает внимания. В частности, артисты, играющие Путина с 2007 года уже пять раз дают кому-то указание вывести Россию в пятёрку крупнейших экономик мира. Или, к примеру, жалуются неизвестно кому, что назначенные ими судьи, прокуроры и следователи грабят и разоряют экономику Росии (что действительно подтверждается миллиардами найденных при обысках наличных денег у силовиков при редком вскрытии подобных дел). Никто не будет отрицать, что артисты, играющие роль президента, этот настоящие труженики в деле заполнения информационных программ лысиной и бла-бла-бла президента - президенты Рашки прямо-таки заслуженные артисты!

Но может ли кто-то вспомнить случай, когда бы президент России исполнил свою конституционную обязанность - восстановил действие Конституции или защитил права и свободы хоть кого-то? Такого не было ни разу!

Вот я написал президенту о том, что в России, назначенными президентом судьями, прокурорами и следователями попрано право граждан на референдум. И что?

На это сообщение в тот же день последовал немедленный стандартный ответ Администрации президента: «Информируем, что Конституция Российской Федерации, Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 490, не предусматривают участие Президента Российской Федерации, должностных лиц его Администрации в разрешении по существу поставленных в обращениях граждан вопросах, связанных с процессуальной деятельностью судов, органов прокуратуры, дознания и следствия, ответственностью их должностных лиц».

По Конституции, как вы прочли выше, президент обязан гарантировать действие Конституции, прав и свобод граждан, а на практике Администрация президента, как видите, отвечает, что президенту похрену, что там творят с Конституцией и правами граждан негодяи, назначенные президентом судьями, прокурорами, следователями и полицейскими. И оцените этот нюанс: президент собственным указом освободил себя от конституционной обязанности гарантировать действие Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина в России.

А, может, наши честнейшие полицейские, следователи, прокуроры и судьи никогда ни Конституции, ни прав и свобод человека не нарушают?

Не будем плеваться на такое идиотское предположение - не будем приводить примеры подлости и воровства этого сообщества. Просто вспомним, что Европейский суд по правам человека ЗАВАЛЕН делами по жалобам из России на нарушение прав человека, завален до такого состояния, что эти жалобы сейчас рассматриваются через 12-15 лет после совершения преступлений против прав и свобод человека в России. На начало 2017 года в ЕСПЧ ожидали рассмотрения 7821 жалоба из России, по которым суд уже принял решение о их рассмотрении.

Из-за такого беспредела в Рашке, суд в Страсбурге пытается ускорить рассмотрение жалоб, по крайней мере, если в 2016 году Суд рассмотрел 120 жалоб из России, то в 2017 году уже 283, при этом Рашка выплатила 500 миллионов рублей компенсации, что вчетверо больше, чем 2016 году. Хотя всё равно не всё выплатила, поскольку Суд в том 2017 году определил Рашке выплатить компенсации за попрание судьями Рашки прав и свобод граждан на сумму 14,6 миллиона евро, что больше, чем 500 миллионов рублей. В результате, Минюст Рашки запросил для выплат в 2018 году за попрание прав и свобод граждан один миллиард рублей.

То есть, в нашем случае «гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина» является только и исключительно Европейский суд по правам человека, который хоть что-то делает. Но ведь этот суд не способен наказывать мерзавцев, назначенных президентом судьями, прокурорами и следователями. А лица, исполняющие роль президента России, наоборот - не гарантируют действие Конституции и прав граждан, а наполняют суды, прокуратуры, следственные органы и полицию только мерзавцами, попирающими Конституцию Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина России.

Так, что, как говорят в США: «Не стреляйте в пианиста - он играет, как может». И Суд в Страсбурге делает то, что может, но по своей сути и он не гарант.

Ещё раз напомню, что в самой Рашке президент ни разу даже не попробовал защитить Конституцию России, права и свободы её граждан. И если это длится уже более 18 лет, то это называется «стойкой неспособностью осуществлять принадлежащие ему полномочия», и требует отрешение президента от должности.

Ну и просто напомню, что в прошлом веке партия коммунистов под руководством В.И. Ленина установила народу России право выхода на пенсию в 60 лет мужчинам, и в 55 лет женщинам. Затем советский народ под руководством И.В. Сталина отстоял это право в войне с фашистами. В 1993 году граждане России, принимая Конституцию РФ, закрепили это своё право пунктами 1 и 2 статьи 39 «1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом», - и  пунктом 2 статьи 55 Конституции: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Сегодня Правительство и члены Федерального Собрания, осуществляя планы фашистов, вознамерились принять закон о пенсиях, в котором право выхода на пенсию граждан умаляется. По статье 39 Конституции Правительство и члены Федерального Собрания имеют право изменить возраст выхода на пенсию, но согласно статье 55 - только в сторону уменьшения этого возраста, скажем, до 58 и 53 лет.

Повторю для дебилов: Конституция в статье 55 никому не даёт права увеличивать этот возраст - не разрешает умалять права человека, в том числе, повторю, и в части его социального обеспечения по возрасту.

А как бы президента России это не касается. Он футболом занят.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
н-Стожар1 написал 03.07.2018 01:42
и енто . мелкий и средний бизнесс это не районный магазинчик,а газпромы,роснефти и нечто подобное.
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Финни написал 03.07.2018 01:41
Долой анти-Народную диктатуру изменников Советской Родины!!!
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(без названия)
н-Стожар1 написал 03.07.2018 01:24
так как тут все запущенно на тему воровитых служивых вплоть до первого резидента,возьмем 10 тыщ невиенно по разному лишенных жизни представителями китайского закона на миллиард человек счутка ранишние,а не 6 как счас. то в россии,если хотят иметь мелкий и средний бизнесс,не в долгах как в шелках,надо расстреливать 80 млн,ну пусть теоретически 100млн. -1 тыщу чиновников,а если разбирать их живььем то поменьше. и енто не тока у нас. вот у южной кореи первых резидентов постоянно кого прибьют,кого посадют,прямо проклятое место ....ну дак южнокорейское одно из покупаемых в мире. в британии никого и ничего,вы че-нить британское видели? в америке та же петрушка. в германии все жалуются,что конец торговле приходит.....жестокие азиаты.умеют заставить не воровать ....это в принципе основная причина,почему идет резкое ухудшение жизни,качество людского и нелюдского материала резко снижается,по себе сужу. воще счас некачественный стал,полтинник вуже.
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(без названия)
н-Стожар1 написал 03.07.2018 01:12
объясняю правила междуденег . сколько вывез и продал во вне,столько можешь и поделить или распилить внутри. фишка в том ,кто считает. второе правило -общность работяг и мошенников-воров имеет коллективную ответственность за принятое в рост в виде инвестиций и кредитов,не важно на что это было потрачено и где. китай снизил количество расстрелов воров и мошенников,возможно их управленцы воспитались до 6 тыщ в год,впрочема у них и пострашней расстрелов есь,та же разборка живьем для какого-нить сверхважного випа .потому китай заваливает электроникой и остальным разным,превращая свою страну в мертвую зону( у китая очистные -никакие от слова нету). таки вот . кудрин озвучил где-то за полгода что денег на пенсии нет. правительство поскучнело,ибо выборы на носу и сказало найдем. это и разные аренды на 99 лет и отданые в разработку рудники,набранные кредиты и отступные за уменьшение налогов,на тему нам бы до выбора артиста продержаться. так же незаметно исчезли фонды разных национальных благосостояний, а чтоба сильно не дергались проворовавшиеся их стимулируют санкциями,которые тута преподносятся как политиеские . что вы. вот вы в банке хреновую кредитную историю имеете ,с вас все равно вытрясут. вот с проворовавшихся и трясут,например использование альтернативы свифта обходится на 20 процентное увеличение издержек по перечислению на еденицу перечисленного.нехило да?это же преподносится как победа...дебилы...так что кудрин сказал,а день продержаться,да ночь ,да свалить из этой станы,ну вот день прошел,ночь....надо платить с процентами и отмотанным на счетчике. мировая торговля она тот еще гангстер....ее не кинишь как местных лохов. повесят ,даже на острове,пытающихся...керимов подтвердит.
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