Карточный домик складывается

Готовимся к акциям протеста в сентябре. Теперь уже никто нам не поможет, кроме нас самих!

Наш прогноз 2014 года насчет того, что РФ ждет перестройка-2, полностью оправдывается. Выражение «путинская стабильность» стало издевательской шуткой. Эрэфянская система, составленная из придонной мути, выброшенной наверх событиями 90-х, складывается, словно карточный домик. Попытка поиграть в «великую державу», имея сгнивший от коррупции госаппарат и сырьевую экономику, очень быстро привела к бесславному концу.

Власть отказалась даже от создания видимости какой-то активной политики. Даже официально Кремль просто дрейфует по воле ветра и волн. Ну не считать же адекватным ответом вояж на австрийскую свадьбу! Тучи не просто собрались – из них бьют молнии.

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Стоило нашим «генералам фанерных рейхстагов» объявить о самых грандиозных с 1981 года военных учениях и внезапной проверке боеготовности ВС РФ, как Запад ударил в зубы. Прицельно по расейской «илитке» и ее самому нежному месту. Теперь ее денежки конфискуют в Швейцарии.

«В Швейцарии заморозили деньги россиян. По данным Reuters, Credit Suisse заблокировал около 5 млрд швейцарских франков (чуть более 5 млрд долларов) на связанных с Россией счетах, чтобы избежать попадания под санкции США…»

https://www.bfm.ru/news/392900

«Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, находящийся в Вашингтоне, обвинил президента России Владимира Путина в желании испытать решимость Запада и согласился с лидером США Дональдом Трампом, призвавшим Евросоюз ужесточить санкции против Москвы. Об этом сообщает агентство Вloomberg.

В своем выступлении Хант обратил внимание на американские санкции против России, вступающие в силу 22 августа, и заявил, что ЕС должен последовать этому примеру. Евросоюз не расширил список ограничительных мер против России, напоминает издание…»

https://www.bfm.ru/news/392810

Хотя вскоре от «Креди Суисс» и пришло опровержение, один черт наложение лапы Запада на кошельки расейской «аристократии» - вопрос только времени.

Это уже третий удар Запада: после показательной расправой над «алюминиевым королем» Дерипаской и конфискацией средств у Вексельберга. Как видите, военные учения Кремля совершенно не пугают ни Вашингтон, ни ЕС. Они прекрасно понимают, что Путин никогда не решится на начало ядерной войны. А РФ – никак не СССР и ее танки не грозят дойти до Ла-Манша.

Налицо практически тот же фактор, что и в 1985-м – деморализация правящей «илитки» в Москве, ее усталость от конфликта с Западом. Только теперь, увы, в гораздо более тяжелой форме. Ибо в 1985-м у членов советского Политбюро все-таки не было миллиардных активов в Швейцарии, Западу было нечего замораживать и отбирать. Теперь же само будущее расейской «илитки», будущее ее чад, ее богатства и сама личная свобода – под вопросом.

По убеждению Максима Калашникова, вопрос начала перестройки-2 в РФ – вопрос уже ближайших месяцев. Слишком быстро нарастают события, слишком долго власть не решала проблемы, а складывала их в задрапированную кучу. Куча и порушилась. От тычка в виде санкций США. Очень много параллелей с 1985-м! Вплоть до военных. Тогда глупые вожди КПСС втравили страну в Афганскую войну, где приходилось тратить средства и на собственной боевые действия, и на то, чтобы содержать режим Бабрака Кармаля, строить в Афганистане предприятия и бросать туда гуманитарную помощь. Вашингтон считал это своей огромной победой. Теперешний Кремль точно так же застрял в Сирии и судорожно думает, где достать 200 млрд. долларов на подъем освобожденных районов из физической разрухи.

При этом действительно обильные, промышленно и аграрно развитые, отнюдь не дотационные земли с русским населением (Новороссия) Кремль упустил, по уши зарывшись в украинскую проблему и не имея ее решения. Те ресурсы, что для этого имелись, он спалил безо всякого толку в той же Сирии. Американская дипломатия переиграла Кремль в данном случае так же, как и в 1979 году.

Ну, а трижды разгромленное «запрещенноевроссии» ИГИЛ заявляет о себе терактами в исполнении местных детей в Чечне. Остановили терроризм на дальних подступах, говорите?

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Сценарий прогрессирующего паралича власти в РФ уже отчетливо виден. Даже возможное поражение американских республиканцев и трампистов на ноябрьских выборах в Конгресс и Сенат, даже возможный импичмент 45-го президента Америки не только не ослабят санкционный «огонь на поражение» по россиянской «илитке», а лишь усилят его. Единственное (да и то недолгое) облегчение состоит в том, что отрешение Трампа от власти приостановит мировую торговую войну и несколько оттянет момент вздымания новой волны мирового экономического спада. Того, что нанесет Кремлю смертельный удар – падение цен на нефть. Волна-то все равно придет.

Растерянная власть в РФ сама продолжает ударно губить экономику страны и доводить ее население до белого каления, до протестного взрыва. Посмотрите на фон новостей даже сдержанных мейнстримных СМИ. Каждый день – свидетельства безумного бешенства силовых структур. Бессмысленные посадки людей за присланный из Китая растворитель, за анекдоты и картинки в соцсетях. А параллельно налоговики продолжают губить производственные предприятия, терзая их проверками и выщибаниями придуманных «недоимок». Такое впечатление, что граждан РФ решили превратить в подобие крысы Чучундры из «Рки-Тики-Тави». Ну, в существо, которое боится всего и вся. Дрожащее от страха. В существо, которое боится что-то сказать, куда-то поехать и что-то привезти. Но эффект будет в точности обратным.

Многим людям просто нечего терять. Они уже поняли, что нищета и безработица, репрессии и поборы пришли надолго. Что жизнь будет собачьей.

Массовое озлобление синергетически суммируется с кризисом силовой и административной машин в РФ. Кремль тут полностью утратил контроль. Деятельность самой же власти обеспечивает катастрофу постсоветской государственности, ее собственные метания рушат карточный домик. В СССР 1985 года аналога такого маразма все-таки не было. Даже антиалкогольный горбачевский закон мая восемьдесят пятого был куда меньшим саморазрушением, нежели сегодняшнее беснование силового и чиновничьего маразма в РФ. Думаю, что вопрос потери управляемости собственным госаппаратом со стороны Кремля – вопрос очень близкой перспективы. Уродливое нагромождение примется разваливаться просто в силу собственной тупости и жадности. А то, что крысы принялись выводить средства из РФ – уже видно.

Сейчас, например, цены на бензин пошли вверх, причем с самыми плохими последствиями для экономики и социальной стабильности. Но ведь мы годы назад предупреждали правящих дебилов: ваш «налоговый маневр» только к дорожанию горючего и может привести. Если снижать вывозные пошлины на нефть, но повышать налог на добычу полезных ископаемых и сидящие в цене литра бензина акцизы, ничем иным сие не кончится. Не послушали, идиоты, «сманеврировали». Получили рост цен на горючее. Тупость и либеральный бред, идущий из Кремля, работают как первостатейное оружие для разрушения РФ.

А если еще и рубль примется дешеветь, если из-за этого полезут вверх ВСЕ цены, то…

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Из прессы:

«Как стало известно «Ъ», Следственный комитет закончил основные следственные действия по резонансному уголовному делу в отношении бывших сотрудников управления ФСБ по Тюменской области. Согласно окончательному обвинению, следствие считает чекистов причастными к убийствам, похищениям людей и вымогательствам. По версии следствия, они переодевали гастарбайтеров в деловые костюмы, чтобы расстрелять для устрашения коммерсантов, отказывающихся им платить. Вскоре фигуранты расследования приступят к ознакомлению с материалами дела…»

https://news.mail.ru/incident/34486902/?frommail=1

Происходит давно мной предсказанное: взбесившаяся силовая машина превратилась в бомбу под РФ. Одни мерзавцы стали рэкетирами. Вторые – сажают детей за репосты и картинки в соцсетях, третьи – отправляют за анекдот на принудительное психиатрическое лечение. Четвертые, стремясь выдвинуться, парализуют заводы и фабрики налоговыми проверками, выкатывая огромные недоимки и штрафы. После которых впору закрывать предприятия.

То есть, система отчетливо вошла в стадию саморазрушения, в стадию взрыва общества и развала экономики. Причем силами тысяч подонков в погонах, которых за последние 18 лет расплодили и которые хотят выслужиться. Они привыкли сладко есть и пить, им хочется генеральских погон и генеральских возможностей делать дела, сказочно обогащаясь. Выдвигаться, реально ловя настоящих преступников, террористов и воров-начальников, тяжело. Лучше выдвигаться на создании «экстремистов» и на грабеже легально работающей промышленности.

Все вкупе это означает, что в РФ настал острейший кризис государственного аппарата. Управления. Ибо к свирепствованию силовых дебилов добавляется воровство и самодурство чиновников, пилящих казну. Плюс "мудрая политика" правительства и ЦБ РФ, которая обеспечивает экономический кризис. Вполне самодельный. Американские санкции только катализируют процесс развала управления в государстве. Представляю, что начнется с осени! Пар в общественном котле опасно давит на стенки, предохранительные клапаны выведены из строя. Силовики и чиновники – пускай и невольно – вовсю заработали на крах РФ.

Представляю себе, насколько ускорится процесс саморазвала госаппарата и нарастания бешенства карательной машины, едва только грянет мировой кризис и цены на нефть упадут. Как только начнутся перебои с финансированием силовиков из бюджета. Если мы увидим паралич расчетов из-за санкций США против банков-монополистов. Да, и в общем-то, мы давно предупреждали, чем кончится попытка смастерить "новую великодержавность" из человеческого дерьма. Постройка стала резко оседать. Рано или поздно это должно было случиться. Такие системы действительно разваливаются стремительно. Еще вчера они казались незыблемыми - а сегодня наступает крах.

Тут первому лицу надо не по заграничным свадьбам раскатывать, а принимать строчные меры по обузданию бешенства Системы. Но…

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Все это говорит о том, что мы должны пребывать в готовности к решительным действиям по спасению страны. Первыми шагами должны стать массовые митинги против пенсионной «реформы» (они разрешены), которые должны объединить всех недовольных. И обнищанием, и безработицей, и репрессиями, и коррупцией, и свалками мусора. Мы должны требовать главного: отставки нынешнего правительства и руководства ЦБ, смены курса. Именно такие требования, не трогающие Самое Святое, позволят нам выбить из рук официозной пропаганды ее козырь: мол, они предатели и посягают на главную опору, на замковый камень государственности! Ведь сей статус на правительство Медведева не распространяется, не так ли? Более того, мы низовой персонал силовых структур на свою сторону привлечем.

Точно так же и 9 сентября должно стать днем массового голосования против всех кандидатов от «Единой России», особенно – против Собянина в Москве и Воробьева в Подмосковье (чувствительные места для власти).

Эти элементарные действия должны стать отрезвляющим ударом ладони по лицу впавших в невменяемость. Мы должны потребовать от ВВП элементарнейших же действий по остановке административно-силового безумия и принятия мер по спасению экономики. Они ведь давно известны.

Если карточный домик все одно сложится, то давайте используем это на благо национального спасения. Нам нельзя допустить развала остатка нашей страны – РФ. Процесс же краха прежней «вертикали» уже идет совершенно автоматически, как самоподдерживающаяся реакция. Агония оной из стадии предположений перешла в фазу текущей реальности.