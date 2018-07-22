Добро и зло в человеческой природе с марксистской точки зрения

Во-первых, «добром» они так или иначе всегда объявляют то, что отвечает их интересам, помогает господствовать над трудящимися и жить за их счет. А «злом» - то, что идет вразрез с их интересами, расшатывает их господство и угрожает их эксплуататорскому порядку.

А во-вторых, они внушают народным массам, что корень всех общественных бед – не социальная несправедливость, не порочное общественное устройство – а «зло» человеческой природы. Идеологи эксплуататорских классов учат, что природа человека изначально поражена злом, испорчена, «греховна». (Пример - христианский миф о «первородном грехе», который так любят все христианские священники).

Внушая угнетенным массам сознание своей греховности, постоянное ощущение вины – их таким образом деморализуют, делают безвольными, покорными и неспособными к борьбе. И подспудно внушают, что бороться за социальную справедливость, за улучшение общества вообще не имеет смысла, потому что природа человека изначально испорчена злом. Поэтому не следует думать об улучшении общества, а нужно заниматься только своим личным спасением, стараться заслужить загробную награду за праведную жизнь. (Словом, делать как раз то, что отвечает интересам эксплуататорских классов).

Итак, эксплуататоры всегда использовали понятия «добро» и «зло» в своей классовой борьбе против трудящихся. Используют их в этих целях и современные эксплуататоры – буржуазия. (Например, ее идеологи очень любят миф о том, что якобы коммунизм невозможен, потому что человека по природе зол и эгоистичен).

Поэтому мы, сознательные представители трудящихся - должны разобраться с этими понятиями, разъяснить их с точки зрения марксистской идеологии, чтобы противостоять спекуляциям буржуазии.

***

Итак – что же такое добро и зло?

В нашем обществе есть два противоположных класса – буржуазия и пролетариат. Значит, есть и две противоположные позиции по этому вопросу – позиция буржуазии и позиция пролетариата. Наша, пролетарская, позиция – позиция диалектически-материалистическая, она в итоге утверждает созидательное начало в человеке, его роль преобразователя мира, утверждает необходимость борьбы за лучшее переустройство общества. Буржуазная же позиция, будь она идеалистическая, будь она материалистическая – в итоге отрицает преобразующую роль человека, отрицает возможность улучшения общества и необходимость борьбы за такое улучшение.

Как уже было сказано, буржуазная позиция по отношению к понятиям добра и зла бывает идеалистическая и материалистическая.

Идеалистическая точка зрения отделяет добро и зло от человеческого общества. Она учит, что якобы добро и зло – это некие абсолюты, некие вневременные, внепространственные, вечные субстанции, которые существовали всегда, еще до появления людей. Они обретаются где-то вне человеческого общества и не зависят от него, наоборот – каким-то образом на него влияют, определяют поступки людей. Они неизменны, созданы раз и навсегда, универсальны для всех. При этом, как было сказано, внедряется идея, что человек – по своей сути существо испорченное, «греховное», что он изначально больше склонен к злу, чем к добру, и что изменить к лучшему природу человека невозможно. Следовательно – невозможно изменить к лучшему и общество. А это значит, что борьба за общественное переустройство не имеет смысла.

Буржуазные материалисты начинают с другого конца, но в итоге приходят к тому же самому – к отрицанию борьбы за переустройство общества. Они понимают, что добро и зло не существуют в виде неких вечных абсолютов, что эти понятия создает сам человек. Но из этой верной предпосылки буржуазные материалисты делают глубоко чуждый для нас вывод – они отвергают всякую нравственность, всякую ответственность человека перед обществом, поднимают на щит идею вседозволенности, начинают воспевать извращения и преступления. По мнению этих философов – если нет абсолютного добра и зла, значит, нет никакой разницы между героем и подонком. Совершает ли человек подвиг, великое деяние на благо общества, или творит мерзости и злодеяния – это, в общем-то, все равно.

Это – философия упадочного класса, нравственно выродившегося и прогнившего. Она не имеет ничего общего с мировоззрением рабочего класса. Нам, представителям пролетариата, такая философия враждебна и отвратительна.

Какова же наша позиция, позиция коммунистов?

Наш взгляд – материалистов-диалектиков, сознательных борцов за преобразование мира. Мы не отделяем понятия «добра» и «зла» от человеческого общества, не ставим их вне человека и над человеком. Нет каких-то вечных, абсолютных сущностей под названием «добро» и «зло». Есть человеческое общество, есть люди, которые в процессе своей жизнедеятельности взаимодействуют, находятся в определенных социальных отношениях. Те социальные явления, которые с точки зрения общества (в классовом обществе - с точки зрения его господствующего класса) являются неприемлемыми, наносят ему вред – в данном обществе считаются «злом». А те явления, которые для общества (то есть, для его господствующего класса) приемлемы, приносят ему пользу – в данном обществе считаются «добром».

Понятия добра и зла менялись в зависимости от эпохи, общества, социально-исторических условий. То, что считалось добром в одну эпоху – не считалось добром в другую эпоху, то, что считалось добром в одном обществе – не считалось добром в другом обществе. Например, для нас теперь крепостное право – зло, позор и ужас. Но в крепостнической России крепостное право совсем не считалось злом. Наоборот – оно считалось благом, основой государственного строя, чуть ли не святыней. Для нас «крепостник» – это нечто отвратительное, сродни ругательству. А в помещичьей России, наоборот, желая похвалить человека, говорили: «Весьма почтенный человек Иван Иваныч, у него две тысячи душ!». А о завидной невесте говорили так: «Марья Ивановна барышня хоть куда, триста душ приданого за ней дают!».

В одном и том же обществе понятия добра и зла были разными в разных классах. То, что считали добром угнетающие класса – для угнетенных классом было злом, и наоборот. Крепостные крестьяне не считали крепостное право добром, наоборот, они считали его страшным злом. Но они были угнетенным классом, и их мнением не имело никакого значения. Идеология общества – это идеология его господствующего класса. Если в крепостнической России господствовали помещики, то они навязывали обществу свое представление о добре и зле. И поскольку для них крепостное право было «добром», потому что отвечало их интересам – то именно это представление о крепостном праве и господствовало в феодальной России.

***

Итак, понятия добра и зла менялись и меняются – они разные в разные эпохи, в разных обществах, и в одном и том же обществе они разные у разных классов. Однако все-таки есть что-то общее и неизменное в понимании добра и зла во все времена и во всех обществах. Если мы присмотримся к произведениям народного творчества и мировой литературы, то мы заметим следующее: везде положительным героем выступает тот, кто интересы своей общественной группы (семьи, племени, класса, нации) ставит выше своих личных интересов. И наоборот, отрицательный герой тот, кто свои личные интересы ставит выше интересов своей общественной группы. Даже в идеологии буржуазии, краеугольным камнем которой является индивидуализм, мы наблюдаем то же самое – положительным героем является тот представитель буржуазного класса, который жертвует своими личными интересами во имя интересов своего класса. И наоборот – тот представитель класса буржуазии, который свои личные интересы ставит выше интересов своего класса – считается отрицательным героем.

Следовательно, в понимании человечества добро – это альтруизм, а зло – это эгоизм.

И вот теперь мы подходим к самому главному. Дело в том, что и у эгоизма, и у альтруизма - один источник. Это – инстинкт самосохранения.

Для того, чтобы человек выжил сам, и чтобы сохранялся его вид, в нем должен присутствовать как альтруизм, так и эгоизм. Ни один человек не выживет, если в нем будет один только альтруизм безо всякого эгоизма. Если человек полностью лишен эгоизма, если в нем один только альтруизм – он будет думать только о других, а о себе совсем не будет думать, значит, не сможет удовлетворить даже свои первейшие жизненные потребности, и в результате погибнет. Человеку нужен минимальный эгоизм хотя бы для того, чтобы есть и одеваться. В противном случае, не обладая этим минимальным эгоизмом, он будет отдавать свою пищу и одежду другим, а сам не будет ни есть, ни одеваться. И, естественно, умрет. (Хотя человек ради интересов своей общественной группы – семьи, рода, класса, союза единомышленников – может вполне сознательно пойти даже на смерть, то есть – полностью преодолеть в себе эгоизм).

Если же в человеке не будет ни малейшего альтруизма, если он целиком и полностью эгоист – то он совсем не будет думать о других. Соответственно, и остальные люди, полностью лишенные альтруизма, тоже не будут думать ни о ком, кроме себя. В этом случае невозможна никакая взаимопомощь, никакая совместная жизнь и никакое общество. А это значит, что человеческий вид просто не сохранился бы – потому что люди могут выжить только в обществе. Поэтому полное отсутствие альтруизма в человеке привело бы к гибели его как вида. Но и отдельно взятый человек тоже не выживет, если в нем будет один только эгоизм безо всякого альтруизма. Такой человек сразу вступит в противоречие с обществом, и общество его уничтожит.

Словом – ни чистый эгоизм, ни чистый альтруизм в человеке невозможен. Поэтому на самом деле в жизни нет ни одного чистого альтруиста или чистого эгоиста. Даже самый большой альтруист удовлетворяет базовые потребности своего тела - ест, пьет, одевается, ищет крышу над головой, то есть, хоть сколько-то, но думает о себе. Даже самый большой эгоист вынужден хотя бы для виду считаться с установлениями человеческого общества, пусть и скрепя сердце, но поступаться своим эгоизмом.

Итак, в человеке заложен и альтруизм, и эгоизм. Они заложены природой, они естественны и необходимы для выживания. Однако то, как они разовьются, в каком они будут соотношении – это уже зависит от бытия человека, то есть – от общественного уклада. Общественный уклад может поощрять в человеке как эгоизм, так и альтруизм. Он может способствовать тому, что эгоизм разрастется до невероятных размеров, станет определяющей чертой личности, а все альтруистические побуждения засохнут, ужмутся до минимума. А может, наоборот, способствовать развитию альтруизма, а эгоизм ограничивать.

Например, классовое общество, основанное на эксплуатации и антагонизме – дает благодатную почва для расцвета эгоизма. Венец расцвета эгоизма – это последнее из классовых обществ – капитализм. В капитализме эгоизм достигает предела, торжествует, царствует во всех сферах общества. Он стал нормой, порядком вещей. Альтруизм же стал редкостью, существует в виде отклонения от нормы. Ибо капиталистический уклад поощряет именно эгоизм, а альтруистические стремления человека глушит на корню.

Так происходит в классовом обществе. Наоборот, бесклассовое общество, где нет антагонизма, а есть солидарность всех членов общества - такое общество благоприятствует процветанию альтруизма, а эгоизм ставит в узкие рамки, сводит его к необходимому минимуму.

Многие жившие при социализме видели это своими глазами. Основой взаимоотношений советских людей был альтруизм. Ибо весь уклад советского общества способствовал развитию альтруизма и препятствовал разрастанию эгоизма. Эгоизм процветает в обществе, где основой жизни является всеобщий антагонизм. Это бывает в классовых обществах – там все друг другу враги, все друг друга пожирают. В подобных условиях эгоизм бушует, принимает страшные, уродливые формы. Советское общество строилось на других принципах - не на антагонизме, а на солидарности. Для разнузданного эгоизма там просто не было почвы. Поэтому альтруизм был естественной чертой советских людей, нормой их взаимоотношений. Был, конечно, в советских людях и эгоизм – но в нормальных дозах, столько, сколько необходимо для выживания. А гипертрофированный, оголтелый эгоизм был чем-то чрезвычайным, отклонением от нормы. И все его обладатели были чужды советскому строю, сознательно или бессознательно враждебны ему.

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Из этого следует самое важное. Мы видим - можно устроить общество таким образом, чтобы уклад жизни развивал в человеке альтруизм и обуздывал эгоизм. В таком обществе человек основой своей жизни и человеческих взаимоотношений сделает альтруизм, а эгоизм в нем будет присутствовать в минимально необходимых количествах, без которых не выжить.

Таким образом разоблачается ложь идеологов эксплуататорских классов о том, что бесполезно бороться за улучшение общества, потому что человек зол по своей природе. Человек таков, каким его сделает общество, и только через улучшение общества можно улучшить и человека. Значит, надо в первую очередь бороться за переустройство общества на справедливых началах. Когда мы создадим справедливое бесклассовое (то есть, коммунистическое) общество – тогда и человек станет лучше.

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Наши идейные противники, буржуазные идеологи, знают, что мы отвергаем «абсолютность» понятий добра и зла и их «божественное происхождение». На этом основании они фабрикуют много разных клевет против нас. Они говорят, что мы таким образом унижаем человека, приписывают нам нравственный индифферентизм и вседозволенность. «Для коммунистов нет ни добра, ни зла, они считают, что все позволено» - говорят они.

Но мы можем ответить им так: «Не валите с больной головы на здоровую, господа. Наоборот, это вы, буржуазия, считаете, что вам все позволено – эксплуатировать, паразитировать, питаться чужим трудом и чужой жизнью, а ради сохранения этого порядка совершить любые преступления, убить миллионы людей. Мы, же, напротив - считаем, что никто не имеет права угнетать, эксплуатировать и жить чужим трудом, и никто не имеет права убивать людей за то, что они хотят освободиться от эксплуатации.

Неправда, что для нас нет добра и зла. Для нас есть и добро, и зло - но только и добро, и зло мы оцениваем с классовых позиций пролетариата, с точки зрения интересов трудящихся. Для нас добро то, что служит интересам трудящихся, их освобождению от гнета и эксплуатации. А зло – то, что способствует их закабалению и эксплуатации, что увеличивает их страдание и унижение.

А для вас, буржуазии – все наоборот. Вы тоже и зло, и добро оцениваете со своих классовых позиций. Поэтому для вас добро то, что служит вашим интересам, интересам кучки эксплуататоров, что помогает сохранить ваш порядок эксплуатации. А злом вы считаете все, что угрожает вашему господству, что помогает трудящимся избавиться от вашего гнета. В силу этого для вас самое страшное зло на свете – сознательная борьба рабочего класса за свою свободу, социалистическая революция, которая лишит вас возможности жить за счет трудящихся.

По поводу же того, что мы унижаем человека – вы опять валите с больной головы на здоровую. Человека унижаете вы, буржуазные идеологи. Вы либо приравниваете его к скоту, который способен действовать только по-скотски. Либо лицемерно называете его «божественным творением», но в то же время объявляете его греховным и падшим, и требуете, чтобы он до скончания дней оставался в ничтожестве, в рабстве у эксплуататоров.

А мы - мы по-настоящему уважаем человека. Мы считаем, что человек по своей природе – творец и созидатель. У него есть разум – способность познавать мир и сознавать себя в нем. Он способен сознательно улучшать мир. Это - его предназначение. И человек должен быть достоин своего высокого предназначения – усовершенствовать общество, бороться за то, чтобы оно становилось более разумным и справедливым.

Мы вовсе не снимаем с человека ответственность за свои поступки. Нам вовсе не безразлично, совершает ли человек деяния во благо общества или деяния во вред ему. Является ли он эксплуататором или борцом против эксплуататоров, помогает ли справедливому переустройству общества, революции, или служит контрреволюции, поддерживает несправедливый эксплуататорский порядок. Мы считаем, что в конце концов каждый ответит за свои поступки перед обществом – или в настоящем перед современниками, или в будущем перед потомками, перед судом истории.