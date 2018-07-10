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Московский листок

Рождение "белого карлика". О выступлении национальной сборной на домашнем "мундиале"

Опубликовано 10.07.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

рф футбол мундиаль чемпионат
Рождение "белого карлика". О выступлении национальной сборной на домашнем "мундиале"

Неожиданно успешное и эффектное выступление в спортивных состязаниях комментаторы иногда сравнивают со вспышкой сверхновой - явлением, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость на 10-20 звёздных величин. К сожалению, уровень нашей футбольной команды не тянет на такую метафору даже с натяжкой. Несмотря на то, что Первый канал лез из кожи вон, будто забил "золотой гол" на последней добавленной минуте, сорвал с себя майку, а все его сотрудники, эксперты и болельщики устроили кучу малу друг на друге. Выдавали их перекошенные деланным восторгом лица и суетливость. Явно свидетельствуя, что сборная России - не сверхновая, не метеор и не комета. Пожалуй, лучшее для неё определение - "белый карлик". Тоже в общем-то звезда, но тусклая, её светимость в 10 тыс. раз уступает солнечной.

Конечно, после откровенно слабых и невнятных товарищеских игр накануне чемпионата мира мы были готовы к полному трескучему провалу сборной. На фоне подобных ожиданий уверенные победы над второразрядными командами Саудовской Аравии и Египта были восприняты как сенсации. На многих наших болельщиков стало страшно смотреть. Я не знаю, по какому принципу отбирали операторы кадры для крупных планов, но очень часто они выхватывали физиономии, в своём священно-патриотическом раже напоминавшие персонажей малоизвестного на родине, но популярного у нас голливудского триллера "Техасская резня бензопилой". Кажется, что даже брутальные английские фанаты, вышедшие из волгоградского или нижегородского паба, должны были до дрожи в коленках струхнуть, заметь они эти недвусмысленные взгляды и размахиваивающиеся словно ядерные боеголовки триколоры.

На дворе "месяц хороших новостей", поэтому обойдём молчанием 0:3 с Уругваем, сразу переключившись на эпическую феерию с Испанией. Величайшее достижение, которое вызвало эмоциональную бурю, ночные гуляния, увеличение надоев и проект по установке памятника ноге вратаря Акинфеева, отбившей решающий пенальти. Среди наиболее популярных мемов в интернете - картинка с президентом Путиным, который в обличье божества тянет с небес кверху эту дорогую для россиян ногу. Пожалуй, да - эта нога осталась единственным приятным воспоминанием об игре национальной сборной в данном матче, а официозными СМИ косвенно, но несомненно, именно Путин был объявлен главным бенефициаром "подвига". Ни одного удара по воротам соперника, ни одной осмысленной атаки, ничего из того, что превратило футбол в любимое зрелище миллионов. Если бы футбол начинался в подобных муках, то, скорее всего, никогда бы не вышел за пределы Англии, оставшись чем-то вроде крокета. Но в нынешних обстоятельствах это была единственная тактика, способная привести к преодолению барьера, своего рода "антифутбол" как асимметричный ответ техничным и быстрым испанцам.

Впрочем, встреча с Хорватией действительно даёт повод выразить похвалу стараниям отечественных футболистов. Редкий случай, когда команда не выглядела мальчиками для битья в противостоянии с достаточно сильным европейским противником. Крайне редкий случай, когда она боролась до конца и смогла сравнять счёт в конце дополнительного времени. Однако надо помнить, что российские футболисты - не люксембургские любители, для кого футбол является хобби в свободное после основной работы время, а профессионалы, получающие такие же миллионы, как англичане, бельгийцы или французы. Безусловно, достойное выступление, и всё же ничью с Хорватией с большим преувеличением можно отнести к выдающимся национальным праздникам, как её подают на телевизионном блюде. Численность народонаселения Хорватии - 4,2 миллиона человек, все её жители могли практически незаметно раствориться в одной Москве. Её президент, смешно сказать, летает чартерными рейсами вместе с обычными болельщиками - о чём тут говорить?

Главное же, праздник футбола для страны был испорчен нашим правительством, использовавшим его для прикрытия идеи масштабного ограбления пенсионеров, увеличения НДС и ряда других маловразумительных шагов. Потому полуфинал с Англией, который стал бы сопровождаться очередной телевизионной "патриотической" истерией, половина болельщиков, чего доброго, могла бы вовсе не перенести. Пускай хотя бы с полуфиналов чемпионата мира спорт будет вне политики.



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Всего комментариев к статье: 1
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Участь быдла - не завидна! Будет бы-дло хсос-ать! Демократиихатели. апришла е-бе-намать!
!!!QQTTQ!TOT---KLOPODAV-J!!& написал 10.07.2018 01:16
"Явно свидетельствуя, что сборная России - не сверхновая, не метеор и не комета. Пожалуй, лучшее для нее определение - "белый карлик". Тоже в общем-то звезда, но тусклая, ее светимость в 10 тыс. раз уступает солнечной."
- Таки этому олину надо пИсать на стенах общественных туалетов - там его глупая писанина будет таки весьма кстати - то таки да! Таки он не понимает, что мячепенателям надо не майки с себя таки срывать, а трусы! это будет и круто и современно! То таки да...
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