Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О пенсиях с точки зрения социалиста

Опубликовано 03.09.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

революция правительство пенсионеры
О пенсиях с точки зрения социалиста

Давний товарищ Евгений К. упрекнул автора этих строк в некой пассивности. Мол, пенсионные страсти кипят, и все «левые» на ушах, а ты не мычишь и не телишься. Пришлось объяснить; что надо, конечно же, не только мычать, но и бодаться. И в этом смысле автор пойдет и на сентябрьские митинги, и на последующие, и даже об этом речи нет.

Но действия в рамках только тактической обороны не приведут к особым успехам, говоря военным языком. А надо думать уже о стратегическом контрударе в виде доходчивой модели социалистического развития, способной вдохновить общество на борьбу до победы. Вот автор и пытается разработать такую модель.

***

Но все же о пенсиях как исходной точке. В этом смысле наблюдается якобы парадокс. КПРФ, к примеру, с цифрами на руках показывает, как можно поднять пенсии уже сейчас прогрессивным налогом, государственной монополией алкоголя, реальным обложением сырьевиков, прекращением офшорных утечек и пятое-десятое. А народ вроде бы дебил дебилом. Ему суют в рот еду, а он брыкается. То бишь, посылает КПРФ лесом в целом и общем. В чем дело?..

А никакого секрета нет. Все очень даже резонно. Ну, поддержим мы КПРФ, думают девяносто девять процентов трудящихся. Ну, встанет она у власти. Ну, построит все тот же Советский Союз. А тот опять рухнет с еще более ужасными «девяностыми». Нам это надо?!.. Нам это не надо. Уж лучше путинская синица в руках. И что здесь нелогично?!.. Так что никаких парадоксов.

А раз так, что должны сделать «левые» в первейшую очередь в нынешней исторической ситуации?.. Рассказать о таком модернизированном, реформированном, обновленном Советском Союзе, который будет лучше прежнего. ВСЕ! Если эта главная задача будет выполнена – путинский режим начнет сыпаться, как карточный домик. И тогда и борьба за нормальные пенсии будет эффективной.

Но что наблюдается в этом аспекте?!.. А в том-то и дело, что ничего. Ноль. Штиль. Трясина. КПРФ отбрыкивается от такого рассказа всеми правдами и неправдами. Но, может быть, остальные «левые» достигли прогресса в этом аспекте?.. Ха-ха-ха. И оные еще сердятся, мол, нечего сравнивать с зюгановцами. Но хрен редьки не слаще.

Но хотя бы пользуясь актуальностью пенсионной темы, надо проводить такую политику. К примеру, уже очевидно, что весь Пенсионный фонд нужно послать лесом! Существование оного - инфернальная показуха. Если рухнет бюджет, то и пенсионный фонд бессмыслен; поэтому все средства должны быть в бюджете как инструменте развития страны. Конечно, какие-нибудь казначейские проводки и должны идти по статьям социального страхования; но нужен отдельный фонд в виде увода денег из программного развития, тем более с сонмом тунеядцев, как собаке пятая нога. А кто это сделает?.. Только новое социалистическое государство.

Второе: всякие пенсионные заморочки бессмысленны без высокого МРОТ, от которого все пляшет. Иначе карикатура на здравый смысл. Это все равно что треснуть молотком по голове низкой ставкой, а потом дать таблетку аспирина в виде каких-то пенсионных льгот. Ах да, и таблетку отобрали. Но кто сделает высокий МРОТ?.. Только социалистическое государство.

Третье, и главное: и эффективные вложения бюджета, и высокий МРОТ материализуются в высокотехнологичных рабочих местах. Для умного человека удочка для ловли рыбы всегда лучше, чем попрошайничество самой рыбы. А раз так, эта удочка и будет предоставлена модернизированным советским государством. Поэтому бороться за высокие пенсии – одно и то же, что бороться за реформированное советское государство с соответствующей социалистической революцией.

Но в том-то и проблема, что ситуация в этом отношении не есть гуд; и то, мягко говоря. Автор, наблюдая, как левые деятели действуют в рамках пассивно-оборонной парадигмы, не строит иллюзий; потому что враг перехватил стратегическую инициативу опять и снова. И можно даже предсказать его действия на этой основе. Вой о четырнадцати макрорегионах будет нарастать столь стремительно, что прошлые обещания потонут в этом шуме. Мол, вот сейчас-то раззудись плечо, размахнись рука. А кто вспомнит о бесславном конце «нацпроектов» – по шапке.

Поэтому хватит попадать в эти окружные котлы. Дальше отступать нельзя. Наряду со сдерживающей обороной надо создавать стратегический кулак подобно Жукову под Москвой. То есть, к примеру, вместо несвязанных макрорегионов надо выдвинуть идею всей социалистической федерации. И о последнем моменте автор говорил много раз в аспекте Российского Социалистического Союза. Прямо-таки ощущение, что идею стырили, чувствуя ее назревшую основу, но переделали на буржуйский лад. Надо разоблачить эту комедию! Даешь именно Российский Социалистический Союз с советскими республиками.

И хватит юлить. Хватит пытаться на кривой кобыле косой угол объехать. В частности, высоких пенсий без железной неплатежеспособности не будет и при социализме! Времена прошлого советского всепрощенчества не должны реинкарнироваться никоим образом. Говоря точнее, социалистическая неплатежеспособность стимулирует и хорошо работающих отсутствием уравниловки, и плохо работающих отсутствием иждивенчества. Но отсюда высокая производительность труда, высокотехнологичные рабочие места, нормальные налоги - и высокие пенсии.

А вот как раз социалистическая неплатежеспособность без фабзавкомов и советских республик НЕВОЗМОЖНА! Фабзавкомы будут контролировать советские республики – а те будут контролировать федеральный центр, чтобы не химичил уравнительными махинациями ради временной социальной стабильности и отсюда своей спокойной жизни. Дело в том, что наказывать виновных неплатежеспособностью всегда нервная работа, так сказать. Если та же Чечня или Крым начнут упираться, защищая своих, это всегда проблемы. И поэтому возникает великий соблазн перекинуть средства от каких-нибудь молчаливых иванов с Костромской области или Забайкалья, и никаких проблем. А когда с запозданием местнические и уравнительные перекосы вылезут по огромным масштабам страны, можно уже и на сладкий покой уйти. Собственно, в прошлом Союзе так и было. Даже пришлось скрывать статистику, гласящую, что по машинам, домам, пятому-десятому хоть Эстония, хоть Грузия лидировали на сотню человек по сравнению с российскими областями. Но лидировали явно не потому, что лучше работали.

И только фабзавкомы и советские республики дают весьма приличный шанс покончить с этими перекосами. Советские республики вместо нынешних бесправных регионов будут контролироваться своим населением, а поэтому и бороться за его интересы должным образом. А отсюда и реальная неплатежеспособность в случае чего; но и высокая производительность труда и соответствующие пенсии. Вот почему высокие пенсии и Российский Социалистический Союз – фактически одно и то же.

И где все это в нынешней «левой» пропаганде и агитации?!.. Наоборот, торжествует слащавая и насквозь обманная хрень о прошлом Союзе как манне небесной. Но если было так хорошо - какого ж такого он рухнул?!.. И не бесите автора предателями под каждой кроватью. Тошнит уже от всего этого вранья и политической и моральной импотенции.

***

Итого. Почти все «левые» правы в том, что провал пенсионного обеспечения означает фактический дефолт, а отсюда и новый политический этап в жизни страны. Но сходство на этом и заканчивается - потому что дефолт дефолту рознь. Некоторые товарищи, по образцу 1998-го, видят перспективу в «полевении»» власти подобно правительству Примакова-Маслюкова и вплоть до очередных «нулевых». Увы, это диалектически неверно. Потому что режим будет выходить из кризиса на этот раз не столько пряником, сколько кнутом.

И еще раз: даже недавнее телеобращение как «выход доброго царя» рискует быть наглейшим обманом. Просто-напросто оглушающим обманом, лишь бы сбить волну протеста. Потому что через полгода-год власти могут опять все переиграть, почувствовав отсутствие должного сопротивления. И все надежды на поддержание президентского рейтинга окажутся западней по простой причине – нужен он режиму, вставшему на путь репрессий, как одноразовая салфетка.

А если это так – хотя бы предположим для гипотезы, что так – то прежняя левая стратегия бессмысленна. Получается абсурд: «левые», пусть и со своими прибамбасами, хотят сохранить то – что сама же власть решила похерить. Поэтому, чтобы не пудрить мозги себе и людям, надо определиться с новой стратегией. А именно: против нового буржуазного курса нужен и новый курс вплоть до социалистической революции и нового социалистического государства. Только так и никак иначе. Все остальное уже можно выбросить на свалку.

Так что, извините, но тусовка на митингах без ясной стратегии и может оказаться настоящей пассивностью. Это не значит, что митинги не нужны. Но это значит, что оные из тусовки должны превратиться в пропаганду и агитацию, изложенную выше. И, кстати, это и означает говорить о пенсиях с точки зрения социалиста.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать?
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали про...
03.09.2018
Донецк оказался в 10 раз больше Москвы
Донецк оказался в 10 раз больше Москвы
03.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Девушка с красными волосами стала жертвой зачистки территории, где отдыхал Путин (3)
Донецк оказался в 10 раз больше Москвы (5)
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать? (25)
Более шестидесяти тысяч москвичей вышли на митинги против пенсионной реформы (12)
В Хемнице (Карл-Маркс-Штадте) возобновились провокационные выступления неонацистов (15)
Владимирский оборонный завод "Точмаш" закрывают, уже выставили на Avito (11)
В Каспийск возвращается улица Сталина (13)
Депутат-укронацист Мосийчук требует в Раде взять ответственность за теракт в Донецке (10)
Собянин увековечил себя за неделю до выборов (14)
Дарья Митина о выборах (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Истинные ценности
Дарья Митина Дарья Митина: Сенсация, сенсация!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему Россия не Донбасс?
Максим Калашников Максим Калашников: ЕСЛИ ВОЕВАТЬ, ТО С ВООБРАЖЕНИЕМ
Дарья Митина Дарья Митина: Теперь эта песня будет напoминать o нём
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss