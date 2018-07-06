Несовершенно секретно

Газета "Коммерсант", входящая в пул изданий, наиболее приближенных к власти и потому осведомлённых, сообщила о закрытом указе президента, которым первому заместителю кремлёвской администрации Сергею Кириенко присвоено звание Героя России. Причём, журналисты предположили, что одной из весомых причин данного шага было успешное проведение выборной президентской кампании, за которую Кириенко отвечал и обеспечил небывало высокий результат Путина. Комментировать новость в Кремле не стали, то ли стесняясь подтверждения удивившего страну факта, то ли не желая опровержением обидеть Сергея Владиленовича, ведь что-то героическое в его деятельности, возможно, было.

Вспоминается эпизод киношедевра "Тот самый Мюнхгаузен":

Рамкопф (читая план Мюнхгаузена на день): "С 8 утра до 10 — подвиг".

Герцог: "Как это понимать?"

Якобина: "Это значит, что от 8 до 10 утра у него запланирован подвиг. Ну, что вы скажете, господин бургомистр, о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу?"

Бургомистр: "Я сам служу, сударыня. Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть".

Вот так и Сергей Владиленович Кириенко на протяжении полутора лет спешил к девяти часам в президентскую администрацию, а в выборную кампанию, может, даже к семи часам и задерживался тут затемно.

В исторической традиции России есть три типа героев. Первый - герои, первыми поднимавшиеся в атаку на поле брани, рисковавшие жизнью, выполняя важнейшие государственные задачи в противостоянии с врагами, спасении людей, исследовании космоса. Часто жертвовавшие собой и награждаемые посмертно. Второй - герои, вошедшие таковыми в народную память, поднимавшиеся против государственного насилия и террора. Всякий раз ставившие на кон свою жизнь, но предпочитающие казнь мукам совести и унижению человеческого достоинства. Разин, Пугачёв, декабристы, народники, революционеры, участники восстаний в ГУЛАГе... Третий тип появился в эпоху позднего СССР, в "застой", когда старцы-партократы стали обвешивать друг друга орденами и медалями с головы до пят. Леонид Ильич Брежнев был награждён 4 медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза. Чем больше у него было инсультов и инфарктов, чем хуже он ходил и стоял, чем невнятнее становилась его речь, тем большим героем он становился.

Современная Россия, являющая собой симбиоз худших, фарсовых черт времён царизма и "развитОго социализма", не могла не взять на вооружение страстную увлечённость наградами. У того же Кириенко прорва церковных орденов преподобных и благоверных, орден Почёта, орден "За заслуги перед Отечеством" и, учитывая количество будущих выборов и железное здоровье его патрона, он вполне способен переплюнуть Леонида Ильича числом геройских званий.

Правда, идут разные толки, что героя могли дать за некие иные заслуги. Только какие? Сын доктора философских наук Израителя, 10 лет заведовавшего кафедрой научного коммунизма перед самым крахом СССР, имел обычную для своего происхождения карьеру. Членом КПСС стал в 22 года. В перестройку подвизался на комсомольской ниве, будучи первым секретарём горьковского обкома ВЛКСМ. Как практически все комсомольские лидеры сей поры после распада Союза мгновенно расстался с марксизмом-ленинизмом и целиком погрузился в предпринимательство, продвигаясь ближе к сферам финансов и нефтедобычи. Наконец, по протекции своего друга Бориса Немцова попал в федеральное правительство.

В 1998 году он даже его возглавил на 4,5 месяца и навсегда вошёл в историю объявлением дефолта, который повлёк за собой спад производства и доходов населения, потерю работы сотнями тысяч граждан, острый банковский кризис, скачок инфляции, сильное падение обменного курса рубля. Ну не за дефолт же ему звание Героя России? За дефолт россияне удостоили Кириенко другого известного звания - "киндер-сюрприз", Википедия об этом упоминает. После дефолта 5 лет был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, но эта должность, скорее, номинальная. С 2005 года одиннадцать лет возглавлял "Росатом". Обещал построить в России 40 новых атомных энергоблоков за 25 лет и довести с 15% до 25 % долю АЭС в общем производстве электричества в стране. В действительности ввёл в эксплуатацию 3 энергоблока и довёл долю до 17%. Вроде бы тоже не слишком тянет на геройский итог, обычный в стиле "Единой России" набор безнадежных обещаний. Конечно, с личными доходами руководителя "Росатома" дела шли куда эффективнее. Если в 2005г. его зарплата составляла полтора миллиона в месяц, то в 2016г. уже все пять - рост на 300 с гаком процентов. Впрочем, в остальных госкорпорациях вряд ли кто уступает по этому показателю, так что сомнительно, что закрытый указ президента ориентировался на него. Да и всё это дела давно минувших дней.

Остаётся служба в администрации президента, догадка "Коммерсанта" и номенклатурный опыт "застоя". Непонятно лишь, зачем скрывать факт награждения? Кириенко - не разведчик, не сексот тайной "шарашки", а публичная фигура. "Коммерсант", кажется, решил правильно. Страна должна знать своих героев. А время лобзаний в старческой деменции не за горами.

...Как всё-таки по-разному сложились судьбы российских либералов-"младореформаторов". Близкие друзья, Немцов и Кириенко, тому пример. Один до конца отстаивал свои крайне непопулярные в России убеждения, ежегодно публиковал разоблачительные антикоррупционные доклады, оставался жесточайшим критиком режима и был убит в нескольких сотнях метров от Кремля. Другой отказался от либеральных взглядов также легко, как когда-то от коммунистических, и занял один из видных постов охранителей. Остаётся только изумляться - есть ли вообще у подобных людей убеждения и взгляды, или постоянными у них являются одни интересы? Но, как видим, именно такие люди - герои нынешнего государства Российского.