Наши прогнозы полностью оправдались: за горячечно-натужным «триумфом» в виде 76-ти нарисованных процентов 18 марта, за пиром во время чумы в виде футболо-мундиали лета-2018 наступило время разрушения всего режима «стабильности». По причине только его собственного идиотизма в управлении все складывается, как карточный домик.

Вторая перестройка – вот она, уже в дверном проеме…

КРАХ

Кремль столкнулся с настоящими «тисками»: резкое нарастание внутреннего недовольства внутри страны – и с очень опасным для него нарастанием американских экономических санкций. Которые грозят снести экономическую опору расейской «илитки» (ей всегда было наплевать на внутренний рынок, ее совокупное ООО «Газнефть» интересовалось только иностранными рынками сбыта и потоком валюты с них). Перспектива запрета на долларовые переводы и операции для Семибанкирщины РФ – удар именно по главной кормушке правящего бомонда.

Виноват в сем Кремль исключительно сам. Выпендриваться и корчить из себя «полюс силы», разжигая Холодную войну-2, он начал с Мюнхенской речи-2007. Но вот позабыл о том, что для противостояния с Западом нужно построить:

- промышленную, диверсифицированную, наукоемкую экономику, не зависящую от колебаний цен на сырье;

- независимую кредитно-финансовую систему;

- дееспособный госаппарат, очищенный от коррупции, казнокрадства и некомпететности;

- здоровое внутреннее устройство, с самоуправлением и полноценной судебной властью.

Ничего этого нет сегодня и в помине. Оттого санкции США уподобились удару снаряда в беззащитный жирный бок Кремля. Оттого само нынешнее «великодержавие» (как метко заметил И.Стрелков) уподобилось попытке плавания в бурном море на банном тазике. Сама неуклюжая потуга выстроить «новое великодержавие» из человеческого дерьма 90-х, лишь покрыв его золотой краской и пришпандорив к нему новопроизведенные ракеты с ядерными боеголовками, просто не могла завершиться иначе.

Ваши ракеты и торпеды никогда не будут запущены по США, граждане «илита». Как не сорвались они со стартовых позиций в СССР 1989-1991 годов. РФ ломают через колено с помощью экономики, лишь усиливая западными санкциями экономическое дуроломство самой «илитки» РФ. Ракеты здесь не помогут. Мало того, политика ускоренного вооружения на порочном (сырьевом) экономическом базисе есть ускорение истощения РФ. Как и Сирийская авантюра.

Экономикой надо было много лет заниматься, «илита», работать и строить. А не болтать и не производить терабайты пустой пропаганды. Ну, а теперь поздно. Слишком поздно. Процесс пошел, аки цепная самоподдерживающаяся реакция. Никому не интересны ваши словесные выкрутасы по «делу Скрипалей». Ибо ваша пропаганда за границы РФ не выходит.

Зато вы получили еще одну проблему: на стороне Кремля оказались самые пассивные из низов, которые никогда ничего не предпримут. А вот самые активные части социума РФ оказались в стане озлобленных и раздраженных властью. Нехорошее, надо сказать, явление!

ИЗ СПАСИТЕЛЕЙ – В ПРОБЛЕМЫ

Еще один качественный сдвиг: Владимир Путин для «элиты» РФ из спасителя и защитника превратился в проблему.

Много лет бомонд РФ считал: чтобы сохранить награбленное в 90-е, нам нужен президент, который сможет умело укрощать и пасти низы. Пусть он изобразит для черни «возрождение Советского Союза», державности и духовности. А мы, пользуясь этим, продолжим жить по-прежнему, жируя и относя награбленное на благословенный, удобный для жизни Запад. И деток своих там устраивать продолжим.

Сегодня эта схема разрушена. Теперь «илитка» получила от Запада отлуп, нарушение своей «дольче вита» и четкий намек: вы отвечаете за Путина. Покуда он – в Кремле, ничего не вернется, вы сами превратитесь в изгоев, раздеваемых конфискациями и заморозками активов.

То есть, из-под ног ВВП выбивается его главная социальная опора – «элита» РФ. Ибо в ней даже «православные генералы» силовых структур ведут транзакции в валюте. Ибо те взятки, что вымогают силовики и тот бизнес, что они отбирают у других, все равно связаны и с долларовыми счетами в банках, с офшоррами, с покупкой заграничной недвижимости. Ну, награбили полковники захарченки и генералы дрымановы миллиарды. Они что, на них русские машиностроительные заводы поднимают? Отечественные менло-парки и кремниевые долины? Нет, конечно – они и это на Запад норовят отогнать. Им хочется ездить в западных «умных» авто, носить на руках золотые «ролексы» и иметь доступ к западной хайтек-медицине. А не у попов молитвой исцеляться. И не костюмы с «Большевички» носить. А своих часов Эрэфия уже не делает: собственные часовые заводы успешно добили уже не при Ельцине.

Разрушение социальной базы Кремля пошло полным ходом. Переходить в режим работы «осажденная крепость», терпеть лишения и работать на страну? Этого «илитка» и не умеет, и не хочет. Момент потому настает архикритический.

ТУРБОКРИЗИС

Как и предсказывал Максим Калашников, разрушение гнилой «вертикали» и нарастание краха пойдет стремительно. Да, еще вчера все казалось незыблемым и вечным, а завтра – башня заваливается. Закручивание гаек и попытка имитировать массовые репрессии 1937 года – лишь ускорит разрушение. Пришел турбокризис. Когда внешние санкции накладываются на погромные метания самой «элиты» РФ.

«Илитка» предпочла бы идти по линии наименьших усилий. Ей-то наплевать на какой-то там патриотизм. Ей главное – сладкую жизнь сохранить и вернуть все в «докрымские» времена. То есть – сменить главу государства на ту фигуру, что поклонится Западу, уйдет из Донбасса, отдаст Крым. Лишений и борьбы «илитка» не желает. Нам, дескать, важнее своих собачек в самолетах возить, да во дворцах жить, да власть сохранить…

«Илитка» сейчас сильнее всех заинтересована в варианте «Второй Горбачев».

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА: ОПАСНЕЙШИЙ МОМЕНТ

Просто ничего не менять и отсиживаться, ожидая чуда, уже не получится. Чтобы противостоять санкциям и преодолевать внутренний кризис, нынешнее правительство и головка ЦБ РФ не годятся. Более того, они сами – фактор крушения. Ускорители кризиса.

Надо их менять? Но это – опаснейший момент для Кремля. Не зря он упорно, вопреки всему, сохраняет Медведева в премьерах. Потому что смена правительства будет означать кризис, точку ветвления. Возможных-то вариантов – немного.

Вариант первый. На место Медведева ставится отмороженный системный либерал. Тогда крах экономики и внутренний кризис не просто продолжаются – они идут в разгон. При том, что новый премьер будет давить, требуя замирения с Западом любой ценою.

Вариант второй. Медведева меняют на отмороженного «силовика». Поскольку экономикой они заниматься не умеют и во всем полагаются на сислибов, при таком «сильном премьере» курс продолжают определять все те же монетаристы. Разве что силовая часть в администрации принимается пилить и откатывать с утроенными темпами. Исход – все тот же. Завал экономики, невозможность обеспечить нормальное финансирование силовых структур, вынужденное ползание на коленях перед Западом.

Вариант третий. Премьером со своей командой становится практик, умный капитан реального сектора. Да хоть тот же Грудинин. Но он (и его команда таких же людей) моментально, пытаясь что-то сделать, вступают в конфликт с отмороженными монетаристами из ЦБ РФ. С Кремлем, не желающим применять протекционизм. С ближайшим окружением президента, привыкшим хорошо «отрезать от пирога».

Такой клинч тоже означает нарастание кризиса в экономике и управлении. И не факт, что Кремль поможет такому правительству устранением «ближнего круга» и сменой руководства Центробанка. Скорее, это «правительство Примакова-2» отправится в отставку – и все вернется к первым двум вариантам.

Тогда перестройка-2 развернется во всю ширь. Неся конец и власти, и РФ.

СУДЬБОНОСНЫЙ ВОПРОС

Потому события в РФ приняли уже необратимый характер. Великие потрясения теперь неизбежны. Никакие послания и прямые линии не остановят развитие «цепной реакции», любые метания неизлечимо больной власти лишь ускорят кризис. Любые попытки отвлечь внимание социума на очередную внешнюю войну – это ускоренный подрыв хилой экономики, налоговое удушение последних живых предприятий, новый вал разящих санкций Запада.

Встает судьбоносный вопрос: найдется ли в критический момент в стране реальная, а не липовая Третья сила, и сильный ее вождь? То есть, те, кто сможет предотвратить крах государственности РФ и обеспечить ее лечение? Вывод ее из системного кризиса, переход на рельсы экономики национальной пользы, новой индустриализации, протекционизма.

Прозападные либеральные силы, банкиры и сырьевики, стоящие за вариант «Горбачев-Ельцин-2» свою раскрученную фигуру имеют – Навального. На него работает все, в него деньги вкладывают, он свою сеть по всей РФ смог выстроить.

У представителей отечественной несырьевой индустрии и умного сельского хозяйства аналогичной фигуры нет. Попытка поддерживать нынешний Кремль провалилась: он-то все время наносит удары именно по реальному сектору РФ. Уничтожая как раз тех, кто пытался взывать к монарху.

Другие фигуры? Их не так уж много. Павел Грудинин возложенных на него надежд не оправдал. Его потолок – премьер. Юрий Болдырев, поставив все на КПРФ в конце 2017 года, увы, похоронил себя под обломками проекта «Единый кандидат от патриотической оппозиции». Про старые, молью поеденные куклы-марионетки из «системной оппозиции», даже не заикаюсь. Как мертвецы, повиснув на живых, все провалили, мы видели в ходе президентской кампании начала 2018 года.

Остается всего одна фигура. Одна личность. Прошедшая огонь Славянска. Предпочитающая смерть бесчестию. Способная искать точки соприкосновения между красными и белыми патриотами.

Так что думайте. Сани, знаете ли, готовить надо заранее. И помните, что если РФ распадется и лишится ядерно-ракетных сил, то на обломках останется лишь добыча сырья. А всякая более или менее сложная индустрия погибнет…

От редакции: Присоединяясь к общей оценке ситуации, должны отметить, что персонифицированный выход, который предлагает автор, некоторым образом не соответствует уровню самой оценки.

Следует напомнить, к примеру, ожидаемый конфуз с Грудининым - мы об этом недоразумении с клубничными усами писали. Какой там уровень премьер-министра? Как видим, товарищ не смог выйти даже на уровень кандидата в губернаторы Подмосковья. Потолок карьеры господина - глава Ленинского района Московской области. Впрочем, пока и это этого ему далековато...

Юрий Болдырев проиграл не от того, что слишком сильно заложился на КПРФ, а из-за того, что слил право выдвижения на президентских выборах заведомо проигрышному кандидату. Болдырев мог сыграть на президентских выборах, Грудинин - мог играть только в поддавки...

Есть ли шанс у Игоря Стрелкова возглавить право-левый протест?

Как один из возможного списка политиков первого ряда - вполне. Как единоличный лидер?.. Точки соприкосновения между правыми и левыми - это хорошо, но на какой основе? На основе монархизма?

Иной идеологической платформы Игоря Стрелкова мы не знаем. Возможно, он ее сформулирует, но пока - не знаем. А консолидироваться вокруг личности без очевидных программных и идеологических принципов - извините! Были у нас уже и Ельцин, и Путин. Не правые, не левые, а валенки... Бог троицу любит, конечно, но лучше бы определиться "на берегу". А то менять загадочный "план Путина" на столь же таинственный "план Стрелкова" как-то стремно, извините за жаргонизм.

Да, и насчет "предпочитания смерти бесчестию" - вроде, Игорь Иванович жив пока, слава богу... И Славянск он покинул не на щите. Так что громкие слова пока преждевременны.

Нужно выдвигать целую группу политиков для первого ряда - к примеру, Сергея Удальцова, который тоже ничего бесчествного не совершил. Есть Сергей Шаргунов и Захар Прилепин - есть и кое кто, чьи фамилии называть пока рано, они еще там, на передке.

Сейчас выборы мэра Москвы идут - посмотрим, как себя Вадим Кумин покажет, пока ведет себя неплохо.

Группа всегда лучше - сейчас время такое наступает, без харизматиков, с коллективным разумом по большей части. Да и с одним лидером проще "решить вопрос", подкараулил с девушкой на мосту, как Немцова, и все, нет больше у либералов достойной фигуры...

А вот в группе и произойдет кристаллизация лидера, в реальной борьбе за умы и сердца сограждан. Может, и кто неожиданный выдвинется. Лампасы пока рано раздавать, не это главное.

А.Б.