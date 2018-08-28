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Московский листок

Сергея Удальцова, две недели держащего сухую голодовку, врач сочла здоровым...

Опубликовано 28.08.2018 автором Анастасия Удальцова в разделе комментариев 1

левый фронт голодовка реформа пенсионеры
Сергея Удальцова, две недели держащего сухую голодовку, врач сочла здоровым...

Вчера вечером «лечащий врач» Сергея Удальцова посчитала его здоровым (две недели сухой голодовки!) и выписала обратно в спецприемник. После общения с ней по телефону, имею основания полагать, что руководствовалась она не клятвой Гиппократа (как минимум) и совестью, а указаниями людей, не имеющих отношения к медицине. Назвать здоровым человека, 2 недели ведущего сухую голодовку - это за гранью...

В прошедшие выходные мне звонили из больницы №52 (откуда его так же стремительно выписали) и сообщили, что уже тогда у него были показания к длительной госпитализации для полноценного восстановления (отказ почек - дело нескольких часов, и случиться это может незаметно даже для Сергея, а почечная недостаточность была уже тогда).

Я разговаривала с ним вчера вечером, звонил уже из спецприемника - у него по-прежнему болят почки, темнеет в глазах, ЕМУ ПЛОХО. И не может быть хорошо человеку, две недели голодающему на сухую.

Считаю, что моего мужа намеренно калечат. Мало было посадить по беспределу - надо еще угробить здоровье.

Я буду писать обращения в правозащитные организации, в том числе уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы посодействовали его госпитализации и обеспечению полноценного восстановления здоровья.

А заодно неплохо было бы разобраться, почему невиновного человека можно просто схватить на улице, закрыть без состава правонарушения и держать месяц под арестом, оторвав от семьи, работы и полноценной жизни?

От редакции: Справедливый гнев нашего товарища, Анастасии - разделяем. Более того, наш ЦК ОКП выступил уже 16-го августа с Заявлением солидарности, в котором не только потребовал немедленного освобождения Сергея Станиславовича, но и выразил недоверие правительству Путина-Медведева. Однако, мы же прекрасно понимаем, что жёсткая позиция большинства компартий - не остановит правящий класс в его планах и в отношении к "нежелательным персонам". Увы, Сергей избрал тот способ борьбы с властью, который наносит ему же прямой физический ущерб. Нисколько не оспаривая справедливости его личного "джихада", мы всё же задаёмся вопросом: а дальше-то что? Стоит ли этот очередной, лишь очередной и явно не решительный бой - таких потерь, ущерба здоровью?

Путин, как известно из сообщений федеральных СМИ, нисколько не омрачая светлый ум свой размышлениями о пенсионной реформе, лихо отплясывал на свадьбе австрийской знати, а затем полетел в Сибирь проводить отпуск с друзьями, привычно покрасоваться на рыбалке дряблыми телесами - что поделаешь, "родина требует"... Очевидно, что реформаторы не склонны вообще никак демонстрировать, что они живут в одно время с возмущёнными пенсионной реформой и в той же самой стране. Всем своим поведением они показывают, что жизнь прекрасна и править они тут намереваются долго. А оппозиция? Ну, что оппозиция - она борется в силу собственных умственных способностей (Путин обычно тут добавляет "ей за это деньги платят" - ну, в те времена, когда он узрел "шакалящих по посольствам"...) и при 90-процентной поддержке населения, но пока, как сказал бы всё тот же путин "неэффективно"... В общем, пиар-стратегия кремлядей как-то мало уязвима и голодовками, и массовыми митингами, пока они не перерастают в бессрочные мирные акции протеста. Это параллельная для миллиардеров реальность, и вытащить реформаторов в нашу - сможет только солидарное, коллективное, массовое действие, при котором подобный отдых-пиар Путина стал бы выглядеть не просто неуместным, а самоубийственным (о Медведеве не говорим - величина статистически и политически не значимая).

Однако теперь, коль скоро мы и год назад, при освобождении товарища Удальцова высказывали пожелания ознакомиться с работами и судьбами классиков большевизма, - мы попытаемся вспомнить, много ли в заключении проводили голодовок Камо, Сталин, Ленин, Дзержинский, Бауман?.. Нет, большевики даже в руках тюремных врачей не занимались самоистязанием (а Камо - так и вовсе сумел победить в немыслимом бою с психиатрами, симулируя болезнь), а наоборот сберегали силы, понимая, что уничтожение царизма и капитализма - работа длительная и требующая многих умственных и физических усилий, стального здоровья и бессонных ночей. А доставлять врагу такое удовольствие - самим ослаблять себя же в ещё даже не начавшейся непосредственной, классовой борьбе, - вряд ли позиция революционная. Suicidal Tendensies - не метод революционных сил.

Зубцы машины буржуазного "правосудия" не вращаются назад, что мы видели в Мосгорсуде на апелляции 17 августа. Вызволить из этого месячного плена могли бы только массы, но надо трезво оценивать и их силы... Поэтому, очень тревожась сегодня за Сергея, хочется пожелать ему (а не подневольным врачам или буржуазным же правозащитникам, на чью помощь тут рассчитывать странно) всё же бережливости - как к себе самому, так и к только начавшим консолидацию левым силам. Бой-то будет, но важно к началу боя иметь при себе полный "боекомплект".

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 1
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Пора вспомнить, заставь дурака богу молиться, он лоб себе расшибет
Крокодл написал 28.08.2018 14:08
А если бы Ленин или Сталин в тюрьме так голодали? Остались бы мы без революции. В тюрьме главное выжить, а на свободе бороться и не попадаться. Но он же постсоциалистический революционер. Подохнет от голодовки, либо по здоровью из-за голодовки, символ будет. А на большее по умственным факторам он не способен.
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