Пенсионная реформа для нищего народа

КПРФ проводит в думе круглый стол по предлагаемой правительством пенсионной реформе. На первый взгляд человеку, который далёк от политики подумается что наконец - то заговорили о геноциде рабочего человека. Но это на первый взгляд. На самом деле это очередная пиаровская акция коммунистов. Естественно Геннадий Андреевич комментирует предложение правительства. В частности он говорит: "Пока наши футболисты забивали голы в чужие ворота, - правительство Медведева решило забить гол стране и одновременно Путину". Зюганов много говорит бестолковщины, но такого читать ранее не приходилось. Хорошо что тираж газеты небольшой, не хватает даже коммунистам. Авторитет именно Геннадия Андреевича на самом деле не превышает авторитет Жириновского. Видно решил уйти на покой. А что разве наши футболисты должны были забивать голы в свои ворота? Такое бывает, но по ошибке. Какая - то бессмыслица. По его мнению Медведев забил гол в ворота президента. Ну это вообще идиотизм. Для кого произносил Зюганов эту фразу? Неужели он действительно так думает? Премьер десятки раз согласовывал эту реформу с президентом. Два друга закадычных разыграли спектакль. И то, что президент несколько дней не вмешивался в обсуждение говорит о том, что всё это разыграно как по нотам. Такая реформа, которая касается миллионов человек, а фактически всех работающих граждан не может обнародована без согласования с президентом. И Геннадий Андреевич это знает, но лукавит как и сам президент. Ни стыда ни совести, что у того, что у другого. По мнению лидера КПРФ таким же способом осуществлялась приватизация, закон о монетизации, распродажа земли и так далее. Значит Россия не президентское государство а парламентская республика. Бестолковщина преобладает не только в стране чиновников , но и в оппозиции.

В июле 2004 года президент подписывает закон "О государственной гражданской службе РФ", согласно которому полностью и на неопределённый срок сохраняются льготы и привилегии для государственных чиновников и членов их семей. В начале августа 2004 года администрация президента провела через Госдуму закон об отмене льгот для других категорий населения с неполной и неэквивалентной заменой некоторых из них на денежные выплаты - закон 122 - закон о монетизации. Видите как просто у нас в России. Чиновникам и их семьям льготы, а работающему человеку и пенсионеру дулю. Президент заранее готовил себе команду. По Зюганову администрация президента этот закон подготовила секретно от президента. Зачем ей это надо? Что хотел этим сказать Геннадий Андреевич? Конечно никто проверять не будет, а если и заметят ложь, то будут молчать. Ведь на этом столе нищих нет, там все при деньгах и немалых. На эти мелочи не будут обращать внимание. А до народа газета в которой Зюганов печатается не доходит. Одним словом говорильня в пустоту.

Далее он говорит, что власть хотит сделать последний выстрел в нашу мировую гордость - советскую социалистическую систему... - пропихивая законопроект о пенсионной реформе, которая будет грабить и унижать всё население. Мы не можем с этим согласиться. И здесь лидер лжёт. Не будет эта пенсионная система грабить и унижать всё население. Сам Зюганов и его сотоварищи по фракции в эту систему не попадают, как и все чиновники. Да, депутаты и чиновники уже давно согласились работать пока их не вынесут вперёд ногами. Никто ничего не делает. Сидят и просто получают деньги да ещё какие и при этом большинство из них подворовывают. Так что не всё население коснётся эта реформа. Более того президент и премьер проталкивая эту реформу думают о другом. Что будет с народом их не волнует. Главное чтобы чиновникам было что платить и чтобы ещё оставалось на воровство. При получении взятки задержан полковник Росгвардии в Самарской области Д.Сазонов. Идёт облава на сотрудников МЧС. Слишком много воруют, даже президент отправляет некоторых руководителей в отставку. Возможно доберутся и на отставного руководителя. Руководитель "Росалкоголь" И.Чуян не доплатил в бюджет страны более 220 миллиардов рублей. Жизнь идёт своим чередом. Президент о развитии страны, а чиновники о воровстве. Именно такая система и держит нынешнюю власть. Оказывается за последние 45 месяцев рабочий теряет свои доходы, а вот 200 олигархических кланов и обслуживающего их персонала наоборот имеют навар. Олигархи имеют навар в миллионы долларов, но и чиновники не беднеют. А Макаров - депутат думы замахнулся на 800 тысяч рублей зарплаты. Может эту сумму и не утвердят, но что - то существенное произойдёт. Может премиальные повысят вместе с зарплатой. И в итоге подравняют к восемьсот тысячам. А рабочий человек останется при своих интересах.

Далее Геннадий Андреевич в сотый раз повторяет, что фракция вносила закон о "детях войны", чтобы их приравняли к участникам войны, но партия власти закон проваливает. Г.Зюганов на последних выборах потерял 50 мандатов и хочет, чтобы их законы принимались. Но ведь это блеф лидера. Вы не могли принять закон имея 90 мандатов, а сейчас с вами вообще никто не считается. Зачем вы долдоните об одном и том же годами. И хотя бы раз вы обратились к народу? Вы его вообще не замечаете. Вы на самом деле поддерживаете политику президента и как власть народ вообще не замечаете. Видите Медведев забил гол Путину. Какое то издевательство над народом. Хорошо, что народ вашу газету не читает, тираж дворовый и дорого зарплата не позволяет выписывать. Кстати, а почему Зюганов уже несколько лет заботится о детях войны? В начале девяностых они были в добром здравии и могли противостоять Ельцину, могли скинуть с танка да так чтобы он не поднялся. Восприняли его как родного и голосовали за воровскую власть с установлением бандитски - воровского капитализма. Они и сегодня могут выйти на всеобщий митинг с одним лозунгом - отставка президента. Всё в стране делается с согласия кремлёвского долгожителя.

В связи с тем, что смертность превышает рождаемость, при этом минздрав и статисты не говорят о смертности родившихся или родившихся с отклонениями, и что государству придётся всю жизнь содержать больного, в недалёком будущем действительно пенсионеров будет больше чем работающих. Поэтому реформа и придумана для того, чтобы уменьшить пенсионеров. Но это не решит проблему. Сокращение здорового населения приведёт к развалу страны. Промышленность будет сокращаться, а аппетиты олигархии расти. Нужно вернуться в социализм с учётом нынешней экономики. Другого не дано. И это не только касается России. Это касается всех стран мира. Они ещё некоторые годы продержатся так как их экономика развита гораздо лучше чем в России. Но конец будет один. На "круглом столе" Г.Зюганов говорит: "Кто вам говорит, что денег нет, это ложь. Хотите мы вам 10 триллионов добавим". В этом Геннадий Андреевич прав. Подобный пример я приводил нашей администрации, но это касается всего государства. Приведу ещё раз пример из нашей сельской жизни. В Никольском районе проживает 32 тысячи человек. Местная газета "Знамя труда" в 2016 году печатает заметку, в которой говорится, что наш хлебный король заработал за 2015 год 32 миллиона рублей. В районе прошла оптимизация медицины и вот я говорю представителю губернатора и главе местной администрации. Возьмите хлебную отрасль в своё управление и 30 миллионов ежегодно будут поступать в бюджет района. В ответ слышу - ну это уже политика. В экономики не бывает без политики. Вот такие у нас чиновники. Они по всей стране. Государство должно забрать в свои руки всю сырьевую отрасль и появятся сразу миллиарды. Тогда друзья президента останутся без денег, яхт, самолётов, как и друзья премьера. Страна работает только на власть и на их приближённых.

В следующей газете лидер фракции КПРФ выступает на пленарном заседании думы и говорит, что Медведев забил президенту уже два гола. Оказывается против закона о повышении возраста выступают 100 % избирателей КПРФ. Откуда такие сведения? За КПРФ проголосовало чуть больше 7 миллионов избирателей. Когда Геннадий Андреевич успел опросить всех. Я голосовал за коммунистов, но меня никто не спрашивал, как и моих земляков. Поэтому Зюганов лично потерял доверие народа, который его видит иногда только на экране телевизора. В стране идёт вялотекущее обсуждение пенсионной реформы. Выходят иногда на улицу человек десять с лозунгами против пенсионной реформы и удорожания моторного топлива. Постоят, помолчат и домой. КПРФ надо было организовать митинги по всей стране в одно время и лозунг один - отставка президента. Однако этим никто не занимается. Г.Зюганов стал бояться народа и практически не встречается с ним. А в это время президент решает вопрос строительства Сахалинского моста, стоимостью 541 миллиард рублей. Значит его не волнует пенсионная реформа. На пенсии денег нет, а на гигантские объекты есть. Там есть откуда украсть. Так говорят некоторые товарищи.

Геннадий Андреевич не думая снова поддерживает президента. По его мнению "Единая Россия" своими действиями рушит путинское большинство. Вы рушите его навсегда, рубите сук на котором сами же сидите. Надо радоваться, что партия, которую создал президент, рушит путинское большинство. Далее лидер рассказывает о трудностях тех кто попадёт под увеличение пенсионного возраста. Действительно эта проблема многих сведёт в могилу раньше времени. И это не просто безнравственно, фактически это геноцид собственного народа. Лидер высказывается дипломатично, чтобы не обидеть президента. А вдруг придётся обратиться по личному вопросу.

Меня и моих земляков волнует вопрос: почему за нищий народ решают проблемы очень богатые граждане. Вот если бы Топилин, Голикова, депутаты получали по 30 - 40 тысяч рублей тогда и народ с ними был бы согласен. Они бесятся от жиру и решают как нам жить, а главное на что и при этом говорят, что растёт продолжительность жизни нищего народа. Дойти до такого безумия могут только идиоты. Нищему народу слова никто не даёт. Вот мои же статьи никто не печатает. А вот ЦИК не поддержал референдум о пенсионное реформе. Памфилова представления не имеет как прожить на 15 - 20 тысяч рублей и дожить до предлагаемой пенсии. Статью 3 Конституции РФ похоронили чиновники вместе с президентом и никто о ней даже не вспоминает. В том числе и сам народ и оппозиция.