Через окошко пенсионной реформы пора показывать не цифры, а СССР!

Вселенское ликование лузеров – это по-нашему. Знаете, вот бывает когда плохо – ну так, и говорить об этом не приходится. Плохо, и все знают, что плохо. Но когда после затяжного плохования кто-то осмеливается радоваться (а все очень и сами хотят обрадоваться), то на него обращаются такие недоверчивые, сонные взгляды, немного даже траурные. Как ты смеешь? Что ты увидел такого, что могло бы заслонить окружающее убожество?

Скажу вам сразу: вообще-то я на стороне радующихся назло печали. На стороне света, прорезающего тьму. Но, однако, то что мы видели, когда на улицы, уж извините, выблевалась вся триколорная радость бюргерства из-за случайного попадания мяча в тело вообще-то в другую сторону летевшего вратаря – это не свет, это как раз тьма кромешная. Радоваться, словно победе – какому-то незаметному эпизоду мундиаля, - это не сила, не сплочение (о котором уж закудахтал было и Песков), а, наоборот, признание слабости. И признание-то само по себе позорное, петрушечье – ну, тихонько бы радовались, а то устроили гульбище, визги, салюты.

Очень-очень всё плохо в стране, если подобное может вызывать радость. «Эдак скоро и куску хлеба обрадуешься» (как писал в "Елтышевых" Сенчин) - но в данном случае это было именно зрелище, из того же римского принципа. Да, зрелище, вызвавшее преувеличенный катарсис граждан, в стране которых происходит нечто похуже оккупации.

Да и какой это «наш футбол»? Тут же застрекотали комментаторы – кто куда после этой «Победы» продастся? Слушайте, ну какой тут ещё может водиться патриотизм? Просто за страну, выгодно купившую игрока, который до этого поиграл уже за три-четыре сборных? Это больше похоже на проституцию – которую при этом ставят в пример всему народу, как эталон! Учитесь, дорогие россияне – как миллионеры-футболисты выгодно себя продают миллиардерам в правительствах… Доставили удовольствие господам заказчикам – ну, и с богом, в другие сборные, дальше бабло зарабатывать с таких же лохов, как в Раше…

А «ворота» Спасской-то открыты!

Никто этого не заметил, но под шумок мундиаля, неделя за неделей, и Путин и Медведев просто с редким усердием сбивают себе рейтинг «непопулярными» реформами и законами. Такое ощущение у меня уже с полмесяца держится, что у них строгий график – всё поганое надо успеть до закрытия принять, проодобрямсить, а потом можно и прощальную слезу на стадионе пустить. Но морально «вратарь» правящего класса, Путин который, с ворот внутренней политики – вообще ушёл. Нет его там, надо только хорошо навесить…

Между тем оппозиция, годами мечтавшая о таком карт-бланше – будто оторопела. Радикалы поплелись за законниками – мол, референдум проведём, а там и раскачаемся. Да некогда раскачиваться уже. Буржуазия прёт в открытое наступление. А у неё-то всё-таки защитники и полузащитники – посильнее наших.

Защитники – это непосредственные силы подавления. Их реформа не коснётся, об этом поспешили сказать по радио, что уж слишком лодка государства не перекренилась. Так что лозунг «народ и армия едины» в данном случае не актуален. Номинальные защитники у государства-перерожденца пока есть. Но гораздо важнее нам сейчас в поле зрения держать полузащитников – государственников, о которых я достаточно писал в прошлой статье. Их идеологические «скрепы» и опоры летят в тартарары, потому что исходный императив подкачал: «государь о нас позаботится» уже дискредитированная формула. Государь заботится только об олигархате, и теперь это наше прежнее окаянство-упрямство в спорах с ними не требует вообще никаких аргументов. Взлёт тарифов, цен (из-за бензина), НДС и пенсионного возраста сразу же после продления полномочий Путина – что тут и кому доказывать. По задницам дряблым получили все те, кто позавчера убеждал, что лучше конец на переправе не менять, а так и плыть… курсом реформ, ага… Государственникам либо надо резко переобуться в либералов и восславить повышение собственного же (а они пожилые чаще) пенсионного возраста, либо… Либо сдаться и плестись в хвосте протестов. Признать, что не только себя дурили, но и далее транслировали губительные настроения смирения, путинизма, стабильности…

Логика силовигархии очевидна, и она её уже не трудится скрывать: заполучив «в рамках закона» все богатства недр страны и её рабочие руки, нахлобучив маскировочную будёновку (мол, мы очень даже чтим всё советское – кроме социалистической собственности), правящий класс укрупняет состояния приватизаторов, охраняет их от санкций и вообще продолжает во всём поддерживать только «эффективного собственника». Миф о том, что лишь Частник может поднять страну из руин (нам бы, большевикам бы в наследство такие руины в 1917-м!) – продолжает оставаться царствующим. Целые отрасли перешли в частны руки одного или нескольких олигархов – фактически реставрирована именно монархическая, а даже не фашистская модель государства-корпорации. Корпораций-то много – и они вольны уже распоряжаться тем, что якобы составляет национальное достояние – нефтью, газом. Хотят – продают Катару и Швейцарии, как пакет Роснефти, хотят – строят «Северный поток-2», чтобы дешёвым, демпинговым газом насытить индустрии Германии и Англии. Ну что это, как не национал-предательство, которым клеймили силовигархи в 2014-м нас, своих врагов?

Как и мундиаль, экономика РФ устроена для господъ акицонеров – внутренних и внешних. Сырьевая империя продолжает деградировать, чему вынужден следовать в своих секвестрах и Минфин, в котором сидят миллионеры, работающие на миллиардеров. Что они урезают в будущем году, 2019-м? Всё социалистическое по духу и по выучке: образование, армию (за исключением Росгвардии), науку, здравоохранение. То есть продолжают хромовым беляцким сапогом силовигархии давть родной народец, улыбаясь господам иностранным концессионерам – они, мол, у нас мирные, наши дорогатые россияне, и пикнуть не посмеют-с! Капитал вне опасности, концессии в силе, как завещал святой Николай-2 и Колчак-с.

Всё это неустойчивое, откровенно враждебное большинству народному как на культурно-идеологическом, так и на экономическом уровне, всё это государственное образование – обязательно рухнет. Не может стоять пирамида на острой и узкой вершине своей. Опирается она пока на настроения сформированные затишьем стабилизации, когда немного притормозилась приватизация и чисто пиарный ход «госкорпорации», возрождение отечественного производства – ещё работал. Сейчас даже середняк, то есть любимый кремлядьми средний класс глядит на Путина враждебно: НДС-с! Да и рейтинг Путина+Медведева, тандемчика нашего неразлучного – рухнул с 62% до 37%.

Пора двигать буржуазные «окна Овертона» пропаганды назад

Капитализм приживался в РФ постепенно – и тут имеется то, что в психологии зовут декаляжем, неравномерным развитием. Фактически многие вписаны в буржуйские схемы обмена, ограбления и присвоения, но морально мало кто их одобряет. Живут внутри капитализма эдакими невольниками. И понимают умом – благо что образование держалось как Брестская крепость все годы под набегами «болонок» и баб-ЕГЭ, - понимают, что социализм лучше. Но и социализм подразумевает сильного политического субъекта – в идеале революционный класс, который выбьет у буржуазии власть. Социализм сам не настаёт.

И вот, пока общество ещё не видит субъекта революции (а ему и рано пока выходить на площади), надо всячески готовить его морально к этому выходу. Капитализм вползал в общественное сознание постепенно, то силком, то молчком – но вроде бы теперь утвердилась некая неизбежность царствования частной собственности. Да, олигархи это плохо, и надо бы отобрать у них наши недра, заводы и прочее… Но как? Выдернуть из-по них конституцию, где частная собственность объявлена неприкосновенной? А кто гарантирует тогда сохранность нашей мелкой частной собственности (с которой граждане постоянно путают личную)? Вот на это у нас давно готов ответ – из проекта конституции большевиков того самого 1917-го года:

4. Неприкосновенность личности и жилища.

5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов.

6. Свободу передвижения и промыслов.

7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан независимо от пола, религии, расы и национальности.

(увлёкся цитируя - и это же так важно дальнейшее!)

Как видите, даже по этой, столетней давности конституции жилось бы куда лучше, чем по ельцинской. Но обыватель, хоть и ненавидит уже тихо правящий класс, а всё же про революцию думает ещё хуже – благо тот самый класс все годы своего царствования запугивал и продолжает запугивать обывателя мифами и хорором. Аж на телеканале «Культура» готовит очередные завывания по невинноубиенному «царю» – пропаганда! Со скрипочками, с оркестриком – нам опять споют, как неправы были большевики и как прав был царь-самоотреченец… Впрочем, пусть в свою глупую волынку дудят, им на роду написано.

Но нам надо тем временем бить этих самозваных наследничков Романовых экономическими аргументами. Ловите почти методичку, товарищи!

Пенсионный возраст – установлен в конституции (да-да, в ельцинской, даже в ней сидит ещё этот «сталинизм»). То есть в случае если вас попытаются обвинять в покушении на конституционно избранную власть у вас уже в руках железный аргумент: сама эта власть плюёт на конституцию. Ну а почему народ обязан блюсти ту конституцию, которую сама же силовигархия рвёт в клочья пенсионной реформой?! Даже если удастся отвоевать пенсионный возраст – где те заводы, НИИ, предприятия, на которых мы будем эту пенсию (как любят добавлять зюхановцы - достойную) зарабатывать? Где 35 тысяч заводов, закрытых и уничтоженных в годы стабилизации (чаще на металлолом проданных) при Путине, что с 2005-го года исчезли в карты РФ? Список прилагается. Почему целые отрасли (например, алюминий) сосредоточены в руках каких-то Дерипасок, которые к тому же зарегистрировали фирмы за рубежом? Если это называется «поддержим отечественного производителя» и если это называется государством (которое они призовут защищать весьма скоро) – то мы против такого государства.

Не бойтесь вести наложенные на наше бытие буржуазные «окна Овертона» в обратном направлении, от полюса капитализма к социализму: пенсионный возраст лишь островок социалистических завоеваний, лишь окошко, через которое виден весь СССР, главным, центральным в котором было общенародное владение крупными средствами производства. Не вымаливать поставить пенсионный возраст «на место» надо у правящей миллиардерской гадины, а вырывать с корнем пресловутую легитимность путинского режима - частную собственность на средства производства!