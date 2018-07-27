Не думаю, что Путин отдаст Поклонскую на растерзание ЕдРу

Так вышло, что по заданию редакции пишу о зигзагах жизнедеятельности Натальи Поклонской с момента ее прихода к руководству прокуратурой Крыма весной 2014 г.

Потому что Крым для меня это… Крым. Бывал там не раз. Даже писал ей от имени читателей газеты два Открытых письма, правда, ответов от нее не получил. Отвечали другие и все как-то уклончиво.

А на мое конкретное к ней обращение уже как к депутату Госдумы вообще молчок. Хотя по законам о СМИ и обращениях трудящихся граждан положено отписать хоть какую-нибудь ерунду, если не хочешь по делу.

Ну, в самом деле, защищая неведомые «чувства верующих», подняла она на дыбы с этой «Матильдой» полстраны. А как понимает эти «чувства» и что такое их «оскорбления» - отвечать не захотела.

Это же не просто журналистское любопытство или, упаси боже, заигрывание. Потому что в ч.2 ст.148 УК расшифровки этих понятий нет.

Не могли их растолковать СМИ ни глава Следкома А.Бастрыкин, ни «говорящая голова» РПЦ В.Легойда, ни председатель ВерхСуда В.Лебедев. Ни сам (не к ночи будь помянут) шеф ФСБ А.Бортников.

Однако ж, пацанов за поругание этих «чувств» хватают и судят! Судьбы им ломают! Штрафы дают и сроки. И юрист Няша, к сожалению, оказалась в лагере мракобесов. Понять-то можно, почему.

Потому что главный мракобес, проталкивавший этот закон - «второразрядный агент советского КГБ Михайлов», в миру В.Гундяев. А разве не спецслужбы вычислили ее и представили шефу на пост главного законника Крыма? Они.

Теперь меня спрашивают: «Раз ты предсказал награждение Памфиловой орденом, вот ответь: отдаст Путин свою Няшу на растерзание «единорогам»?

Это после того, как она одна-единственная из фракции «ПЖиВ» проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста, сработанного... бог знает где.

Может, в МВФ, а может, и вовсе в коридорах «мирового правительства». Оно же предписывает нацлидеру всемерно сокращать народонаселение России и импортозамещать его на чукчей… в смысле на «гастеров» из Средней Азии. Но толкает «реформу» Кабмин Д.Медведева, который возглавляет еще и «партию сласти».

По убеждению экспертов, незаконно возглавляет, вопреки конституционному принципу разделения властей, законам о партиях и госслужбе. Только уже поэтому состряпанный Димоном скандальный «пенсионный законопроект» юридически ничтожен.

Вчера босс фракции «партии сласти» в Госдуме Неверов намеками и экивоками предложил «бунтовщице» сдать депутатский мандат. Она отказалась. Дескать, меня избирали крымчане, мне поручили важную работу, и я ее делаю.

Прогноз делать трудно, потому что мы не знаем: подлинный перед нами товарищ Путин или двойник. Вчера он нормальный, а сегодня весь какой-то отекший и опухший. Потом его вообще 10 дней не видно.

Где пробыл весь мундиаль? Ни на одну игру не пришел поболеть за свою сборную. А то еще заговаривается, будто «любит гулять по улицам неузнанным». И шансов узнать его у нас никаких (https://www.fontanka.ru/2018/03/02/134) .

Конечно, не Неверову решать судьбу Няши. Это такой, знаете, мелкий политический клопик, что если его случайно раздавить, даже мокрого места не останется. Никто наутро и не вспомнит, что был такой.

«Генеральшу Поклонскую» в Думу привел хозяин Кремля. Она его фаворитка. И только он сможет сделать ей предложение, от которого та не сможет отказаться.

Есть у меня предощущение, что спешить он не будет: сам в какой-то растерянности. А несгибаемая «борцунья с коррупцией», как мне чудится, все время на каком-то задании.

Вот и нынешнее ее протестное голосование вполне может быть одним из них.