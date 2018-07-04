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Московский листок

Митрохин всё!?

Опубликовано 04.07.2018 автором Николай Марковцев в разделе комментариев 1

москва выборы яблоко
Митрохин всё!?

Нет, в более чем двадцатипятилетней истории развития партии «Яблоко» случалось всякое. Партию уже покидали легендарные личности - основатели нашего демократического Движения, такие как Юрий Болдырев или Владимир Лукин, имена которых вошли в аббревиатуру названия партии «Яблоко». Думаю, все кто хоть немного интересовался политикой в России в девяностые и начале двухтысячных, помнят легендарное - «Явлинский - Болдырев - Лукин». Да, легендарное, потому что в условиях тоталитарного общества пробиваться в Государственную Думу было весьма непросто. Очень непросто, поскольку многие избиратели мыслили и мыслят ещё по-имперски. Но Яблоко, ведомое такими яркими личностями, пробивалось.

Кроме них уходили и другие известные политики. Уходили сами, по различным соображениям либо их «уходили» и тоже по не менее различным соображениям. И вот, путём этих различных соображений партия на рубеже перемен, грядущих в 2024 году, осталась без многих талантливых людей, способных сплотить избирателей и повести за собой. Опыт прошедших выборов президента показал: Григорию Алексеевичу Явлинскому делать это в одиночку проблематично. Результат в один процент говорит сам за себя. И как бы себя ни успокаивали руководители Яблока, как бы ни повторяли, что и один в поле воин, избиратель пока не готов голосовать за политические и экономические программы демократических лидеров или, как мне написал в фейсбуке один московский яблочник - поле пока не готово для семян -- и мы год от года теряем свои позиции.

А насчёт поля можно сказать только одно - никто его за нас не вспашет. И пахать надо отнюдь не методами народничества. Нас крестьяне (зачёркнуто) избиратели просто не понимают и считают предателями, пятой колонной. Как не понимали народников в 19 веке и пачками сдавали полиции. Нельзя работать методами, даже не прошлого, а позапрошлого века.

А вот как правильно готовить электоральное поле - ничего придумывать не надо, давно всё придумано за нас. Римлянами. Они правильно подметили - народ жаждет хлеба и зрелищ.

Опыт и история говорят одно - избиратели голосуют за лидеров - народных трибунов, мысли которых и поступки близки им и которые разговаривают на понятном им языке, тогда они готовы пойти за такими лидерами. И при этом они видят, что эти лидеры, в свою очередь, готовы пойти до конца, вплоть до самопожертвования, чтобы победить и защитить народ. Невзирая ни на какие угрозы в их адрес. Без самопожертвования сейчас никак нельзя. Но нет в руководстве личностей, готовых проводить по несколько раз в году в камерах по 30 суток. А то и отправиться по этапу на длительный срок.

К сожалению, у нас таковых сегодня в Яблоке практически не осталось. А если они и появляются, то с ними поступают одинаково - выдавливают из партии. Выдавливают, так как они не укладываются в прокрустово ложе «яблочного» аппарата, которое было сформировано ещё в девяностые. Но сегодня на дворе уже 2018 год, не за горами выборы в Государственную Думу и выборы Президента, к которым надо готовиться уже сегодня. А не перед и после Съезда по выдвижению кандидатов.

И главное в этой подготовке - поиск новых, популярных в народе лиц, разделяющих демократические ценности. Таких в стране много. Вот только они, в большинстве своём, шарахаются сегодня от нас, «яблочников», как (уж извините - я таковой партию не считаю) прокажённых.

А что происходит у нас? Работаем по старинке и продолжаем всеми доступными федеральному партийному руководству средствами освобождаться от неугодных, поскольку они - нет, не нарушают Программу или Устав - не нравятся кому-то из партийных бонз. Или с очередным шлимазлом кацем поссорились.

Невооружённым взглядом видно, с какой неприязнью некоторые руководители и члены Бюро относятся сегодня к Сергею Митрохину. Вероятно, он неудобный для многих человек, но за ним идут москвичи и готовы его поддержать на выборах. Потому власть и не дала ему необходимые депутатские подписи. Собянин извлёк урок из подаренных подписей Навальному, когда тот своими 27 процентами чуть было не поломал ему халяву первого тура и пришлось прибегать к традиционным методам - фальсифицировать итоги. А Собянину нужна, как и Путину, относительно чистая победа без скандалов, причем в первом туре. Иначе нельзя. Во втором туре всякое может случиться. Даже произойти невероятное - оппозиция объединится и произойдёт непоправимое для власти √ проигрыш. Хотя, это вряд ли, у них всегда есть козырные карты в рукаве - перепишут ночью протоколы и всего-то дел. Да и оппозиция слишком разложена силовыми структурами, которые имеют свои позиции в протестном движении. А иначе им бы головы пооткручивал Путин и не повышал регулярно зарплату.

Впервые за историю Яблока, из партии выдавливают человека, который два срока возглавлял Партию и являлся до настоящего времени лидером московского Яблока. Вчера, 2 июля 2018 года, за нанесение политического ущерба партии Бюро приостановило полномочия председателя отделения Сергея Митрохина и конференции регионального отделения. По сути, Бюро отстранило от руководства региональным отделением второго человека в партии. Почти что «государственный (зачёркнуто) партийный переворот»!

Григорий Алексеевич Явлинский неоднократно публично заявлял: мэр Москвы √ это второй человек в государстве.

Если следовать этой аналогии Григория Алексеевича, то руководитель московского Яблока - второй человек в Партии. Первый - председатель Яблока Эмилия Слабунова, а второй, как не крути - Сергей Митрохин. Если следовать, повторяю, логике Григория Явлинского. Ну, если и не второй, то всенепременно третий, так как первый - и это справедливо - сам Григорий Алексеевич.

Это как в случае с президентом Медведевым. Вроде, по Конституции первым был он, а всё решал Путин. Так и у нас - первая по Уставу, вроде бы Эмилия Эдгардовна Слабунова (с большим уважением отношусь к этому человеку), а решает всё, воленс-неволенс, Григорий Явлинский. Который на вопрос корреспондента, после сложения им полномочий председателя Партии, кем он будет в партии теперь, ответил: - «Явлинский будет Явлинским». И это мудрый ответ. Хочешь - не хочешь, а он прав. Он основатель и отец русской демократии, то есть Партии «Яблоко»

Да, впервые, как мы молчаливо наблюдаем, из партии несправедливо выдавливают человека, который два срока руководил этой партией. Если перефразировать слова Маркса «капитализм в лице пролетариата, сам готовит своего могильщика», то получается - Митрохин сам за два срока своего руководства Яблоком воспитывал своих могильщиков. Один был у него помощником, второго он за уши вытаскивал из уголовного дела, третьего прощал за неслабые косяки, четвёртый тоже ему обязан многим…

Вот только его не простили бывшие подчинённые-соратники за резкие, вырвавшиеся эмоционально (все мы люди), слова в адрес нынешнего руководства Яблока.

У меня только один вопрос к Сергею Сергеевичу: - «Вы читали уроки истории Никколо Макиавелли, его работу «Государь»?»

К руководству Партии у меня вопросов нет. По крайней мере, пока.

Вижу, они читали.

Лично я сел перечитывать…



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Всего комментариев к статье: 1
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Как у ярду, как у скоту появилася работа... Тра-ля-ля. ды, тра-ля-ля... отравили скрипаля...
!!!!Q-TOQJABOGTOT!!!&-- написал 04.07.2018 01:11
"Думаю, все кто хоть немного интересовался политикой в России в девяностые и начале двухтысячных, помнят легендарное - &#171;Явлинский - Болдырев - Лукин&#187;. "
- То таки помним - знатные были ублюдки! Таки явлинский, во время госперворота. по слухам, лично убил и Пуго и его жену - то таки да... Таки Мы все помним - придет время - будете вы на веревках болтаться, пока вас вороны не расклюют! А уже сдохших выкопаем. порубим на куски и бросим на трассу, чтобы их фуры таки раскатали - то таки да...
\//\/\/\//\"Лично я сел перечитывать&#8230;"
- Таки перед этим фаллоимитатор вж не забыл вставить? То таки да-аа?
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