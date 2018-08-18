Шага никакого нет - это прямая обязанность коммунистов

И. Мельников пишет заметку в газете "Правда" под заголовком "КПРФ сделала большой шаг". Речь идёт об инициативе коммунистов провести в стране референдум о предложении правительства увеличить пенсионный возраст. А если власть под различными предлогами отменит референдум или покажут себя другие инициативные группы, которые науськаны властью на коммунистов, и предложат народу фальшивку, то коммунисты так и будут стоять на раскоряку, не закончив шаг? Так уже случалось с коммунистами 15 лет назад.

Ниже другая статья доктора экономических наук О.Черковец под заголовком "Ну вывели...а дальше что?" Речь идёт о выводе миллиардов долларов из американских ценных бумаг. Так и КПРФ сделала шаг, а что дальше? Нужна поддержка народа. Она есть, но на цивилизованную власть. 28 июля состоялась демонстрация и митинг против пенсионной реформы и что? Не было предложено ни одного шага, который бы подействовал на власть. Поговорили тихо, мирно и разошлись. Во многих городах прошли и проходят небольшие митинги по проблеме пенсионной реформы. Но они не представляют никакой опасности власти, даже полиция не вмешивается настолько они мелочны и не опасны.

В этом же номере на двух страницах размещён парламентский фронт партии коммунистов и снимок фракции из 29 депутатов. А где 13 депутатов? Не поместились в камеру или их нет на работе? Большинство красавцы на них можно ещё пахать, они доживут и переживут девяностолетний возраст, что позволит Росстату утверждать, что продолжительность жизни в стране увеличивается. И как обычно лидер партии даёт краткую оценку экономического положения России и других развитых стран. Приведу несколько цитат потому что тираж газеты мизерный и цены кусаются, и в народ тираж не попадает. "С учётом нашей настойчивости Госдума приняла ряд полезных и нужных законов, провела слушания по ЖКХ, рассмотрела крупные программы по селу и исследовала проблему обманутых дольщиков. Мы поддержали изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, чтобы ограничить безудержный рост цен на моторное топливо". И снова приходится задавать дурацкий вопрос, как и задавал профессор, и что дальше? Народу что - то перепало от инициатив коммунистов? Стало хуже. Тарифы растут, цены растут, налоги давят и увеличивается их количество, а тут ещё на пороге санкции, которые могут повысить безработицу. И далее Геннадий Андреевич рассказывает о тех законах, которые были ими предложены на рассмотрение думы. Однако ввиду того, что фракция КПРФ малочисленна и с ней иногда даже не советуются, предложения были отклонены. Работа в холостую, а фактически никакой работы нет, одна говорильня. Зачем говорить и писать о том, что не удалось сделать? Фракция предлагала думе закон о распределении между гражданами России части доходов бюджета от добычи полезных ископаемых и тому подобное. Ну это Геннадий Андреевич загнул. Даже во сне такого предложить нашей власти нельзя. Ранее сам же Геннадий Андреевич говорил в думе и писал в газете, что 18 миллиардов долларов по дороге из Германии исчезли. Кто - то искал и нашёл пропавшие миллиарды? Однако об этом коммунисты больше не вспоминают. А деньги гигантские. Так нашли их или нет? Зачем тратить впустую время и обманывать народ. Бюджет трещит по швам, не хватает денег на нищенские пенсии, а вы распределение от добычи полезных ископаемых. Это же бред ... Не надо дурить народ, он и так попал в рабство. Лидер КПРФ помещает свои мечты на страницу газеты в виде предлагаемых законов, зная заранее, что они будут отклонены. До плинтуса упал авторитет и не только коммунистов. Они все в думе на одну колодку и в этом виноваты мы с вами, граждане России. Спикер вообще говорит об отмене пенсий. Дума превратилась в сумасшедший дом тихо помешанных. По поводу митинга 28 - го июля лидер говорит так: "Люди решительно протестуют против очередного ограбления. Наша борьба продолжается. Будем настойчивы - добьёмся успеха. НАДО решительно и активно готовиться к новому витку протестных акций". Что даёт ваша протестная акция? Ничего, кроме бесполезной говорильни. Так в чём заключается протест народа? То что вышли и поговорили на задворках. А кто строил Красную площадь? Нынешняя власть или Горбачёв с Ельциным? Смотрите что пишет Владимир Бушин: "Отпела ли церковь хоть одну из убитых деревень? Нет памятника. Сейчас на священной Красной площади Путин устраивает увеселения, гулянки, бесовские шабаши". Площадь принадлежит народу и на ней надо проводить митинги и протестные акции. Кремль приватизировал и площадь. Пиаровские парады проводить можно, а народ пусть митингует на задворках. Коммунисты, вы когда нибудь проснётесь? Или ваше положение, как и чиновников затмило разум.

И.Мельников пишет о положении в стране с политической точки зрения. Думали, что после выборов будет заменён премьер. Гадали на кофейной гуще о новом правительстве. Однако не хотели думать. Президент ранее говорил, что он не намерен менять чиновников, тем более на правительстве. Пока они войдут в курс дела пройдёт года два. Однако президент сознательно забыл, что Примаков вошёл в курс дела только за то время пока входил в новый кабинет. Об этом забыли и коммунисты фракции КПРФ. Далее пишет об увеличении налогов, о выводе миллиардов за рубеж. Всё то, что уже давно известно народу. В его повествовании есть интересная фраза. "Несбывшиеся надежды ведут к разочарованию. Разочарование - к возмущению. Но возмущение без идей - тупик". Идеи у коммунистов конечно есть. И снова напрашивается дурацкий вопрос. А что дальше? Кто эти идеи будет превращать в жизнь? Выдвинуть идеи может почти каждый нормальный человек, но вот как их осуществить дано не каждому. 25 лет коммунисты выдвигают идеи, а народ живёт всё хуже и хуже в отличие от депутатов. Ни одна идея не нашла отражения в принятии законов. Возникает и другой вопрос почему? Да потому что коммунисты не предлагают меры по исполнению идей. Ни разу они ничего позитивного не предложили. Они ни разу не обратились напрямую к народу. Создаётся твёрдое убеждение в том, что Геннадий Андреевич боится народа, как и депутаты его фракции. Первый заместитель Председателя КПРФ пишет, что им важно быть услышанными гражданами. Это важно и нам. Но к сожалению вас народ не слышит. Расскажите где и когда вас можно услышать? Вы думаете что говорильня состоявшая 28 - го июля услышана народом? Но главное что вы говорите. Вся ваша говорильня основывается на некоторых терминах: нам надо, мы должны, победа будет за нами. Однако в действительности вам ничего не надо у вас всё есть. Если должны то отдавайте.

В.Кашин - заместитель Председателя ЦК КПРФ пишет: "Рассчитывать на то, что она сама (власть) , без принуждения, повернётся лицом к проблемам общества, не приходится". Что ещё нужно лидеру КПРФ? Его заместитель совершенно справедливо пишет, что без принуждения никакой перемены не будет. И снова вопрос, что делать? На этот самый главный вопрос Геннадий Андреевич не отвечает. Я писал и раньше о том, что не пора ли Г.Зюганову уйти на покой. Вы вешаете лапшу на уши народу, хотя он вас не видит и не слышит. Вы не предложили ни одного проекта смены курса правительства. И надо собирать митинги не против пенсионной реформы, а за отставку правительства. В лучшем случае за отставку президента. Оснований для это предостаточно. Ельцин разворовывал займы и об этом было сказано на заседании думы. Почему президент Путин не потребовал расследования? Почему коммунисты не подготовили митинг и не потребовали принятия законных мер. Фактически вы смирились с преступлением, которое повлияло на всю политическую жизнь в стране. Вы сами говорите, что вор должен сидеть. Вот если бы тогда посадили вора, то коррупции в настоящее время было бы гораздо меньше. И не пришлось бы увеличивать стаж работы будущим пенсионерам. Ваша поддержка политики президента привела народ к нищете.

Д.Новиков - заместитель Г.Зюганова пишет о пенсионной реформе, сравнивая пенсии в других странах. При этом жить дольше люди не стали. Президент говорит, что продолжительность жизни увеличивается и приводит конкретные цифры, а депутат пишет, что это не так. Ведь так говорят президент и депутат не сельские жители и не пастухи. Соберите компетентных учёных и разберитесь. Народу важно знать кто врёт и это будет для коммунистов первым законченным шагом сближения к народу. Вы скажите что это мелочь, что у вас более серьёзные проблемы. Вам надо быть ближе к народу и все ошибки власти даже незначительные доводить до граждан страны. Народ не лезет в большую политику большинство из нас в ней не разбирается. Нам нужны правдивые сведения о жизни внутри страны. Заканчивая статью Д.Новиков от имени КПРФ призывает народ принять участие в акциях протеста 2 и 22 сентября. Добиться разрешения для проведения всероссийского референдума. Предположим, что власть разрешит референдум. Вы уверены, что результат будет на стороне народа? Многие не уверены. После каждых выборов коммунисты пишут о нарушении выборного законодательства и что? Некоторые нарушения власть признаёт, но они на результат не влияют - так отвечает ЦИК. Даже если на референдуме народ проголосует против, то власть найдёт ещё десяток способов ограбить народ. На то и власть. Нужно митинговать и голосовать не против пенсионной реформы, а против президента и премьера. Политику определяет президент надо и голосовать против президента. Только тогда можно менять экономику страны.

Заканчивается в газете парламентский фронт партии коммунистов таблицами голосования за некоторые законы, предложенные коммунистами. Все отклонены депутатами партии "Единая Россия". Они просто не голосуют и точка. Депутаты фракции КПРФ после первых предложенных законов видят, что единороссы их просто игнорируют, значит надо менять тактику, а может и стратегию. Однако снова предлагают такие законы, которые не будет не только приняты, но и рассмотрены. Какая - то игра сознательная в поддавки. Если бы народ видел ваши таблицы, то вы бы совсем потеряли авторитет. Вы же должны понять, что надо что - то менять. А менять надо одно. Импичмент президента. Оснований масса. Оцените исполнение гарантом Конституции раздет 1 действующей Конституции. Нет ни одной статьи которую бы не нарушил президент. Можно вспомнить и прежние "заслуги" президента. В.Илюхин направлял запросы Путину, Устинову по поводу разворовывания займов, но ответа не получил. Так положено президенту? Почему вы оставили это без законной реакции? И таких примеров сотни о которых фракция КПРФ осведомлена, но помалкивает боится нарушить свой покой у народной кормушки. Топчется на месте и этот топот народ не слышит и не видит.