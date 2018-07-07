Что, в России бензин делают из долларов?

Народ властью окончательно превращён в рабов. Листая страницы интернета видишь физиономии президента, премьера в таких позах, что окончательно начинаешь верить, что этот народ не адекватен. Иначе говоря он не совсем понимает чем занимается. Президент видно от хорошей новости выпучил глаза, надул щёки и высунул язык. На другом кадре пытается пинком в зад старушке, которая стоит на четвереньках на деревянном помосте у воды скинуть с помоста. Раньше с таких помостов женщины стирали и полоскали бельё.

Премьер, сидя рядом с президентом, с довольной улыбкой пускает бумажный самолётик. Им нечем заняться? Оказывается есть чем. Последний майский указ будет не выполнен если в казне не появится 8 триллионов рублей. Но ведь невыполнение указов стало нормой. Никто правительство за это не ругает, более того президент благодарит правительство по итогам года за хорошую работу. Фактически деньги есть, но для власти они неприкасаемы. И они есть на каждом шагу. Сократить чиновников на 5,2 тысячи человек, которые появились с 2013 года. Приблизить зарплату оставшихся до средней по стране. При этом если чиновник работает успешно и народ доволен его преобразованиями, то можно выплачивать тринадцатую зарплату от прибыли той конторы, которой заведует чиновник или целого региона. Депутат Нилов толи шутя, толи где - то перегрелся предложил зарплату депутатов подравнять со средней по стране - примерно 35 тысяч рублей. Первым завопил "демократ" Милонов. Оказывается депутат не может прожить на такую зарплату, а рабочий может и на меньшую. Естественно депутаты особенно от фракции "Единая Россия" не могли оставить без ответа такое предложение Нилова. Они предложили увеличить зарплату до 800 тысяч рублей. А почему бы и нет? В России некоторые чиновники получают за день более 2 - х миллионов.

Власть Россию давно превратила в отхожее место для народа. Бывшему генералу ФСБ О. Феоктистову Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство о возврате 2 миллионов долларов, которые И.Сечин передал Улюкаеву в качестве взятки. Якобы Феоктистов эти деньги занял у знакомого. А может вся эта шайка специально сплела такую постановку. В России всё возможно. Это рабочий не может своевременно получить нищенскую зарплату, а иногда и при увольнении вообще зарплату, а чиновник всегда пожалуйста. Теперь суд пересмотрит штраф, который Улюкаев должен выплатить в пользу государства. Останется только освободить бывшего министра и назначить на прежнее место. Хотя они по работе точная копия.

Девять миллиардов рублей обнаруженные у бывшего полковника полиции Д.Захарченко уже не являются уликами. Наверное вернут, освободят от заточения и с оркестром встретят невиновного из СИЗО, возможно повышение и по службе. А может просто выплатят зарплату за сидение в заточении. Власть многое может для своих коллег.

Всё - таки первенство по футболу отбросило проблему возраста пенсионеров на задний план. По стране идут митинги против повышения возраста, но они никакого отношения к власти не имеют. Наоборот власть понимает, что раз грандиозных выступлений нет, то проблема решена. Количество пенсионеров будет из года в год уменьшаться. Олигархи и чиновники ещё больше будут воровать, что и требовалось доказать. В стране действительно царит беспредел. Даже служители церкви возмущаются. Для России это новое. Протоиерей Архангельский раскритиковал президента. "Вот эти зелёные папочки, этот эпатаж, эта чванливая спесь, самодовольство, самовосхваление, которое присутствует во всём этом, - оно вызывает в духовном плане оторопь, как это возможно. Тысячи жалоб на хозяйственную тему, так убирайте губернатора, зачем он там сидит? Вы поставили людей, которые ничего не делают, и на их фоне блистаете. Значит вам это нравится. Это крайняя форма лицемерия". Странно всё это. Как же отреагирует Патриарх на такое заявление протоиерея?

Правительственные чиновники продавливая пенсионную реформу ошалели от безнаказанности и пассивности народа - так отзывается директор института Борис Кагорлицкий. По его оценке если будет по - настоящему массовые выступления с перекрытием улиц, блокадами и захватом администраций, Путин вновь будет использован, чтобы попытаться откатить ситуацию назад. Если ты не занимаешься политикой, она займётся тобой. Повышение пенсионного возраста повлечёт за собой уничтожение прав граждан, но не всех. Миллионы чиновников вне пенсионной реформы и вообще за пределами пенсионного законодательства. Они живут вне законов России.

Россией через Путина правит олигархия - это руководители крупнейших корпораций, бизнес -групп, финансовых кланов - примерно - 100 человек, из которых реально влиятельных десятка полтора. Неужели им мало того что они имеют в данный момент. Например, В.Лисин на 2016 год его состояние оценивалось в 16 миллиардов долларов, сегодня уже 20 миллиардов. И он не одинок.

М.Топилин пытается убедить, что с повышением пенсионного возраста пенсии вырастут. Уже в будущем году средняя пенсия будет в пределах 20 тысячи рублей. А какова будет его пенсия если он захочет заниматься цветочками? Открытой информации нет. Они ведь просто издеваются над народом. Ну как чиновник получающий миллионы может говорить о двадцати тысячах в будущем. Ни стыда ни совести. И мы всё это прощаем разжиревшим чинушам. Министр говорит, что пенсии зависят от зарплаты. Дурак тоже знает, но зарплату рабочий себе не устанавливает в отличии от вас. По мнению министра 15 миллионов работают в тени и не уплачивают страховые взносы. А кто в этом виноват? Максим, вы знаете почему миллионы человек работают в тени? Да потому что нет зарплаты на которую человек может жить. Вас за это надо наказывать. Вы - то со своей должности не хотите уйти пока вас не выгонят, а рабочему на 15 - 20 тысяч семью не прокормишь. Если бы они работали официально, то и налогов поступало бы больше. Конечно если бы вы сами получали 35 - 40 тысяч рублей, то в бюджете оставалось бы миллионы, но об этом вы не говорите. Оказывается депутаты получают по 470 тысяч рублей зарплаты и не платят никаких налогов. Да ещё по полтора миллиона премиальных за год тоже без налогов. С нищенской зарплаты дерёте налоги, а с сотен тысяч ни копейки. Вы совсем совесть потеряли или с детства пыльным мешком из - за угла стукнутые. Совести у вас хватает давать интервью, говорить сказки на камеру. Неужели и министры не платят налоги?

Интересную мысль высказал Топилин по поводу стажа женщин. Да они живут дольше, но в виду того, что они рожают, воспитывают детей, занимаются домашним хозяйством им на два года стаж уменьшают, хотя в некоторых странах стаж с мужиками одинаков. Потому одинаков, что в этих странах зарплата позволяет завтракать, обедать и ужинать в ресторанах или кафе. Стирать бельё отдают в прачечную и даже убирать в квартире. Создайте такие условия в России и устанавливайте одинаковый стаж. Один "умник" из вашей среды пишет, что чистка ковров не подорожала. И как можно при такой жизни прогнозировать продолжительность жизни мужчин к 2030 году до 75,8 годов. Через 12 лет возможно не будет вас и естественно нас. Мели Емеля твоя неделя, проверить то не представляется возможным.

Главное в продолжительности жизни в нынешней России - это экология, стрессовое состояние нищего населения и отсутствие доступной медицины. Поэтому мужчины живут в среднем 67,5 годов. Оформил пенсию и в ящик. Однако пропаганда власти не дремлет. Пишет председатель Приморской региональной общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" Сергей Пушкарёв - "Мне 74 года, но я работаю". При этом физиономия и пятая точка одна еле помещается в камеру другая в кресло. Попробуй постой у станка до 74 лет на заводе или в шахте, или на поле в сельской местности. Даже в школе, работая с нынешними детьми не выдержишь такое количество лет.

Топилин вспоминает, что для продолжительности работы нужны программы здорового образа жизни. Конечно алкоголь, наркотики убивают человека. Но это выбирает сам человек от безысходности. А вот здравоохранение власть сделала для народа недоступной. И нет перспектив. Как быть? Вы - то сами кроме констатации, что сделали для народа? Ничего.

Терапевт предложил моей супруге сдать кровь на специальный анализ. Пришли в районную поликлинику на сдачу, а нам говорят, что мы таких анализов не делаем. Через километр есть платная клиника. Просто квартира переоборудована под приём пациентов. Врачи приезжают, когда набирается группа по их специальности. Так вот забор крови на анализ стал 1700 рублей. Вы, министр Топилин, об этой медицине говорите? С вашей зарплатой это возможно, а с нашей оставаться на голодном пайке.

Министр отвечая на вопрос напоминает о пенсионных коэффициентах. А вам тоже надо иметь эти коэффициенты или начисляют без?

Э.Набиуллина говорит, что безработица у нас находится на достаточно низком уровне, а Топилин - "безработица среди граждан старшего возраста - преувеличенная проблема". Знает Набиуллина как живут безработные, пусть их мало? Они ведь наши люди. Случись что их призовут защищать вашу "Родину". Они уже Россию своей родиной не называют. Им просто деваться некуда. Максим Анатольевич вообще не в курсе проблемы. Он думает, что старшим по возрасту просто от нечего делать хотят работать, например разносчиком пиццы или курьером, а то и встать к станку на 10 часов за 15 тысяч рублей. И всё это министр Топилин сравнивает с девяностыми годами. Ну как можно опуститься до такого уровня? Девяностые вы затеяли или ваши старшие товарищи и вы не отказываетесь от них. Наоборот вы готовы чужими руками и даже жизнями драться за бандитски - воровской капитализм. При социализме вы бы такую зарплату не получали и не жили в такой роскоши. Зарплата Топилина в 2015 году - 6 миллионов рублей, в 2016 - 5,8 миллионов, в 2017 - 5,9 миллионов рублей, а рабочий не более 200 тысяч. Бедный министр имеет в Болгарии квартиру площадью 115 метров квадратных. Но ведь чиновникам запрещено иметь активы за границей. Оказывается министров этот закон не касается. Они вообще живут вне законов. Не плохо работает его супруга. Дай Бог ей здоровья. В 2015 году заработала 30 миллионов рублей, в 2016 - 22 миллиона, в 2017 - 17 миллионов рублей. Имеет три квартиры и коттедж. Жить можно. И так все министры и чиновники. Практически страна работает только на эту категорию граждан, да ещё большинство подворовывает.

Наши чиновники вообще лишены разума. Может они просто прикидываются под дурачков. Вот что говорит глава "Роснефти" взяткодатель чужих денег И.Сечин: "Определённый вклад в рост цен внесло девальвирование рубля. Второе - выросла мировая цена нефть, а это сырьё для производства нефтепродуктов". В.Соловьёв часто говорит, что в России бензин делают из долларов. Кто из вас прав? А кто девальвировал рубль?

М.Топилин говорит, что он удерживает своих сотрудников, которые достигли пенсионного возраста. Точно он не человек, а животное. А вы таких сотрудников в шахту предложите или на завод в горячий цех. Его сотрудники работают в белых рубашках и не потеют, кругом чистота и работает кондиционер. Посидел 8 часов и свободен с зарплатой, которую рабочий даже во сне не видит. И ведь хватает совести у таких министров говорить о продолжительности пенсионного возраста. И президент тоже продлил себе стаж работы. Тысяча сотрудников работают на президента, можно сидеть пока не вынесут вперёд ногами. Ни вы, ни президент понятия не имеете в каких условиях работают большинство населения страны и работают за копейки. Жаль, что наш народ всё вам прощает.

Сотни депутатов думы сидят годами в качестве балласта и после двух сроков пенсия 65 тысяч рублей. Просидел один срок - 46,6 тысяч рублей и не важно что он сделал. О справедливости с вами говорить бесполезно, вы вообще не знаете что это такое. А вот о совести напомнить необходимо. К сожалению вы этим качеством человека не обладаете.