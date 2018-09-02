Когда Кремль рискует потерять не только «всю Украину»

Изучив вопрос того, в силах ли нынешний Кремль вернуть «всю Украину» (https://forum-msk.org/material/news/14955402.html), продолжим наши штудии. Увы, команда Путина сейчас барахтается в незавидном стратегическом положении, пожиная плоды прежнего легкомыслия. Тут уж не только Украину потерять можно. РФ буквально раскорячилась, имея кризисные ситуации по нескольким азимутам сразу.

Можно ли как-то выскользнуть из этого положения?

ЕСЛИ ГНАТЬСЯ ЗА СЕМЬЮ ЗАЙЦАМИ СРАЗУ

Помню, как много-много лет назад мой батя, плавая в клубах табачного дыма, рассказывал мне о великом русском шахматисте Алехине. Когда тот играл с немецким противником, доводил его до грани проигрыша – и менялся местами с ним. И уже из его положения переламывал ход партии, становясь победителем. Стрекотал батин телетайп, перегоняя набитый на перфоленту материал в редакцию «Правды», а будущий Максим Калашников с жадностью слушал…

Теперь я хочу сыграть на Путина. Вот в этой самой ситуации начала осени 2018 года. Когда надо уже выбирать: либо – понты (пардон за блатной термин), либо – выживание. Либо Новороссия и Украина, и промышленность в самой РФ – либо Сирия. Потому что на все сразу ресурсов просто не хватает.

Пару лет назад какой-то интернет-льстец, воспевая неземную мудрость Кремля, восхищался «путинскими вилками». Дескать, ВВП создает одну проблему, потом оставляет ее в подвешенном состоянии – и создает еще одну проблему. Каковую снова «подвешивает» - и занимается уже третьим направлением. Не знаю, что в голове у того, кто это писал, но по моему разумению, такая «стратегия раскоряки» - поражение собственной страны. Ее стремительные истощение и подрыв. А «подвешенные» проблемы-кризисы, когда ни один не разрешен и не переборот, затем срываются и валятся на твою собственную голову.

Именно это сейчас и происходит. Особенно когда Вашингтон подкинул новую проблему – адско-химические санкции. Придется выбирать – иначе отовсюду придется уносить ноги и признавать поражения везде. И на Украине, и в Сирии, и в собственной экономике, и в управлении страной. Мой выбор – очевиден. Балласт в виде Сирии – за борт. Ибо и собственная экономика, и Украина (особенно земли Новороссии, Юго-Востока) нам в тысячу раз важнее. Там – наши люди, жирные земли, очень много сохранившейся промышленности и морское побережье, главные черноморско-азовские гавани.

А в Сирии – очевидный сортир (пардон за лексикон Путина 1999 года). Сама война стоит там слишком дорого. Но еще дороже обойдется победа: ибо двухсотмиллиардные долларовые затраты лягут на плечи и так стонущей от напряжения экономики РФ. Да и где она, эта победа? Ведь без северо-восточной части Сирии, к востоку от Евфрата, режим Асада полностью нежизнеспособен. Ибо там – главные нефтяные месторождения, и оная часть оказалась в руках курдов. Курды же – воины серьезные, и американцами хорошо снабжаются, и опекаются. Имея прикрытие с воздуха и в виде атак крылатых ракет в случае чего. Еще придется вести тяжелые бои за угасающие нефтяные месторождения.

Так что выбор очевиден. Те ресурсы, что сжигаются (и уже были истрачены) в Сирии, нужны для решения проблемы на Украине. Смешно наблюдать за реакцией на убийство главы ДНР А.Захарченко. Кто-то уже договорился до того, что после него Москва пойдет на обострение ситуации в Донбассе и чуть ли не ударит по осадной группировке ВСУ…

Ага, как же… Ударит. Завязнув в Сирии, не справляясь с бедами собственной экономики и еще проводя крупнейшие с 1981 года военные учения. То есть, снова отвлекая ресурсы на игру и имитацию вместо того, чтобы тратить их на решение самых жгучих проблем.

Но я гипотетически повернул шахматную доску и пробую спланировать дальнейшую партию за Кремль. Как мы сработали сейчас на месте ВВП? Ну, ушли мы из Сирии, занялись собственной страной. И – ее землями, отторгнутыми беловежскими мерзавцами в 1991-м. Своими ближайшей и жизненно важной сферой влияния…

Мы изменяем характер войны.

ВОЙНА АФИНЫ ВМЕСТО БОЙНИ АРЕСА

По классификации весьма уважаемого среди когов-когнитариев автора отличной НФ, Нила Стивенсона (в книге конца 90-х, «Криптономиконе»), войны делятся на войны Ареса (Марса) и войны Афины.

Война по Аресу-Марсу – тупые, кровопролитные бойни, где мозгам места нет. Война Афины – война высшей изобретательности, выдумки, инноваций. Война, где крови – минимум, а победа стремительна, как зигзаг молнии в грозовом небе. В идеале – вообще без боев. А если таковые и есть, то противник уничтожается с помощью твоего научно-технического превосходства.

Расейское руководство в случае войны с Украиной (в Донбассе) пошло чистым «путем Ареса». Многолетняя изнурительная бойня, с годами застывшей линией фронта, с постоянными обстрелами городских кварталов. С экономическим упадком ЛДНР. С огромными затратами. Верх «стратегии» - загнать в окопы немолодых мужиков, дав им старое оружие и не снабдив толком всем необходимым. Позиционный тупик. Тупик и геостратегический. С уходом в Сирию и попаданием в сортир уже там, на Ближнем Востоке.

Мы же намерены сделать войну за создание Новороссии и на окончательное поражение Киева «войной Афины». С минимумом людских потерь с ОБЕИХ сторон.

БЛИЦ В ДОНБАССЕ

Как ее провести? Нарисуем нашу картину боевых действий. Итак, главная задача – превратить в ничто группировку ВСУ, что осаждает Донбасс. Вызвать ее развал и массовое бегство озлобленных, деморализованных людей с оружием по домам. С созданием экономического, социально-политического и массово-психологического кризиса на Украине.

При этом нам крайне важно избежать массовых потерь рядового состава ВСУ. Гибнуть должны его генералы и боевая техника. Максим Калашников и его друзья – не какие-нибудь россияне, а русские. Для нас рядовые солдаты ВСУ – представители малороссийской (украинской) ветви Русского народа, одна с нами кровь, генетически от нас неотличимые люди. Наша задача – сохранить их и направить их гнев и энергию на Киев и на «укроилитку». Исключение составляют лишь нацистские добробаты: эти отборные мерзавцы никакой пощады получать не должны.

Отсюда – и наша стратегия. Главное – уничтожить точки связности группировки ВСУ. То есть, их штабы с генералами и узлами связи, разрушить связность управления, перебить командные пункты.

Два: необходимо лишить группировку ВСУ ее тяжелого оружия. То есть, выбить системы ПВО и авиацию, танки и САУ, артиллерию, противотанковые комплексы. Вырвать клыки зверя.

Три: необходимо уничтожить склады боеприпасов, запчастей, горючего, прервать линии снабжения ВСУ.

Четыре: надо вызвать психологический «взрыв» в распавшихся частях ВСУ, желание рядовых как минимум утечь домой с оружием, как максимум – поквитаться с начальством.

Тогда появление в тылу группировки ВСУ танково-механизированных групп и авиации в воздухе вызовет распад частей украинской армии и столь же массовое дезертирство. Пользуясь паникой, мы продвигаем границы объединенной Республики Донбасс как минимум до рубежей Донецкой и Луганской областей. Занимаем Мариуполь. То есть, распространяемся на те территории, где проходил референдум мая 2014 года.

Киев получает свою Цусиму – и острейший внутриполитический кризис. Нам же терять уже нечего. Санкции уже введены и без того, пути назад нет. Теперь – только побеждать.

НЕ ОСТАВЛЯЯ ВРЕМЕНИ НА РЕАКЦИЮ ВРАГА

Коли дело обстоит так, то необходимо подготовить всеобъемлющую операцию.

Главной ударной силой для молниеносного разгрома ВСУ должны стать новые Военно-научные силы России. Оснащенные и тысячами разведывательно-ударных дронов-БПЛА оперативно-тактического радиуса действия (независимые от спутников). Имеющие сотни РУК – разведывательно-ударных комплексов, где ударная сила – точно бьющая артиллерия и реактивные системы огня. Добавим сюда средства РЭБ, отряды спецназа (диверсионно-разведывательные) и крылатые ракеты.

Стадия первая. Всеми видами разведки вскрываем систему управления ВСУ, ее командных пунктов, огневых позиций, складов, пунктов питания, аэродромов и комплексов ПВО.

Стадия вторая: тщательное планирование первого массированного удара. Причем крайне быстрого: дальше все предварительные планы пойдут вкривь да вкось. Первый удар должен решить главные задачи разрушения связности войск ВСУ. Превращения их в деморализованную неуправляемую массу со стрелковым оружием.

Третья: сам удар. Сама операция.

Как может выглядеть такая операция? В час «Ч» на командные пункты ВСУ, на позиции их техники, аэродромы, на склады и транспортные узлы обрушивается яростный налет всех средств поражения. Работают:

- крылатые ракеты воздушного и морского базирования (запас их создан заранее);

- тысячи ударных БПЛА, их «умные рои»;

- самолеты ВВС с их системами точного бомбометания и ракетами «воздух-земля»;

- ствольная и реактивная артиллерия.

В тылу ВСУ орудуют ДРГ – наводчики точных ударов.

В первые же два часа операции прекращают существование система управления группировки ВСУ. Гибнут сотни генералов и офицеров ВСУ. Приказы отдавать некому. Прекращают существование остатки ВВС Украины. На позициях накрываются системы ПВО и артиллерийские батареи. Горят и взрываются склады. Наносится массированный удар несколькими сотнями крылатых ракет типа «Калибр», Х-555 и Х-101. Работают флот и дальняя авиация.

По намеченным и распределенным целям открывают огонь пушки и системы реактивной артиллерии.

Рои БПЛА бьют ракетами по системам ПВО, танкам, САУ и батареям ствольной артиллерии. Дроны запрограммированы на поражение бронетехники и артиллерии. Они прекращают всякое движение по дорогам, включая рокадные. Они охотятся на командно-штабные машины.

Позиции добробатов и их казармы уничтожаются беспощадно.

После огневого налета на полную мощь включаются средства радиоэлектронной борьбы и подавления. Связь противника вырубается. В тылу у ВСУ появляются подвижные танково-механизированные группы. А как иначе? Ведь ЛДНР теперь включена в состав РФ. Действуют, как под Москвой конца 1941-го, малые воздушно-десантные отряды (высаживаются с вертолетов). Создается паника и неразбериха в тылу ВСУ. Любая армейская радиостанция ВСУ, откуда идут передачи, засекается и уничтожается. Со стороны «котла» ЛДНР начинается рассекающее движение войск на несколько ключевых позиций осаждающей группировку. Но теперь управление ею полностью разрушено. Попытки противной артиллерии открывать огонь засекаются комплексами «Зоопарк» и воздушной разведки – и подавляются.

На позиции ВСУ сбрасываются листовки: сдавайтесь или бегите по домам. На дорогах, ведущих к позициям ВСУ, пресекается движение любых грузовиков. Не говоря уж о боевой технике. Она выбивается постоянно и методично. Нам важно, чтобы расчеты и экипажи техники бросали ее и бежали. Все должно решиться буквально в один день. Чтобы Запад не успел среагировать.

Завершающий аккорд операции – выход сухопутных войск в тыл разрушенной группировки ВСУ, полное разблокирование ЛДНР. Над дорогами сердито жужжат стаи беспилотников, атакуя любую военную технику противника. Или наводя на них огневые налеты артиллерии. Экономика Украины, и так дышащая на ладан, не выдерживает таких материальных потерь и не может провести мобилизации. Налогов и угля из Республики Донбасс, признанной Москвою, больше нет. Бывшая осадная линия ВСУ напоминает свалку побитой техники.

В бессильной попытке что-то предпринять Киев - или взбешенные нацики – перекрывают поставки «Газпрома» в ЕС. Ну, мы, конечно, понесем некоторые финансовые потери – однако Европа перед силой склоняется. Она станет намного сговорчивее в строительстве обходных газопроводов из РФ. Ибо американский сжиженный газ почти втрое дороже, испаряясь при перевозке через Атлантику на 30%.

Такой кризис заставит Европу пойти наперекор Вашингтону и снять все рогатки на пути строительства трубопроводов в обход бывшей УССР.

Выполнение просьбы Республики Донбасс о вхождении в состав РФ – дело времени и техники. А какие возможности откроет внутриукраинский хаос! Это – вообще тема отдельного исследования. Нам понятно, что ни ЕС, ни США в мировую ядерную войну за каких-то туземцев не кинутся. Зато победа в Донбассе, картины закопченных трезубцев на бортах сгоревшей техники, вызовут огромный патриотический подъем в Российской Федерации. Это же не Сирия, это – разгром тех, кто показал себя последователями «шестерок Гитлера». А брань и вопли, знаете ли, на вороту не виснут. Ответ на угрозу лишить нас валютных госрезервов – предупредительные высотные ядерные взрывы над Арктикой. Как намек на то, что ответ на наше экономическое уничтожение будет именно ядерным. И коли вы так испугались Северной Кореи с ракетно-ядерным потенциалом едва в один процент от русского, то что уж говорить о перспективе столкновения с собственно русскими? Опыт Карибского кризиса 1962 года говорит, что при угрозе ядерной войны Вашингтон отступает даже перед тем, кто его в разы слабее.

Так бы мы сработали сегодня. Покончив со «стратегией раскоряки» и решив действительно важные проблемы. Всему миру показав, что с нами шутить не надо. Параллельно создавая новую индустриально-умную экономику и применяя протекционизм.

Но так бы делали мы. А вот нынешний Кремль продолжает стоять враскоряку. И чего бы там ни вопили придворные соловьи, исход такого стояния понятен. Тут уж не только Украина теряется…