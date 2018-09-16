Издательство «Кремль forever» выпустило

учебник для руководящих работников:

В.В. Золотов, Д.С. Песков. «Как за две недели сделать себя клоуном»

Не упускайте главного - зачем это Золотову?

Поскольку о дебиле Золотове уже все отплевались, то пора и мне не спеша поговорить об этом, тем более что, по обыкновению, и Навальному совет надо дать.

У нас, народа России, нет государства - нет органа, объединяющего народ для его коллективной защиты в случаях, когда граждане в одиночку себя защитить не могут. И нет государства потому, что люди в как-бы государственных органах Рашки не понимают задач государства как таковых, а посему не имеют никакого отношения к государственной деятельности и добираются до государственных постов только и исключительно с целью грабежа своего народа. Подчеркну, эти люди не имеют никакого - ни морального, ни интеллектуального - отношения к занимаемым ими государственным должностям.

Эти существа, сегодня имеющие в Рашке власть, вообще не понимают, зачем они на этих государственных должностях нужны и кем они на этих должностях обязаны быть хотя бы внешне. Хотя бы казаться!

Ну, вот и посмотрите на это существо в погонах - на как бы генерала армии Золотова. Хорош!

После того, как Навальный обвинил Золотова в воровстве, прошло три недели до момента выступления Золотова, уверен, что в это время Золотов решал вопрос возможности ответа с помощью тварей, назначенных Кремлём судьями, - по примеру Усманова и Дерипаски. Но ему, видимо, отсоветовали обращаться в суд - нужное решение твари-то подпишут, но воровство Золотовым картошки и капусты настолько прозрачное и всем понятное, что толку от этого «судебного» решения будет ни на копейку.

И какой-то дурак посоветовал Золотову нанести отвлекающий от воровства удар с помощью спича. Наверное, Усманов подсказал.

Итак. Навальный с документами на руках показал, что в ведомстве, возглавляемом этим «генералом», идёт наглое воровство средств того государства, генералом которого Золотов является. И что немедленно сделал бы настоящий генерал?

Поскольку появилось обоснованное подозрение, что и сам Золотов ворует, то настоящий генерал немедленно бы обратился бы в независимое ведомство, скажем, в иностранный аудит и ФСБ, с требование возбудить уголовное дело и провести проверку по факту обнаруженного Навальным воровства. Мало того, на время следственной проверки такой генерал ушёл бы с должности, чтобы показать, что следствие ведётся честно, и он в него не вмешивается с высоты своей должности.

Золотов это сделал?

Ещё раз для непонятливых - вскрыть воровство государственных средств в Росгвардии это не проблема Навального. Это должностная обязанность генерала Золотова. Но это, подчеркну, должностная обязанность генерала Золотова, а не братка Золотова - не денщика покойного Собчака, которому братки дали погоняло «генерал-армии».

А браток Золотов вылез в Интернет и завопил: «Воровал, ворую и буду воровать! А кто мне будет мешать, тому пасть порву, моргалы выколю, сделаю из него «хорошую, сочную отбивную».

И, как ни странно, Золотов поучил то, что хотел!

Теперь СМИ не обращают внимание на цель этого «прыжков и ужимок» Золотова - Золотов своей блатной болтовнёй прикрыл открытый отказ от исполнения своих обязанностей командующего воинским объединением - отказ от расследования воровства в своём ведомстве.

Да, сегодня не понимают своей роли и не являются государственными деятелями лица у власти практически во всех странах, и практически во всех странах эти лица воруют. Но ни в одной мало-мальски цивилизованной стране нет такого наглого утверждения лицами у власти своего права безнаказанно обворовывать народ.

Даже немецко-фашистские оккупанты на оккупированных территориях стеснялись делать это столь нагло, как это делает Кремль, и жестко наказывали коррупционеров. Правда, только в своих рядах.

О чести офицера

Но я хочу начать не с этого.

У нас люди повально употребляют слова, не понимая их смысла. Ссылаются на правила, как неофициальные, так и вписанные в законы, не понимая, а в чём смысл этих правил? И в данном деле комментаторы, начавшие цитировать старые дуэльные кодексы, на мой взгляд, ни в меньшей мере не поняли, в чём смысл правил этих кодексов.

А ведь настоящему руководителю крайне важно, чтобы подчинённые понимали смысл его приказов. Вот, к примеру, Пётр I пишет «Артикул воинский», и чуть ли не под каждым параграфом даёт толкование этому параграфу - не комментарий о том, что параграф требует, как это делают юристы, а толкование того, ЗАЧЕМ нужен этот параграф. К примеру:

«Артикул 105. Такожде имеет женской пол, младенцы, священники и старыя люди пощажены быть, и отнюдь не убиты ниже обижены (разве что инако от фелтмаршала приказано будет) под смертною казнию».

То есть, войскам под страхом смертной казни запрещается убивать у противника женщин, детей, священников и стариков, кроме случаев, когда это специально прикажет фельдмаршал. А почему нельзя? Чем эти «цацы» отличаются от взрослых мужчин? И Пётр I толкует смысл этого параграфа:

«Толкование. Ибо оныя или невозможности своей или чина своего ради, никакого ружья не имеют при себе, и тако чрез сие чести получить не можно, оных убить, которые оборонятися не могут».

Заметьте, о современной чепухе типа «гуманизма» и «общечеловеческих ценностях», Пётр совершенно не волнуется, мало этого, он допускает и убийство перечисленных лиц по приказу фельдмаршала. Его волнует другое - убийство того, кто не может оказать достойное сопротивление (безопасное убийство) ведёт к потере чести воином. А воина без чести нужно казнить! Как ни дороги солдаты, но военнослужащих, потерявших честь, терпеть в армии невозможно.

К моменту написания дуэльных кодексов в XIX веке, уже развелось море юристов, и авторы законов и правил, в отличие от Петра Первого, сами перестали давать толкование статьям своих законов и правил, посему смысл дуэльных законов перестал пониматься уже в те времена.

Вот есть правило, что не с дворянами дуэль невозможна, а почему невозможна? А по кочану!

Перестал пониматься смысл не только конкретных дуэльных, но и основополагающих положений, без которых не только не понять смысла дуэльных правил, но без них и воинская служба - не служба, а офицер - не офицер.

Для офицера (тогда - дворянина) главным таким понятием было понятие «честь».

Интересно, что далее, уже в Красной Армии кадровое царское офицерство, привыкшее обжирать свой народ, а во время войны толпами сдаваться в плен, старалось понятие «честь» не только не использовать, но и вообще убрать из русского языка. Скажем, в начале Советской власти, когда массы царского офицерства («профессионалов») хлынули в Красную Армию и там учили всех «в армии служить», слово «честь» вообще убрали из всех словарей, даже первая «Большая Советская Энциклопедия» этого слова не имела.

А нет слова – нет и понятия.

В ходе последовавшей войны, однако, выяснилось, что честь – это вещь весьма необходимая. И при Сталине это слово вновь было включено в словари, а после войны рассматривался и вопрос о введении дуэлей. Но дуэли ввести не рискнули.

И, само собой, после Сталина, полезность чести начала вновь пересматриваться, и с началом перестройки это слово вновь было убрано из словарей полностью, а в «Большом энциклопедическом словаре» 1997 года оно упоминается только в качестве повода для возмещения убытков по суду.

О чём речь? Чем таким является честь, что вызывает такое неприятие массы лиц, «надевших портупею»? Ну и фуражечку-пиночетку?

В XIX веке создатель классического словаря русского языка В.И. Даль дал русскому понятию «честь» такое определение: «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть».

Подчеркну, что это «русское» понятие! Поскольку, скажем, у кавказцев понятие, переводимое на русский язык, как «честь», тоже должно быть признано, но может иметь совершенно иной смысл. К примеру, русское понятие чести предусматривает личную защиту её на дуэли в условиях личной опасности для жизни, а Кавказ дуэли не знает, тут честь - смерть обидчика, и только. И если удобно убить обидчика нанятым убийцей или из-за угла, то тогда во имя чести похвально убить с помощью киллера и из-за угла, как, скажем, был убит полковник Буданов.

Русское понимание чести, повторю, более европейское, и в русском понимании так, как на Кавказе, честь не защищают.

Но я считаю, что и Даль не обобщил это понятие, а постарался дать все нюансы чести, которые вспомнил, и которые являются следствием общего понятия «честь». А в общем виде:

Честь - способность иметь честность.

Лишиться чести - в глазах людей не иметь способности быть честным.

Честность - исполнение обязательств даже при наличии соблазнов и угрозы для жизни.

Понятно, что Удальцов и Навальный, исполняющие свои обязательства перед сторонниками в условиях, когда их за это непрерывно жестоко наказывают, - образцы людей чести, а Золотов не имел чести ещё с тех времён, когда в КПСС вступал и когда давал присягу верности СССР.

Всё это хорошо, но собственно в России не только золотовы, но и любой человек мог считать для себя излишним это качество - излишним исполнение обязательств при наличии соблазнов и угрозы для жизни. Любой человек! Церковь хотя и считает ложь средством ненадёжным, но даже оправдание придумала - «ложь во спасение».

Подчеркну, в России любой человек не обязан был иметь честь…

Кроме дворян! Этих без чести технически не может быть. Это как шофер без автомашины.

Честь в мирное время - залог бесстрашия в бою

Дворяне в те времена давали обязательство сюзерену (в России - царю) с оружием в руках выступать против врагов своего сюзерена. А за это в мирное время дворяне получали блага - в России землю и прикреплённых к этой земле крестьян. И до Петра ІІІ дворяне России обязательно были военными или гражданскими офицерами, а первый офицерский чин давал дворянство и простому солдату.

При Петре Первом, на начало XVIII века армия России составляла примерно 200 тыс. человек при 3–5 тыс. офицеров. Четверть этой армии, то есть более 50 тыс. человек, были дворянами. И цари, и короли понимали, что без чести (честности) нельзя служить в армии - честность от воина требовала война. Ведь очевидно же, что бесчестный воин будет в мирное время обжирать царя, а во время войны сбежит из боя или сдастся в плен. Тогда на кой чёрт этот подлец нужен и в армии, и в дворянстве?

И дело было не только в царях. Поставим себя на место честных дворян того времени - вот мы, дворяне, пойдём в бой, который может окончиться для нас смертью, и наша жизнь и победа будут зависеть от того, достаточно ли нас много для этого боя. И вот представьте, что бесчестные убегут из нашего строя, бросив нас в бою, но ведь тогда нас, малочисленных, убьют враги!

Как мы, честные дворяне, должны относиться к этим бесчестным дворянам? Тут дело даже не в том, что с этими бесчестными царь сделает, а как нам, дворянам, к ним отнестись?

То есть, честь была не просто навязанным царём правилом, а потребностью дворян. Но честных дворян.

Отсюда понятно, что честная служба (монарху или народу) в армии требует избавляться от не имеющих чести (честности) офицеров ещё в мирное время. Понятие «честь» имеет простой практический смысл - избавиться от бесчестных негодяев ещё до того, как негодяи сумеют свою подлость проявить.

Но отсюда же и следует, что это массовое трусливое и бесчестное кадровое царское офицерство больше всего было заинтересовано, чтобы понятие «честь» исчезло из русского языка. Заинтересовано, чтобы самим без участия в боях дожить до богатой пенсии. И сегодня военные и государственные служащие Рашки и знать не хотят про понятие «честь», и про то, что это понятие означает. Они уже свою подлость являют не стесняясь и в полной мере.

Вот смотрите. Дело Золотова, это дело о чести Росгвардии - о том, есть ли в командовании Росгвардии честные люди. И на спич Золотова возбудились:

- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства, - конечно, лучше такую клевету пресекать на корню».

- …глава Чечни Рамзан Кадыров: «Есть бой, чтобы сохранить жизнь, есть бой, чтобы отстоять честь. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов знает про это как офицер. И сегодня он сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства, вызвав подлеца на бой».

Заметьте, что кавказец Кадыров, чтобы выразить свою мысль, в трёх предложениях и 44 словах четыре раза употребил слово честь (хотя, повторю, трудно понять, что он имеет в виду под этим словом). Но в данном контексте (обворовывания Золотовым государства), - понял это сам Кадыров или нет, - в его речи слово «честь» очень уместно и для русского языка.

А вот пресс-секретарь «пердизента» Песков, имея в виду обворовывание Золотовым государства, не употребил это понятие ни разу! Понятно, что для него честь - это пустой звук.

Ну и сам «генерал» Золотов в 1024 словах своего спича, понятное дело, о чести не упомянул.

Это же не «бабло», не проститутки, не часы «Ролекс», - в Росгвардии понятие «честь» совершенно без надобности. (Будут окружающие Золотова «офицеры» понимать, что такое «честь», так Золотову, глядишь, ещё и застрелиться придётся).

Да и сама Росгвардия - антагонист чести, поскольку создана для избиения граждан России, выходящих на улицы мирно и безоружно, а за такое избиение, если вы не успели забыть, по «Артикулам воинским» Петра I казнить надо, поскольку «чести получить не можно, оных убить, которые оборонятися не могут».

Росгвардия - это вам не армия Петра I, это изначально бесчестная банда.

Теперь от Золотова и дворян перейдём к правилам дуэли, но перейдём во второй части этой статьи, которая и так, как видите, получилась очень длинной.

(окончание следует)