Куда поведешь нас, кремль?

Лето 2018-го – точно стало точкой бифуркации в историческом процессе. Причем и для РФ, и для всего мира. Рождается вопрос: а что делать Кремлю дальше? Мы – люди добросердечные и попробуем поискать выход из нынешнего тупика. Хотя бы теоретический.

***

С точки зрения Максима Калашникова, налицо исчерпание прежней «модели». Раньше власть занималась тем, что делила огромные нефтяные доходы, достающиеся ей практически без труда, охраняла самое себя (и право «илитки» воровать триллионами), устраивая для подвластных регулярные спектакли и карнавалы. Ну, всякие там возрождения державного величия, Мюнхенскую речь, олимпиаду с мундиалем, присоединение Крыма и т.д. Подданным при этом кидали подачки с барского стола.

Теперь вся эта конструкция полетела в тартарары. На спектакли денег нет. Даже в Кремле понимают, что мир подходит к тяжелому экономическому спаду (Путин об этом говорил), а таковой спад – падение цен на сырье и резкое оскудение валютных доходов власти и «илитки» в целом. У электората приходится теперь отнимать деньги и социальные гарантии. Да и в «илитке» пошел передел собственности, дело Магомедовых об этом говорит. И есть Дамоклов меч западных санкций, уже реально, а не теоретически, лишающих часть бомонда миллиардов долларов (Вексельберг и Дерипаска).

Понятное дело, что не мы завели РФ в такую дремучую чащу. Мы-то много лет пытались его предостеречь и побудить заниматься не шоу, а экономикой. Ну, теперь уж не поправить содеянного. Вопрос состоит в том, как выйти из положения? Ведь сдача Западу – не выход.

***

Нужно как-то менять жанр. Военные успехи? Победы в войнах? Больше нет такой возможности. Сирийские виктории – они не уму, ни сердцу, и никак на аналог Сталинграда (взятия Берлина) не тянут. У Кремля был шанс одержать оглушительную победу, стремительную и бескровную, некий аналог взятия Турцией северного Кипра в 1974-м, Сталиным – Бессарабии и западных областей Украины и Белоруссии в 1939-м, немцами – Судет, Мемеля и Австрии в 1938-м. Имею в виду Киев и Юго-Восток б.УССР – Новороссию. По-дурацки взяли один Крым, превратив его в мучимый жаждой депрессивный регион.

Теперь время шанс упущен. Затяжная война с Украиной – это смерть кризисной экономики РФ, социальные взрывы внутри. Равно как и новый удар санкций, причем и нынешние-то Москва переносит весьма болезненно.

Чего еще? Какие-то великие достижения в науке, технике, первопроходчестве? Сейчас не первая половина ХХ века. Оба полюса Земли давно достигнуты, рекордные авиаперелеты совершены, дно Марианской впадины, глубочайшей на планете, достигнуто в 1961-м. Эверест покорен. Хотя нынешний Кремль и пытался имитировать рекорды 30-х (погружаясь на дно на Северном полюсе в импортном батискафе или стараясь реанимировать тему арктического героизма), это уже не «играет».

В космосе РФ уже отстала от Запада. Никаких своих марсоходов и тем более – пилотируемых экспедиций на Марс. (РФ не потянет сейчас такой программы, все на олимпиады и футбол спустили). Никакой авиационной космонавтики тоже нет. По части тяжелого носителя Маску и НАСА проиграли. В области создания современных спутников – отсталость, своих многофункциональных тяжелых платформ на геостационарах – нет. Собственную орбитальную станцию утопили в 2001-м. По части нового космического корабля опять-таки отстали от «Дракона» Маска и от европейского «Жюля Верна».

В океане показать цивилизационный прорыв? У РФ нет батискафов своего производства. Советские подводные дома остались в начале 70-х.

С остальными прорывами как-то тоже плоховато. Даже по части духовных скреп: бичуют гомосексуализм и разврат, а семьи в РФ распадаются и детей рожают на семью меньше, чем в Скандинавии, не обеспечивая даже простого воспроизводства населения.

***

Не надо говорить, что Китай обходится без своего Проекта и просто живет. Вот у него проект как раз есть. Тот же Один Пояс и план превращения в истинную сверхдержаву с зажиточными гражданами и колониями в Африке, Сибири и Средней Азии. КНР считает себя «вторым человечеством», население в 1,4 млрд. душ – это население всей Земли в 1890-х годах. Рынок самодостаточный. И экономика Китая – на порядок больше россиянской.

***

Что остается делать во спасение? Да то, что Кремль никогда не любил. То есть, менять радикально социально-экономический курс, строить новую промышленность, тянуть дороги, поднимать «умное» сельское хозяйство. То есть, обустраивать собственную страну. Чего никак не сделаешь ни без развития самоуправления, ни без создания нормального суда, ни без борьбы с коррупцией и смены старой «элиты». И здесь – тоже камень преткновения для Кремля. Никаких планов он не любит. Лишь их имитации. Меня особенно умиляют тары-бары о пространственном планировании в РФ. И что вы собрались планировать, коли у вас нет общего плана новой Индустриализации?

Но иного ведь не остается. Только создавать новую цивилизацию. (Интересно посмотреть, как с этим справятся упитанные субъекты из «Единой России»!)

***

Сегодня лишь одно может быть оружием Победы. И это – не ядерные торпеды, бесполезные из-за своей медлительности на фоне ракет, а именно развитие собственной страны. Создание в ней техно- и гуманитарной цивилизации Будущего. Да-да, в условиях протекционизма – экономического национализма. С отказом от бреда «постиндустриализма» с выносом производств в Азию, от галиматьи про «свободный мировой рынок». И с решением у родных пенатов тех проблем, что не сумели решить ни Запад, ни Китай.

Видите ли, дух времени изменился. Это в 1950 и 1960-е сердца миллиардов покоряли грезы о Вселенной, ракеты и космонавты. В семидесятые и девяностые умами владела обывательская идея: потреблять и жить хорошо в своих личных гнездышках. Сей век принес иную мечту масс: справедливость. Жажду гуманного общества, где тебя не унижают, где можно развить свои таланты, где каждому есть место. Где «элита» не оскотинилась и не превратилась в «нацию хищников». (Элита будет всегда, в любом обществе, ибо люди не равны по своим волевым и умственным качествам).

Потому в текущей реальности тот совершит мировой прорыв, кто такое общество создаст. Совместив тягу людей к справедливости с научно-техническим прорывом. Поелику справедливому обществу, где люди радуются жизни, не опускаются в состояние порочных обезьян и рожают детей, потребен материальный базис. С соответствующими технологиями. Народится такой социум – будут и экспедиции в дальний космос, и подводные поселения, и достижение бессмертия. И прекрасные люди, добрые, трудолюбивые, презирающие праздность и разложение. Именно в развитии собственной страны, а не в сирийской пыли и не в кошмарном месиве Ближнего Востока, и может возникнуть сей Мир Полудня.

Вижу первый шаг к такой цивилизации в создании культуры футурополисов – усадебных городов будущего. И в новой индустриализации во имя национального возрождения.

Вы меня поняли, «илитка»? Без такого прорыва вы обречены. А совершить его – выше ваших сил…