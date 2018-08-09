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Московский листок

Самое последнее для главы государства - считать себя умнее всех

Опубликовано 09.08.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

кпрф референдум цик
Самое последнее для главы государства - считать себя умнее всех

Вчера зампред ЦК КПРФ И. Мельников, которого я знаю еще со времен восстания на крейсере «Очаков», сделал сенсационное заявление. Наша партия, горделиво оповестил он в Твиттере, «сделала большой шаг к проведению юридически полноценного референдума о пенсионном возрасте».

Вы помните: первую формулировку нацлидер через свою послушницу Эллу Памфилову забодал, теперь состряпали другую.

Эх, Иван Иванович! Вы же профессор, первый вице-спикер Госдумы. Шестирежды ее депутат. Не чета нам - «приводным ремням».

Ну, какой может быть референдум под прикрытием неконституционного ЦИКа - ручной домашней конторы гаранта, которой он платит министерские оклады?!

Итог этого «плебисцита», если он будет назначен, я вам предскажу заранее: вы проиграете. Не потому что наш многострадальный народ в одночасье сойдет с ума и проголосует за введение крепостного права.

А потому, что планида у зюгановской КПРФ такая - проигрывать «хозяину Кремля» все, что он от нее потребует. Иначе давно бы ее прихлопнул. 

Но главное: бабушка-завхоз неконституционного ЦИКа может оглашать только те цифры, которые ей продиктует лично товарищ.

Какой может быть референдум, если ст. 55 Конституции прямо предписывает Кремлю, Кабмину и Госдуме: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». И все ведь, Иван Иванович.

Мне ли вам объяснять, что абсолютно беспричинное и грабительское повышение пенсионного возраста - это как раз и есть отмена, попрание и умаление наших гражданских прав и свобод?

Про Конституционный суд тихо помолчим. Еще в ноябре 2011 г. депутат фракции КПРФ Нина Останина в Открытом письме главе КС В.Зорькину высказала очень серьезное опасение. Его постоянное соглашательство с режимом может привести к тому, что он войдет в историю постсоветской России как «похоронщик Конституционного суда» (https://kprf.ru/dep/99258.html).

Женское чутье Нину Александровну не обмануло: так и случилось. А когда-то он смело отрешал Ельцина от должности...

Мистер Путин несет явную околесицу, когда уверяет, будто в России повысилась продолжительность жизни. А если и так, что из того?

Где, в каком законе написано, что после этого радостного события надо по требованиям олигархов поднимать пенсионный возраст, то есть фактически вводить крепостное право? Нигде и ни в каком.

Во-вторых, это примитивная ложь, недостойная главы государства. С чего она может увеличиться после антиконституционного введения платной медицины в 2011 году? После рукотворного праволиберального кризиса, беспрестанное падение доходов населения и рост нищеты и дороговизны лекарств?

Если она у вас «увеличилась», г-н Путин - докажите. Продемонстрируйте с помощью мультфильмов, как вы это умеете, в каких республиках и областях, за счет чего, среди каких слоев населения?

Орденоносная Брянщина с губернатором-миллиардером Богомазом - моя вторая родина. Она уже много лет стабильно вымирает. Если в советском 1990-м в ней проживало почти 1,5 млн.душ, то в антисоветском 2018-м - на 250 тыс. меньше. Это по данным Росстата, который все привирает в пользу Кремля.

Самое последнее для главы государства - считать себя умнее всех, а население - глупыми холопами. Тем более, не владея Интернетом, у которого «все ходы записаны».

Вот почему «главный мафиози Кремля» так неуклюже отбивался от напоминаний СМИ и соцсетей о том, что 27 сентября 2005 г. во время «прямой линии» с народом его шеф обещал не повышать пенсионный возраст. «Пока я президент, такого решения принято не будет», - твердо пообещал он на всю страну, весь мир и всю Вселенную (http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23190).

Что вещал Песков? Так это, мол, когда было?.. Видите, как они мудро нами руководят 20 лет? Сначала довели экономику страны до ручки, а 75% населения до крайней нищеты и бедности, а теперь говорят: «А давайте проведем референдум?».

Так они любой референдум «выиграют». Хоть о строительстве концлагерей и газовых камер для несогласных, хоть о «праве сеньора» для олигархов, губернаторов и мэров.

Поскольку вранье - имманентное и главное качество «кремлевских небожителей», напомним: нет у правительства никакой «прерогативы» регулировать пенсионные отношения и возрасты.

Конституция страны не наделяет Кабмин таким правом. Закон о правительстве РФ - тоже. В нем даже слов и выражений таких нет.

То, что сегодня декоративно-кукольный премьер Медведев и его министры по-бандитски вытворяют, состряпав и проталкивая закон о повышении пенсионного возраста - чистая уголовщина, если приглядеться (ст.365 УК, до 5 лет).

Вот об этом и нужно бить тревогу, дорогой Иван Иванович. 



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Всего комментариев к статье: 1
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Путина - в оставку
А. Головенко, автор статьи написал 09.08.2018 01:30
Как говорил небезызвестный товарищ Саахов из "Кавказской пленницы", у меня сегодня только два пути...
Либо Путин разгоняет Думу, либо отправляет правительство в отставку. Раньше 90% населения его просто презирали, теперь уже тихо ненавидят (оценочное суждение)
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