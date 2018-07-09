Политика действительно грязное дело

Некоторые называют интернет помойкой. Однако эта помойка так шокирует пользователя, что не сразу приходишь в себя. Я не специалист по интернету, но вот случайно вывел на экран снимок на котором президент за ним премьер запускает бумажный самолётик. Ребёнок пяти лет отроду занимается такими играми. Вот и подумалось, неужели у наших руководителей нет больше забот. Ведь надо было где - то взять лист бумаги, сложить его так чтобы получился самолётик. На это нужно время. А в это время народ на кухнях обсуждают пенсионный возраст. Чиновники - то доживут до пенсий и даже переживут. Они физически не работают и самый тяжёлый для них груз это столовая ложка и банковская упаковка купюр, да и среда обитания экологически чистая. А у народа ладони в мозолях, либо в мазуте, спина зачастую в поту и экология на работе не из приятных, и стол не так богат как у чиновников. К шестидесяти годам организм изнашивается и стаёт дряблым и нет реакции, плохо работают и мозги. Однако премьер об этом не думает. Он ведь здоров и не чувствует усталости или слабости в организме, раз пускает бумажные самолётики, на большее он не способен. Другой снимок вывел из равновесия на несколько дней. Небольшой зал, на первом ряду сидит Геннадий Андреевич слегка облокотился на левую сторону, а большим пальцем правой руки ковыряет ноздрю и с таким увлечением, что забыл где находится. Наверное забыл носовой платок или с ним палец не лезет в ноздрю. Первобытная дикость. Неужели они настолько обвыклись в думе, что живут как в личных апартаментах.

Просыпаются некоторые депутаты. Нилов предложил уменьшить зарплату депутатам до средней по стране. С интересным предложением выступил С.Миронов. "Нужно максимально быстро отправить Медведева в отставку, иначе он понапридумывает ещё больше пакостных законов для народа России". Нельзя не согласиться с таким мнением лидера фракции "Справедливая Россия", потому что это действительно так и это интересно со стороны наблюдать, как власть идёт против власти ради людей. Вот только непонятно как подписи будет собирать? В нашем посёлке подписались бы практически все за исключением чиновников, которые естественно состоят в партии власти. Однако рано радоваться вряд ли Миронов соберёт 10 миллионов подписей. Более того Д.Медведев является лидером партии "Единая Россия", которая имеет конституционное большинство в парламенте и свалить премьера не позволит. На 99 % в стране все должности чиновников заняты именно членами этой партии, даже в самых захудалых сельских районах.

Перед выборами президент в выступлениях намекал, что правительство будет новое, которое обеспечит выполнение требований изложенных в Послании. Но нас просто обманули. Премьер остался прежний, а он не имеет представления о модернизации экономики страны. Министры получают миллионные зарплаты, премиальные и им незачем напрягаться, да и финансов никто больше не даст. Смотрите, граждане страны, что говорит Силуанов. "Нужно откладывать на пенсию самим". С 15 - 20 тысяч? Его одной зарплаты хватило бы мне дожить. Сказать что он идиот не могу. Но он настолько далёк от проблем большинства населения страны, что не стесняется лгать. И ведь никто его говорильню не закроет. Обнаглели окончательно. Конечно обнаглеешь если зарплата около двух миллионов и это только 22 % месячного дохода.

Премьер провалил майские указы президента 2012 года, не то что провалил, а нанёс непоправимый урон медицине, образованию. В указах предлагалось увеличить зарплату бюджетникам в два раза. Это указание не выполнено. Небольшой рост зарплаты произошёл за счёт сокращения персонала. А это повлекло закрытие медицинских учреждений и школ. Можно жить и дураком, но вот без медицины вряд ли можно обойтись. Однако закрыты тысячи поликлиник, фельдшерских пунктов, амбулаторий, больниц. При этом власть проповедует увеличение продолжительности жизни и демографический рост населения. И всё это ложь от начала и до конца. Например, в Москве за прошедший год умерло на 7,8 тысяч человек больше чем за 2016 год. За 4 месяца этого года умерло на 2286 человек больше чем за такой ж период 2017 года. Это в Москве, где самое большое количество медицинских учреждений и специалистов высшей квалификации. А что говорить о российской глубинке. Можно обойтись без статистических данных смертности. Посмотрите на кладбища. Советских почти не видно, а при бандитски - воровском капитализме с оптимизацией в здравоохранении кладбища просто цветут. Не успевают цветы завянуть. Да и территории растут ежегодно.

Всё странно в российском царстве. Для реализации последнего указа президента не хватает 8 триллионов рублей. Президент дал указание премьеру найти эти деньги. Как будто их кто - то потерял. И он находит. Предложил увеличить пенсионный стаж, олигархи не спрашивая разрешения сами повысили цену бензина, налоги ЖКХ. Подорожала замена водительских прав и заграничных паспортов и так далее. Дополняют бюджет за счёт нищего народа. Но мы же молчим. Значит можно ожидать ещё некоторые поборы.

При этом оказывается что в стране есть два бюджета. Один официальный, который формирует правительство и обсуждает Парламент. Другой секретный под контролем президента. На 2018 год он составляет 151 миллиард рублей. Сумма приличная и на какие нужды он будет расходоваться народу не известно, да и депутаты молчат, хотя политика власти оппозиционных депутатов не устраивает. Министерская зарплата - то идёт зачем возникать.

Политолог Екатерина Шульман комментирует работу и жизнь чиновников. "Беда России в том, что доходы чиновников никем не контролируются. Введение подачи деклараций о доходах - это всего лишь пыль в глаза простому человеку". Бывший глава администрации президента С.Иванов говорил, что декларации проверяются всего 10 %. Наверное столько чиновников, что аппарат президента не в состоянии проверить все. А может специально не проверяют, чтобы можно было пропустить кого надо. На самом деле чиновники живут не посредствам. Президент выбран народом и он должен отчитываться перед народом за каждую копейку.

Теперь понятно почему пенсионная реформа направлена не на улучшение жизни людей, а на её ухудшение. Чиновники хотят пополнить свои капиталы за счёт народа. Красивые речи Путина о экономическом прорыве - просто было предвыборной агитацией, на самом деле ничего не изменится, кроме появления новой элитной недвижимости.

Интересное заявление сделал лидер КПРФ Г.Зюганов. "Путин и КО хотят развязать новую мировую войну, прикрываясь обеспечением безопасности страны. Граждане, снимите розовые очки и поймите, что власть не собирается выполнять свои обещания. Рост цен на моторное топливо, повышение пенсионного возраста, рост тарифов ЖКХ. Продолжается задержка зарплаты в основном это под управлением олигархов - друзей Путина". Что - то с Зюгановым происходит. Неужели проснулся? Всё это ущемляет права граждан и делает их жизнь невыносимой. В нынешней России как только человек начинает себя ощущать он живёт в стрессовом состоянии. Не знает, что будет завтра, послезавтра через год или десять. Президент и его сторонники впаривают народу, что жизнь в стране налаживается и человек живёт гораздо дольше чем в девяностые годы. Однако всё не так как говорят чиновники. Отчего человек стал жить дольше? И почему сравнивают с девяностыми? Это что образец счастливой жизни? Давайте сравнивать с периодом советским. В нынешней России мужчины живут не более 67,5 лет. Оформил пенсию и в деревянный бушлат. Подпевает президенту министр В.Скворцова. Говорит, что чем дольше работает человек тем он здоровее. Мысль примерно такая. И телевидение стало показывать как работают на пенсии старшее поколение Союза. В основном сидячая работа, а как быть тем кто работает на заводах, в шахтах, строит объекты, дороги, мосты, тоннели, ловит в морях и океанах биоресурсы, добывает полезные ископаемые, валит лес и перерабатывает его. В стране тысячи профессий, которые требуют отменного здоровья и после 60 -ти лет человек не может работать в таких условиях. Ни одно государство не сможет обеспечить работой старого человека. Женщины могут устроиться в швейные цеха, но и здесь всем нет места. А куда мужчин? Вахтёрами, но и там в нынешней России нужны здоровые люди.

Много отзывов на повышение пенсионного возраста помещено в интернете. Пишет В.Беляев - доктор политических наук. "Наоборот надо стаж для мужчин снизить на 5 лет. У наших мужчин здоровая жизнь кончается в 59 лет. Расформировать пенсионный фонд и платить из бюджета". 21 тысячу сотрудников фонда на строительство дорог, объектов здравоохранения. Польза для людей и бюджет будет прирастать.

Через интернет народу подкинули ещё один пример разбазаривания бюджетных средств. За каждый голос оппозиционные фракции в думе получали по 20 рублей. Теперь президент подписал документ по которому они получат по 152 рубля. Например, КПРФ получит 1,3 миллиарда рублей, чуть меньше получит ЛДПР. Фракция должна сама себя содержать. Неужели так и должно быть? У них зарплата министерская, отпускные, премиальные. Вот поэтому оппозиция по отношению к власти бездействует. Президент их просто купил, как и советский генералитет. Однако надо отметить, что купил за наши с вами, граждане, России средства. Зарплата и пенсия нищенская, а те кто сидит в думе пусть ни в чём не нуждаются. Вот поэтому кроме болтовни от них никаких действий ожидать не приходится. Нищему народу надо самим избрать лидера и вести борьбу не за отставку премьера, а президента. Разве президент не видит, что делается правительством? Всё у них согласовано до мелочей, поэтому премьер так свободно ведёт себя и при президенте пускает бумажные самолётики. Представим, что Н.Рыжков пришёл бы к Брежневу и начал запускать самолётики. Как вам такое сравнение? Но ведь сейчас это делается.

Интересный отзыв о власти публикует генерал - полковник Л.Ивашов. "Инородная фашистская диктатура".

Политика действительно грязное дело для чужих, а тот кто эту политику создаёт является не только самым чистым делом, но и создаёт огромные барыши, которые самим политикам и не снились ранее.

Кто организовал "Бессмертный полк" почему бы сейчас не собрать его снова только без портретов. Можно прихватить биты и идти прямо на Красную площадь. Ведь Красная площадь создана не нынешней властью, а почему она и только она ей распоряжается? Когда нибудть порядок будет в нашей стране. Соблюдайте, уважаемые граждане, России Конституцию РФ, особенно статью 3.