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Московский листок

Морщины государственного интеллекта

Опубликовано 13.07.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

медицина здравоохранение врач
Морщины государственного интеллекта

Ну разве я виноват в том, что о чём бы ни написал, а получается про дебилов и про дебилов?

Ладно.

Конкретно на тему этого, приведенного ниже интервью уже отреагировал А. Баранов, но и я хотел бы добавить свои 5 копеек.

Карго-культ для желающих жить долго

Понимаете, когда выступают, скажем, сенатор или депутат (в Рашке это существа по определению просто подлые и тупые) с идеей, что из-за нехватки денег на пенсии нужно не запредельные жалования государственных чиновников снижать, а повышать пенсионный возраст трудящимся, - это одно. Но когда об этом же балаболит некто, имеющий звание врача, - того, кто реально обязан видеть наличие сил у населения в связи с возрастом, - то, на мой взгляд, это существо крайне бессовестное.

И вот такое бессовестное существо решило подпеть грабителям России, которые сегодня решили ограбить и пенсионные сбережения народа. Подпеть уверениями, что граждане Рашки ни с того, ни с сего вдруг стали кандидатами в долгожители планеты с напрашивающимся выводом, что им теперь и подъём пенсионного возраста нипочём!

Читаю:

«Главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва в беседе с RT назвала привычки, которые объединяют долгожителей».

Гериатрия изучает процессы старения человеческого организма. Таким образом, от гериатра, да ещё и главного, мы вправе были бы услышать не общие бла-бла-бла про старость, а нечто конкретное по вопросу о том, что именно в России определяет среднюю возрастную работоспособность и почему Министерство здравоохранения вдруг начало ожидать её рост.

Поясню, что именно я имею в виду.

Ну, вдумайтесь. Когда речь идёт о пенсионном возрасте, то кому нужна продолжительность жизни? Люди, разбитые инсультом, живут после этого ещё десятки лет, и что толку для любого производства от долгоживущего парализованного инвалида в коляске или от толп тех, кто со старостью превращаются не в старых мудрецов, а в старых мудаков? Вот были у нас такие старые мудаки в ЦК КПСС, ну и что в итоге? Я сам старик и не против стариков, но когда у человека нет никаких плодотворных для общества идей, но он цепляется за должности, чтобы подписывать бумаги, смысла которых он не понимает, то кому эти мудаки нужны хоть в возрасте Брежнева перед его смертью, хоть в возрасте Путина 20 лет назад?

Когда речь заходит о возрасте выхода на пенсию, то речь должна идти не о просто возрасте, а о возрасте РАБОТОСПОСОБНОСТИ. То есть дебилы, завопившие в поддержку увеличения пенсионного возраста, прежде всего, должны были бы представить доказательства того, что теперь выросла возрастная работоспособность граждан Рашки, а не их продолжительность жизни.

Вот скажите, для кого это сообщает Всемирная организация здравоохранения:

«- остеохондроз позвоночника: раньше считалось, что он развивается у тех, кому за 40, но сегодня встречается даже у детей и подростков, и все чаще — у людей до 30 лет;

- остеопороз: в прошлом болезнь пожилых людей, но сегодня его риск высок у людей старше 35 лет;

- сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, гипертония, инсульт, инфаркт) также вышли из старшей возрастной категории: к примеру, артериальной гипертонией сегодня страдает каждый десятый человек в возрасте 20–39 лет и каждый второй в возрасте 50–59 лет;

- подагра (мучительно болезненное воспаление суставов) считалась в прошлом редкой болезнью, в основном, мужчин 40–60 лет, но в последние десятилетия ей все чаще страдают женщины и молодые люди;

- меланома (агрессивная форма рака кожи) в последние годы все чаще поражает детей и подростков…».

Про остальные формы рака в этом списке застенчиво не упоминают, а они ведь тоже молодеют: «По данным Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), количество онкологических заболеваний во всем мире растет изо дня в день. Согласно их расчетам, в 2030 году число раковых больных в мире удвоится». Подлые дебилы, ратующие за увеличение пенсионного уже обсудили вопрос, что теперь люди становятся инвалидами, не дожив и до 60?

Когда большевики установили в СССР возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, то они этот возраст не из носа выковыряли.

Начну с того, что с продолжительностью жизни в царской России было довольно интересное положение.

Возьмём данные «Аргументов и фактов» о продолжительности жизни в России, СССР и Рашке, которые даны в виде графика. https://pbs.twimg.com/media/CfXkjeoVIAMyQAD.jpg

Обратите внимание, что средняя продолжительность жизни мужчин в России на 1914 год (начало Первой мировой войны и за нею - Гражданской) была всего 23 года, а уже сразу после окончания гражданской войны, где-то за 8-9 лет сразу подскочила практически до 35 лет. Как это понять, ведь в этот момент погибли миллионы человек, был голод, разруха? За счёт чего в полтора раза поднялась средняя продолжительность жизни??

Дело в том, что царская Россия и в мирное время имела самую высокую в Европе детскую смертность, но, что интересно, и самую высокую продолжительность жизни стариков. А средняя продолжительность жизни высчитывается между возрастами умерших. То есть возраст умерших младенцев складывали с возрастом умерших стариков, добавляли умерших иных возрастов, делили на общее количество умерших, и в результате получалась средняя продолжительность жизни в 23 года.

А эта живучесть русских стариков как раз объяснима большой смертностью детей - раз все слабые особи умирали ещё в детстве, то тот, кто умудрялся дожить до преклонных лет, имел завидное здоровье и уже «жил, так жил».

В Мировую и Гражданскую войны были во множестве выбиты продуктивные возраста и ускоренно умерли от лишений дети - смерть которых от голода и болезней в мирное время снижала статистическую продолжительность жизни - умерли те, кто умер бы в тот период после войны, если бы войны не было. Погибнув в период Мировой и Гражданской войн, эти дети и молодые люди уже не портили послевоенную статистику своей смертью. А старики продолжали жить, вот и произошёл скачок средней продолжительности жизни в России.

Кстати, к чести коммунистов, при их власти, где-то за 40 лет продолжительность жизни тех же мужчин уже в 1961 году увеличилась практически в три (!) раза - с 23 до 64 лет.

Я привожу эти данные к тому, что и при царе русские старики отличались жизнеспособностью даже по сравнению с европейскими стариками.

А теперь о работоспособности. Её, ещё при царях определил сам народ - определил ещё тогда, когда о пенсии для трудящихся в России и разговоров не было. И конкретные числа возраста работоспособности видны вот из чего.

Основная масса русских царской России были крестьянами, и работала на земле. И когда именно для русского человека становилось трудным продолжать полноценно работать, становилось понятно из следующих обычаев русского народа.

Крестьянская община России предоставляла мужчинам надел земли (как правило, только им), и за каждый надел мужчина обязан был через общину платить царю подать - налог. И способность мужчин России работать (обрабатывать выделенную им землю и платить подать) длительным опытом многих веков была найдена в следующих пропорциях.

Мальчик 10 лет получал право на 0,25 надела, 12 лет - 0,5 надела, 14 лет - 0,75 надела. Это не значит, что мальчики отдельно наделялись землёй, и на них возлагалась выплата подати. Просто при переделе общинной земли, семьям, в которых уже были мальчики 10 лет, добавлялась четверть надела и соответственно увеличивалась подать, взимаемая общиной с них. То есть, русские оценивали работоспособность не только стариков, но даже мальчиков.

А мужчина с 20 до 55 лет мог получить до 2 наделов. Но если мужчине было уже 55 лет, то на него распределяли всего 0,5 надела, а с 60 лет крестьянин освобождался и от земли, и от уплаты податей полностью. Ему община не выделяла землю, но и не требовала платить подать. Как видите, хотя на Руси старики и жили долго, но с 55 лет нагрузка на мужчин уменьшалась вчетверо, а с 60 лет мужчины освобождались от работы, так сказать, уходили на пенсию (которой при царе, повторю, не было).

Таким образом, большевики ничего не выдумывали - будучи властью народа, они установили пенсионный возраст таким, каким его до них установил сам народ - для мужчин 60 лет.

И хотя в дальнейшем коммунисты подняли продолжительность жизни втрое, с точки зрения выхода на пенсию это ничего не изменило, поскольку коммунисты понимали (скорее, видели), что снижение детской смертности поставляет в старики тех, кто при царе умер бы в детстве, - слабых. То есть, сила (работоспособность) самих стариков в среднем никак не возрастает по сравнению со стариками царской России.

Что Хрущёв или Брежнев были глупее нынешних кнопкодавов и кукловодов путиных? Нет, конечно, более того, во времена Хрущёва и Брежнева была страшнейшая нехватка рабочей силы - все столбы в СССР были увешаны объявлениями «требуются на работу!». Ну и что? Никому в СССР и в голову не пришло поднять пенсионный возраст. Никому и в голову не пришло требовать от стариков полноценной работы. Просто всячески стимулировали, чтобы пенсионер и пенсию получал полностью, и ещё и работал. Если хочет и может.

Но продолжим то, что сообщил главный гериатр, чтобы оправдать повышение возраста выхода на пенсию.

«По её словам, долголетие определяется двумя факторами: примерно на 20% — генетикой и около 80% — образом жизни.

«Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду были долгожители, то у вас есть шансы тоже им стать», — сказала Ткачёва.

Она добавила, что на продолжительность жизни может влиять интеллектуальная активность человека.

«Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живёт и тем он более сохранен и здоров», — пояснила главный гериатр Минздрава.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Минздраве прогнозируют увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году».

Есть анекдот, в котором офтальмолога спрашивают, что нужно, чтобы сохранить зрение, на что эскулап авторитетно рекомендует кушать морковь. И на недоумение поясняет: «Кролики любят морковь, а вы хоть раз видели кролика в очках?».

А от этого гериатра нет даже такого объяснения, почему он утверждает, что нужно есть овощи и фрукты. Хоть бы про кроликов вспомнила!

И что касается объявления нездоровым образом жизни (вредными привычками) курения и выпивки. Напомню, что табак во время войны бесплатно выдавался советским солдатам именно для организации их здорового образа жизни в тяжёлых условиях войны. Гитлер был одним из первых в мире борцом с курением, но Гитлер не был идиотом, поэтому и немецким солдатам бесплатно выдавались сигареты.

А у нас напомню, кретины у власти приняли закон по борьбе с курением в 2013 году. И теперь делают вид, что им ничего не известно увеличение смертности от рака лёгкого! С 25,0 смертей на 100 тысяч жителей и 43 места в мире по этому показателю в 2011 году, смертность увеличилась до 26,8 смертей и выходу на 26 место в мире в 2017 году.

Что касается собственно долгожительства, то чемпион мира по этому показателю, турок Заро Ага не пил, будучи мусульманином, но зато курил, и прожил до 156 лет, имея 13 жён, 25 детей и 34 внука. Правда, говорят, умом не отличался.

А чемпионка мира по долгожительству, Жанна Кальман, и курила, и пила, прожив до 122,5 лет, правда, шутила, что у неё всего одна морщина, и она на этой морщине сидит.

Это, что касается сообщений главного гериатра, что выпивка и курение, вместо бананов и морковки, это главные вредные привычки.

И после ознакомления со всем эти бла-бла-бла, особенно с тем, что «чем более интеллектуально активен человек, …тем дольше живёт» невольно приходишь к мысли, что этот главный гериатр Рашки долго жить не собирается, мало этого, прочитав эту заметку, остаётся покачать головой, - и на что только эдакие специалисты ни идут, чтобы поцеловать Кремль, опять-таки, в эту помянутую морщину.



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