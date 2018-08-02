Что думает нищий о повышении пенсионного возраста

Президент России обращаясь в Калининграде с волонтёрами ответил на волнующий вопрос о повышении пенсионного возраста. Следует отметить, что президент общался с волонтёрами. Это та категория граждан, которая поддерживает политику президента и думаю, что они не страдают от нищеты. К сожалению не всех граждан страны волнует этот вопрос.

Два миллиона чиновников, их семьи, олигархи с чадами и домочадцами, депутаты, верхи бюджетников, сотрудники средств массовой информации и просто друзья чиновников довольны нынешней властью и не желают менять общественно - политическое устройство страны. Президент говорит, что когда его спрашивают какой вариант реформы ему нравится отвечает, что никакой.

Нашему президенту надо бы работать на дипломатическом поприще. Президенту не нравится, а дума уже приняла этот закон в первом чтении. Приняла фракция партии, которую создал президент. Если бы он шикнул на Володина, то дума могла изменить повестку заседания или вообще отставить этот закон на не определённое время. Всё у них спланировано и президент просто блефует. Ссылаясь на экспертов и на то положение, что народ стал жить дольше, что через несколько лет количество работающих может сравняться с количеством пенсионеров и тогда пенсионный фонд не сможет полностью выплачивать пенсии. Но никто в том числе и президент не говорят о причине по которой народ стал жить дольше. Зарплата позволяет покупать качественные продукты, обеспечивать детей яслями, садом, бесплатным образованием, налоги стали меньше, нет в стране безработных и все обеспечены жильём, питьевая вода во всех регионах соответствует нормам? Народ в любое время дня и ночи может получить необходимую медицинскую помощь? Какова причина увеличения продолжительности жизни? Мужчина живёт сегодня 67,5 года. Это в лучшем случае. Большинство умирают не дождавшись будущего пенсионного возраста. Президенту отвечать волонтёрам просто, они вопросов вообще не задают, он их использует в качестве толпы. А что будет когда рабочие места будут заняты роботами? Куда девать освободившихся рабочих? Надо развивать науку. Кто - то должен контролировать и следить за работой роботов. Значит нужны новые производства. Гигантские мосты эту проблему не решат. Год, два и мост построен. Что дальше?

Народ нищает, а президент говорит, что к 2034 году народ будет жить 85 лет. Как можно в кризисной стране прогнозировать уровень жизни простых смертных. США к осени готовят новые санкции, а президент о продолжительности жизни. Мы не исключаем, что в недалёком будущем может случиться война, к которой страна не готова. Надо сперва обеспечить народ работой, нормальной зарплатой от которой будет зависеть пенсии и только после нескольких лет такой жизни можно говорить об увеличения пенсионного возраста. К 2034 году, как говорят на Востоке "либо эмир умрёт либо ишак".

Президент сравнивает количество работающих и пенсионеров в семидесятые годы. По его мнению в то время почти 4 работающих содержали одного пенсионера, а сейчас только два. А где средства, которые рабочий платил в качестве налогов? Но тогда не было олигархов, воров - чиновников, которые вывезли за рубеж около трёх триллионов долларов. Не было зарплат по два и более миллиона рублей. В СССР не было такого количества банков и коммерческих структур, руководство которых ворует миллиарды рублей и власть поощряет такие деяния. Из банка "Москвы" украли 360 миллиардов рублей, президент немедленно выделяет 329 миллиардов и банк продолжает работать. И таких примеров сотни. На этом воровстве и держится власть. В СССР чиновников было в три раза меньше и они не имели по несколько квартир, особняков, самолётов, яхт, слитков золота и передвигались на советских автомобилях. На какие деньги вся эта мразь живёт сегодня и радуется? Почему президента и премьера об этом не спрашивают, да и они сами не рассказывают, хотя должны. Страна работает только на эту категорию граждан. США заморозила значительные вклады наших воров и власть озаботилась их положением. Надо помочь. А денег в бюджете нет их разворовывают по мере поступления. Нашли выход уморить народ. Добавили пенсионный возраст, увеличили налог на добавленную стоимость, повысили цену моторного топлива, ЖКХ и так далее. А воровской люд не трогают. Народ практически и с этим смирился. Где митинги и требования отставки президента? Лидеры оппозиции планировали на 28 июля выход несогласного народа на улицы. И где этот народ? Зажрались депутаты и не хотят иметь дело с населением.

Значит президент и его команда не могут найти денег на выплату достойной пенсии. А Зюганов говорит, что уже в этом году за границу вывезено несколько миллиардов долларов. Кому верить? Да и дело не в вере, а в политике власти.

Воровство в государстве продолжается. И.Чуян - руководитель компании "Росалкоголь" недоплатил в бюджет страны 220 миллиардов рублей. Сколько лет коммунисты предлагают правительству фактически президенту алкогольную отрасль взять под своё руководство. Не хотят пусть подворовывают. Возможно с кем - то Чуян делился. Без откатов же в стране ничего не происходит. А что творилось в МЧС после ухода Шойгу? Результатом стал пожар в Кемеровской области. Ещё бы пару лет не трогать В.Пучкова и МЧС стала бы как армия при Сердюкове. Полковник Росгвардии по Самарской области Д.Сазонов задержан за взятку. Не успели создать структуру, как чиновники начали набивать карманы. Д.Сазонов ведь не с неба свалился. Очевидно он так работал и на прежнем месте. В Кремле создали даже структуру по борьбе с коррупцией. Власть делает вид, что борется с коррупцией, а чиновники видят, что никакой борьбы нет продолжают грабить бюджет и брать взятки. Однако тот кто даёт взятку берёт деньги не из своего кармана. Сечин то принёс 2 миллиона долларов Улюкаеву позаимствовал их у генерала ФСБ. Сечин не мог найти у себя эти средства? Поэтому его физиономия уже не помещается в объектив. И как можно верить, что генерал ФСБ занимал деньги у своих сослуживцев чтобы дать взятку. Как низко пал чиновник и какой? ФСБ собирает деньги на взятки. Дурдом в квадрате. А на самом деле позор на всю страну.

Депутат Госдумы А.Макаров говорит, что в России 82 миллиона трудоспособного населения, а налоги платят всего 52 миллиона. А чем заняты 30 миллионов человек трудоспособного возраста? Глава комитета по бюджету рассказал всему народу о том, что правительство не может найти 30 миллионов человек, но ведь они есть и как - то живут. Почему этим вопросом никто не занимается и почему министры получают миллионные зарплаты ни за что. Они же ничего не делают. 30 миллионов не работают и не платят налоги. За них по распоряжению президента и правительства вдвойне платим мы. Руководители страны кидают деньги направо и налево без всякого сожаления. У премьера 10 заместителей, у министра сельского хозяйства 8 замов. В какой ещё стране такое возможно? У каждого кабинет, секретарь, техника, автомобиль с водителем и льготы самому заму и его домочадцам. Помните в 2004 году президент подписал закон о "Гражданской службе". В ЦБ работают 14 чиновников, которые осуществляют деятельность банка, их месячная зарплата составляет 508,61 миллионов рублей. Полмиллиарда 14 человек. Неплохо устроились.

Сказать что наши чиновники все без исключения дебилы не имею права. Они ведь себя не забывают, но в народ выдают такое, что волей или неволей приходится думать, что они идиоты, которые просто издеваются над народом. Например, заместитель министра труда и социальной защиты А.Пудов говорит, что когда будет принят закон о повышении пенсионного возраста станет возможным начислят страховую пенсию из расчёта 40 % от среднего заработка. А какова средняя зарплата? В Москве одна, в Никольске совершенно другая. По стране примерно 36 тысяч. Пенсионер будет получать около 15 тысяч рублей. А какова пенсия будет у самого Пудова? И когда это будет? Такой пенсии нет ни в одной цивилизованной стране мира. И что Пудов нормальный чиновник, как и его начальник? Себе всё, народу ничего.

Страна от не компетенции власти пошла в разнос. Каждый творит то на что хватает его фантазии. И только народ власть держит в ежовых рукавицах. Росгвардия для чего создана? А в стране действительно творится хаос. В родной нашей столице на днях три сестры зарезали отца. Да он был не подарок, а где участковый, старший по дому, где социальная служба? В стране полный хаос. И весь беспредел идёт из Москвы. Создали гигантский город - рассадник преступности и разврата. На 20 % увеличилось количество инфицированных. Власть плодит больных не только стрессовым состоянием населения, но и отсутствием идеологии, хоть какой то дисциплины в государстве. По этому поводу хорошо пишет настоящий фронтовик и патриот Родины В. Бушин. "Чтобы сейчас выжить в Росс, ты должен быть постоянно начеку, всегда напряжён. Это выводит людей из себя, порождает ощущение собственного ничтожества, бесправия, безысходности, приводит к стрессам и психозам. И если такая жизнь в стране не где - то местами, а повсеместно, то можно ли удивляться, что, по данным центра им. Сербдского, с 1990 года по 2010 год покончили с собой 800 тысяч человек. Это российская армия без офицерского и генеральского составов. И ведь суицид в стране продолжается. Особенно меня поразил следующий монолог писателя. "И ты, щучий сын, ещё смеешь при этом на глазах всей державы хвастаться и кривляться, паясничать и фиглярствовать... То он явится на телеэкранах полуголым - смотри, народ возлюбленный, какие я бицепсы накачал на галерах; то нырнёт в море и с первого нырка вытащит две амфоры времён А.Македонского; то лобзание во этой щуки покажет в надежде, что мы забудем о только что сгоревшем "Протоне" ценою в несколько миллиардов". Не перевелись на Руси люди, которые видят человека насквозь и пишут в назидание потомкам.

Возможно президент отложит пенсионную реформу, но это не решает всей проблемы для пенсионеров и не только. Многие пенсионеры получая нищенскую пенсии и помогают внукам, кому на учёбу, а кому и просто на жизнь, даже если внук работает. Зарплата нищенская и такие же пенсии. Референдум ЦИК отменил, все остались при своих интересах. Чиновники и их друзья живут в своё удовольствие, а народ вымирает.

Думай не думай, а коллектива даже среди нищего народа в стране нет. А в одиночку никому ещё решить свою проблему не удавалось. Тем более создана Росгвардия где тоже воруют.