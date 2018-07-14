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Московский листок

Вопрос о пенсиях как зеркало нынешних левых

Опубликовано 14.07.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 3

ссср социализм рф
Вопрос о пенсиях как зеркало нынешних левых

Возьмем сразу быка за рога. А именно: как левым заниматься пенсионной проблематикой в связи с аферой путинского режима – если не с чем сравнивать?!.. Если нет хотя бы абриса прогрессивного будущего?!.. Тогда получается или бестолковщина «иди туда, не знаю куда и принеси то, не знаю, что» - или именно нынешняя беспомощная «реал политик». И строки ниже покажут это хотя бы вкратце.

***

Путинский режим обошел вновь всех на повороте. Прицел критики уведен в сторону пенсионного возраста, который специфичен в разных исторических условиях. А надо не «покупаться» на это, а бить в одну точку с упорством носорога – где высокотехнологичные рабочие места, которые и обеспечивают хорошую пенсию?.. Ведь нормальной пенсии без высокооплачиваемой работы не существует в принципе! Вот здесь режиму можно поджаривать пятки самым удобным образом. Он сам напрашивается на подобную экзекуцию.

К примеру, какая может быть достойная пенсия, когда МРОТ мизерный?!.. Где человеческий МРОТ и «двадцать миллионов высокотехнологичных рабочих мест», Путин?!.. А всякие силуановские экзерсисы можно выкинуть на помойку по простейшей причине – коль нет достойного МРОТ и рабочих мест, от чего все пляшет, наплевать и на всю «реформу». И если такая позиция была бы ясной, четкой, консолидированной - то правительство вынуждено оправдываться состоянием всей экономики. То есть, говорить по существу дела. Но тогда и прицел наведен на верную цель.

Взять те же монополии как основу современного капитализма. Милов, хоть и навальнист, но даже он по вопросу недавнего скачка на бензин разложил по полочкам, что это банальный монополистский сговор, чтобы там ни кукарекали провластные СМИ. Ясно понятно, что отсюда и беды по всей экономике хотя бы в виде серых конвертов в мелком бизнесе; свертывания рабочих мест по упадку спроса; безработицы среди молодежи и не только; и никакой нормальной пенсии. Все это настолько очевидно, что вопрос давным-давно в другом и главном – А ЧТО ВЗАМЕН?!.. С каким идеалом сравнивать?!.. Чем пугать Путина по-настоящему?!.. И здесь позиция очень многих российских «левых» просто поражает. Ну, точь-в-точь Плятт из «Весны». Где бы ни работать – лишь бы не работать. Чтобы ни говорить – лишь бы не говорить по существу дела.

То есть, автор этих строк глубоко убежден, что российские левые кинулись из одной крайности в другую. Если раньше, в девяностых, были в ходу лозунги «Даешь Советскую власть», да и практика наподобие защиты Белого Дома или президентских выборов 1996-го – то сейчас царствует бесконечная и невообразимая мелкотравчатость, которая, де, называется «социальной конкретикой». Ну хорошо: тогда пример из классовой борьбы, коль все зациклились на конкретике. Автор сагитировал остановить транспортный цех на ангарском молокозаводе в оные времена, из-за чего встала и разливайка, то бишь весь завод. Начались переговоры. И почти сразу Дубинин как владелец стал психологически давить помимо прочего… и на падение Советского Союза! В смысле: ну, были же у вас, работяг, и профсоюзы, и партия, и Советы, и даже КГБ – и развалили и пропили все! Следовательно, нехрен вам, тупицам, права качать. Идите работать и не возникайте, иначе страну опять загоните в нищету. Рыночное общество (капитализм) доказало свою эффективность – поэтому предприниматели лучше знают, что делать! Не дословно, конечно, но по сути абсолютно верно.

Это сейчас автор докумекал, как отвечать и о чем ниже. А тогда выбили повышение все равно, но меньшее по сравнению с желаемым; и из-за подобного психологического и логического давления на слабохарактерных отнюдь не в последнюю очередь. Вот вам и конкретный пример, как отсутствие стратегии - как отсутствие решения так называемых общих вопросов - вредит насущной и конкретнейшей классовой борьбе.

Но точно также и Путин использует уже эти козыри! Его последняя сентенция, «что КПСС развалила Советский Союз» из той же серии, разумеется. А это воздействует на мозги неустойчивых трудящихся, и воздействует сильно. И еще раз: никто не говорит, что конкретные социальные мероприятия не нужны, тем более по поводу пенсии. Специфика момента в другом. К примеру, почему рабочее движение быстро росло после ленского расстрела?!.. Да потому что рабочий имел за спиной Советы 1905-го, которые были вершиной прогресса по тем временам. Рабочий приходил требовать с подобной угрозой за спиной, и буржуй уступал в целом и общем. А сейчас какой стратегический идеал стоит за спиной социальных мероприятий?.. Да никакой! Советский Союз накрылся медным тазом, и абсолютно никакого страха у буржуазии в этом смысле нет.

Вот почему конкретика – и пенсионная, коль о ней речь – без ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА работать не будет! Ну, соберемся кучками там или здесь, постоим, поорем, помахаем флагами, разойдемся. И все сдуется, как сдувалось и раньше - в какие бы «объединенные штабы» и «красные жары» - ни игралась нынешняя левая оппозиция. «Социальная движуха», мать иху.

Так что надо сосредоточиться не только на левой тусовщине – но и на выработке глобального альтернативного проекта! Надо сосредоточиться на вершине прогресса именно по нынешним временам. Надо восстановить баланс между теорией и практикой. Надо покончить с перекосом в «практицизм» и «конкретику». Еще раз – именно с перекосом, а не полной отменой. Как сказали мудрецы в свое время: нет ничего практичнее (и в нынешних условиях особенно) – чем хорошая теория.

***

А вот насчет теории и продолжаются какие-то странные непонятки. Весьма странные. Очень странные. Странные до уровня ренегатства.

Бесчисленные левые сайты, стримы, группы, сети, кружки и так далее и тому подобное болтают, о чем угодно. Раскопают черт знает какие диковинные факты. Клянутся в верности на крови вместе и по отдельности. Шарахаются от наива молоденьких Красных и Снегирей до Ги Дебора (или Де Гибора, уже забыл) в стримах Кагарлицкого. Профессор Громов расскажет вам про советское искусство, Спицын про историю, Семин про образование, Бузгалин про экономику, Попов про исторический материализм и Сегал про диалектический. Прекрасно. Шикарно. Активность вроде бы прет, как хорошее тесто через крышку. Только я, глубокий провинциал, так и не понял – а какого хрена Советский Союз-то сыграл в ящик, если все было так прекрасно и шикарно?!.. И самое главное – А ЧТО ВЗАМЕН?!.. Кто-нибудь может объяснить это кратко и по-деловому, то есть четко?.. Ах, не может?!.. Тогда извините, граждане ученые - придется самому.

Советский Союз крякнул закономерно! Капитализм победил также закономерно! По простейшей причине: пока Союз дорос до Сталина - капитализм дорос до Рузвельта. Пока Союз дорос до Брежнева - капитализм дорос до Евросоюза. Капитализм постоянно развивался на шаг впереди после уроков великой депрессии и гитлеризма. Поэтому капитализм создал просто-напросто лучшую производительность труда. Количество и качество продукции было гораздо более оптимальным, чем в варшавском лагере. Одна Япония была второй экономикой всего мира, а были еще США и Евросоюз. Ан нет! Нам, «левым», видите ли, это не нравится; поэтому черное будем называть белым, «да» переделаем на «нет». Когда у капитализма плохо – это объективные законы. Когда у нас – случайность. Но две трети мира даже в самые лучшие времена Советского Союза ездили на капиталистических машинах и носили капиталистические шмотки – но все это случайность, видите ли. Но подождите, граждане ученые – базовый диалектический постулат гласит, что случайность ничто иное как проявление закономерности в историческом разрезе. Так или не так?!.. Так! Поэтому речь идет о победе капитализма как О ЗАКОНОМЕРНОСТИ в двадцатом веке. А всякие там шпиены под кроватью любимых вождей – банальный субъективистский вульгаризм под маской дутых профессорских званий.

Но почему автор этих строк не боится говорить об этом прямо?.. Да потому что жесткий диагноз нужен для того, чтобы правильно лечить. А нет правильного диагноза, каким бы жестким он ни был – нет и правильного лечения. То есть, становится совершенно очевидным, что речь должна идти о пороках всей прежней советской системы, а не о масонах с евреями. Всей этой лабудой пусть развлекаются Спицыны, Семины и Ко. Им можно. Они не несут партийной ответственности. А автор считает себя членом настоящей большевистской партии - и ему на бабские эмоции начхать. Ему нужен трезвый взгляд на вещи, чтобы дело делать, а не болтологией заниматься.

А если делать именно дело – ТО ВРАГ СИЛЕН РОВНО НАСТОЛЬКО, НАСТОЛЬКО СЛАБ ТЫ САМ. Отсюда главнейший вопрос – в чем была наша системная слабость?.. А в океане мелкобуржуазной отсталости как наследия феодальной империи, выражаемой в гигантском бюрократизме и вытекающем отсюда сверхцентрализме, что приводило к постоянным ведомственным и местническим перекосам с подрывом истинного планирования. Это самое главное, если не растекаться мыслью по древу.

То есть, вот зациклило у девяносто девяти процентов нынешних «левых», что мелкобуржуазная анархия — это только богатый кулак с обрезом, защищающий мешок хлеба в подполе пятистенки. А вот и не только! Это лишь одна из диалектических крайностей. Но существует и другая: когда изуродованный нищетой крестьянин попадает в город, то его страстная мечта стать хоть маленьким, но бюрократом с сытой жизнью в виде буфета с водкой и комода с фикусом. У Ильфа и Петрова все это изображено гениально почти во всех произведениях; да и у Булгакова о том же, если уметь читать. И когда эта бюрократическая армия вырастает до гигантских масштабов брежневских времен, то все планирование профанируется соответствующими интересами. Повсеместный бюрократический централизм, рожденный гигантской нищетой феодальной деревни – ЭТО ТАКАЯ ЖЕ МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ АНАРХИЯ - как и кулак с обрезом. Поэтому все и накрылось медным тазом. В частности, защищаемый бюрократами «вал» убил истинное планирование и довел экономику, производительность труда (подлинную) и потребительский рынок до ручки.

Единственное и верное средство от всего этого – жесткий производственный хозрасчет в виде фабзавкомов и территориальный хозрасчет в виде советских республик вместо нынешних регионов. Тогда мелкобуржуазная природа будет разоряться и возвращаться обратно в деревню на подлинно трудовые харчи, оставляя и в городе высокопрофессиональный рабочий класс. Тогда баланс между умственным и физическим трудом поднимется на новый уровень. Все остальное - переливание из пустого в порожнее. И автор писал на эту тему достаточно много http://maxpark.com/community/7978/content/5598005

Так что весьма похоже, дело уже не в том, что некоторые «левые» не знают, что делать – а в том, ЧТО НЕ ХОТЯТ. К примеру, тот же Двуреченский в своих видео сначала изувечил понятие хозрасчета до вопиющей пародии – а потом, ничтоже сумнящийся, объявил это «подрывом социализма». Бред.

Выходит, очень многие нынешние «левые» и есть последние остатки подобной бюрократической армии, разве что мелкого разлива. И у них страсть одна – ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ ПО-СТАРОМУ. Отсюда и нынешние теоретические «непонятки», и полное отсутствие связи с реальным рабочим движением. Как о Ги Деборе или о поповском начетничестве – для этого и каналы, и средства, и стримы. А как о реальном хозрасчете; вытекающей отсюда отмене кооптации путем фабзавкомов и прорыве советской демократии на новый уровень путем советских республик вместо нынешних регионов – сразу заговор молчания. Для заскорузлого ума такие новации «непонятны».

***

Итого. К примеру, смотрел недавно Кагарлицкого в гостях у Семина. В интернете найти легко. И опять двадцать пять – а что за спиной возможного социального протеста?.. Где угроза наших «Советов 1905-го» ?.. Какой глобальной перспективой давить на Путина?.. Кагарлицкий об этом – ни гу-гу. Опять банальные посиделки. Опять иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю, что. Ведь пенсия – это компонент общей системы под названием «государство». 

И даже допустим для пущей доходчивости, что удалось собрать миллионную протестную демонстрацию. Пришла оная к стенам Кремля требовать Путина к ответу. А тот, когда терять нечего, выйдет и скажет:

- Вы все дебилы. Быдло. Холопы. Потому что профукали Советский Союз! А раз вы холопы – то мы умные и достойные баре. Мы не только не развалили страну, но даже Крымом приросли. Поэтому делайте, что умные и достойные говорят. Сказано, надо поднять пенсионный возраст – значит, надо поднять.

Ведь все было в ваших руках. Абсолютно все. В КПСС как руководящей и направляющей никогда не было рабочего класса меньше половины, а с рабочими из агропрома подавляющее большинство. Однако результат известен. А раз так – коль вы тупое быдло, все пропивающее, и чтобы подобную катастрофу не повторить – делайте, что вам говорят. Иначе сами же сдохнете от голода. Ну, уберете меня – и будет смута и анархия. Потому что взамен - НИЧЕГО У ВАС НЕТ! НОЛЬ!!! -

И что ответить?

И только я, Копылов Сергей Викторович, выйду и скажу правду:

- Да, профукали. Да, капитализм произвел реформы где-то начиная с Рузвельта с Кейнсом и стал эффективнее и прогрессивнее. Да, в Советском Союзе из-за «вала» и бюрократического сверхцентрализма как наследия махрового феодального прошлого никакого реального социализма не было. НО КОЛЬ НЕ БЫЛО – ЕГО И НАДО ПОСТРОИТЬ! Социализм еще надо построить, и когда это будет сделано, разумеется, от нынешнего капитализма останутся рожки да ножки. Вот это и будет следующим и гигантским шагом социального прогресса!

Следовательно, нормальной пенсии без нормальной работы не бывает. Нормальной работы без реальной советской демократии, обеспечивающей истинное планирование, также не будет. А реальная советская демократия – это Российский Советский Союз с фабзавкомами вместо прежней кооптации и республиками вместо нынешних бесправных «субъектов». Поэтому долой Путина с его олигархами -

Поддержит народ такую позицию?.. Обязательно! Пошлет Путина «далеко» ?.. Обязательно! Что и требовалось доказать.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
не заинтересованы в покаянии и реальном изменении
безыдейный написал 14.07.2018 11:10
Копылов, вы такие глупости пишете, как будто вы москвич. А наверное вы и есть москвич.
Я тут недавно задал вопрос чем капитализм отличается от социализма, выяснилось, что ничем.
Значит, ваше противопоставление более высокого строя капитализма более низкому строю социализма - просто использование пропагандистских штампов. Их используют и нынешние директора, как вы сами описываете в статье: "И почти сразу Дубинин как владелец стал психологически давить помимо прочего и на падение Советского Союза! "
.
По сути вы ничем от того Дубинина не отличаетесь и повторяете его пропаганду.
Вы ничего не понимаете.
"Советский Союз накрылся медным тазом, и абсолютно никакого страха у буржуазии в этом смысле нет."
У "буржуазии" есть страх перед разорением. Ежегодно тысячи предприятий закрываются, треть предприятий и организаций убыточны.
Именно в попытке выжить директора идут на любые меры: невыплата зарплаты, усиление эксплуатации, сокращение пенсионной системы до китайского или сталинского уровня.
Сто раз было доказано, что в послевоенном СССР экономика была несравнимо выше той, что есть сейчас под руководством прозападных марионеток Европы и США.
Виной всему колониализм бСССР, нынешняя экономическая модель типа НЭП, нацизм.
Эта нынешняя модель закономерно накрылась медным тазом.
.
Вы сознательно сводите разрушение единой страны СССР (бывшей России) к экономическим причинам? Ведь была еще одна сторона деятельности ВКПб и КПСС: предоставление выдуманным "народам" и "нациям" права на самоопределение вплоть до отделения. Это давняя социалистическая идеология. По моему, эта нацистская составляющая была гораздо важнее, чем экономическая, для разрушения СССР (бывшей России). В конце концов, экономические характеристики СССР в разные периоды менялись, хотя оставались отдельные неизменные черты, но политика нацизма, направленная на расчленение СССР, в соответствии с западными социалистическими догмами и желаниями, оставалась неизменной.
Вместо того, чтобы ликвидировать национальности в СССР, как ликвидировали классы (заявив что общество стало социально однородным), раздували национальные вопросы, республики и автономии. При этом говорили, что они "дружественные". Но это слабая отмазка.
.
Все это вы игнорируете и будете игнорировать, а значит, не заинтересованы в покаянии и реальном изменении к лучшему.
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Re:
хаха написал 14.07.2018 10:47
А что, прикольно
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(без названия)
мимо проходил написал 14.07.2018 10:43
И только я, Копылов Сергей Викторович, выйду и скажу правду - вроде не весна на дворе, а тут такое.... Зачем форум печатает совсем уж стремных "теоретиков"?
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