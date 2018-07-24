Вина народа в том, что он до сих пор терпит Путина и Гундяева на своей шее

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПАТРИАРШЕЙ ПРОПОВЕДЬЮ В СОТУЮ ГОДОВЩИНУ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

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«В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, в сотую годовщину расстрела Царской семьи, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на помосте перед Храмом-памятником на в Екатеринбурге. Перед причащением мирян Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Блаженнейший владыка Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины! Собратья архипастыри! Дорогие братья и сестры, во множестве собравшиеся в эту ночь перед местом, где сто лет назад было совершено страшное злодеяние — ни в чем не повинные люди, посвятившие свою жизнь служению Родине, по злой человеческой воле были убиты!».

Понятно, что патриарх Кирилл (в миру - В.М. Гундяев) употребил понятие «служение Родине» с целью заставить нас думать, что всякое начальство, включая его и остальных попов, служат Родине. Раз начальство - значит служат!

Но если представить, что это такое - «служение Родине», то с этим утверждением патриарха можно согласиться лишь частично - да, Николай II с семьёй служили Родине даже больше, чем служат Родине сам Гундяев с остальными попами.

Но достаточно вспомнить, что Николай II отрекся от престола во время войны и этим предал Родину, достаточно почитать дневники Николая II, чтобы сделать безусловный вывод, - царю на беды Родине было глубоко плевать. Достаточно вспомнить, что и отрёкшись от престола, он оставался полковником русской армии и обязан был отправиться на фронт, а он затребовал себе роскошное содержание в тылу.

Совершенно бессовестная была мразь!

Николаю II, повторю, на беды Родины было глубоко плевать, как, собственно, и патриарху Кириллу, который в пору глубокого оскорбления граждан России пенсионной реформой, не нашёл ничего более нужного Родине, чем лицемерно завывать на могиле предавшего «святую Русь», и ко времени своей казни уже не царя, а просто «гражданина» Романова. Ни малейшей святостью при жизни не отличавшегося.

Кстати, этот Романов не имел даже такого ордена, которым церковь наградила Бориса Немцова, а ведь тот был удостоен Ордена Святого Даниила Московского I степени! И этот орден ему лично вручил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II! Так вот, если бы Гундяев с Поклонской возвели бы в ранг великомученика Немцова, и поплакали бы на его могиле, так и это было бы более обосновано и понятно.

Патриарх продолжает:

«Это злодеяние до сих пор бередит нашу совесть, до сих пор заставляет вернуться мыслями в то время и попытаться понять, что же происходило со страной нашей, с народом нашим? Откуда это умопомрачение, эта напасть? Взирая с дистанции в сто лет, мы при всем желании не можем видеть все нюансы национальной жизни нашего народа, которые истираются из памяти и уходят даже от самого проницательного взгляда. Но такие преступления, как совершенное здесь, не могут быть случайными. За этим преступлением нечто стояло, за ним есть некая коллективная вина всего народа, некий поворот в исторической жизни Святой Руси, который завел народ в тяжелый страшный тупик».

Это новый подход в науке об обществе.

Теперь в бедах общества, как следует из святого слова патриарха, виновны не те, кто имеют в обществе власть, а те, кто обязан подчиняться. Народ до отречения царя от престола царю подчинялся? Подчинялся! Попов слушался? Слушался! А по Гундяеву, как видите, виноват народ, а не сам царь с попами!

Это же надо до такого додуматься!

При безбожниках-коммунистах Россия занимала 1-е место в Европе и 2-е в мире (после США) по объемам промышленного производства и сельского хозяйства, сама производя все необходимое от ракет и самолётов до носков. Власть была народной - те же милиционеры ходили без оружия, без дубинок, без бронежилетов и без автоматов, за взятки чиновников безжалостно сажали и даже расстреливали. А сегодня чиновники воруют миллионами и миллиардами, а Рашка Гундяева стала сырьевым придатком и занимает всего 11 место в мире по объему ВВП, уступая даже Италии, даже Канаде! Такого не было и при Николае II! Вот это да, вот эта Рашка Гундяева - это «страшный тупик святой Руси».

Но по приведенным словам патриарха получается, что этот тупик это не вина Путина и Гундяева, а это «некая коллективная вина всего народа». И ведь по большому счёту с этим не поспоришь - это действительно коллективная вина народа! Но в чём собственно состоит эта вина?

Получается только один ответ - в том, что народ до сих пор терпит путина и Гундяева на своей шее. А в чём же ещё?

Но ведь в 1917 году народ Николая II не терпел - расстрелял вместе с семьёй, но Гундяеву это ещё больше не нравится.

Так в чём же всё же коллективная вина народа-то?

В том, что народ терпит мерзавцев у власти, или в том, что не терпит?

Патриарх на этот вопрос ответа не даёт, и продолжает:

«Что же происходило с народом нашим? Ведь страна была покрыта храмами и монастырями, абсолютное большинство людей было крещеными, храмы были наполнены людьми. Почему же это произошло? Почему убийцы спустили курок, не содрогаясь от того, что совершают? Значит, не все было благополучно. Значит, солнечный свет, отражавшийся в позлащенных куполах, не всегда преломлялся в человеческих сердцах, укрепляя в них веру в Господа.

И мы знаем, как на протяжении по крайней мере 200 лет, предшествовавших трагедии Ипатьевского дома, происходили некие изменения в сознании людей, которые постепенно, но неуклонно вели многих к отступлению от Бога, забвению заповедей, утрате реальной духовной связи с Церковью и многовековой духовной традицией».

Понятно, что «позлащенные купола» церквей - это для красного словца, но церковные купола сияют и на груди воров в законе, таким образом, главное не купола, а главное - кто под куполами церквей главный. А главными в церквях были и есть гундяевы - попы и монахи, - они были тогда обязаны и обязаны сегодня укрепить у народа веру. Вот и вопрос - почему же тогдашние гундяевы не укрепили у народа России «веру в Господа» на «Святой Руси»? Почему допустили «утрату реальной духовной связи с Церковью и многовековой духовной традицией»?

Тупыми были? Подлыми? Сами в господа не верили? Алчными были?

Или всё сразу? Как сегодня.

Патриарх и сам как бы размышляет над этим напрашивающимся вопросом:

«Почему же это произошло с нашим народом? Почему он в какой-то момент времени сделался как поезд, машинист которого не рассчитал скорость и который входит в крутой вираж, устремляясь к неминуемой катастрофе? Когда же мы как народ вошли в этот вираж?».

И (внимание!) ответ:

«А вошли мы тогда, когда чуждые мысли, чуждые идеалы, чуждое мироощущение, сформированное под влиянием философских и политических теорий, не имевших ничего общего ни с христианством, ни с нашей национальной традицией и культурой, стали восприниматься и интеллигенцией, и аристократией, и даже частью духовенства как мысли передовые, следуя которым, можно изменить к лучшему жизнь народа.

Действительно, идея изменить к лучшему жизнь народа возникает всякий раз, когда появляется замысел круто изменить течение истории. Мы знаем, что самые страшные и кровавые перевороты всегда происходили ввиду устремления людей к лучшей жизни. Вожди этих переворотов внушали людям, что нет другой возможности сделать жизнь лучше — только кровью, только через смерть, только через разрушение сложившегося уклада. И в какой-то момент, отказавшись от своего духовного первородства, потеряв реальную связь с Церковью и Богом, интеллигенция, аристократия и даже, как я уже сказал, часть духовенства помрачились умом, зараженные мыслью о необходимости круто изменить течение национальной истории и постараться как можно быстрее построить мир, где царит справедливость, где нет былого расслоения по имущественному признаку, где люди живут мирно и счастливо. В результате многие, захваченные этой идеей, дошли до совершения преступлений».

Тут возникает два недоумения.

Первое. А вы, попы и монахи православия, где были, когда «чуждые мысли, чуждые идеалы, …не имевших ничего общего ни с христианством, ...стали восприниматься …как мысли передовые, следуя которым, можно изменить к лучшему жизнь народа». Вы, попы всех мастей, обжиравшие народ, почему не показали народу, что идеи христианства превосходят эти «чуждые» идеи?

Может, императоры России как-то обижали вас, духовенство, чего-то вам недодавали?

Мало того, что по тем временам материально духовенство было прекрасно обеспечено, но оно еще и награждалось царем, пожалуй, больше, чем кто-либо в России. Посмотрите на фото архиепископов и епископов тех времен – у них грудь увешана орденами российской империи, как у Жукова – советскими. То есть, и деньги и слава у духовенства были.

Тогда почему, буквально в считанные годы после революции, народ перестал верить в бога?

Может, православное духовенство было малочисленным, и его не хватало для стоящего перед ним объема дел по утверждению в гражданах России веры в бога?

Только приходского духовенства к 1910 году было более 110 тысяч, или один поп на примерно 900 православных граждан всех возрастов. А ведь над этим духовенством было еще и вышестоящее духовенство, были еще и монахи. А численность большевиков даже к концу 1918 года едва достигала 200 тысяч, то есть, с учетом духовенства других конфессий, количество российского духовенства превосходило количество всех большевиков.

Тогда, может быть, большевики были более грамотны в атеизме, чем попы в православии?

К тому моменту все священники заканчивали минимум семинарии (церковный клир готовили 58 семинарий с 19 000 семинаристов и 186 духовных училищ с 31 215 учениками), то есть заканчивали то учебное заведение, которое не удалось закончить большевику Сталину, а среди массы большевиков образованных людей была горстка. Ну, куда большевикам было тягаться в религиозных спорах с таким полчищем образованных попов? Да в идеологической борьбе попы большевиков бы просто затоптали.

Более того, у большевиков забот было выше крыши – и война, и разруха, и голод. Им вообще было не до бога. А у православного духовенства иных забот, кроме поддержания в пастве веры в бога, не было.

А ведь вера в бога была главным. Большевики ни одного попа не убили, ни одну церковь не разрушили и не отняли у народа – все это сделали переставшие верить в бога православные.

Так кто убедил православных, что на «святой Руси» бога нет, если большевикам этим просто недосуг было заниматься? Сами разуверились?

Нет, это не ответ. Старообрядцев веками пытались разуверить даже не в том, что бога нет, а просто в том, что они молятся ему не правильно, да не получалось. Тогда кто?

Иного ответа нет: православных уверило, что бога нет, само православное духовенство. Не верится? Тогда попытайтесь вспомнить, кто разуверил в коммунизме 19 миллионов членов КПСС?

Их убедило в этом «духовенство» КПСС – все эти освобожденные секретари парткомов, райкомов и т.д., усиленные инструкторами по пропаганде и профессиональными работниками различных идеологических ведомств. И разуверили они коммунистов своим ханжеством – они учили всех жить по-коммунистически, а сами так жить не хотели! Были и настоящие коммунисты, но из-за своей малочисленности они погоды не сделали. А каков поп, таков и приход, и к попам это, само собой, относится в первую очередь. Верит поп в бога, значит и приход верит, не верит – и приход не верит,

И то, что православное духовенство уже перед революцией превратилось в чисто ханжескую организацию, не замечало только оно, а сегодня не замечают гундяевы. Но ведь народ это видел и, естественно, размышлял: «Раз вы, стоящие к богу ближе, в него не верите, то, значит, его и нет!»

Так почему вы, духовенство, не убедили народ оставаться христианами, а не становиться коммунистами, - это вопрос? И ответ на этот вопрос находится в компетенции патриарха.

Но об этом молчит патриарх. Молчит потому, что знает, - главная и единственная «Святой Руси» идея его и всех попов, это «ряса просит мяса» (сегодня - импортных часов за десятки тысяч долларов). А с идеей алчности и ханжества, сами понимаете, никаких иных идей не победишь - хоть отечественных идей, хоть зарубежных.

Второе недоумение. Это в связи с чем, цель коммунистов - борьба с паразитами - вдруг перестала быть христианской? Или это не бог указал всем добывать хлеб в поте лица своего? Это в связи с чем, главная революционная идея «свобода, равенство и братство» перестала быть христианской? Или это Иисус указал вам строить на земле царство несправедливости, а не вводить волю бога и царство божее и «на земле, как на небе»? Где и в чём коммунистические идеи перестали быть христианскими?

Тут вообще возникает вопрос, а патриарх понимает смысл христианских идей? Или цинично извращает их пастве?

И ещё интересный момент от Гундяева:

«Возникает вопрос: «А можно ли вообще через преступление, через кровь, через насилие, через разрушение святынь построить счастливую жизнь?»».

Я уж не буду вспоминать всю пролитую кровь при учреждении православия в России, просто спрошу, а чего же вы, попы православные, не спросили об этом у фашиста Ельцина, когда он расстрелял защитников Верховного Совета в 1993 году во имя либеральных идей, которые вы так горячо поддержали? Почему не прокляли его?

Не потому ли, что Ельцин и либералы попам жирный кусок распятой России пообещал, а за мзду попы любого Христа распнут, а за добавочный рубль, распнут и сами, без Пилата?

И ещё:

«История ясно свидетельствует: невозможно! И, наверное, первый и самый важный урок, который мы должны сегодня вынести из трагедии столетней давности, — никакие обещания счастливой жизни, никакие надежды на помощь извне, со стороны якобы более образованных и продвинутых людей, не должны соблазнять наш народ. Мы должны помнить трагедию прошлого. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья через разрушение того, что есть. Едва ли кто-нибудь из тех, кто призывал разрушить народную жизнь, разрушал свою собственную жизнь, отказывался от собственного благополучия. Но с какой же яростью это предлагалось делать всему народу! И люди усвоили эту ложь, и венцом отступления от самого священного и дорогого, что у них было, явилась страшная казнь царской семьи, людей невиновных, не нарушивших закон. Да и о каком законе могла идти речь, если для построения счастливой жизни надо было убить царя и всю его семью? Мы знаем, что ничего не получилось, и, наученные горьким опытом, мы должны сформировать устойчивое неприятие к любым идеям, любым лидерам, которые предлагают через слом нашей народной жизни, наших традиций и нашей веры устремляться в некое неизвестное «счастливое будущее»».

Выделите из этого главное: «…никакие обещания счастливой жизни не должны соблазнять наш народ». Это - безусловно! Вот только патриарх как-то не учитывает, что главным обещальщиком счастливой жизни является он - он обещает тем, кто будет его слушать и богато содержать, рай не небе.

С его профессией надо бы помалкивать про обещающих, не так ли?

Ну и далее общее бла-бла-бла по случаю.

«Сегодня, собравшись здесь в таком множестве, мы вспоминали трагедию Ипатьевского дома. Мы возносили молитвы Господу, мы молились императору-страстотерпцу Николаю и тем, кто вместе с ним пострадал, чтобы они на небесах молились о земном Отечестве нашем, о народе нашем, чтобы укреплялась вера православная в каждом последующем поколении россиян, чтобы верность Богу, любовь к Отечеству сопровождали жизнь нашей молодежи и тех, кто придет ей на смену, и чтобы никогда более подобные трагедии не происходили на нашей земле. Да хранит Господь землю нашу Русскую, русский народ, который сегодня живет в разных государствах, которые по-разному называются, да и народ наш называется по-разному, но это тот же самый народ, который вышел из Киевской купели Крещения и, пройдя через тягчайшие исторические обстоятельства, доныне сохранил веру православную. И да пребывает благословение Божие над народом нашим, над Отечеством нашим и над нашей мученицей Русской Православной Церковью. Молитвами новомучеников и исповедников Церкви Русской да будет преображаться жизнь народа — без всяких потрясений и крови, но на твердом основании веры и надежды на то, что Бог с нами! Да хранит Господь всех нас молитвами святых царственных страстотерпцев и всех новомучеников! Аминь. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси».

Странное впечатление от этой нынешней элиты. Она ведь, в своей человеческой сути ничтожна, она едва поднимается над приматами, но она безо всяких усилий и сомнений, как совершенно естественный факт воспринимают народ быдлом, а себя кем-то, имеющим естественное право паразитирования на этом быдле. При этом, элита уверенна в безвольной тупости народа, и проистекающей из этой тупости и трусости своей безопасной возможности указывать народу на его место за дверями зала пирующих - его место быдла.