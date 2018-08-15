Дума, идиоты, несимметричные ответы

Почему я к государству Russia употребляю понятие «загнивший фашизм», а не просто «фашизм»?

Фашизм в начальной стадии базируется на энтузиастах, который несут в душе пусть и порочную, но идею величия народа или государства, поэтому вначале фашизм даёт резкий скачок общественной жизни и техники, что, скажем, видно по улучшению жизни народа и научно-техническим достижениям Германии Гитлера или Италии Муссолини. А затем в фашисты прут тупые и ленивые мерзавцы, чтобы с помощью членства в партии получить ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ то, что они без фашизма получить не способны.

Фашизм Гитлера до этого маразма не успел дойти, а вот более старый фашизм Муссолини - да, успел явить свою гнилость во всей красе.

Что касается Russia, то тут фашисты с самого начала ничего, кроме ограбления СССР и не планировали, почему США, учреждая фашизм для своей колонии Russia, во главу угла поставила убогость самих фюреров. Повторю, фюреров отбирали из числа умственно слаборазвитых. А глупость, само собой, стала обязательным условием членства в партии. Дурак к звёздам не рвётся, дурак ищет, кто бы ему сказал, что ему, дураку, делать - на какую кнопку нажать.

Теперь вопрос: могут ли «все» быть идиотами?

Если речь идёт о случайно собранном коллективе людей, то это невозможно. В случайно собранном коллективе (городе, селе, крупной фирме) распределение людей по умственному развитию свободно, и в таком коллективе не могут существовать только идиоты. Мало того, если даже собрать в такие коллективы только идиотов, то ведь идиоты не способны справиться с обеспечением ответственности, лежащей на этом коллективе (скажем, с выращиванием урожая или производством товара), соответственно, коллектив из идиотов погибнет. Это понятно.

Другое дело, если у этого коллектива нет ответственности - если это коллектив паразитов, и если в такой коллектив идиотов подбирают специально.

Вот теперь плавно перейдём к Думе, депутаты которой сидят на шее народа и не несут ни малейшей ответственности за происходящее в стране. Могут среди депутатов Думы быть умные люди - умные хотя бы до степени, когда человек начинает понимать, что его некомпетентностью в вопросах жизни народа и государства начинают пользоваться мерзавцы?

Скажем, могли депутаты Думы от партий Зюганова, Жириновского и прочих гайдаров быть умнее, чем сами Зюганов, Жириновский и прочие гайдары?

Исключено. Эти фюреры выдавят из партии, тем более, из Думы всех своих конкурентов. Что они и сделали. Так чему удивляться, что сегодня эта толпа кнопкодавов в Думе не просто не хочет, а просто не может, не способна понять происходящее? Подчеркну, эта толпа кнопкодавов не просто не способна быть законодателем, но она даже не способна ПОНЯТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ В СТРАНЕ И МИРЕ.

Посмотрите на этих «депутатов» - они ведь ни на что иное не способны, кроме нажатия на кнопки по команде руководителей. И требование голосовать, подчиняясь партийной дисциплине, - это не требование руководителей фракций - это их не «Путин заставил». Это требование депутатского быдла, это оно хочет голосовать стадом. При таком голосовании этому быдлу самим думать не надо. Вот, что главное!

Отсюда полная интеллектуальная немощность Думы, отсюда её нежелание самой разбираться в государственных вопросах, отсюда её нежелание руководить Россией - нежелание депутатов быть главными в стране, как того требует Конституция.

Ведь по Конституции, по Основному закону России, Дума - главная, а президент и глава правительства ей полностью подчинены. Но Дума во главе исполнительной власти терпит артистов, даже не пытаясь обсуждать то, что эти марионетки делают - депутаты по своему умственному развитию неспособны это сделать и, соответственно, боятся ответственности за собственное решение.

Ещё о том, что в России по Конституции главными являются депутаты. Согласно Конституции депутаты могут, как сочтут нужным, изменить саму Конституции (кроме 1,2 и 9 главы), могут изменить статус и права президента, могут объявить ему импичмент, а он президент депутатам ничего не способен сделать.

Посему за всё мерзкое, что делается в России и против России, вина (ответственность) лежит только на депутатах Думы.

Они это понимают?

К примеру, тут ещё до сих пор не устают гадать о результатах встречи Трампа с кремлёвским артистом в Хельсинки: «Прошедшая встреча российского и американского президентов в Хельсинки стала хитом летнего политического сезона, затмив даже недавний американо-северокорейский саммит. Первый полноценный раунд двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа вызывал самые разнообразные эмоции – от радужных надежд на восстановление механизмов контроля над стратегическими вооружениями до панических страхов по поводу будущего трансатлантических отношений».

Конгрессмены и сенаторы в США за факт этой встречи схватили Трампа за горло, а у нас? У нас депутаты спросили, какого хрена путин делал в Хельсинки?

Что, как пишет этот дебильный журналист, - «надежды вызывал»? И много надежд вызвал?

А ведь по результатам этой встречи и без слов видно то, что именно путин выпросил у Трампа, для Рашки, не так ли? По результатам этой встречи получается, что путин выпросил у Трампа очередные и очень жестокие санкции против народа России, да ещё и по поводу Скрипаля (здесь оскорбляет уже сам повод).

И что исполнительная власть Рашки в ответ на эти санкции?

https://sun1-15.userapi.com/c840728/v840728150/71952/gpZDkeO7oXU.jpg

А что наши кнопкодавы?

А наши кнопкодавы ликуют встрече Трампа с путиным. Ликуют вместе со всеми СМИ.

Это признаки ума депутатов или признаки идиотизма?

Вот давайте представим, что у нас была бы Дума, отвечающая перед народом за результаты своего правления. Эта ответственность депутатов определила бы приход в Думу только умных и служащих только народу депутатов, поскольку вороватые дебилы шарахались бы от реальной ответственности, как от огня.

И давайте представим, как реагировала бы Дума России, а не Рашки, на санкции против России. (Я беру только этот вопрос, не рассматривая ни социальные, ни экономические аспекты).

Смотрите, в деле со Скрипалём отравлена и гражданка России, что туже требует возмущения государства «Россия». Мало этого, мотив преступления (а убийство без мотива нормальным судом не рассматривается) англичанами предложен до крайности убогий - месть. Ну, какая там к чёрту месть предателю, несколько лет сидевшему в тюрьме в России и отданному Великобритании в обмен??

А вот в убийстве Скрипаля по приказу Мэй и Джонсона, мотив бесспорный. Этих предателей России Великобритания обязана содержать, а денег у неё мало. Вот англичане и пытались убить Скрипаля, чтобы не тратиться на его содержание. Это же для англосаксов естественно!

Скажем, когда американцы удирали из Вьетнама, то они не только не вывезли своих вьетнамских агентов, но и списки их оставили коммунистам, чтобы те этих агентов перебили, а США не несли трат по их содержанию в Америке. Так чему удивляться, что Мэй и Джонсон дали приказ отравить Скрипаля?

Но, гады, попутно чуть не убили и гражданку России!!

Посему нормальная Дума тут же начал бы делать то, что делают Великобритания и США вкупе со всей Европой, - сделала бы «симметричный» ответ. То есть приказала бы ФСБ начать расследование покушение на убийство гражданки Скрипаль. А уж ФСБ каждый день выдавала бы доказательства вины ЦРУ и британских спецслужб в этом убийстве. И депутаты потребовали бы от Англии проведения следствия с участием следователей из России, потребовали бы проверки комиссией из России химических лабораторий Великобритании и США не предмет изготовления ими «новичка», и т.д. И в обеспечение этих мер начали бы высылать из России американских и британских дипломатов, требуя, чтобы Великобритания и США публично признались, что это они пытались убить Скрипалей.

Это настоящий симметричный ответ. А «симметричный» ответ «а ля Рашка» - это когда путин едет в Хельсинки Трампа в анус облизать. Или угроза прекратить поставки в штаты ракетных двигателей РД-180, которые уже давно производятся предприятием, проданным американцам.

Ну и настоящий несимметричный ответ тоже выглядит по-другому.

11 сентября 2001 года в США произошла серия террористических актов. Исполнителей этих актов должен был бы определить Конгресс США, и он даже создал было комиссию для этого. Но наиболее активные члены Конгресса и поддерживавшая их пресса получили по почте в конвертах споры сибирской язвы, находившиеся на вооружении армии США. Конгрессменам стало ясно, «кто в США главный», и они тут же приняли версию ЦРУ о том, что на США напали арабы с ножами для резки картона. Подчеркну, эту версию конгрессмены США не проверяли - приняли на веру! Ну, а комиссия Конгресса начала расследовать не кто напал на США, а почему президент Буш не слушал предупреждений ЦРУ нападении арабов. То есть, вопрос о том, кто совершил теракты 11 сентября так и остался без выяснения на уровне законодателей.

Таким образом, Дума России в плане несимметричного ответа должна оказать помощь американскому народу, для чего создать комиссию и изучить вопрос, кто совершил теракты 11 сентября? Для чего, естественно, просить всех в мире, кто что-либо знает об этом, присылать свои показания в Москву. И итог расследования представить миру и Конгрессу США. Итог был бы позором всей политической системы США, который не смогли бы скрыть и мировые СМИ.

Одновременно Дума может оказать помощь американскому народу в плане раскрытия трат средств налогоплательщиков на имитацию полётов к Луне и высадки на неё астронавтов. НАСА отказывается отвечать на сомнения отдельных лиц, поскольку, по мнению НАСА, эти люди дураки и сторонники теории заговоров.

(Как известно, первыми конспирологами и сторонниками теории заговоров были Коперник, Галилео Галилей, Джордано Бруно и другие сомнительные личности, которые утверждали, что святая церковь лжёт, утверждая, что Солнце вращается вокруг Земли. Как ещё в те годы могла говорить с ними святая церковь, как не языком костров не менее святой инквизиции?).

Эти сомнения (доказательства лунной аферы США) нужно собрать, обсудить их специалистами и в Думе, после чего Дума отберёт правомерные вопросы в один список и пошлёт эти вопросы НАСА для ответа. Отказ НАСА отвечать не отдельным лицам, а Думе России, будет более чем убедительным доказательством правоты скептиков. И позором всей государственно системы США.

Вот это и были бы «симметричный» и «несимметричный» ответы. А не бла-бла-бла Захаровой или Димона.