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Московский листок

Отставка правительства или роспуск Госдумы?

Опубликовано 26.08.2018 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 0

правительство дума
Отставка правительства или роспуск Госдумы?

Если бы в капиталистическом обществе можно было бы социально значимые вопросы решать референдумом, это для коммунистов, несомненно, было бы шагом вперёд. Но капиталисты, в руках которых находится государственная власть, очень хорошо понимают свои интересы, чтобы на это пойти. Например, решение вопроса о запрете торговли землёй на референдуме фактически означает ликвидацию капитализма, а это уже значительно больше того, на что могли бы пойти капиталисты.

Но даже тогда, когда под давлением трудового народа капиталисты соглашаются решить какой-нибудь общественно значимый вопрос на референдуме, нельзя доверять составлять условия проведения референдума капиталистическому государству. Как дело делается и что из этого получается, когда условия проведения референдума доверяются капиталистическому государству, видно на примере референдума о повышение пенсионного возраста, инициированный депутатской фракцией КПРФ. Капиталисты, наплодив несколько подставных инициативных групп, засмеяли и, в конечном счёте, превратили этот референдум в фарс.

Но не будем уж сильно горевать, что депутатская фракция КПРФ в очередной раз осмеяна и унижена. Если до последнего времени ей ещё удавалось изображать себя защитницей трудового народа в Государственной Думе, то превращение референдума в фарс показало даже самому забитому обывателю, что в Государственной Думе она выполняет то же назначение, какое предохранительный клапан выполняет в паровой машине; предохранительный клапан не останавливает работу машины, а обеспечивает ее сохранность, давая в виде выпускаемого пара выход той энергии, которая в противном случае могла бы взорвать все устройство. Если она представляла референдум как автоматическое исполнение «воли народа», то теперь, попав в смешное положение, она ограничивается «угрозами»: «Если референдум сорвётся, мы пойдём в суд! Мы будем добиваться отставки правительства и, не шутите, импичмента президенту России! Мы покажем, кто мы такие!». Все эти гневные речи есть демагогия.

Допустим, что правительство отправлено в отставку. Кто будет предлагать кандидатуру нового председателя правительства? Президент. Однако: быть или не быть председателем правительства кандидатуре, предложенной президентом, будут решать Государственная Дума и Совет Федерации. Конечно, можно представить, что президент может предложить Государственной Думе такую кандидатуру председателя правительства, что дело может дойти до роспуска Государственной Думы и назначения новых выборов (ст. 111, п. 4, Конституция РФ). Но именно этого больше всего боятся капиталисты и поэтому никогда сами не пойдут на роспуск Государственной Думы. Они одобрят любую кандидатуру на пост председателя российского правительства, даже кандидатуру В. Милонова, даже - кандидатуру лидера КПРФ Г. Зюганова, только бы не допустить «раскачки лодки». Ибо они понимают, что в настоящее время политическое и экономическое положение таково, что досрочные выборы именно в Государственную Думу произведут такой переворот в сознании трудового народа, что он от причитаний и проклятий перейдёт к настоящей борьбе за государственную власть именно для того, чтобы заменить капитализм социализмом. Словом, как не крути, не верти, решение любого социального вопроса в интересах трудового народа - рабочего класса - упирается в Государственную Думу и Совет Федерации - Федеральное Собрание России.

Многие думают, что Государственная Дума - это сборище артистов, спортсменов, шутов и бизнесменов, которое только тем и занимается, что паразитирует на шее трудового народа. Это ошибка. В действительности Государственная Дума, это - мощнейшее орудие власти (уступающее в этом отношении только военной силе), при помощи которого капиталисты господствуют в обществе.

До тех пор, пока у власти остаются капиталисты, ни один социальный вопрос нельзя решить в интересах трудового народа путём референдума. Чтобы решить социальные вопросы в интересах трудового народа, надо, в первую очередь, отстранить капиталистов от власти. Для того же, чтобы отстранить капиталистов от власти, необходимо бессильные протесты превратить в практическую борьбу за государственную власть. В рамках действующей Конституции, это - роспуск Государственной Думы и назначение досрочных выборов. Досрочные выборы раскрутят борьбу за государственную власть настолько, что она станет непрерывной и будет продолжаться до тех пор, пока капиталисты полностью не будут отстранены от власти.



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