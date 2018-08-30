Есть у государства миллионы не только на пенсионеров, но и миллионы трудоспособного возраста!

Не хочу комментировать всех путинских либеральных мантр, вернувшихся к нам из самых ужасных времён начала 90-х. Скажу лишь, что вся эта шиза не имеет никакой экономической почвы, это просто идеологические догмы крайних либеральных фанатиков, суть их заключается в том, что каждый в этой жизни должен и отвечать сам за себя, и не надеяться на общество. А если человек ошибся, споткнулся, то остальные тебя вправе затоптать. Так учил один "классик" идеалистической декадентской философии, которого очень любил Гитлер - Фридрих Ницше. "Падающего - подтолкни" - вот на этом самом принципе строится и скандальная реформа наших либерал-маньяков...

У левых, от анархистов до сталинцев, как вы понимаете, подход совершенно другой: мы предлагаем протягивать руку друг другу, даже в самых сложных ситуациях, и строить общество именно на этих ценностях, на солидарности, взаимопомощи, коллективизации, на принципах Союза (в самом широком смысле).

А сейчас я возвращаюсь к конкретике. Я об этом уже писал ранее: либералы (в т.ч. Путин, окончательно определившийся сейчас в глазах общества как истинный либерал-консерватор), утверждают, что у нас сложная демографическая ситуация, мол, из-за ВОВ и равным ей по снижению рождаемости событий 90-х (к которым они считают себя совершенно непричастными) работоспособного населения меньше, чем пенсионеров. А вернее - в пенсионный фонд вносят взносы гораздо меньше граждан, чем требуется... Вот их аргумент.

То есть из этого утверждения Путина можно сделать вывод, что если бы у нас было больше на несколько десятков миллионов человек работоспособного населения, делающего отчисления в пенсионный фонд, - то в принципе пенсионный возраст можно было бы не повышать.

Но прелесть ситуации заключается как раз в том, что у нас есть более 35 млн. человек, которые либо официально нигде не числятся, либо получают зарплату в конвертах. То есть если бы у нас было ещё хоть 50 млн. трудоспособного населения дополнительно, то они, скорее всего, не только не платили бы в пенсионный фонд, так же как эти 35 млн., а пополнили бы ряды работающих в серой сфере экономики, так как давление на рынок труда возросло бы и работодатель стал бы предлагать ещё более изуверские условия, из-за которых работники вынуждены были бы соглашаться на зарплату в конвертах. Улавливаете логику?

Итак, повторяю в тысячный раз, никакой демографической проблемы в этом смысле у нас в стране нет!

У нас, наоборот, есть проблема с трудоустройством и легализацией минимум 35 миллионов человек.

Разумеется, это не единственный аргумент левой, прогрессивной оппозиции.

Лично я готов изложить с десяток не менее веских доводов и пару десятков мелких, почему принятие пенсионной реформы недопустимо.

Но власть просто не захочет слушать граждан, власть несёт заведомую чушь, рассчитывая, что люди - идиоты, и после приватизации, тех самых лихих девяностых, после дефолта, устроенного главой нынешней Администрации Путина - всё стерпят...

Но по сути-то, по смыслу политического момента -именно теперь власть и должна услышать наконец-то громкое всенародное неприятие этой дьявольской затеи!

Наш ответ должен быть таким: массовые акции протеста, забастовки и стачки, мобилизация на избирательных участках!

Ни одного голоса представителям власти! Ни под каким предлогом!

И - да, не забываем: 2-го сентября все на митинги! В Москве - на проспект Сахарова, начало в 11:00, метро Комсомольская!

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