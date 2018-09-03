О пенсиях с точки зрения социалиста

Давний товарищ Евгений К. упрекнул автора этих строк в некой пассивности. Мол, пенсионные страсти кипят, и все «левые» на ушах, а ты не мычишь и не телишься. Пришлось объяснить; что надо, конечно же, не только мычать, но и бодаться. И в этом смысле автор пойдет и на сентябрьские митинги, и на последующие, и даже об этом речи нет.

Но действия в рамках только тактической обороны не приведут к особым успехам, говоря военным языком. А надо думать уже о стратегическом контрударе в виде доходчивой модели социалистического развития, способной вдохновить общество на борьбу до победы. Вот автор и пытается разработать такую модель.

***

Но все же о пенсиях как исходной точке. В этом смысле наблюдается якобы парадокс. КПРФ, к примеру, с цифрами на руках показывает, как можно поднять пенсии уже сейчас прогрессивным налогом, государственной монополией алкоголя, реальным обложением сырьевиков, прекращением офшорных утечек и пятое-десятое. А народ вроде бы дебил дебилом. Ему суют в рот еду, а он брыкается. То бишь, посылает КПРФ лесом в целом и общем. В чем дело?..

А никакого секрета нет. Все очень даже резонно. Ну, поддержим мы КПРФ, думают девяносто девять процентов трудящихся. Ну, встанет она у власти. Ну, построит все тот же Советский Союз. А тот опять рухнет с еще более ужасными «девяностыми». Нам это надо?!.. Нам это не надо. Уж лучше путинская синица в руках. И что здесь нелогично?!.. Так что никаких парадоксов.

А раз так, что должны сделать «левые» в первейшую очередь в нынешней исторической ситуации?.. Рассказать о таком модернизированном, реформированном, обновленном Советском Союзе, который будет лучше прежнего. ВСЕ! Если эта главная задача будет выполнена – путинский режим начнет сыпаться, как карточный домик. И тогда и борьба за нормальные пенсии будет эффективной.

Но что наблюдается в этом аспекте?!.. А в том-то и дело, что ничего. Ноль. Штиль. Трясина. КПРФ отбрыкивается от такого рассказа всеми правдами и неправдами. Но, может быть, остальные «левые» достигли прогресса в этом аспекте?.. Ха-ха-ха. И оные еще сердятся, мол, нечего сравнивать с зюгановцами. Но хрен редьки не слаще.

Но хотя бы пользуясь актуальностью пенсионной темы, надо проводить такую политику. К примеру, уже очевидно, что весь Пенсионный фонд нужно послать лесом! Существование оного - инфернальная показуха. Если рухнет бюджет, то и пенсионный фонд бессмыслен; поэтому все средства должны быть в бюджете как инструменте развития страны. Конечно, какие-нибудь казначейские проводки и должны идти по статьям социального страхования; но нужен отдельный фонд в виде увода денег из программного развития, тем более с сонмом тунеядцев, как собаке пятая нога. А кто это сделает?.. Только новое социалистическое государство.

Второе: всякие пенсионные заморочки бессмысленны без высокого МРОТ, от которого все пляшет. Иначе карикатура на здравый смысл. Это все равно что треснуть молотком по голове низкой ставкой, а потом дать таблетку аспирина в виде каких-то пенсионных льгот. Ах да, и таблетку отобрали. Но кто сделает высокий МРОТ?.. Только социалистическое государство.

Третье, и главное: и эффективные вложения бюджета, и высокий МРОТ материализуются в высокотехнологичных рабочих местах. Для умного человека удочка для ловли рыбы всегда лучше, чем попрошайничество самой рыбы. А раз так, эта удочка и будет предоставлена модернизированным советским государством. Поэтому бороться за высокие пенсии – одно и то же, что бороться за реформированное советское государство с соответствующей социалистической революцией.

Но в том-то и проблема, что ситуация в этом отношении не есть гуд; и то, мягко говоря. Автор, наблюдая, как левые деятели действуют в рамках пассивно-оборонной парадигмы, не строит иллюзий; потому что враг перехватил стратегическую инициативу опять и снова. И можно даже предсказать его действия на этой основе. Вой о четырнадцати макрорегионах будет нарастать столь стремительно, что прошлые обещания потонут в этом шуме. Мол, вот сейчас-то раззудись плечо, размахнись рука. А кто вспомнит о бесславном конце «нацпроектов» – по шапке.

Поэтому хватит попадать в эти окружные котлы. Дальше отступать нельзя. Наряду со сдерживающей обороной надо создавать стратегический кулак подобно Жукову под Москвой. То есть, к примеру, вместо несвязанных макрорегионов надо выдвинуть идею всей социалистической федерации. И о последнем моменте автор говорил много раз в аспекте Российского Социалистического Союза. Прямо-таки ощущение, что идею стырили, чувствуя ее назревшую основу, но переделали на буржуйский лад. Надо разоблачить эту комедию! Даешь именно Российский Социалистический Союз с советскими республиками.

И хватит юлить. Хватит пытаться на кривой кобыле косой угол объехать. В частности, высоких пенсий без железной неплатежеспособности не будет и при социализме! Времена прошлого советского всепрощенчества не должны реинкарнироваться никоим образом. Говоря точнее, социалистическая неплатежеспособность стимулирует и хорошо работающих отсутствием уравниловки, и плохо работающих отсутствием иждивенчества. Но отсюда высокая производительность труда, высокотехнологичные рабочие места, нормальные налоги - и высокие пенсии.

А вот как раз социалистическая неплатежеспособность без фабзавкомов и советских республик НЕВОЗМОЖНА! Фабзавкомы будут контролировать советские республики – а те будут контролировать федеральный центр, чтобы не химичил уравнительными махинациями ради временной социальной стабильности и отсюда своей спокойной жизни. Дело в том, что наказывать виновных неплатежеспособностью всегда нервная работа, так сказать. Если та же Чечня или Крым начнут упираться, защищая своих, это всегда проблемы. И поэтому возникает великий соблазн перекинуть средства от каких-нибудь молчаливых иванов с Костромской области или Забайкалья, и никаких проблем. А когда с запозданием местнические и уравнительные перекосы вылезут по огромным масштабам страны, можно уже и на сладкий покой уйти. Собственно, в прошлом Союзе так и было. Даже пришлось скрывать статистику, гласящую, что по машинам, домам, пятому-десятому хоть Эстония, хоть Грузия лидировали на сотню человек по сравнению с российскими областями. Но лидировали явно не потому, что лучше работали.

И только фабзавкомы и советские республики дают весьма приличный шанс покончить с этими перекосами. Советские республики вместо нынешних бесправных регионов будут контролироваться своим населением, а поэтому и бороться за его интересы должным образом. А отсюда и реальная неплатежеспособность в случае чего; но и высокая производительность труда и соответствующие пенсии. Вот почему высокие пенсии и Российский Социалистический Союз – фактически одно и то же.

И где все это в нынешней «левой» пропаганде и агитации?!.. Наоборот, торжествует слащавая и насквозь обманная хрень о прошлом Союзе как манне небесной. Но если было так хорошо - какого ж такого он рухнул?!.. И не бесите автора предателями под каждой кроватью. Тошнит уже от всего этого вранья и политической и моральной импотенции.

***

Итого. Почти все «левые» правы в том, что провал пенсионного обеспечения означает фактический дефолт, а отсюда и новый политический этап в жизни страны. Но сходство на этом и заканчивается - потому что дефолт дефолту рознь. Некоторые товарищи, по образцу 1998-го, видят перспективу в «полевении»» власти подобно правительству Примакова-Маслюкова и вплоть до очередных «нулевых». Увы, это диалектически неверно. Потому что режим будет выходить из кризиса на этот раз не столько пряником, сколько кнутом.

И еще раз: даже недавнее телеобращение как «выход доброго царя» рискует быть наглейшим обманом. Просто-напросто оглушающим обманом, лишь бы сбить волну протеста. Потому что через полгода-год власти могут опять все переиграть, почувствовав отсутствие должного сопротивления. И все надежды на поддержание президентского рейтинга окажутся западней по простой причине – нужен он режиму, вставшему на путь репрессий, как одноразовая салфетка.

А если это так – хотя бы предположим для гипотезы, что так – то прежняя левая стратегия бессмысленна. Получается абсурд: «левые», пусть и со своими прибамбасами, хотят сохранить то – что сама же власть решила похерить. Поэтому, чтобы не пудрить мозги себе и людям, надо определиться с новой стратегией. А именно: против нового буржуазного курса нужен и новый курс вплоть до социалистической революции и нового социалистического государства. Только так и никак иначе. Все остальное уже можно выбросить на свалку.

Так что, извините, но тусовка на митингах без ясной стратегии и может оказаться настоящей пассивностью. Это не значит, что митинги не нужны. Но это значит, что оные из тусовки должны превратиться в пропаганду и агитацию, изложенную выше. И, кстати, это и означает говорить о пенсиях с точки зрения социалиста.