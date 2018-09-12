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Московский листок

Спич "дуэлянта" Золотова меньше всего напоминал об офицерской чести - скорее, о питерской подворотне

Опубликовано 12.09.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

навальный воровство дуэль
Спич "дуэлянта" Золотова меньше всего напоминал об офицерской чести - скорее, о питерской подворотне

У каждого человека, вероятно, есть свой "потолок". Достигая определённого уровня в том или ином виде деятельности, в том числе в карьерном, профессиональном росте, он не в силах двигаться дальше. Это не делает его хуже или лучше других, ибо человеческая личность многогранна, но беда, если волей случая его заносит по служебной лестнице гораздо выше, чем позволяют способности, а он не сознаёт своей ущербности и выставляет её напоказ. Предел генерала Золотова, главы национальной гвардии, был пройден, как можно судить по безобразной публичной речи в адрес Алексея Навального, очень давно, может быть, вообще в чине сержанта или прапорщика, и одно ясно - такой человек просто не должен находиться во власти и руководить тысячами вооружённых людей. Слушать поток брани, полууголовной фени, угроз, какого-то змеиного шипения вперемешку с ухарскими выпадами и глупой бравадой шпаны было, по крайней мере, неловко.

Приведу несколько ярких фраз из обращения Золотова, улавливавшихся между "мотанул", "пробил понос", "ответка" и прочими просторечиями: "раздуваете капюшон собственной значимости, в который вам часто плюют"; "вы - изделие из американской пробирки"; "оппозиционная моська, которая возомнила себя слоном"; "вам никто и никогда как следует не давал по заднице, чтобы печёнкой прочувствовал", "обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную"; "прежде, чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии". Генерал назвал Навального подлецом и трусом и потребовал сатисфакции "хоть на ринге, хоть на татами".

Ещё можно было бы понять, произнеси генерал тираду сгоряча, будучи выведенный из психологического равновесия. Однако монолог звучит спустя почти три недели после выхода ролика ФБК о расследовании сомнительных сделок, связанных с закупками продовольствия в Росгвардии, звучит с заготовленными речевыми оборотами, чуть ли не заученно. Отговорка "был в командировке" в правдоподобии уступает даже знаменитому изречению 90-х, объяснявших периодические длительные исчезновения президента: "Работает с документами". Именно продуманность формулировок, упор на собственный патриотизм (в логике открытой Салтыковым- Щедриным закономерности: "Напирают на патриотизм? Значит, снова проворовались"), ляп с оттенком революционности: "Вы считаете, народ - это быдло, который заслуживает той участи, что сейчас существует" и мнимая защита задетой офицерской чести предложением мордобития вызывают отторжение чудовищным нагромождением фальши.

То, что подчинённые Золотова задолго до брошенной перчатки повязали Навального, в очередной раз препроводили в "кутузку", и пока противник не способен дать никакого ответа, конечно, снижает ореол героизма бравого генерала. Впрочем, этот фактор вторичен. Сегодня очень модно дистанцироваться от Навального, не поддерживать Навального и критиковать его, задыхаясь от собственной смелости. Это очень удобно и безопасно, и это делает всякий российский гражданин, кто сколько-нибудь интересуется политикой. Навального открыто или тайно ненавидит либеральная оппозиция, называя "кремлёвским проектом", провокатором, националистом, "вторым Путиным". Как повелось в русской традиции, конкурентов в противостоянии режиму либералы боятся пуще любого диктатора. Системная оппозиция, где лидирует КПРФ, ревностно следит за успехами оппозиции несистемной, обвиняя её в подрыве государственности. Крайне правые видят в нём бузотера, что занимается оранжевым расшатыванием стабильности, крайне левые подозревают в нём наживку спецслужб, на которую ловят активистов. Само собой борется с ним власть, и он, пожалуй, единственный, с кем ей ещё надо бороться.

Расследования ФБК - язык фактов, цифр, документов. Безусловно, в них возможны ошибки, неверные трактовки, ведь полномочий правоохранительных органов этот самодеятельный институт не имеет и порою строит догадки, выдвигает предположения. Однако адекватным ответом должностных лиц на подозрения в коррупции в цивилизованной стране должны являться контраргументы из фактов, цифр, документов, наконец, судебные иски. Ничего подобного мы не видели раньше, а теперь вот один требует ринг, как "настоящий мужчина". Выходит, Чайка, Медведев, Соловьёв и иже с ними - мужчины не настоящие, раз "ответку" не дали? И если Золотов вдруг окажется физически сильнее Навального, то данное обстоятельство доказывает его правоту? Кстати, перед камерой последний держится куда увереннее и привлекательнее, да и в интеллектуальном противостоянии с ним генералу, кажется, придётся туго.

О самой идее дуэли, инициируемой Золотовым, компетентно отозвался историк Я.Гордин, автор книг "Русская дуэль", "Дуэли и дуэлянты". Во-первых, блюститель закона, коим по должности является глава Росгвардии, призывающий к грубому нарушению закона - нонсенс. В былые времена за такое разжаловали в солдаты. Во-вторых, высокопоставленные люди никогда в истории не вызывали на дуэль не имеющих рангов. В-третьих, дуэлянты договаривались об оружии, которым, подразумевалось, оба владели, а драка на кулаках рассматривалась как позор.

Позор и есть. Новая позорная страница в новейшей отечественной истории. Приоткрывающая завесу дикости и невежества, царящего в кругу выдвиженцев капиталистической эпохи, бывших ударников коммунистического труда, офицеров-партийцев, перековавшихся из-под присяги советскому народу в успешные бизнесмены и государственную "элиту", со словарным запасом и мировоззрением питерской подворотни якобы ведущую Россию к процветанию и величию.



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Всего комментариев к статье: 1
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Как испанцеры пытают -Кости начисто ломают! В испанцерии живет Милый, радужный народ!
!!!!Q!TOBOGTOTDAJA!!!&&& написал 12.09.2018 01:12
"Спич "дуэлянта" Золотова меньше всего напоминал об офицерской чести - скорее, о питерской подворотне"
- Да и то - с таки какой стати офицер должен соблюдать приличия относительно такого ублюдка, кака навальняшка? Таки Вы об этом таки подумали-ии? То таки да-аа?
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