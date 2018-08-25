Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией

23 августа, в том же гайд-парке Сокольников, где и начинался протест по поводу пенсионной реформы московских и подмосковных организованных коммунистов, социалистов, другороссов и левых – состоялся митинг непарламентских партий, развивающий тему недопустимости пенсионного грабежа. Основной идеей митинга была солидарность со всеми уже задержанными в ходе выражения пенсионного протеста. Не раз после выступления ораторов начиналось стихийное скандирование «Свободу политзаключённым!».

Соведущий митинга, член ЦК ОКП Денис Зоммер, открывая выступления, отметил, что режим уже начал контрнаступление не только попытками «популяризации» пенсионной реформы, но и непосредственно реагируя на максимальное выражение социального гнева, которое было замечено на проспекте Сахарова 28 июля. Репрессии только начались, и именно сейчас необходима солидарность всех левых сил.

Первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев посетовал в своём выступлении на то, что вставшие во главу протеста парламентские силы и конкретно КПРФ все не такие уж великие силы партии сейчас пытаются направить на проведение референдума, однако будут ли усилия соразмерны результатам – большой вопрос.

- Пожалуйста, проводите референдум, - рассудил В.Лакеев, - но не мешайте другим формам протеста, способствуйте его приросту, сделайте все свои региональные отделения штабами не референдума, а именно акций протеста координируйте сплочение трудового народа, поднявшегося на борьбу не с реформой, а со всем классом-реформатором!

От РОТ-Фронта выступил Роман Осин. В его немного сбивчивых рассуждениях звучали верные мысли: что средства, которые пытаются добыть пенсионной реформой давно есть, просто в «неприкосновенных» фондах, и сейчас самое время вспомнить монетизацию льгот 2005-го года, когда была прекрасная мобилизация населения на борьбу с реформой и были результаты этой борьбы, хотя даже шага к революции тогда силы внутри ЦК КПРФ не дали сделать.

Активист Левого Фронта, делая странные паузы в речи, сильно наверное волнуясь, тем не менее сказал главное – что вопрос освобождения Сергея Удальцова сейчас это вопрос всего будущего политического протеста, если его не загонят, как сейчас, в такие малодоступные массам места, в гайд-парки. Вся площадка дружно, долго и неоднократно скандировала «Свободу Сергею Удальцову!»

Хорошо и с опорой на классиков марксизма-ленинизма выступил юный активист Революционной рабочей партии.

Зажигательно выступил затем и Максим Сурайкин от «Коммунистов России», потребовал отставки правительства Медведева, отмены пенсионной реформы.

Юная активистка «Другой России» подвела своей зажигательной речью к давнему лозунгу незарегистрированной своей партии: «Отобрать и поделить!». Его скандировали даже серьёзные левые, понимая, что сейчас такие упрощения актуальны.

На митинге прозвучал голос и патриотов, поскольку непарламентская коалиция борцов с пенсионной реформой, безработицей и деиндустриализацией - открыта для всех, кто способен адекватно оценивать экономическое положение России, не только для левых.

Член ЦК ОКП Дмитрий Чёрный в своём выступлении порадовался, что солидарность среди левых сил, среди непарламентских коммунистических движений имеет сегодня такой непосредственный, зримый вид, когда соведущий из РОТ Фронта перехватил у него знамя ОКП.

- Сегодня говорили, что нас мало. Но это, скорее, хорошо. Не каждый же раз собираться по сто тысяч, там многого нельзя расслышать. А ведь надо когда-то провести и планёрку, рабочее совещание, и перед новым витком массовых выступлений нам надо наметить новые пути, развитие движения, начавшегося с сопротивления реализации пенсионной реформы. Надо иметь в виду, что Кремль ведёт переговоры с парламентскими силами и уже ищет компромиссов, о чём недавно проговорился Песков – так что необходимо чётко видеть уже сейчас разнородность протеста, и что парламентские соглашатели выступят в нём в роли Иуд непременно. Как только вопрос встанет остро – принимать или не принимать реформу в Госдуме, они для сохранения своего лица и перед избирателями и перед правящим классом, обязательно выступят за, оправдываясь при этом перед союзниками тем, что «государь пошёл на смягчение реформы». Но нам необходимо сейчас заводить речь об ответственности власти за деиндустриализацию, под которую задним числом и подводят пенсионный возраст, поскольку Россия лишилась за время реформ, за годы правления Ельцина и Путина семидесяти тысяч заводов. Даже Москва, куда едут все гастарбайтеры с опустошённых земель офеодалившихся республик – лишилась большей части заводов, рабочих мест. И только строительный бизнес даёт временные рабочие места – но строят квартиры не москвичам, а господам иностранцам, что в туристических целях хотят заиметь тут жилплощадь на месяц, как на курортах… Мы, понимая, что это только начало серьёзного классового разговора с властью – должны понимать, что ведём дело к национализации всего украденного не одной пенсионной реформой, не условных лет, а всей приватизированной производственной базы нашей родины, к экспроприации экспроприаторов...

Далее: на видеозаписи выступление товарища Чёрного начинается с 55-й минуты, за ним - Мария Донченко (Трудовая Россия) и др.