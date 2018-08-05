Проблемы соединения левого движения с рабочим классом

Автор этих строк не собирается рвать на себе «рабочую рубаху». Ленин, к примеру, не крутил гайки сутками, но его вклад в дело трудящихся неоценим. Но все же неплохо, когда и рабочий опыт имеется. И автор был и грузчиком, и слесарем, и оператором нефтехимической установки в этом смысле; и даже пришлось покрутиться экскаваторщиком в один экстремальный период. Но более того: он и живет в городе с крупным нефтеперерабатывающим и электрохимическим производством, не говоря уже о прочем производстве типа РМЗ – поэтому представляет хоть так, хоть этак, что такое российский рабочий класс.

Следовательно, оный может и предположить вполне резонно, и что, очевидно, взаимосвязано - почему левое движение России барахтается во младенчестве до сих пор. Но учтите: текст ниже будет нелицеприятным для некоторых ушей. То бишь, часть российских «левых» не способна к самокритике чуть ли ни на генном уровне (но без которой развиваться невозможно). Мол, когда капитализм нуждается в коренных изменениях – это веление времени. А когда Советский Союз должен был перекинуть ружье с одного плеча на другое по всем законам диалектического развития – это, видите ли, покушение на идеалы. Ну что ж, давайте и разберемся, где покушение - а где именно законы развития.

***

Настоящий рабочий терпеть не может, когда с ним сюсюкают и держат за дурака. К примеру, появляется этакий «красный» неофит; и начинает уговаривать, что социализм будет предоставлен на блюдечке с голубой каемочкой, стоит только поддержать его скромную, но выдающуюся личность.

Но рабочий не болван. Он не верит в чудеса. Он спрашивает – а на каком объективном основании, кроме индивидуалистических хотелок? К примеру, по какой причине рухнул Советский Союз?.. Как поднять производительность труда, чтобы быть на уровне «Тойота» и «Сименс» ?.. Какие отношения будут с деревней, чтобы потребительский рынок не подыхал, как в оные годы?.. Как избавиться от номенклатурной бюрократии?..

Но в том-то и дело, что подобный неофит оказывается глубоко вульгарным по сути. На уровне этакой сплетницы. То бишь - предатели кругом. В каждом темном углу по парочке предателей. Вот и вся недолга. Поэтому ничего СТРУКТУРНОГО не предлагает! А все дело, оказывается, только в субъективном факторе. Надо лишь поменять Пупкина на Попкина (Попкин, сами понимаете, кто) – и будут всем ладушки. А остальное или в полном тумане; или можно скопировать с прошлого Союза хоть в буквальном смысле. И, разумеется, профессиональный рабочий теряет интерес к сему инфантилизму практически мгновенно. А наш «левый» ни то что не задумывается над этим; а хуже того, начинает брюзжать, что народец попался, видите ли, не тот. Не хочет его, - столь милого, доброго и страждущего о нуждах народа, - нести на руках в чертоги власти. И так длится уже двадцать пять лет.

Но коль народ чихать хотел на подобные речи уже четверть века, – значит, проблема в самих «левых». Только так и никак иначе. И еще раз: не надо жалеть рабочего в стиле горьковского Луки и обещать райские кущи чудесным образом. А надо говорить прямо: МЫ ПЕРЕБОРЩИЛИ С ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЕЙ В УЩЕРБ КООПЕРАЦИИ. А ведь одно без другого исчезает рано или поздно. Но что и произошло в связи с крушением Союза! Вот где собака зарыта. Вот такой суровый, но честный разговор и будет настоящей связью с российскими трудящимися.

***

Никто не говорит, что деревня не развивалась в советские годы. Но дело именно в постепенном накапливании дисбаланса. Говоря образно, но верно, если «дворник» автомобиля ходит влево все менее и менее, но застревает на правой стороне все более и более – то лобовое стекло не очищается от дождя. Приходится остановиться.

Что мы и получили с крахом Союза, если говорить уже прямо. Развитие деревни не отвечало потребностям развития города особенно к восьмидесятым прошлого века. Нагляднейшая иллюстрация была в палестинах автора. Мало того, что белково-витаминный комбинат строился без особой нужды, так как полезность подобного концентрата была (и остается) весьма сомнительной – так дошло вообще до маразма, когда рабочих рук для него просто-напросто не было. Ну, какой самый дурной капиталист дошел бы до этого?!.. Да никакой! А валовому хозяйству «развитого социализма» было абсолютно начхать, лишь бы освоить фонды. А когда построили, спохватились. Близлежащие деревни вымерли уже годы назад, так как молодые разъехались по городам; жилье, как обычно, не предполагалось по «остаточному принципу»; а старики со старухами, разумеется, не в счет. И это лишь капля в море в связи с вышеозначенным дисбалансом.

То есть, одна и голая «диктатура пролетариата» не существует в природе! Вот «диктатура рабочих и крестьян» - это единственный и правильный ответ. Да, крестьяне ныне могут быть хоть агропромышленными кооператорами, хоть высокоразвитыми арендаторами и так далее и тому подобное; поэтому термин «крестьянин» применяется в смысле диалектики умственного и физического труда, города и деревни - но коренной сути дела это не меняет никоим образом! ЕСЛИ РУШИТСЯ СОЮЗ РАБОЧЕГО С КРЕСТЬЯНИНОМ – ТОГДА ПОБЕДА КАПИТАЛИЗМА НЕОТВРАТИМА.

И то, что народ бежал в город из деревни всяческими путями весь двадцатый век, настолько очевидно – что автор не будет утруждать внимание читателя экономическими цифрами и фактами. То есть, происходило не столько параллельное развитие города и деревни за счет интенсификации, когда и последняя становилась бы этакой социалистической Швейцарией – а была именно экстенсивная перекачка в растущие города из умирающих деревень в подавляющей массе. Еще раз стоит отметить, что это настолько очевидно для автора, что нет ни малейшего желания доказывать, что дважды два четыре. Кто не согласен с таким выводом в статистическом и экономическом плане, цепляясь за исключения типа колхозов-миллионщиков и так далее – да к черту. Подобные могут не читать далее. А вот что гораздо интереснее, как такой режим поддерживался политически.

И здесь автор гнет свою линию снова и снова; но, во-первых, которая будет изложена гораздо подробнее; и во-вторых, и главное, как все это применимо к сегодняшнему моменту.

Но стоит повторить, что вышеозначенная перекачка держалась на сверхцентрализме, который, в свою очередь, был возможен «благодаря» отсутствию фабзавкомов и советской выборности в трудовых коллективах. Ведь самое главное – выборы в государственные органы – держалось на партии, в которой и хозяйничали «индустриалы» на базе подавляющего членства рабочих особенно крупных предприятий. И единственный мощный механизм, который мог бы этому противостоять – резкое усиление внепартийных выборных каналов в виде советской демократии, когда трудовые коллективы средних и мелких заводов, более связанных с «землей», получали бы на базе фабзавкомов этакую свою «партию»; говоря коротко и образно, но тем не менее абсолютно верно.

И, кстати, надо сразу предупредить, что из вышесказанного не надо делать логическую диверсию путем увеличения тезиса. К примеру, человек говорит лишь об усилении дисциплины – а ему навешивают тоталитаризм. Или, наоборот, человек говорит лишь об усилении демократии, ничуть не сомневаясь в полезности централизма – а его фальсифицируют путем навешивания ярлыков анархии. Так и здесь: могут мигом появиться обвинения, что автор против индустриализации вообще; против ведущей роли пролетарской партии; против централизма в управлении и так далее. Но это именно логическая диверсия, так как автор говорит лишь о ПЕРЕКОСЕ! О постепенном накапливании дисбаланса! Когда кооперация не поспевает за индустриализацией все более и более, разрывая единый агропромышленный механизм. И убивая, тем самым, самою индустриализацию по отсутствию спроса, качественного сырья и комплектующих, полуфабрикатов, продовольствия и так далее и тому подобное. И кто заботится об индустриализации на самом деле в таком случае – это еще надо посмотреть.

И вся беда в том, что большинство российских «левых» убеждено до сих пор, и доказывает это с пеной у рта; что, то ли Хрущев, то ли Косыгин «обуржуазили» советскую экономику и политику. Но в том-то и дело – что все ровно наоборот!

После ВОВ, в крайнем случае после смерти Сталина, как крайнего и вынужденного развития индустрии, преимущественно военной – надо было делать резкий поворот в сторону подъёма кооперации с соответствующими экономическими и политическими механизмами (фабзавкомами), чтобы сбалансировать общество и обеспечить поступательный ход вещей. То есть, на более высоком уровне, но надо было повторить ленинский маневр НЭПа после «военного коммунизма» (на более высоком уровне и, следовательно, с более прогрессивной спецификой, но тем не менее). В таком случае мы бы проиграли копейку в виде кратковременного периода чуть низших темпов индустриализации; но выиграли бы рубль в смысле стабильного дальнейшего развития; и о крушении Советского Союза даже речи бы не шло. Но ни Хрущев, ни «косыгинская реформа» не сделали этого НИКОИМ ОБРАЗОМ! «Валовый» сталинский принцип в экономике и сверхцентрализм в политике не были тронуты НИКОИМ ОБРАЗОМ! Все базовые основы бюрократической номенклатурщины и чрезмерного обеспечения ВПК и армии не трогались НИКОИМ ОБРАЗОМ! (Опять-таки, не надо логических диверсий и здесь. Автор не отрицает огромную важность национальной безопасности – но и принцип разумной достаточности никто не отменял.) Поэтому и выиграли копейку в два-три десятилетия, доедая последние людские ресурсы деревни на экстенсивной основе – но проиграли ВСЕ в итоге!

Следовательно, становится ясно, что надо делать сейчас. А надо восстанавливать союз рабочего класса и крестьянства. Только так и никак иначе. Поэтому надо ударить в самое больное место капитализма, а уж российского тем более – в дичайшее положение деревни. Потому что, если это положение исправлять в историческом плане с соответствующим ростом спроса на городскую продукцию – будет работа и для рабочего класса. Профессиональные рабочие поймут это моментально и прекраснейшим образом, и поддержат такую политику всецело. Будет очевидно, что в случае роста деревни и соответствующего спроса вся экономика закрутится вновь на больших скоростях. То есть, как индустриализация потащила за собой развитие деревни в прошлом веке на определенный период – так и развитие кооперации потащит за собой развитие города в нынешнем. В этом и заключается диалектическое развитие общества путем «перекладывания ружья с одного плеча на другое»; или в виде вышеупомянутой нормальной работы «дворника». Так устроен весь мир на основе отрицания отрицания – природа, общество, мышление.

А что наиболее близко к деревне?.. Регионы, и особенно муниципалитеты. Решая муниципальные проблемы насчет внегородских территорий и сельских поселений с соответствующей агропромышленной экономикой, волей-неволей затрагиваются все нервы жизни – финансы-налоги, землеустройство и жилье, вода и тепло, инфраструктура, образование и медицина, подряды и заказы, занятость и социальное обеспечение - короче, ВСЕ, что важно для человека. То есть, и в чем вся соль нынешнего момента - потянув за ниточку подъема деревни – вы вновь обретете доверие и рабочего класса, не говоря уже о крестьянах. Авторитет левого движения поднимется в глазах трудящихся вновь. Поэтому агитация за создание советских муниципалитетов с соответствующей демократической собственностью на базе фабзавкомов найдет самый горячий отклик у населения. Самый живой и горячий - как назревшая конкуренция по отношению к местным монопольным князькам и гарантия от повторения прошлого.

К примеру, вот сейчас многие левые увлечены борьбой с пенсионной аферой. Но автор убежден, что только такая кампания – без связи с проблемами нищей деревни и задыхающегося без спроса города, то есть без связи с проблемами развития всей страны – выдохнется, и достаточно быстро. Казалось бы, где одно, а где другое. Ан нет.

Режим будет ломать «пенсионный» протест через коленку простейшим и мощным макаром – а что предлагается взамен?!.. Вы, протестанты, собственно, что хотите?!.. Если хотите оставить все как есть – то вот вам расклады, что пенсионный фонд и бюджет накроется медным тазом. Если хотите взять деньги у богатых – то мы не позволим. А если захотите убрать нынешний режим вообще – то что взамен?!.. Пока проглядывается лишь возвращение в буквально прошлый Советский Союз. Вы это хотите?.. Ах, сомнительно?!.. Тогда пошли вы со своим протестом нах… и делайте, что говорят. Ну и народ побузит-побузит – и «сдохнет». Протест без альтернативы – пар в свисток.

Но будет совсем другой расклад – и власти дадут полный назад и в вопросе пенсий – если появится АЛЬТЕРНАТИВА. Да, верно; чихать мы хотели на весь нынешний режим, скажут трудящиеся – потому что создадим более лучший Советский Союз на базе сбалансированности между деревней и городом, кооперацией и индустриализацией. Для этого мы уже сейчас можем создавать советские муниципалитеты с соответствующей демократической собственностью на базе фабзавкомов - а что уж говорить, когда мы уберем путинский режим совсем! Тогда мы построим вообще новый и более лучший, более демократический, более прогрессивный Советский Союз. Потому что власть фабзавкомов, в частности, уничтожит рудименты прошлого бюрократического централизма – и вместо этого будет подлинный демократический централизм с соответствующим гигантским социально-экономическим развитием.

***

Российский рабочий класс не поддерживает левое движение в его нынешнем виде по простейшей причине – он не хочет возвращаться в буквально прошлый Советский Союз. Менять шило на мыло никакого толку. Но ничего нового, кроме такого возвращения - нынешние «левые» предложить не могут (за исключением автора этих строк и сочувствующих, выходит).

И подобные «левые» могут рабочему хоть всю задницу вылизать «диктатурой пролетариата» - ему пофиг, потому что он, как трудовой человек, понимает, что без дружбы с крестьянином ничего не получится. Он, как трудовой человек, понимает, что можно говорить лишь о диктатуре рабочего и сельского труженика с соответствующим уважением к последнему. А такого уважения в прошлом Союзе было недостаточно. ЯВНО НЕДОСТАТОЧНО. Практически, если уж совсем положить руку на сердце – весь Советский Союз работал только на ВПК. Но так можно жить год, два, три – но не семьдесят лет. Что и было доказано мордой об стол.

Поэтому нынешнее левое движение не выросло из детских штанишек этакого «сверхреволюционного» покроя до сих пор. Всякие там свинокомплексы, потребительские рынки, проблемы муниципалитетов, как наиболее близкие к народу, и предложение фабзавкомов как успешная конкуренция с местными монополистами отсюда – фи, какая мелочь. Нам некогда – мы решаем «мировые проблемы».

Итого! Если нет гарантии от возвращения в буквальное советское прошлое в виде идеологии уважения к крестьянину и советской демократии в виде фабзавкомов на этой почве – то и нет союза современного рабочего класса со вчерашним по сути «левым» движением. Еще раз: где самое главное – гарантия от возвращения в буквальное советское прошлое?!.. Если такой гарантии нет; если такой идеологии нет – то пусть «левые» идут лесом. Так что надо решать, и давным-давно: где покушение на идеалы - а где суровая необходимость диалектического отрицания.