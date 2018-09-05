Обсуждаем майские указы президента

Обсуждает не народ, а оппозиция. Нам это недоступно. Кто мы такие чтобы обсуждать?

Майские указы 2012 года предполагали увеличение зарплаты в два раза. Процентов на 30 зарплата увеличилась за счёт сокращение штатов. Практически бесплатная медицина для народа стала недоступной. Исчезли некоторые доктора. Не лучше обстоит дело и с образованием. Четырёхгодичное обучение в институте на степень бакалавра можно приравнять к советскому профессионально - техническому училищу. Большинство училищ имели производственную базу, а где она отсутствовала прикреплялись к производству, где молодёжь на практике знакомилась с будущей профессией. Сейчас таких знакомств нет. Рабочий не подпустит к станку студента, ему надо зарабатывать деньги.

О том, что указы провалены появлялась робкая информация, но на неё никто не обращал внимание. Это кремлёвская демократия в действии. Президент подписал новый указ после удачных выборов. В котором повторяются положения указа 2012 года только в другой трактовке. И так будет пока кремлёвский долгожитель является президентом, а может будет и монархом.

Прошёл год, что изменилось? Стало хуже. Те средства, которые появляются в бюджете от роста цены на сырьё, власть намерена отдать олигархам, которые попали под санкции. Президент повествуя об указе говорил, что нам нужен рывок в качестве жизни граждан и модернизации экономики. Прорыва в экономики нет, наблюдается сокращение рабочих мест. О качестве жизни говорить не приходится. Народ это чувствует на сомом себе. Цены, тарифы, штрафы окутали народ дышать нечем. А власть придумывает всё новые поборы. Так происходит с изменением пенсионной системы. Больше месяца прошло с того времени, как правительство объявило о реформе пенсионной системы. Даже президент нашёл полчаса времени и рассказывал на телевидении о перспективе этой реформы. Речь шла только о нищем народе. Затронул вопрос о прогрессивном налоге. И сказал, что он не решит вопрос пенсионного фонда. Если конфисковать дворцы пенсионных офисов то тоже не решит проблему. По мнению президента прогрессивный налог, продажа офисов построенных на пенсионные средства не решат проблему. По отдельности может и не решат, а вместе с передачей нефтяной и газовой отрасли под руководство государства решат проблему на долгие годы. Напомню пример из деревенской жизни. Оптимизация лишила нас здравоохранения бесплатного. Не хватает средств. Доктора редкой специализации вообще исчезли. Надо ехать за сотни километров, а если ты болен? Один выход на кладбище. В посёлок приезжал представитель губернатора области и администрации Никольского района. Перед этим в местной газете был опубликован годовой доход нашего хлебного короля. За 2015 год он заработал 32 миллиона рублей. Надо отметить, что в нашем районе проживает 32 тысячи человек. При этом хлеб лучше не стал. Так вот этим чиновникам я сказал: возьмите хлебную отрасль в руки государства и в вашем бюджете появится 30 миллионов рублей. Есть и другие предприятия, которые работают на собственника, поэтому нет развития и народ нищенствует. Чиновник сразу завопил о том, что это уже политика. А без политики не бывает экономики. Вот такие у нас чиновники.

Фактически чиновники и олигархи остались за пределами системы. У них всё есть и они не заботятся о пенсиях, которая начисляется совершенно по другим законам. Сколько было разговоров и на телевидении, радио, но никто не затрагивал вопрос пенсий этой категории граждан. Значит с шестью миллионами чиновников пенсионный вопрос давно решён.

Президент говорил, что Россия должна войти в пятёрку самых развитых стран. Мне не понятно, он шутил или как? Куда можно войти с 16 - ю триллионами рублей бюджета? Он в три раза меньше бюджета армии США. А это всего 5 % бюджета. Немного дорожает сырьё, но это не позволит увеличить бюджет в десятки раз. Тем более, что поступлением от продажи сырья власть не распоряжается. На сырьё есть хозяева.

А что же наша думская оппозиция? Геннадий Андреевич говорит, что он предполагал, что после выборов президент в корне изменит состав правительства, что потребует олигархов поделиться. Лидер КПРФ был уверен, что Дмитрий Анатольевич примет решение по которому олигархи будут инвестировать российскую экономику. Как они могут инвестировать экономику если вся прибыль от деятельности их предприятий уходит за бугор. Даже две амнистии объявленные президентом не решили вопрос. На этом поприще дураков нет. Заморозили активы Вексельберга и правительство намеревается ему оказать финансовую помощь. Так было и в 2008 - 2009 годах. Неужели Г.Зюганов перестал понимать политику власти. Послушаешь его выступление 21 - го августа в думе по поводу пенсионной реформы. Почитаешь его статьи в газетах. Умнейший человек и хорошо разбирается в экономической политике. Он думал, он полагал? Народ думает, что он так ведёт себя сознательно дабы не навредить В.Путину, который уже можно твёрдо сказать, что реформу он проведёт, сократив стаж для женщин на 3 года.

Выступая перед депутатами в думе, помещая статьи в газете Геннадий Андреевич всегда напоминает о детях войны. Коммунисты уже в пятый раз вносят проект закона о поддержке детей войны и каждый раз дума отклоняет большинством депутатов партии власти. В этом и заключается деятельность фракции коммунистов, что по их мнению является борьбой за права граждан страны. Вспотели наверное от такой борьбы. Надо обращаться к народу, ставить конкретный вопрос отстранение от власти того, кто мешает проводить народную экономическую политику. Не надо бесполезных разговоров о детях войны, о налогах по ЖКХ, о стакане молока в школах. Таких вопросов десятки. Надо решить один вопрос - отстранить президента от власти. Президент систематически нарушает Конституцию РФ. Например, раздел первый. Почему никто об этом не говорит, в том числе коммунисты и другие депутаты и особенно чиновники говорят, что президент гарант Конституции. Разве это не может быть поводом для импичмента? Бесполезный разговор идёт на всех уровнях, начиная с Кремля.

Оппозиция надеется на референдум. Но ведь референдум был в 1991 году и что? А нынешняя власть продолжает политику Ельцина. Даже в Москве планируют открыть новый Ельцин - центр стоимостью 1, 33 миллиарда рублей. А на пенсии денег нет. Но ведь это мы позволяем президенту расходовать наши средства по своему усмотрению. При такой нищете власть должна была провести референдум на строительство Ельцин - центра в Екатеринбурге. Всё таки 7 миллиардов деньги приличные. Но главное кому? Предателю Советского Союза.

Граждане страны, вы обратили внимание на лицо президента, когда он агитировал народ в течение тридцать минут на телевидении за предложенную правительством пенсионную реформу. Иногда он смотрел в камеру, а это значит смотрел в глаза народу. Лицо не выражало ни одного сомнения, он был уверен в своей правоте. При этом олигархов, чиновников и просто воров оставил за пределами разговора и самой реформы. Им всё равно будет пенсия или нет они нахапали на две жизни хватит. Например, Лужков говорят, что получает около 200 тысяч рублей. Ему нужны эти крохи, если на счетах супруги около 3 миллиардов долларов, да ещё работает. И таких десятки тысяч. Значительная часть которых живёт за границей. Как, например, Козырев, которому пересылают пенсию по почте. Не забывает власть даже предателей, а вот народ лишает даже нищенской пенсии. Прежде чем продлевать пенсионный возраст надо правительству поднять зарплату хотя бы на уровень как в Германии. Рабочий человек сможет откладывать сам на старость от такой зарплаты. Я уже писал, напомню ещё раз. Молодой человек окончил институт и получил степень бакалавра. Можно сказать институт их вышвырнул за двери института. Идут искать работу. Да, работа есть с зарплатой 8 - 10 тысяч рублей. Надо было четыре года ходить на занятия если они тебе ничего не дадут. Вернее дадут нищету. И вот на том фоне зарплат, которые получают чиновники хоть на стену лезь, но ты никому не нужен. Поэтому растёт суицид молодёжи.

А пенсионный фонд надо ликвидировать и платить пенсии из бюджета - нормальные пенсии. Ограничить зарплату чиновникам. Ликвидировать секретные фонды президента, премьера, передать в государственное управление сырьевые компании и все без исключения заводы. И бюджет станет не 25 триллионов, как говорит Зюганов а в два раза больше. А указы президента это забалтывание мозгов народу.