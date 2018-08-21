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Московский листок

Пляшут-пляшут всё по свадьбам наши казаки...

Опубликовано 21.08.2018 автором в разделе комментариев 0

реакция силовигархия реформа пенсионеры казаки пфр
Пляшут-пляшут всё по свадьбам наши казаки...

А вы представьте себе атомный взрыв – и сразу станет ясно, откуда взялась пенсионная реформа. Вспышка взрыва самого была в 1991-м. Электромагнитная и тепловая волны (приватизация, делёж соцсобственности, девальвация) уже прошли, а теперь ожидается и разрушающая. Закономерность её появления такая же, как и предыдущих (дефолта, сгорания советских вкладов и вырастания офисов Сбербанка «из ничего») – режим правит туда, где прав трудящихся всё меньше, а прибылей буржуазии всё больше. И не сомневайтесь, что у буржуев хватит средств и пиара, чтобы переделать некогда гарантировавшую равенство инфраструктуру под свои интересы.

Мы вот иронизируем, а ведь всё гораздо тупее и беспощаднее происходит. Реформа за реформой социалистические завоевания вытесняются. И это не абстракция – это «враг наступает, мы отступаем», рабочий класс пятится. Класс, который массой своей может задушить ничтожное меньшинство правителей – ведёт себя глупее ребёнка. Но в том вина и интеллигенции, которая не видит себя в нём, хотя никуда из него с советских времён не выходила. Рассчитывала на свою хитромудрость – да вот теперь-то никуда из общества услуг (как окрестил его товарищ Сахнин) не выпрыгнешь со словами любимой песенки «остановите самолёт, я слезу». И в официанты тоже не пойдёшь…

Банкротство постсоветского общества, ныне ощущаемое во всех сферах – есть результат длительной деквалификации и концентрации невозобновляемых богатств в руках правящего класса. Все «непрофильные активы» отмирают – сужу по доступной мне сфере, по прессе. Вы давно не были в «Известиях», в самом центре сырьевой империи? Загляните – это миниатюрная схема всей страны, всё сдано и пересдано в субаренду. Как в страшном сне соседствуют на этажах представительства каких-то областей и тур-операторы, спортивное шмотьё и уроки немецкого языка… Это в главном органе, рупоре демократии – по идее, правящей поныне… Но нет – правит класс. Он, напомню, сидит на нефти и газе, и просто не может не через Трубу смотреть и вовне и внутрь страны.

Не в Московской области, а чуть подальше слышал на автобусной остановке я разговор нынешнего пауперствущего рабочего класса. Бухие, с пивными «сиськами», они обсуждали, как хорошо живётся одному их знакомому.

- Всё никак не узнаю у него, чем же он в Газпроме занимается, а он и не говорит. Получает восемьдесят в месяц, живёт один, как ни зайдёт ко мне – вот такущие пачки денег, коньячок, вискачОк, закусончик из «Азбуки»…

- Да им и свадьбы Газпром, и похороны оплачивает, хотят жильё – так кредит с минимальной ставкой…

Я всё ждал – мелькнёт или нет хотя бы искорка классовой ненависти. Нет, болтают с загадочным чувством удовлетворения – что хоть кому-то хорошо. Ну, как о роскоши царей судачило крестьянство с национальной гордостью… Ведь этот избранный, запросто бухающий с одним из них, из вахтовиков – ничем не зарабатывает получаемые денежные знаки! Это доля от продажи всенародного по конституции газа народу же. Он получает то, чего недополучают они, рабочий класс без классового сознания – ибо нечем им пока понимать такие сложности, не разъяснил никто. Они работают по вахте, месяц через месяц – этим уже отказываясь от регулярного заработка, как бы деля его на два, но более того – не имеют ни профсоюзов, ни даже стабильных бригад… Полный произвол буржуазии.

Они удовлетворённо говорили о газпромовце и ждали автобуса, а я воображал, как вместо автобуса оттуда, откуда когда-то пришли французы Наполеона идёт та самая испепеляющая, превращающая в пыль волна, и они не знают даже как от неё спрятаться – вот реформа пройдёт, и ишачить им так ещё пятилетку, а рожи-то уже спитые-кирзовые, а здоровья-то точно не хватит… И свалятся они поодиночке где-то под заборами вилл олигархов – не в силах собраться в сносящую эти заборы силу. А олигархи наберут новых слуг и рабов, и охрану, и вахтовиков...

Однако и Газпром и всё остальное в стране – держится на их руках, класса-атланта по схеме, но не по уму. Разбудить этого колосса – надо! Отчасти это сделала пенсионная реформа. Но, как говорится, поднять подняли – а разбудить забыли.

Помните сказку о потерянном времени? Старичков-детей и детей-старичков – вот именно это сейчас наши злые волшебники сказочного леса и задумали. Чтобы те, кому десятилетиями в СССР продлевали жизнь, выстраивали санатории, здравоохранение, укорачивали рабочий день и неделю – все эти мы в самом широком понимании (выходящем и за границы РФ) оказались во власти старичков, пожелавших омолодиться, но на счёт чужих годов-часов.

А те, кто жил при капитализме, полагая, что за это не придётся платить ранним старением – глупцы, и только. Они уже тогда, дивясь на рост новорусских кошельков, на процесс перекачивания всенародного индустриального богатства в офшоры, в личные состояния, - уже тогда подписались на старение заранее, на пенсионную реформу. А теперь господа-волшебники пришли, как Мефистофель – взять своё. Ведь они – власть, они выбирают курс для всех нас, сколь бы мы ни считали себя от них отдельными и независимыми. Нет – тело общества едино.

И когда вы спокойно читали в предыдущей моей программной статье цифру 70 тысяч (утраченных заводов) – вы тоже присутствовали при грабеже, только изложенном вкратце. Орды безработных давно бродят по территории СССР, рассчитывая только на милость новых хозяев, но с каждым новым набором персонала, буржуй наглеет – набирает силу. Маятник должен докачнуться до края этого правого, абсурдного перераспределения соцсобственности, которая тоже шагнула за пределы РФ, перетекла, так сказать, в монетизированном виде, сбежала. И в итоге – работать-то негде.

Даже в Королёве околоракетный НИИ – секвестируют с сентября, так и сказали в лабораториях, мол, решайте, кто, но половина отправляется в бессрочный отпуск. Оставили дорабатывать бабушек-дедушек до пенсии, а молодые пошли на промыслы… Это б ещё полбеды – был бы план, что изготовлять вместо остановленных проектов. Но вот выясняется что даже стратегически важное – тоже секвестировали. Центр Хруничева, Уралвагонзавод, Владимирский тракторный – ждёт неминуемый локаут, снос, перепрофилирование территорий, хоть силовигархия и оттягивает эту меру. Но деться-то некуда - долги чудовищные, они запутались в своих же буржуйских взаимных счётах.

И вот тут, когда технологический дефолт уже вполне проявляется – приходят государственники. Те, кто никогда у станка не стоял, но почему-то уверен, что сохранение государства – первейший долг любого, даже безработного гражданина. И не важно, что это за государство (отсюда и имя им – «государственники»), важно слушаться его начальство. И пусть это государство-вор, но и вора надо слушаться – так выходит по разумению государственников. Государство-вор смело отрубает годы жизни 90 процентам населения РФ – а государственники аплодируют, а попы и того веселее, успокаивают население, что на такие деньги всё равно не проживёшь – уж лучше сразу в Царствие небесное. Но туда берут лишь друзей государя и государства, эксплуататора и эксплуатации.

Это видно по Москве – в которой стоят ещё опустошённые площади былой индустрии, ещё можно сосчитать рабочие места, утраченные даже в невеликой промзоне между Садовым Кольцом и Третьим – всё это судьбы, причём не только прошлые, но и будущие, обрубленные. Однако правящие и планирующие нашу жизнь либералы даже экскаваторы давно закупают в Корее Южной – дешевле… Зачем загружать производственную цепочку отечества, давать кому-то работу у станков? У нас есть казачкИ, которые красиво поют про Русь, есть плясовой президент – а что ещё-то нужно? Что – самолёты или машины вы ещё тщитесь производить свои, не хуже иностранных?

Кстати, помните, где Путин явил себя готовым на следующий срок? Да-да – на одном из всё же уцелевших из десятков тысяч заводов ГАЗе. Не ждёт ли и его вскоре судьба УВЗ?

«Менеджер дикого поля» - назвал Путина один патриот-публицист в серёдке нулевых. Но не надо забывать что под дичающим, деградирующим, непаханным полем – много нефти и газа, и власти ползающее по поверхности население надо лишь развлекать-отвлекать от того, куда оно влекомо, но никак не трудоустраивать, чтобы оно процессу перекачки крови и лимфы индустрии из России Путинской не мешало просто. Новая национальная идея - Северный поток - 2! А трудяг безработных и безропотных - напоить дешёвым пивасиком, наобещать стабильности и цифровизации – да и качать себе, как раньше.

А когда кончится «стабильность» - ну, нефть и газ? Тогда - прыжок из феодализма в каннибализм.

Но тогда вы их уже тут не увидите, силовигархов и их подручных казачков. Впрочем, на свадьбах своих зарубежных друзей они будут показываться – но вы их не достанете, сил и полномочий не будет… 

Одна дамочка в паблике Левого фронта всё переживала - хорошо ли заплатили австрияки за это турне казарЕ...

Ну, смотрите, какие откормленные - будьте спокойны за отечество, вот ИМ-то кремляди точно хорошо платят! А что дома долгов по зарплате на всю страну уже за три миллиарда, и только за июль 2018 года их стало на 586 миллионов рублей больше, или на 20,9 % - это не должно дамочек беспокоить. Главное - национальная гордость и чтоб казачкИ пели красиво, чтоб дороднее были...

"Наш-то как жрёт, как жрёт!" - шутили мы пятилетку назад, а вот на этом-то теперь без всякой иронии и официальный кремлёвский пиар построен. Богатство страны - по списку Форбс исчисляют.



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